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Как оформить дверные откосы: лучшие отделочные материалы

#Межкомнатные двери #Входные двери #Ремонт #Дизайн #Своими руками

Монтаж двери отнюдь не завершается установкой полотна в короб. Для того, чтобы придать конструкции опрятный эстетический вид, потребуется правильно оформить откосы. Более того, таким образом вы сможете сохранить больше тепла в помещении, а также обеспечить надежную шумоизоляцию.

Тем не менее, следует отметить, что корректная отделка требует определенного уровня мастерства и конечно же временных затрат.

Для чего необходима отделка дверных откосов

Отделка дверных откосов занимает примерно столько же времени, как и монтаж двери. Справедливости ради заметим, что это довольно энергозатратное, щепетильное и довольно длительное мероприятие.

Однако необходимость отделки откосов невозможно проигнорировать. Ее следует выполнить сразу после усадки дверного полотна на петли.

Не оформлять откосы можно лишь в тех случаях:

  • когда используются широкие детали короба, габариты которых соотносимы с толщиной откосов,

  • или вы решили монтировать классические либо телескопические доборы.

Оформляя откосы, вы не только улучшаете внешний вид комнаты, но и повышаете ее эксплуатационный потенциал. В условиях суровой зимы откосы обеспечивают максимальное сохранение тепла. Дополнительный плюс – неплохая звукоизоляция. Теперь посторонние шумы перестанут вас отвлекать.

Чтобы улучшить теплоизоляционные характеристики откосов, потребуется обработать их материалами, которые плохо проводят тепло, а именно пенополистиролом, минераловатными плитами, пеноплексом и так далее.

Отделка откосов межкомнатной двери сопряжена с дизайном помещения в целом. Красиво оформленный проем – один из способов эстетически преобразить комнату, добавить яркий акцент, или наоборот уравновесить остальные элементы декора. При этом проход можно как отдельно выделить, так и повторить цветовое решение уже имеющихся предметов интерьера, чтобы создать гармоничный дизайн.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492

 

Существующие материалы для отделки откосов входных и межкомнатных дверей

Производители дверей и фурнитуры предлагают широкий ассортимент облицовочных и обшивочных материалов для отделки откосов. Среди таковых распространены штукатурные смеси, МДФ, гипсокартон, ламинат и пластик.

А для домовладельцев, которые предпочитают натуральность, разработана линейка каменных моделей. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

 

Отделка дверных откосов штукатуркой

Традиционно дверные откосы оштукатуривают, затем выравнивают шпателем и окрашивают (оклеивают). Ранее в качестве штукатурной смеси использовался цементно-известковый раствор, однако работы отнимали много времени и сил, поэтому состав пришлось заменить.

Сухие смеси пользуются большей популярностью, поскольку отличаются пластичностью и высокой технологичностью. Основная составляющая средства – гипс или цемент. Чтобы приготовить смесь, необходимо залить порошок водой (количество обычно указано на упаковке) и хорошо взбить суспензию с помощью миксера.

Преимуществами такой штукатурки являются равномерное нанесение, надежная фиксация на бетонных и каменных поверхностях, незатейливая финальная шпатлевка.

Откосы, обработанные таким образом, прослужат долго и точно не отвалятся до конца эксплуатационного периода. Они менее подвержены повреждениям механического характера, их можно не единожды окрасить и оклеить по своему усмотрению.

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-12 Хард Флекс White Mix, глухая, филенчатая
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, филенчатая
 
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Хард Флекс White Mix, глухая, царговая
 
5 950
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Дверь межкомнатная Прима-3 Хард Флекс White Mix, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
 
6 650
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix, остекленная, magic fog, царговая
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182

 

Гипсокартон для оформления откосов межкомнатных и входных дверей

Обшивка откосов гипсокартоном занимает немного времени без ущерба для качества отделки. Все, что нужно – вырезать детали необходимой формы и размеров и зафиксировать их с помощью клея или саморезов.

Использование клеящего состава не требует дополнительной установки на короб каркаса из дерева или металла. В случае же с саморезами предварительного монтажа конструкции не избежать.

Чтобы повысить шумоизоляционные свойства входной двери, а также сохранить больше тепла, лучше установить направляющие, так как образовавшиеся просветы можно будет замостить прочным сырьем.

Для того, чтобы гипсокартон был менее подвержен механическому воздействию, рекомендуем использовать малярный уголок с перфорацией. Чтобы зафиксировать его в проеме понадобится состав на базе гипса.

К положительным моментам обшивки откосов гипсокартоном можно отнести:

  • сохранение результата оформления на долгие годы,

  • недорогие облицовочные материалы,

  • скорость установки

  • и задействование современных технологий.

Более того, такая обивка экологически чистая, ее легко выполнить самостоятельно и можно использовать длительное время.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

 

Профиль МДФ для отделки дверных откосов

Панели МДФ – излюбленный способ обшивки откосов, поскольку материал легко обрабатывать, он не гниет, а патогенная микрофлора и вообще не образуется на его поверхности.

Более того, профили МДФ изготавливают из экологически чистого сырья, они прочные и влагоустойчивые.

После установки откосы из МДФ можно окрасить или покрыть лаком. Они не пропускают шум и обладают высокими теплоизоляционными свойствами, а также имеют длительный срок эксплуатации.

Отделка откосов дверей профилем ПВХ

Панели ПВХ выполнены из пластика, поэтому во время облицовки ими дверных откосов для начала формируют каркас, а затем заполняют просветы теплоизоляционными материалами. В такой способ можно эффективно сохранить тепло, избавиться от надоедливых звуков улицы и сформировать умиротворенную обстановку в доме или квартире.

Профили ПВХ:

  • не деформируются под воздействием как высоких, так и низких температур,

  • не выгорают под солнечными лучами,

  • могут использоваться более двух десятилетий.

С помощью одной панели ПВХ можно выполнить облицовку на полметра откоса вширь. На профиле не остаются трещины, он не слоится и не нуждается в дополнительной декоративной обработке.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
6 692
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182

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