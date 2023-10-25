Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Дверные откосы своими руками

Дверные откосы своими руками

#Межкомнатные двери #Входные двери #Монтаж #Своими руками
Дверные откосы своими руками

Что делает дверную группу завершённой? Дверной откос. Без него даже самая шикарная дверь будет выглядеть неряшливо. Дверной откос подобно раме для холста способен выгодно подать входную группу.

Зачем нужны дверные откосы

  • Чтобы укрепить и облагородить дверной проём.

  • Это дополнительная защита от шума, проникающего с улицы или из подъезда.

  • Повышает взломостойкость дверного блока.

  • Выполняет эстетическую роль, позволяя скрыть монтажные швы и щели, он может стать дополнительным акцентом в интерьере.

Дверные откосы – важная деталь и для защиты жилища, и для создания завершённого интерьера.

Какими бывают дверные откосы

Дверные откосы могут быть каркасными и бескаркасными. При бескаркасной технологии применяется штукатурка. Она наносится ровным слоем на всю поверхность откоса, тщательно выравнивается. Получается гладкое покрытие без пустот и без риска деформации. 

Однако в плане эстетики такой откос проигрывает и используется как черновая отделка перед финишным покрытием. В качестве финишного покрытия можно использовать панели из МДФ, гипсокартона или пластика. Они крепятся с помощью жидких гвоздей или строительной смеси.

При каркасной технологии, как видно из названия, используется особый каркас из металлического профиля или деревянного бруса. В этом случае зазор между откосом и каркасом необходимо заполнить утеплителем.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Доставим завтра
Стиль Орех
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-15 Дуб
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Каролина Ф-05 (Дуб)
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-05 (Дуб)
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Статус-13 Ф-05 (Дуб)
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Афина Ф-11 (Орех)
 
9 492

 

Из чего делают дверные откосы

Как видите, для дверных откосов используются разные материалы. Давайте поговорим об этом чуть подробнее.

  • Штукатурка

Наиболее доступный и старый способ оформления дверных откосов. Она появилась вместе с появлением дверей. Это дешёвая технология, но конечный результат может выглядеть вполне достойно, тем более сейчас появились декоративные составы таких растворов, способные придать откосам очень привлекательный вид, прекрасно вписывающийся в интерьер или экстерьер дома.

Перед нанесением штукатурки необходимо заделать все щели и трещины, проработать откосы монтажной пеной. Штукатурка наносится в два слоя, и если после этого не планируется никакой дополнительной отделки, то после высыхания необходимо нанести финишную шпатлёвку и отшлифовать.

Такой отделке не страшны ни дождь, ни жара, ни холод. Чтобы вдохнуть в неё вторую жизнь, достаточно перекрасить или переклеить обои. Однако имейте ввиду, что оштукатуривание откосов – очень грязный процесс.

  • Гипсокартон

Подкупает своей лёгкостью, доступной ценой и высокой скоростью монтажных работ. Листы гипсокартона монтируются на специально подготовленный каркас. Каркас делается из металлических профилей, и лучше брать потолочные, а вот гипсокартонные листы берутся стеновые. Вырезаются три заготовки и крепятся на дверь плиточным клеем или саморезами. Неизбежные в этом случае щели на стыках полос необходимо заделать.

Монтируются так же, как и гипсокартон. По сути, это более дорогая альтернатива. Преимуществом является большое разнообразие фактур, расцветок, предоставляющих богатые возможности для декора. Сегодня это самый распространённый вариант и не напрасно: листы МДФ прочны, красивы и хорошо ведут себя в условиях повышенной влажности и перепада температур.

При отделке наружных откосов выбирайте влагостойкий МДФ.;

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Mix
 
6 804
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Прима-12 White Mix
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Доставим завтра
Прима-10 White Mix
 
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Прима-2 White Mix
 
5 432
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Прима-3 White Mix
 
6 300
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Браво-22 Black Mix
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Прима-13.0.1 White Mix
 
6 804

 

  • Дерево

Деревянные откосы – дорогое удовольствие. Зато они очень красивы и вместе с деревянной дверью составят роскошный ансамбль.

К тому же древесина подвержена реставрации, и срок службы откосов можно продлить. Только работа с деревянными откосами – достаточно сложный процесс и требует владения определёнными навыками.

Вагонка, как разновидность деревянного откоса, выглядит тоже очень презентабельно, но её надо монтировать на обрешётку, а значит, должно быть достаточно места.

  • ЛДСП

Вполне неплохо зарекомендовал себя не только при изготовлении мебели. Дверные откосы тоже можно делать из этого материала, только используйте более тонкий, чем мебельный ДСП, толщиной не более 10 миллиметров. Для внутренних откосов используется обычный ЛДСП, для внешних – влагостойкий.

