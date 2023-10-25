Многие из владельцев квартир большой площади желают создать в них изысканный, порой даже утонченный интерьер. И если в геометрии комнаты имеются большие проемы, то появляется идея украсить их двойными распашными дверями, которые не только внесут функциональность, но и украсят помещение. Оба эти свойства действительно присутствуют у данного типа межкомнатных дверей. Но всегда ли присутствует необходимость и возможность осуществить монтаж.

Когда уместны и удобны межкомнатные двустворчатые двери

Как уже отмечалось, такой тип дверей является идеальным для больших проемов в квартире, но существует несколько примечаний по его уместности:

Если помещение имеет не только широкие проемы, но и внушительную площадь, то в таком случае узкие двери будут смотреться неестественно, даже комично. А двустворчатые создадут ощущение парадности и гармонично впишутся в любой интерьер.

Такие двери в силу своей конструкции не будут создавать помехи в узкой прихожей или коридоре, если требуется держать их частично или полностью открытыми.

Двустворчатые двери: классификация и особенности

Так как в отличие от стандартных моделей эти двери в своей конструкции имеют два полотна, то условно их разделяют на три группы:

распашные и складные, как их разновидность, – популярные, несложные в монтаже, но в малогабаритных квартирах будут неуместны, так как в них функционирует обычно только одна створка двери, и эффекта парадности не получается;

раздвижные при открывании скользят вдоль стены или в специальной кассетной конструкции, не занимая полезной площади, а это для небольших квартир это наиболее подходящий вариант;

маятниковые способны открываться в разные стороны, что, конечно, неплохо, но присутствует потеря свободного пространства с обеих сторон межкомнатной перегородки.

Критериями для классификации служат декор, габариты, стиль и материалы изготовления, самыми популярными из которых являются стекло, пластик, дерево и МДФ-полотна. Модели из обозначенных групп имеют как положительные, так и отрицательные особенности.

К преимуществам относят:

удачное оформление широких дверных проемов, независимо от того из какого материала выполнена конструкция;

удобство и экономия времени при передвижении по квартире;

полностью открытые створки не создают помех при перемещении крупногабаритных вещей;

уменьшают уровень шума, потерю тепла, задерживают посторонние запахи;

простой монтаж.

Минусом считают невозможность размещение в малогабаритных квартирах и необходимость частичного демонтажа межкомнатных перегородок для расширения дверных проемов.

Параметры конструкции двустворчатых распашных межкомнатных дверей

За стандарт дверей из двух полотен были взяты размеры аналогичных конструкций в домах постройки старого времени. Современные изделия придерживаются этих показателей, что закреплено стандартами ГОСТа.

Высота дверного проема составляет 2,3 метра, ширина двух закрытых створок – 1,3 метра.

Допускается при монтаже в помещениях с низкими потолками уменьшение высоты до 2 метров.

Встречаются различия в ширине створок, связанные с использованием различных материалов для вставок.

Рассмотрим некоторые варианты параметров. Для точного определения высоты дверного проема его предварительно следует тщательно расчистить, и только после этого делать измерение. Это связано с тем, что производители предлагают покупателям стандартные двухметровые дверные полотна.

Если высота проема не подходит под этот размер, то потребуется делать заказ на индивидуальное изготовление, что выходит дорого. Или вносить коррекцию в геометрию проема в плане увеличения/уменьшения.

На рынке строительных материалов можно найти дверные полотна различной ширины, подходящие к разнообразным моделям двухстворчатых распашных межкомнатных дверей: 40/70, 40/90, 50/70, 55/80, 60/60, 60/90.

Еще один важный параметр – толщина изделия. Стандартно она составляет 7,5 см. Если толщина межкомнатных перегородок отличается от этого размера, то надо будет делать короб и распашные двери на заказ, что финансово затратно, но зато конструкция будет стоять прочно, и срок ее эксплуатации значительно увеличится.

