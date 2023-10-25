В малогабаритных квартирах дизайнеры используют разные приемы с целью максимально сохранить свободное пространство. Двери-гармошка пользуются особой популярностью в этом вопросе благодаря своему механизму закрывания. Он позволяет существенно экономить место.

Выбор таких изделий не очень большой. Этот тип дверей отличается достаточно специфичной конструкцией. Между собой они различаются только небольшими деталями и декором.

Принцип работы двери-гармошки

Эти изделия представляют собой наборные узкие планки, которые соединяют между собой с помощью петель. Конструкцию устанавливают на направляющие, которые монтируют в верхней части проема. Иногда применяют двойное крепление вверху и внизу, с целью повышения жесткости.

Одну секцию закрепляют на дверной коробке вдоль проема. Планка на противоположной стороне снабжена роликом, отвечающим за движение всей конструкции. Фиксация в открытом либо закрытом положении производится стопорами-флажками.

Они помогают полотну оставаться неподвижным. Плавность хода механизма конструкции обеспечивается специальными синхронизаторами. Количество створок может быть разным.

Случается, что монтируют два полотна вместо одного. В момент установки крайняя панель створок закрепляется на дверной косяк. Это исключает ее скрепление при открытии дверей.

Конструкции «гармошек» предполагает их использование в качестве межкомнатных дверей. Межкомнатные двери выпускают в различных оттенках и отличаются легкостью, мобильностью.

Их отличительным качеством является экономия свободного места. Если дверь потребуется переставить в проем другого размера, то потребуется лишь снять либо добавить съемные секции.

Складывающиеся двери используют вместо межкомнатных перегородок складного типа. В случае необходимости разделения большой комнаты на зоны такая дверь-гармошка станет отличным вариантом.

Если потребуется, то конструкцию можно с легкостью сложить и убрать. Также двери-гармошки часто используются как двери для шкафа. Благодаря особенностям конструкции они удобны в эксплуатации. Шкафы с дверью-гармошкой дают возможность сохранить свободное пространство.

Виды дверей-гармошек по материалу изготовления

При изготовлении конструкций такого типа применяют самые разные материалы, которые оказывают большое влияние на эксплуатационные качества изделий:

пластик;

древесина;

МДФ, МДМ, ДВП;

стекло.

Дверь-гармошка из пластика

Самый распространенный материал для изготовления межкомнатных перегородок такого типа. Такие изделия отличаются доступной стоимостью и удобством в эксплуатации.

Двери-гармошки из пластика отличаются большим разнообразием дизайнерских решений и часто выступают в качестве декоративного элемента. Они встречаются в разных цветовых гаммах.

Как правило, модели для кухни выполняют именно из пластика. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и перепадов температуры.

Такие двери не требуют особого ухода и отличаются практичностью, по сравнению с изделиями из других материалов. Пластиковые модели безопасны для здоровья и долговечны в эксплуатации. Благодаря разнообразию цветовых и дизайнерских решений изделие из пластика легко подобрать под любой интерьер.

Пластиковые двери-гармошки подойдут не только для кухни, но и для ванной комнаты либо сауны. Ведь этот материал отличается устойчивостью к повышенным температурам. Они недостаточно удерживают тепло в комнате, но пропускают звук. Но в случае, когда крайне важен декор, такие изделия будут отличным решением.

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Особенности дверей-гармошек из дерева

Изделия из древесины внешне выглядят намного привлекательнее и уютнее, нежели модели из пластика. Этот материалы применяют в разных видах. Двери могут быть изготовлены из массива дуба, хвойных пород, красного дерева и других деревьев. И все они будут отличаться качеством и надежностью.

Также встречаются модели из шпона, МДФ, в которых также присутствует дерево. Достаточно популярны конструкции из древесины – каркасные двери. Их основа выполняется из массива, а обивка их переработанного древесного материала.

Двери из дерева нарядные и красивые. Они экологичные, качественные. Их недостатком является высокая стоимость. Дизайн таких моделей может быть разным. Они могут быть покрыты шпоном или же их поверхность может быть ламинированной. Также отдельные изделия окрашивают.

Дверь-гармошка из МДФ, МДМ, ДВП

Изготовление моделей из таких материалов требует применения синтетических и натуральных составляющих. Они позволяют сымитировать натуральную древесину, но весят и стоят меньше.

Такие модели практичны в использовании и отличаются презентабельным внешним видом. Они устойчивы к воздействию влаги, механическим повреждениям.

Двери-гармошка, выполненные из древесноволокнистых плит, огнеупорные. Они устойчивы к появлению плесени и грибка. Это отличные изделия по доступной цене.

Стеклянная дверь-гармошка

Конструкции, изготовленные из каленого стекла. Створки выполняют только из стекла или же закрепляют на каркасе из металла или иного материала. При этом стеклянные элементы могут быть как прозрачными, так и обработанными по разным технологиям.

Стекла для таких моделей окрашивают, матируют, обрабатывают под зеркало. Двери из стекла великолепно вписывается в разные интерьеры. Их особенностью является способность визуально расширять пространство.

Стеклянные двери имеют и недостатки. Среди них выделяют высокую стоимость и большой вес. Их монтаж требует дополнительного укрепления двойными роликами по причине массивности.

Двери из стекла не стоит использовать в квартирах с маленькими детьми. Ведь неаккуратное движение может привести к повреждению изделия и травме ребенка. Все же такие модели требуют аккуратного отношения.

