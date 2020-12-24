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  7. Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
4,3
2 689

Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро

4,3
Этот товар смотрят 15 человек
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Код товара: 82286
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
2 689
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Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Цвет: Античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро
Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AB-7 матовая бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    10

Характеристики

  • Артикул:
    29579
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    10
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    Sensation
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Античное серебро
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Дополнительно:

  • В наличии:
    159 товаров

Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro DEMETRA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29579
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    10
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    Sensation
  • Стиль:
    Классика
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Античное серебро

Отзывы и вопросы о товаре

4
4.3 / 5На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
Ч
Ч Четков Артур
24 декабря 2020
4
Комментарий
Данный магазин мне очень понравился, он имеет большой ассортимент товара. Найти здесь можно именно то, что вы искали, как и я. Ручку покупал для межкомнатной двери. Ручка практичная,недорогая, а главное качественно сделана. Рекомендую
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Ж
Ж Женя
13 декабря 2020
4
Комментарий
Ручка для двери из этого магазина мне нравится. Отлично смотрится,в руке удобно держать, устанавливал самостоятельно. Рекомендую,покупке рад!
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П
П Полина
05 июля 2019
5
Комментарий
Здравствуйте! Дверная ручка из этого магазина идеальна. Смотрится превосходно, хорошо вписалась в мой интерьер,форма необычная и достаточно удобная.
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4.3 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
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4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
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