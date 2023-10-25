На первый взгляд дверь может показаться простейшей конструкцией. На самом же деле это сложная система, все части которой должны быть тщательно подобраны и установлены. Только в этом случае дверь получится с комфортом использовать, она не будет доставлять своему владельцу проблем. С особым вниманием следует подходить к процессу, если вся конструкция устанавливается самостоятельно. Важно не допустить ошибки ни на одном этапе.

Прежде, чем приступить к самостоятельной установке межкомнатной двери, оцените трезво свои силы. Заниматься этим стоит только в том случае, если имеются навыки работы со стамеской или электрофрезером, шуруповертом (ну хотя бы отверткой), а также, если вам уже доводилось использовать монтажную пену.

Перед установкой межкомнатной двери

Перед установкой двери следует определиться, как и при каких условиях она будет использоваться. А также – какие основные функции она будет выполнять.

Так, двери на границе дома и улицы всегда должны быть максимально герметичными и не позволять уходить теплу. Отвечают они и за звукоизоляцию.

Если конструкция устанавливается в ванной, то здесь важна качественная циркуляция воздуха. Иначе из-за скапливающегося конденсата возможно появление плесени. Это негативно повлияет на ремонт. Постепенно внешняя отделка будет приходить в негодность.

Если дверь устанавливается в кухне, то здесь нельзя делать ее полностью герметичной. Это запрещено правилами безопасности, так как в помещении есть газовая плита.

Важно учитывать и другие моменты:

Дверную коробку следует подгонять четко под параметры дверного полотна. Только тогда удастся обеспечить ее правильное прилегание. Если же замеры и расчеты необходимых параметров будут проведены неверно, то полотно может вовсе не закрываться или с трудом открываться. Еще одна частая проблема – появление щелей. Чтобы дверь правильно перемещалась и использовать ее было комфортно, следует позаботиться о наличии защзора по периметру полотна. Он должен получиться минимальным – около 3-4 мм (не больше 5 мм). Если в помещении требуется обеспечить циркуляцию воздуха, то с оптимальными зазорами дела будут обстоять иначе. По вертикальной и горизонтальной стойке они делаются по 3-5 мм. А на стыковке с порогом 12-15 мм. Если с размерами короба мастер не угадает, то придется самостоятельно укорачивать его части. Но сделать это возможно только в том случае, если основой полотна стало натуральное дерево. Зазоры между стенами и дверной коробкой всегда следует выдерживать в пределах от 10 до 15 мм. Если они окажутся меньше, то будет сложно устанавливать и надежно крепить конструкцию.

Необходимые инструменты для установки межкомнатной двери

Все используемые инструменты стоит подготовить заранее. Тогда можно будет не отвлекаться от основного процесса и не затягивать его. Вовсе необязательно покупать все перечисленные инструменты. Наверняка какие-то из них обнаружатся в запасе у хозяина. Другие можно одолжить у соседей или арендовать.

Для комфортной самостоятельной установки двери понадобится:

стусло или торцевая пила;

карандаш, транспортир, строительный уровень и рулетка;

монтажная пена;

стамеска, молоток и набор отверток;

перфоратор и шуруповерт;

распорные клинья.

Демонтаж старого дверного полотна

Часто перед установкой новой двери приходится удалять прежнюю старую. Для этого необходимо:

Снять наличники и аккуратно удалить все элементы короба. В процессе обязательно демонтировать болты анкерного типа, все крепежи. Проверить дверной проем на прочность. Сделать это следует максимально аккуратно и при необходимости дополнительно укрепить конструкцию. Убрать все лишнее с места работы.

Удалять старое дверное полотно всегда следует аккуратно и медленно. Нужно следить за тем, чтобы ничего не сломалось в процессе, и стена осталась целой. Иначе в дальнейшем может потребоваться потратить немало времени и сил на восстановление всех частей.

Необходимо рассчитать время таким образом, чтобы после удаления старого короба можно было спокойно подготовиться к установке нового. Ведь скорее всего дверной проем в процессе будет хотя бы минимально поврежден. И понадобится уделить время на его восстановление.

