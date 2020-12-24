Ручка раздельная R.SM58.DEMETRA (DEMETRA SM) AS-3 античное серебро

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro DEMETRA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.
Характеристики
Артикул:
29579
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Fuaro
Гарантия (лет):
5
Количество в упаковке, шт.:
10
Отделка:
Гальваника
Серия:
Sensation
Стиль:
Классика
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Kоробка
Цвет:
Античное серебро
Отзывы и вопросы о товаре
4
4.3 / 5На основе 3 оценок
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Ч
ЧЧетков Артур
24 декабря 2020
4
Комментарий
Данный магазин мне очень понравился, он имеет большой ассортимент товара. Найти здесь можно именно то, что вы искали, как и я. Ручку покупал для межкомнатной двери. Ручка практичная,недорогая, а главное качественно сделана. Рекомендую
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Ж
ЖЖеня
13 декабря 2020
4
Комментарий
Ручка для двери из этого магазина мне нравится. Отлично смотрится,в руке удобно держать, устанавливал самостоятельно. Рекомендую,покупке рад!
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П
ППолина
05 июля 2019
5
Комментарий
Здравствуйте! Дверная ручка из этого магазина идеальна. Смотрится превосходно, хорошо вписалась в мой интерьер,форма необычная и достаточно удобная.
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4.3 / 5(На основе 4 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
3
3 звезды
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2 звезды
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Отзывы и вопросы о товаре4