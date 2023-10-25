По сравнению с входной дверью, монтаж запирающего устройства для межкомнатных моделей не является обязательным. Поэтому производители предпочитают продавать готовый комплект без замочного механизма. Тем не менее необходимость его применения возникает, например, при обустройстве рабочего кабинета, туалета, спальни, ванной и прочих помещений.

В таком случае возникает вопрос: а как правильно врезать замок, на каком запорном механизме остановить выбор, и как это сделать без помощи мастера. В представленной статье приведена полезная информация о проведении монтажа.

Особенности подбора замка для межкомнатной двери

Как показывает практика, для межкомнатных дверей практикуется монтаж различных видов замков. Наиболее распространенным решением является механизм, где присутствует встроенная защелка.

Такая продукция бывает разных типов и имеет отдельные классификации:

В зависимости от формы ручки: Г-образная или сферическая. Исходя из присутствия запирающего устройства: с таковым или без такового. В зависимости от разновидности запирающего устройства: с помощью ключа или блокировки, выполненного в виде рычага или кнопки.

Другими словами, некоторые модели могут предусматривать в конструкции скважину с двух сторон, либо же с одной. В последнем случае используется специальный фиксатор защелки. Его также называют ручным блокиратором.

На рынке представлены модели, которые имеют только фиксатор, а применение ключа не предусматривается.

Нередко в межкомнатные двери устанавливается врезной плоский замок с ручкой. Ручки могут и вовсе отсутствовать. Продаются и обычные личинки под ключ.

Их есть два вида:

позволяющие открыть двери ключом с внутренней и внешней стороны,

либо с наличием вертушки-блокиратора с одной из сторон.

Отличительной особенностью защелок без фиксатора является удержание двери в положении «закрыто». Задача такой защелки заключается в удержании дверей закрытыми, не давая открыться под воздействием сквозняка. Как только человек нажимает на ручку, либо поворачивает ее, специальный язычок, расположенный в защелке, автоматически вставляется в паз.

Вследствие этого происходит открывание двери. Такой запорный механизм не позволит закрыть комнату изнутри. Как показывает практика, подобный механизм преимущественно используют для кухонных моделей, либо в общих комнатах.

Обратите внимание! Когда закрывается дверь, и в ответное отверстие входит металлический язычок, он должен издавать характерный звук. Если хочется избавиться от такого эффекта, следует обзавестись пластиковой защелкой.

Нередко устанавливать замок нужно, чтобы запереться в ванной или в комнате изнутри. Чтобы решить поставленную задачу, понадобится комплект защелок, оснащенных блокираторами. Применение врезных замков и альтернативных вариантов механизмов понадобится тогда, когда владелец помещения желает ограничить доступ к нему при его отсутствии.

Зачастую речь идет об опасных для детей помещениях – подвалах, бойлерной, мастерской и так далее. Нередко подобное решение применяется в рабочих кабинетах в офисах.

Запомните! Выбирая замок, необходимо заранее проверить его толщину – она не должна быть больше, чем дверное полотно. В противном случае такой замок придется поменять, потому что он не подойдет.

Специфика выполнения работ по установке межкомнатного дверного замка

При производстве межкомнатных дверей используется широкий спектр материалов. Чаще всего встречаются модели, выполненные из МДФ и древесины. Панели из МДФ используются в качестве облицовочного материала. После его вскрытия можно увидеть наполнитель и каркас из дерева.

Необходимо понимать, что подобная конструкция сильно ограничена в плане монтажа запирающего устройства. Когда нужно врезать замок в дверь, достаточно правильно определиться с высотой. Но в рассматриваемом случае монтажное место в таких полотнах ограничивается замковым бруском или срединной поперечной перекладиной, установленной на каркасе.

Как показывает практика, подобная особенность редко перерастает в проблему, поскольку замковую часть обычно размещают на стандартизованной высоте, составляющей около одного метра от напольного покрытия. Тем не менее, есть риск столкнуться с другими сложностями.

Так, например, в процессе врезки замка очень просто повредить пленочное декоративное покрытие. Если есть риск совершить ошибку, целесообразно воспользоваться профессиональной помощью мастера.