Размеры и комплектация межкомнатных дверей

Перед установкой новой двери следует купить:

уровень с ответом (он необходим для контроля вертикального расположения рамки);

рулетку для замеров, обычную удобную линейку, перманентный маркер и простой карандаш;

электролобзик/ножовку (любой из предложенных вариантов подойдет для подгонки частей конструкции по размерам);

перфоратор, дрель, шуруповерт (в комплекте должны быть еще и сверла по бетону, дереву);

стамеску с молотком или фрезу.

Распорные клинья рекомендуется взять с разными габаритами. Они нужны в качестве распорок. Крепежами будут служить саморезы. Важно заранее определиться с типом крепления.

С размерами определиться поможет таблица:

Высота дверного проема в см Ширина дверного проема в см Условный размер полотна в см 205,5-206 70-71 200 на 60 205,5-206 80-81 200 на 70 205,5-206 90-91 200 на 80 205,5-206 100-101 200 на 90 205,5-206 133-134 200 на (60+60) 205,5-206 153-154 200 на (70+70)

Как правильно сделать замеры для установки межкомнатной двери

Чтобы самостоятельно правильно произвести все замеры, стоит запастись рулеткой с выдвижным механизмом. Обычной линейкой действовать сложно.

Если меняется старая дверь на новую, то измерить параметры получится двумя способами. Первый – определить высоту и ширину снятого полотна и по этим данным купить новое. Второй – снимать мерки уже после удаления старой коробки.

В новостройках проемы обычно имеют стандартные размеры. И уточнить их получится прямо на плане. Но на всякий случай лучше подстраховаться и замерить сразу ширину, высоту проема. От полученных чисел отнимается ширина коробки х 2 и прибавляется 5 мм (это расчет на установку петель и комфортное свободное открывание). Так удается определить желаемые параметры полотна по горизонтали.

Чтобы вычислить высоту, измеряется вертикаль дверного проема. А уже от нее отнимается размер порога (если он предусмотрен) и зазор на открывание. Последний будет составлять от 25 до 40 мм.

Все полученные данные важно сравнить с типовыми размерами большинства предлагаемых в магазине дверей. Если разница получилась небольшой, то компенсировать ее удастся, используя доборные панели.

Если внушительная, то тут поступить можно разными способами. Например, заказать изготовление двери по индивидуальным параметрам или самостоятельно изменить размер дверного проема (сширить его или сузить). Но прежде чем принять окончательное решение, как поступить, стоит посоветоваться со специалистом.

Профессионал может взяться и за скрытый способ установки дверей. Для него нужны специальные подвесы. Еще один интересный вариант – установка коробки на анкера. Последние аккуратно ввинчиваются и прячутся в потайные отверстия. Потом они уже покрываются шпаклевкой, закрашиваются.

Пошаговый процесс самостоятельной установки межкомнатной двери

Итак, предположим, что все это вам знакомо, и в своих строительно-ремонтных умениях вы вполне уверены. Единственное, чего не хватает, – это опыта в установке дверей или хотя бы надежной теоретической базы. Опыт, как известно, приходит, а вот с теорией – готовы помочь.

Установить двери вполне реально без помощи профессионального мастера. Достаточно уметь пользоваться всеми упомянутыми инструментами и аксессуарами.

Начинается процесс всегда с точных замеров. Уже на их основании приобретается дверная коробка вместе с полотном.

Для установки в целом необходимо:

Собрать раму, если вся конструкция приобретается в разобранном виде. Врезается замок, ручка и другие части. Устанавливается дверной короб, проверяется соответствие конструкции нужным размерам. Крепится полотно со всей фурнитурой. Осуществляется отделка откосов.

Замеры проема осуществляются в трех местах – вдоль потолка, пола и посередине конструкции. Она не должна становится впритык. Оставляется небольшой зазор.