Вес дверной конструкции также немаловажен. Определенных стандартов для него не существует. Однако для комфортного использования модель должна быть легкой. Для тяжелых видов распашных дверей необходимо использовать специальную фурнитуру и пригласить для монтажа специалистов.

Встречаются ситуации, когда надо делать индивидуальный заказ на изготовление створок распашных дверей нестандартных размеров. Как уже было обозначено, это недешевое удовольствие. Чтобы избежать лишних финансовых затрат, обычно стараются самостоятельно увеличить или уменьшить дверной проем.

Но не всегда это возможно. Поэтому требуется сделать правильный расчет габаритов. Допустимая неточность в расчетах не должна превышать 1-3 мм. Если ее превысить, то монтаж дверей не получится.

Алгоритм составления правильного расчета размеров дверного проема:

снять существующую коробку, если производится замена дверей;

тщательно очистить стены до появления четкого контура проема;

измерить ширину в трех позициях: низ, середина, верх;

замер высоты произвести с двух сторон: справа и слева;

для точности ширину необходимо измерить в пяти непроизвольно выбранных местах.

Следите за правильным положением рулетки строго горизонтально и вертикально.

Какие материалы наиболее подходящие для двустворчатых распашных дверей

Выбирая модель распашных двустворчатых дверей, стоит внимательно отнестись к материалу, из которого они изготовлены. Самым надежным и экологически чистым всегда было и остается дерево. Срок службы деревянной двупольной может насчитывать несколько десятилетий.

Натуральная древесина способствует естественной циркуляции воздуха в квартире. На изготовление дверей идет древесина дуба, ясеня – дорогой по стоимости материал. Более экономный вариант – хвойные породы и клен. Дверцы из сосны слабо устойчивы к влаге, а из клена изготавливают склеенные полотна.

Шпонированное дверное полотно представляет собой древесину, металл или пластик с нанесенным на их поверхность тонким прессованным слоем ценного дерева. По своей плотности и иным качествам такой материал не отличается от натурального дерева, но его вес намного меньше.

Подвержен выгоранию под прямыми лучами солнца. В последнее время на поверхности полотен распашных двустворчатых дверей наносят экошпон, который практически неотличим от натурального, но более устойчив к механическим и химическим воздействиям.

Пластик применяют для изготовления различных моделей двустворчатых дверей: стандартных, маятниковых, раздвижных, складных. Он отлично задерживает шум, запахи, прост в уходе, устойчив к влаге, долговечен. Недочетом может служить подверженность механическим повреждениям.

применяют для изготовления различных моделей двустворчатых дверей: стандартных, маятниковых, раздвижных, складных. Он отлично задерживает шум, запахи, прост в уходе, устойчив к влаге, долговечен. Недочетом может служить подверженность механическим повреждениям. Стекло – уникальный материал для двустворчатой конструкции.

Прозрачные двери способны визуально расширять пространство комнаты и гармонично вписываться в любой интерьерный стиль. Прозрачные полотна более востребованы по сравнению с матовыми. Витражный рисунок на стеклянных дверях делает их элементами интерьера, арт-объектами.

Стеклянные полотна дверей безопасны. Их изготавливают из закаленного стекла по особой технологии. Но аккуратность и осторожность при эксплуатации все же не помешает. Ремонт таких дверей невозможен, потребуется заменять поврежденное полотно.

Металл – самый тяжелый материал, но не превышает по весу древесину. На изготовление дверей обычно идет тонкий недорогой лист стали. Отделку полотен двери выполняют с помощью искусственной кожи или шпона.

В конструкции могут присутствовать вставки различной фактуры. Устойчивость металла к различного рода механическим и химическим воздействиям, перепадам температур существенно повышают срок эксплуатации.

Несколько полезных советов по выбору двустворчатых дверей

Опытные дизайнеры рекомендуют:

Перед покупкой двустворчатые распашных дверей для своей квартиры следует определиться с оптимальным способом их открытия. Двустворчатые двери в гостиной могут быть как распашные, так и раздвижные. Для дверей в кухонное помещение лучше выбирать глухие полотна без вставок, задерживающие запахи и шумы.