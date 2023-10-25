Что делает дверную группу завершённой? Дверной откос. Без него даже самая шикарная дверь будет выглядеть неряшливо. Дверной откос подобно раме для холста способен выгодно подать входную группу.

Зачем нужны дверные откосы

Чтобы укрепить и облагородить дверной проём.

Это дополнительная защита от шума, проникающего с улицы или из подъезда.

Повышает взломостойкость дверного блока.

Выполняет эстетическую роль, позволяя скрыть монтажные швы и щели, он может стать дополнительным акцентом в интерьере.

Дверные откосы – важная деталь и для защиты жилища, и для создания завершённого интерьера.

Какими бывают дверные откосы

Дверные откосы могут быть каркасными и бескаркасными. При бескаркасной технологии применяется штукатурка. Она наносится ровным слоем на всю поверхность откоса, тщательно выравнивается. Получается гладкое покрытие без пустот и без риска деформации.

Однако в плане эстетики такой откос проигрывает и используется как черновая отделка перед финишным покрытием. В качестве финишного покрытия можно использовать панели из МДФ, гипсокартона или пластика. Они крепятся с помощью жидких гвоздей или строительной смеси.

При каркасной технологии, как видно из названия, используется особый каркас из металлического профиля или деревянного бруса. В этом случае зазор между откосом и каркасом необходимо заполнить утеплителем.

Из чего делают дверные откосы

Как видите, для дверных откосов используются разные материалы. Давайте поговорим об этом чуть подробнее.

Штукатурка

Наиболее доступный и старый способ оформления дверных откосов. Она появилась вместе с появлением дверей. Это дешёвая технология, но конечный результат может выглядеть вполне достойно, тем более сейчас появились декоративные составы таких растворов, способные придать откосам очень привлекательный вид, прекрасно вписывающийся в интерьер или экстерьер дома.

Перед нанесением штукатурки необходимо заделать все щели и трещины, проработать откосы монтажной пеной. Штукатурка наносится в два слоя, и если после этого не планируется никакой дополнительной отделки, то после высыхания необходимо нанести финишную шпатлёвку и отшлифовать.

Такой отделке не страшны ни дождь, ни жара, ни холод. Чтобы вдохнуть в неё вторую жизнь, достаточно перекрасить или переклеить обои. Однако имейте ввиду, что оштукатуривание откосов – очень грязный процесс.

Гипсокартон

Подкупает своей лёгкостью, доступной ценой и высокой скоростью монтажных работ. Листы гипсокартона монтируются на специально подготовленный каркас. Каркас делается из металлических профилей, и лучше брать потолочные, а вот гипсокартонные листы берутся стеновые. Вырезаются три заготовки и крепятся на дверь плиточным клеем или саморезами. Неизбежные в этом случае щели на стыках полос необходимо заделать.

МДФ или ламинат

Монтируются так же, как и гипсокартон. По сути, это более дорогая альтернатива. Преимуществом является большое разнообразие фактур, расцветок, предоставляющих богатые возможности для декора. Сегодня это самый распространённый вариант и не напрасно: листы МДФ прочны, красивы и хорошо ведут себя в условиях повышенной влажности и перепада температур.

При отделке наружных откосов выбирайте влагостойкий МДФ.;

Дерево

Деревянные откосы – дорогое удовольствие. Зато они очень красивы и вместе с деревянной дверью составят роскошный ансамбль.

К тому же древесина подвержена реставрации, и срок службы откосов можно продлить. Только работа с деревянными откосами – достаточно сложный процесс и требует владения определёнными навыками.

Вагонка, как разновидность деревянного откоса, выглядит тоже очень презентабельно, но её надо монтировать на обрешётку, а значит, должно быть достаточно места.

ЛДСП

Вполне неплохо зарекомендовал себя не только при изготовлении мебели. Дверные откосы тоже можно делать из этого материала, только используйте более тонкий, чем мебельный ДСП, толщиной не более 10 миллиметров. Для внутренних откосов используется обычный ЛДСП, для внешних – влагостойкий.

Пластиковые панели

Разнообразие расцветок и дизайнерских решений сделало их популярными, нот если для внутренних откосов они ещё могут сойти, то для внешних не годятся совершенно. ПВХ-панели, как выяснилось, боятся перепадов температур и легко повреждаются от ударов. С точки зрения пожарной безопасности пластик тоже не выдерживает никакой критики. Во время пожара он плавится и выделяет едкий дым.

Камень или кирпич

​​​​​​​Оформление откосов таким образом связано с определёнными трудностями: требуются большие временные затраты, по деньгам это тоже не дешёвое удовольствие, причём дорого стоит не столько сам материал, сколько работа мастера. Зато получаем очень долговечный и совершенно индивидуальный дизайн.

Доборы – это элементы обрамления откосов. Они маскируют неровности и являются дополнительным декоративным украшением двери, составляя вместе с наличниками единый ансамбль.

Эти прямые прямоугольные планки:

просты в установке;

повышают прочность откосов и устойчивость к механическим повреждениям;

улучшают шумоизоляцию помещения.

Изготавливаются доборы из тех же материалов, что и двери.

Технология монтажа дверных откосов

Ну а мы продолжим разговор о дверных откосах. Разберём подробнее монтаж каждой разновидности.

Простая штукатурка. Начать надо с того, что удалить остатки монтажной пены после установки дверной коробки. Она просто срезается ножом. Если прежде стояла другая дверь, то удаляются и старые откосы.

Далее:

Выровнять и загрунтовать поверхность откоса.

Нанести штукатурку.

Когда она высохнет, обработать её грунтовкой.

Нанести финишную шпаклёвку.

Отшлифовать наждачной бумагой.

После этого можно покрасить, поклеить обоями. Штукатурка наносится и под все другие виды отделки, просто в этом случае максимальной гладкости и ровности можно не добиваться, поскольку откос будет закрыт другим материалом.

Пластиковые панели крепятся прямо на штукатурку жидкими гвоздями или клеем ПВХ. Они наносятся на панель и затем прикладываются к откосу. Для усиления сцепления откосы следует дополнительно загрунтовать.

Панели из МДФ или ЛДСП требуют монтажа каркаса из деревянных реек. Рейки крепятся прямо к кирпичной кладке с помощью дюбелей и саморезов. Такой монтаж производится по всему периметру откоса.

Больше всего хлопот доставляет отделка откоса камнем или кирпичом. Здесь требуется большая подготовительная работа. Она состоит в том, что надо составить схему кладки, представить, как будет выглядеть дверь, изобразить деталировку. Лучше это сделать на земле.

Конечно, с кирпичом проще, с камнем, который имеет разную форму, сложнее. Кирпичный откос можно укладывать со швами или без швов. Решите это заранее. Когда вы его собрали – дайте высохнуть, а затем покройте лаком или краской.

Имейте ввиду, что кирпичный или каменный откос – вещь тяжёлая и под него требуется залить фундамент.

По такой же технологии можно отделать откос керамической плиткой или мозаикой.

Оформляя дверные откосы, конечно, надо учитывать материал двери, и чтобы цвет откосов совпадал или гармонировал с отделкой двери и стен. При необходимости откосы утепляются минеральной ватой, пенополистиролом или монтажной пеной. Если вы устанавливаете откосы самостоятельно, строго следуйте инструкции.