Правила разметки межкомнатной двери перед установкой замка

Сначала необходимо разметить место монтажа. Эту процедуру важно выполнять безошибочно, то есть, без спешки. Производители замочных механизмов привыкли добавлять шаблон, упрощающий это процесс.

Достаточно сложить схему по линии сгиба, наложить на лицевую сторону полотна и торец. Далее, взяв любой острый предмет – например, канцелярский нож, создается разметка центров отверстий под последующее высверливание.

Обратите внимание! Перед врезкой замка в ламинированную или шпонированную дверь, следует оклеить монтажное место при помощи малярного скотча. Он предотвратит любые повреждения при сверлении.

Тем не менее, если в комплекте не оказалось шаблона, с разметкой можно справиться и самостоятельно:

Отмерьте оптимальное расстояние от нижней кромки. Установите на торце горизонтальную метку. Используя строительный уголок, перенесите метку на каждую сторону полотна. Отмерьте с каждой стороны торца расстояние на уровне 6-7 сантиметров и сделайте точку. Она позволит отцентрировать будущее отверстие под монтаж запорного устройства.

На последнем этапе надо найти середину горизонтальной метки, служащей центром отверстия под последующий монтаж. Обязательным условием выполнения этой процедуры является высокая точность.

Поэтому важно не торопиться, а выделить достаточно времени на внимательную разметку. При возникновении малейшей ошибки будет невозможно правильно установить замок.

Высверливание гнезда для дверного замка

Центральные точки используются в качестве ориентира. Из них нужно сделать два отверстия. Сначала делается отверстие диаметром 5 сантиметров на плоскости, а потом создается дополнительное торцевое отверстие диаметром 23 миллиметра. Для создания сквозного отверстия используется фреза-коронка подходящего диаметра.

Ее крепят к шуруповерту или дрели, установив на центральную точку. Для аккуратного выполнения работы ее проводят поэтапно. Сначала врезают отверстия с одной стороны полотна, и как только сверло выйдет наружу, надо переставить коронку на обратную сторону. Подобный прием предотвращает сколы на декоративном покрытии.

Отверстие под защелку создают при помощи перьевого сверла. В рамках этой процедуры крайне важно удерживать дрель перпендикулярно. При правильном выполнении процедуры достигается точность соблюдения углов.

Монтаж и крепление замка на межкомнатную дверь

После установки цилиндрической части защелки с торцевой стороны надо очертить рамку. Для этого подойдет карандаш или канцелярская ручка. Далее, сняв механизм, надо избавиться от тонкого слоя полотна внутри выделенного периметра. Для этого подойдет канцелярский нож, стамеска или любой иной острый инструмент.

Углубляться надо так, чтобы рамка была на одинаковом уровне с торцом. На следующем этапе проводится установка защелки в гнездо. Для фиксации используются саморезы, присутствующие в комплекте с механизмом. Для надежного крепления следует предварительно просверлить отверстия под них, используя тонкое сверло.

На следующем этапе проводится установка ручки. Ее надо разобрать, а затем установить с каждой стороны половинки.

Для фиксации используются винты, также входящие в комплект.

Установка ответной части дверного замка

Установка замка – это еще не конец процедуры. Важно обеспечить его правильную работу. Для этого в дверной раме готовят ответное отверстие для язычка защелки. Оформление осуществляется посредством металлической пластины. Упростить точное определение места под монтаж ответной части помогает закрашивание язычка мелом.

Остается только прикрыть двери и отпустить ручку. На косяке должен появиться след от мела. Он и будет использоваться как ориентир для создания углубления. Далее к косяку прикладывают ответную планку и обводят периметр при помощи карандаша.

Как и при установке защелки, под планку надо выбрать углубление, соответствующее толщине планки. Остается лишь установить ответную часть и закрепить к косяку, используя имеющиеся монтажные отверстия.

Обратите внимание! При наличии зазора между коробкой и полотном можно обойтись без врезки. Достаточно наложить ответную часть на косяк.

Врезка замка в межкомнатную дверь – довольно простая процедура, если знать, как правильно ее выполнять, и иметь при этом весь набор инструментов. Все они представлены на изображении ниже.

Профессиональные мастера пользуются профильным оборудованием, многократно ускоряющим работу.

Но и стандартная установка не отнимет много времени. Главное – не торопиться и внимательно следить за измерениями.