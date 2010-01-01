Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
1 186 ₽
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
Арт. 81379
Петля универсальная IN4500UC SG (500-C4) 100x75x3 мат. золото Box
О товаре
Цвет:МатЗолото
Страна происхождения:Китай
Бренд:Armadillo
Материал:Латунь
Характеристики
Артикул:13914
Цвет:МатЗолото
Страна происхождения:Китай
Бренд:Armadillo
Материал:Латунь
Стиль:Классика
Вес, кг:0.265
Тип установки:Универсальная
Способ установки:Ручная установка
Гарантия (лет):5
Тип упаковки:Kоробка
Максимальная нагрузка (2 петли):40 кг
Декоративный колпачок:Нет
Подшипник:4
Серия:500-C
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:100
Описание
Данный товар поставляется в упаковке по 2 шт. Цена указана за 1 единицу. Универсальные дверные петли без колпачка подходят для левых и правых дверей. Выполнены из 100% латуни.