Установка дверных петель

Этот процесс требует особой точности и внимания. Если провести установку петель правильно, то дверь будет легко и с комфортом открываться, закрываться. Нигде не станет клинить, тереться. Ошибочно считать, что достаточно всего 2 навесов. Гораздо лучше использовать сразу 3 петли. Это поможет избежать проседания конструкции.

Согласно общепринятым стандартам, расстояние от верхнего края петли до верхнего края самой двери – 200 мм. Аналогично размечается и место положения нижней петли. Что касается расположения замка, то учтите, что его ручка должна быть на расстоянии 900-1000 мм от пола. Довольно часто эти расстояния бывают отмечены на двери производителем.

Контуры петли наметьте на двери при помощи простого карандаша, затем прорежьте на глубину 1 мм, и только после этого заглубите на необходимую величину. Сначала ставятся наметки для петель. Первая – в верхней части, вторая – в средней, третья – в нижней. Допустимо применять накладные и врезные механизмы. В первом случае не понадобятся углубления.

Выбрать дверное полотно под петлю или замок можно как вручную, так и с применением электрофрезера. Второй вариант, без сомнения, проще и быстрее, но оба они требуют навыка работы с инструментом.

Внимание! Петли устанавливаются на дверь до ее монтажа, а вот под замок на первом этапе только готовится паз, а окончательно он фиксируется в двери уже после того, как будет завершена ее установка.

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Сборка дверной коробки

Эта конструкция собирается из брусов (деревянных), соединенных между собой в виде буквы П или сразу с порогом. Чаще всего производитель сам распиливает заготовки для нее. Тогда достаточно скрепить детали конструкции шурупами из комплекта. Сложнее делать все с нуля – по створке выпиливать все нужные части.

Перед тем, как приступить к этому этапу, потрудитесь еще раз снять все размеры двери и убедиться в том, что они соответствуют проему. Теперь можно и начинать:

отпилите поперечную планку в соответствии с размерами двери;

установите петли на одну из вертикальных стоевых заготовок (в зависимости от того, в какую сторону будет открываться дверь), они должны быть параллельны тем, которые вы уже закрепили на дверном полотне;

стоевые заготовки отпилите по длине таким образом, чтобы после установки двери зазор между нею и полом составил 10-15 мм.

Внимание! Детали коробки соедините между собой саморезами, тщательно проверяя при помощи уровня, чтобы не возникло перекосов и смещений. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Если дверные проемы имеют большую ширину, то коробка увеличивается за счет использования добора. Его вставляют в специальный паз и закрепляют на тыльной стороне коробки саморезами.

Установка дверного полотна

Именно этот этап больше всего пугает тех, кто решает вопрос, как самостоятельно установить межкомнатную дверь. Но особых сложностей здесь нет.

Прежде чем проводить основную установку, нужно тщательно подготовить проем. В нем не должно быть заметных выступов, способных помешать двери. Если установка проводится самостоятельно, сначала снимается дверное полотно. Короб выставляется по уровню. Удобно на этом этапе использовать отвесы.

Они помогут определить, есть ли отклонения по вертикали. Конструкция расклинивается деревянными аксессуарами. Этот процесс повторяется с обеими стойками поочередно. После производятся контрольные замеры.

Чаще всего выбирается анкерный способ крепления. Для этого в стойках предусматриваются отверстия насквозь, а в торце стеновой панели – небольшие углубления. Используются длинные дюбели (15 см). Но их придется в итоге прятать под слоем шпатлевки, клея или краски.

С потайными креплениями работать сложнее. Крепежом становится металлический профиль. Пластины анкерами фиксируются на стене. Сначала в бетоне создаются углубления. Потом крепежи прячутся под штукатуркой.

После вставляется дверь. Для этого она ставится на заранее подготовленные пластины. Нужно приподнять полотно и сделать так, чтобы рабочие механизмы навесов заняли свои посадочные места. После обязательно следует проверить – не цепляется ли короб при использовании конструкции.