Мягкая дверь-гармошка

Конструкции такого типа изготавливают из ткани. Текстиль высокой прочности закрепляют на каркасе. Повышенное натяжение предупреждает ее деформацию во время использования двери-гармошки.

Модели такого типа отличаются низким уровнем звукоизоляции, но при этом привлекательно выглядят.

Дверь-гармошка из других материалов

Изделия такого типа выполняют также из алюминиевых сплавов и стали. Такие двери смотрятся массивнее и зачастую могут не вписываться в интерьеры. Однако повышенная прочность такого материала приводит к тому, что их часто применяют для изготовления каркасов.

Очень красивы изделия из кожи натуральной и искусственной. Этот материал применяют для обтягивания каркаса из металла. Такие конструкции становятся акцентными в интерьере.

Виды конструкций межкомнатных дверей-гармошек

Раздвижные двери «гармошка» выполняют в двух типах: с единой створкой или двумя. Минимальные габариты одной створки – 50 см. Одна секция в ширину составляет от 8 до 20 см. Средняя ширина ламели 12-15 см.

Если гармошку планируется использовать в качестве временной конструкции для разделения помещения, ее можно спрятать в стену либо задекорировать. Применение зависит от материала, из которого она выполнена: полотно из дерева, покрытое лаком, шпоном либо краской.

Конструкцию дверей:

простые , которые в закрытом состоянии формируют цельное полотно. В зависимости от материала, оно может не пропускать солнечный свет;

радиусные складные изделия, которые являются отличным и доступным вариантом для перепланировки. Конструкции такого типа экономят финансы.

Преимущества и недостатки дверей-гармошек

Среди наиболее популярных плюсов конструкций такого типа выделяют:

экономия пространства благодаря механизму открытия;

способность разграничивать жилую зону. Конструкции двери-гармошка применяют для отделения кухни, кладовой или гардеробной;

отсутствие шума. Наличие фурнитуры высокого качества позволяет створкам двигаться тихо;

доступная стоимость. Цены складной межкомнатной двери высокого качества будет ниже, чему у модели, выполненной из массива;

простота установки. Монтаж двери такого типа можно выполнить своими силами;

мобильность. Ширину створки можно изменять с помощью добавления или удаления створок.

Среди недостатков отмечают:

ограниченный период эксплуатации по причине большого количества подвижных составляющих. Изменить это можно, выбирая фурнитурой и монтажом высокого качества;

пониженный уровень звуко- и теплоизоляции.

Как правильно выбрать межкомнатную дверь-гармошку

При подборе межкомнатной складной двери необходимо обращать внимание на следующие факторы:

материал, из которого выполнена модель. Для разделения комнаты на зоны стоит выбирать МДФ либо древесину. В ванной комнате лучше установить двери из пластика;

важно обратить внимание на качество уплотнителя пазов и раму;

изделие должно открываться плавно и без труда;

в открытом виде зазоров в полотне быть не должно;

дизайнерское решение помещения. Дверь является неотъемлемой частью обстановки. Ее постоянно видно, поэтому модель и оттенок необходимо выбирать особенно тщательно;

габариты. Крайне важно внимательно делать замеры помещения. В противном случае придется нести дополнительные траты для подгонки полотна;

качество фурнитуры для межкомнатных дверей. Подбор фурнитуры крайне важный этап. Дверь-гармошка может быть дорогостоящей, качественной, но плохая фурнитура может все испортить и существенно сократить срок эксплуатации изделия. Поэтому лучше заплатить больше за фурнитуру, чем после приобретать новую конструкцию;

наличие уплотнителя для полотна. Он обеспечивает высокий уровень звукоизоляции.

Также между ламелями не должно быть щелей. В них будет скапливаться грязь, которую будет сложно убирать. Это портит внешний вид двери-гармошки.

Важно учитывать габариты конструкции. Стандартные модели в высоту составляют 2-3 метра. Если такой размер не подходит для применения в конкретной комнате, то лучше изготовить дверь под заказ.

Дверь должна идеально вписываться в проем, только в этом случае изделие будет служить долго.

Как ухаживать за межкомнатной дверью-гармошкой

После установления конструкции важно сохранить ее внешний вид и продлить срок ее службы. Для этого необходимо обеспечить правильный уход за изделием.

Сделать это совсем не сложно, достаточно следовать рекомендациям специалистов:

Удалить небольшие загрязнения можно с помощью обычной влажной тряпочки. После этого поверхность необходимо протереть сухой тряпочкой.

Если пятна больше, то можно использовать мыльный раствор. Его необходимо наносить губкой либо мягкой тряпкой на поверхность. После этого требуется протереть загрязнение мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Затем это место необходимо вытереть насухо.

В уходе за ламинированным изделием нельзя применять средства с щелочью, растворителем, кислотами в составе. Они могут разрушить ламинирующий слой. В такой ситуации лучше применять спиртовой раствор.

Ухаживать за шпонированным изделием необходимо с использованием специальных средств. Обычные составы для очищения могут привести к потемнению панелей. Очищать поверхности изделий необходимо мягкой тканью.

Конструкции из массива древесины требуют особо тщательного ухода. Такие межкомнатные двери могут прослужить до 50 лет. Для этого необходимо очищать слабым мыльным либо спиртовым раствором. Каждый год поверхность изделия необходимо полировать специальными средствами.

Межкомнатная дверь-гармошка – отличное решение для небольшого помещения. Такая модель экономит свободное пространство, но при этом выглядит красиво и отлично выполняет свои функции.

Помимо применения в качестве межкомнатной двери, складывающиеся конструкции великолепно подходят для использования в зонировании комнат.