  • Пластиковые панели

Разнообразие расцветок и дизайнерских решений сделало их популярными, нот если для внутренних откосов они ещё могут сойти, то для внешних не годятся совершенно. ПВХ-панели, как выяснилось, боятся перепадов температур и легко повреждаются от ударов. С точки зрения пожарной безопасности пластик тоже не выдерживает никакой критики. Во время пожара он плавится и выделяет едкий дым.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Future-703 кромка Матовый хром Бетон тёмно-серый
18 590
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Future-703 кромка Чёрная матовая Бетон тёмно-серый
20 900
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Future-608 Бетон тёмно-серый
9 740
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Future-602 Бетон тёмно-серый
12 495
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-705 кромка Матовый хром Дуб Серена каменно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-706 кромка Матовый хром Бетон тёмно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Future-706 кромка Чёрная матовая Бетон тёмно-серый
25 360
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Concept-707 кромка Матовый хром Медиум грей
22 310

 

  • Камень или кирпич

​​​​​​​Оформление откосов таким образом связано с определёнными трудностями: требуются большие временные затраты, по деньгам это тоже не дешёвое удовольствие, причём дорого стоит не столько сам материал, сколько работа мастера. Зато получаем очень долговечный и совершенно индивидуальный дизайн.

Доборы – это элементы обрамления откосов. Они маскируют неровности и являются дополнительным декоративным украшением двери, составляя вместе с наличниками единый ансамбль.

Эти прямые прямоугольные планки:

  • просты в установке;

  • повышают прочность откосов и устойчивость к механическим повреждениям;

  • улучшают шумоизоляцию помещения.

Изготавливаются доборы из тех же материалов, что и двери.

 

Технология монтажа дверных откосов

Ну а мы продолжим разговор о дверных откосах. Разберём подробнее монтаж каждой разновидности.

Простая штукатурка. Начать надо с того, что удалить остатки монтажной пены после установки дверной коробки. Она просто срезается ножом. Если прежде стояла другая дверь, то удаляются и старые откосы.

Далее:

  • Выровнять и загрунтовать поверхность откоса.

  • Нанести штукатурку.

  • Когда она высохнет, обработать её грунтовкой.

  • Нанести финишную шпаклёвку.

  • Отшлифовать наждачной бумагой.

После этого можно покрасить, поклеить обоями. Штукатурка наносится и под все другие виды отделки, просто в этом случае максимальной гладкости и ровности можно не добиваться, поскольку откос будет закрыт другим материалом.

Пластиковые панели крепятся прямо на штукатурку жидкими гвоздями или клеем ПВХ. Они наносятся на панель и затем прикладываются к откосу. Для усиления сцепления откосы следует дополнительно загрунтовать.

Панели из МДФ или ЛДСП требуют монтажа каркаса из деревянных реек. Рейки крепятся прямо к кирпичной кладке с помощью дюбелей и саморезов. Такой монтаж производится по всему периметру откоса.

Больше всего хлопот доставляет отделка откоса камнем или кирпичом. Здесь требуется большая подготовительная работа. Она состоит в том, что надо составить схему кладки, представить, как будет выглядеть дверь, изобразить деталировку. Лучше это сделать на земле. 

Конечно, с кирпичом проще, с камнем, который имеет разную форму, сложнее. Кирпичный откос можно укладывать со швами или без швов. Решите это заранее. Когда вы его собрали – дайте высохнуть, а затем покройте лаком или краской.

Имейте ввиду, что кирпичный или каменный откос – вещь тяжёлая и под него требуется залить фундамент.

По такой же технологии можно отделать откос керамической плиткой или мозаикой.

Оформляя дверные откосы, конечно, надо учитывать материал двери, и чтобы цвет откосов совпадал или гармонировал с отделкой двери и стен. При необходимости откосы утепляются минеральной ватой, пенополистиролом или монтажной пеной. Если вы устанавливаете откосы самостоятельно, строго следуйте инструкции.

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Concept-583 Шелл грей
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Future-704 кромка Чёрная матовая Дуб Винчестер трюфель
34 671
Дверь межкомнатная "Future-655" Дуб серена белый кристалл, стекло Лакобель черное
Future-655 Дуб серена белый кристалл
15 280
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Доставим завтра
Concept-502 высота 230 Шелл грей
2 110 10 552 ₽ -80%

Двери и фурнитура
Вас может заинтересовать
Установка откосов входной двери
25.10.2023
3276
Как оформить дверные откосы: лучшие отделочные материалы
25.10.2023
2350
Отделка откосов на входных дверях внутри помещения и снаружи
25.10.2023
1431
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85