Запенивание отверстия между стеной и дверной коробкой

Далее можно переходить к запениванию отверстия между стеной и коробкой. Работать следует с закрытой дверью. Строительная пена наносится в небольшом количестве слоями. Сначала заполняется верхняя часть. Это нужно, чтобы под собственным весом пена не вылезала наружу в дальнейшем.

Если строительная пена попадет на само полотно, то ее моментально следует удалить сухой тканью. Когда состав уже затвердеет, стереть его тряпкой не получится. Тут понадобится использовать специальные средства для удаления пены.

Когда процесс запенивания будет окончен, нужно на время оставить дверь в покое. Желательно дать ей высохнуть на протяжении суток.

Установка замка и ручек на межкомнатные двери

Для этих работ полотно сначала снимается. Если на нем нет отверстий под все обсуждаемые части, то сначала понадобится вырезать их самостоятельно. Для этого используется фреза, дрель, стамеска.

Для установки замка нужно:

Дрелью установить перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запора, а высверливаемая глубина – длине. Высверлить отверстие для замка. Отметить параметры опорной пластины, выбрать ровную поверхность. Сделать отверстие для рукоятки сверлом. Потом продолжить работу с другой стороны. Вставить основную конструкцию на подготовленное место. Разметить отверстия под саморезы. Произвести монтаж замка.

Чаще всего сегодня замки уже встроены в ручки. Производители предусматривают отверстия, куда вставляется рукоятка с квадратным приводом. С другой стороны крепится вторая часть. Фиксируется вся конструкция саморезами. В самом конце остается только установить накладки на защелках. Полотно возвращается на навесы.

Установка доборных планок на дверь

В процессе монтажа необходимо:

Купить планки того же цвета, что и дверь. Обрезать детали по размеру, чтобы они полностью закрывали торец стены. Установить боковые доборные панели. Закрепить верхний.

Сегодня существует несколько вариантов крепления. Есть в продаже доборы, предназначенные для установки в специальные пазы. Есть и телескопические системы, когда планки фиксируются с 2 сторон.

Крепеж наличников на межкомнатную дверь

Лицевая сторона рамы должна быть вровень со стеной. В процессе следует приложить вертикальную часть конструкции к притолоке и поставить отметку для среза. Последняя всегда отмечается примерно на пол сантиметра выше. Далее проводятся линии среза, удаляется все лишнее.

После можно поочередно прикладывать боковые обналичники. Важно, чтобы линия соприкосновения в верхней части располагалась под углом в 45 градусов. Наличник к стойкам прибивается гвоздиками с откушенными шляпками. Клеевое крепление менее заметное, но оно применяется реже. Лучше сочетать оба способа вместе.

Если все шаги выполнены правильно, то дверь будет плавно и легко закрываться, открываться. Справиться с каждым описанным в статье этапом вполне можно без помощи специалиста.

Внимание: Наличники должны быть установлены так, чтобы они не препятствовали открыванию и закрыванию двери. Для этого их прикрепляют с небольшим отступом от дверного полотна.

Коротко: последовательность установки межкомнатной двери

закрепите коробку в проеме при помощи клиньев;

отрегулируйте ее положение посредством отвеса и уровня;

навесьте дверное полотно и отрегулируйте закрывание двери;

вставьте по периметру коробки в зазоры картон, это позволит избежать деформации двери при ее последующем запенивании;

с внешней стороны обклейте все стороны коробки малярным скотчем, чтобы избежать попадания на нее монтажной пены;

смочите стены водой из распылителя: это даст возможность надежнее зафиксировать пену, обеспечив высокое качество установки двери;

закрепите коробку в проеме при помощи монтажной пены, аккуратно заполняя ею зазоры между стеной и коробкой, и выждете необходимое время (оно указывается на упаковке пены);

срежьте остатки пены и прикрепите наличники.

Помните, что качественные межкомнатные двери вызовут меньше проблем при установке, а в дальнейшем будут служить дольше. Отнеситесь к их выбору серьезно и внимательно.