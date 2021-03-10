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  7. Ручка раздельная DEMETRA SM AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная DEMETRA SM
4,5
2 509

Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «DEMETRA SM AB-7» МатБронза

4,5
Этот товар смотрят 6 человек
Ручка раздельная DEMETRA SM AB-7 матовая бронза
Доставим завтра
Арт. 82284
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
2 509
Доставим завтра
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Ручка раздельная для входной и межкомнатной двери «DEMETRA SM AB-7» МатБронза
Цвет: МатБронза
Ручка раздельная DEMETRA SM AB-7 матовая бронза
Ручка раздельная DEMETRA SM AS-3 античное серебро Ручка раздельная DEMETRA SM MAB-6 темная бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    29575
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Дверная фурнитура серии Sensation (SM) подчеркнет уникальный и неповторимый дизайн интерьера, который станет предметом вашей гордости и поводом для восхищения друзей и близких. В этом продукте объединены многолетний опыт мастеров художественного литья и современные технологии производства декоративных изделий. Дверная ручка на раздельном основании Fuaro DEMETRA SM подходит для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготовлены по технологии многослойного покрытия.Стяжные винты, соединительный квадрат 8x105 мм, саморезы, шестигранник.

Характеристики

  • Артикул:
    29575
  • Цвет:
    МатБронза
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Классика
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы или стяжные винты
  • Серия:
    Sensation
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Г
10 марта 2021
5
Комментарий
Здравствуйте, при выборе дверной ручки главное - качество,для долгого использования. Данная модель дверной ручки не только качественная, но ещё удобна и вполне симпатичная. Покупкой довольна. Советую.
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Н
17 октября 2020
5
Комментарий
Новая дверная ручка из этого магазина превосходная.Ручка внешне довольно симпатична, красивой формы и в руке держать комфортно.
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Г
24 июня 2019
4
Комментарий
Здравствуйте, заказывал дверную ручку для двери детскую комнату. Установили достаточно давно.За это время стоит без повреждений, при том, что открывают ею очень часто. Рекомендую к покупке.
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4.5 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
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4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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