Монтаж двери отнюдь не завершается установкой полотна в короб. Для того, чтобы придать конструкции опрятный эстетический вид, потребуется правильно оформить откосы. Более того, таким образом вы сможете сохранить больше тепла в помещении, а также обеспечить надежную шумоизоляцию.

Тем не менее, следует отметить, что корректная отделка требует определенного уровня мастерства и конечно же временных затрат.

Для чего необходима отделка дверных откосов

Отделка дверных откосов занимает примерно столько же времени, как и монтаж двери. Справедливости ради заметим, что это довольно энергозатратное, щепетильное и довольно длительное мероприятие.

Однако необходимость отделки откосов невозможно проигнорировать. Ее следует выполнить сразу после усадки дверного полотна на петли.

Не оформлять откосы можно лишь в тех случаях:

когда используются широкие детали короба, габариты которых соотносимы с толщиной откосов,

или вы решили монтировать классические либо телескопические доборы.

Оформляя откосы, вы не только улучшаете внешний вид комнаты, но и повышаете ее эксплуатационный потенциал. В условиях суровой зимы откосы обеспечивают максимальное сохранение тепла. Дополнительный плюс – неплохая звукоизоляция. Теперь посторонние шумы перестанут вас отвлекать.

Чтобы улучшить теплоизоляционные характеристики откосов, потребуется обработать их материалами, которые плохо проводят тепло, а именно пенополистиролом, минераловатными плитами, пеноплексом и так далее.

Отделка откосов межкомнатной двери сопряжена с дизайном помещения в целом. Красиво оформленный проем – один из способов эстетически преобразить комнату, добавить яркий акцент, или наоборот уравновесить остальные элементы декора. При этом проход можно как отдельно выделить, так и повторить цветовое решение уже имеющихся предметов интерьера, чтобы создать гармоничный дизайн.

Существующие материалы для отделки откосов входных и межкомнатных дверей

Производители дверей и фурнитуры предлагают широкий ассортимент облицовочных и обшивочных материалов для отделки откосов. Среди таковых распространены штукатурные смеси, МДФ, гипсокартон, ламинат и пластик.

А для домовладельцев, которые предпочитают натуральность, разработана линейка каменных моделей. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Отделка дверных откосов штукатуркой

Традиционно дверные откосы оштукатуривают, затем выравнивают шпателем и окрашивают (оклеивают). Ранее в качестве штукатурной смеси использовался цементно-известковый раствор, однако работы отнимали много времени и сил, поэтому состав пришлось заменить.

Сухие смеси пользуются большей популярностью, поскольку отличаются пластичностью и высокой технологичностью. Основная составляющая средства – гипс или цемент. Чтобы приготовить смесь, необходимо залить порошок водой (количество обычно указано на упаковке) и хорошо взбить суспензию с помощью миксера.

Преимуществами такой штукатурки являются равномерное нанесение, надежная фиксация на бетонных и каменных поверхностях, незатейливая финальная шпатлевка.

Откосы, обработанные таким образом, прослужат долго и точно не отвалятся до конца эксплуатационного периода. Они менее подвержены повреждениям механического характера, их можно не единожды окрасить и оклеить по своему усмотрению.

Гипсокартон для оформления откосов межкомнатных и входных дверей

Обшивка откосов гипсокартоном занимает немного времени без ущерба для качества отделки. Все, что нужно – вырезать детали необходимой формы и размеров и зафиксировать их с помощью клея или саморезов.

Использование клеящего состава не требует дополнительной установки на короб каркаса из дерева или металла. В случае же с саморезами предварительного монтажа конструкции не избежать.

Чтобы повысить шумоизоляционные свойства входной двери, а также сохранить больше тепла, лучше установить направляющие, так как образовавшиеся просветы можно будет замостить прочным сырьем.

Для того, чтобы гипсокартон был менее подвержен механическому воздействию, рекомендуем использовать малярный уголок с перфорацией. Чтобы зафиксировать его в проеме понадобится состав на базе гипса.

К положительным моментам обшивки откосов гипсокартоном можно отнести:

сохранение результата оформления на долгие годы,

недорогие облицовочные материалы,

скорость установки

и задействование современных технологий.

Более того, такая обивка экологически чистая, ее легко выполнить самостоятельно и можно использовать длительное время.

Профиль МДФ для отделки дверных откосов

Панели МДФ – излюбленный способ обшивки откосов, поскольку материал легко обрабатывать, он не гниет, а патогенная микрофлора и вообще не образуется на его поверхности.

Более того, профили МДФ изготавливают из экологически чистого сырья, они прочные и влагоустойчивые.

После установки откосы из МДФ можно окрасить или покрыть лаком. Они не пропускают шум и обладают высокими теплоизоляционными свойствами, а также имеют длительный срок эксплуатации.

Отделка откосов дверей профилем ПВХ

Панели ПВХ выполнены из пластика, поэтому во время облицовки ими дверных откосов для начала формируют каркас, а затем заполняют просветы теплоизоляционными материалами. В такой способ можно эффективно сохранить тепло, избавиться от надоедливых звуков улицы и сформировать умиротворенную обстановку в доме или квартире.

Профили ПВХ:

не деформируются под воздействием как высоких, так и низких температур,

не выгорают под солнечными лучами,

могут использоваться более двух десятилетий.

С помощью одной панели ПВХ можно выполнить облицовку на полметра откоса вширь. На профиле не остаются трещины, он не слоится и не нуждается в дополнительной декоративной обработке.