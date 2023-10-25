Замки дверные межкомнатные: как не ошибиться в выборе

При покупке межкомнатных дверей важно не только определиться с их назначением и дизайном, но и уделить внимание комплектующим деталям, обеспечивающим функциональность и комфортную эксплуатацию. Основным элементом фурнитуры является запорное устройство, отвечающее за безопасность и удобство конструкции. Чтобы не ошибиться с выбором замка, специалисты рекомендуют познакомиться с разновидностями и особенностями этих механизмов.

Замки дверные межкомнатные: виды и особенности

Ассортимент запорных устройств на рынке строительных материалов очень широкий. Условно предлагаемые производителями замки отличаются конструкцией и способом монтажа.





Различные материалы, идущие на их изготовление, дают возможность расширить диапазон их эксплуатации. Разнообразен и дизайн запорных устройств, что позволяет подобрать их под любой стиль дизайнерского оформления квартиры. Но основным критерием выбора считается принцип работы механизма запора, состоящего из корпуса и цилиндра - сердцевины замка.



На современном рынке покупатели имеют возможность приобрести следующие виды:



Самый распространённый и простой в эксплуатации механизм. Его конструкция состоит из цилиндра, внутри которого двигается язычок. При отсутствии защёлки замок оснащается роликом, но в некоторых случаях этот элемент может отсутствовать. Устанавливаются в межкомнатных дверях в гостиной, кухне, удерживают их в нужном положении и не дают возможность открыться.

Замки с защёлкой комплектуются ручками, встречаются модели с ригельным или шариковым механизмом. Надёжного запора двери такое устройство не обеспечивает, но осуществляет плотное закрытие. Монтаж несложен, цена доступная. Местом применения могут служить двери в гостиную, кухню.





Запирающий механизм с функцией простой защёлки и дополнительным фиксирующим элементом. Для этого в конструкции предусмотрены отверстия для поворотной или нажимной ручки и фиксатора в виде блокирующей кнопки. Устанавливаются в ванной комнате, санузле, спальне.





Конструкция этого запирающего устройства внешне похожа на предыдущую. Разница состоит в том, что вместо защёлки устанавливают личинку под ключи с двусторонним запиранием. При этом на рынке присутствуют модели со скважиной для ключа с двух сторон и с вертушкой вместо второго входа ключа в личинку.

Выбирают нужную модель по степени интенсивности использования. Местом применения могут быть межкомнатные двери в кабинеты, офисы, технические помещения, в квартирах коммунального типа.













Один из популярных трендов в секторе запирающих механизмов для межкомнатных дверей. Бесшумность работы и удобство в эксплуатации объясняют растущую популярность у потребителей. Простота устройства – ещё одно из особенностей.

Магнит, расположенный в ответной части замка, притягивает металлический фирритовый сердечник. Фиксация осуществляется в положении полного закрытия межкомнатной двери. При нажатии ручки блокировка перестаёт действовать.

Производители предлагают потребителям несколько модификаций магнитных замков:

с пассивной фиксацией без дополнительного движения со стороны элементов конструкции;

с мобильной фиксацией, при которой механизм замка меняет своё положение;

с подключением к источнику питания и открывающим ключом в виде пластиковой карты или брелока со специальным чипом.

Последнюю модель можно использовать не только для межкомнатных дверей, но и для входных. Покупателей не отпугивает высокая стоимость электромагнитных запорных механизмов, так как они обеспечивают высокую безопасность помещения от несанкционированного вторжения, отсутствие шума во время эксплуатации, имеют эстетичный внешний вид, долгий срок службы и высокую износостойкость.













Самые технологичные. Конструкция состоит из двух частей: механической и электронной. При их установке уровень защиты двери имеет высокую степень. Используются в системе «Умный дом». Конструкция такого дверного межкомнатного замка сложная. Представлена двумя видами: наружная и врезная.

Открытие производится путём:

введения цифровой комбинации и поворота ключа;

отправки сигнала с телефона, предлежащего владельцу помещения;

контакта с пластиковой картой, оснащённой специальным чипом с кодом доступа.

Такие замки применяют для дверей, требующих максимальный уровень безопасности. При ошибке во время введения кода или разрядки специально батареи, входящей в комплектацию замка, происходит блокировка запирающего устройства. Стоимость таких механизмов запора очень высокая.













Разновидности дверных межкомнатных замков по типу монтажа

Монтаж замков производят двумя способами: накладкой на полотно двери и врезкой.

Наибольшей популярностью пользуются врезные модели, которые по своей конструкции очень похожи на обычные замки для дверей. В комплектацию могут входить фиксаторы и личинки для ключей, для которых на пластине предусмотрены специальные отверстия.





Врезные модели в основном оснащены возможностью открытия с обеих сторон двери. Их используют для монтирования в деревянные дверные полотна, поэтому при покупке следует учитывать толщину конструкции двери и самого механизма замка.

Накладные модели иногда называют коробочными из-за характерной геометрической формы.





Их установку осуществляют на внешнюю поверхность полотна двери. При острой необходимости при монтаже можно вырезать в двери специальное углубление для того, чтобы накладная часть замка не создавала помех. Встречаются случаи, когда на одно дверное полотно монтируют оба вида межкомнатных дверных замков.

В таком случае накладной выполняет роль задвижки, а врезной – запирающую на ключ. Но в основном накладные замки используют во вспомогательных помещениях из-за их низкого уровня защитных свойств и не очень презентабельного вида. Набор комплектующих элементов для накладных запирающих механизмов включает в себя дополнительные шпингалеты, цепочки.



Основные критерии для выбора межкомнатного дверного замка

Прежде всего надо, чтобы выбираемый замок соответствовал фактуре дверного полотна. Например, двери из древесины подойдут все виды межкомнатных замков.





Для металлических дверей выбор существенно ограничен. Для них следует выбирать модель с повышенным уровнем надёжности. Количество материальных средств, которые покупатель готов заплатить за запирающее устройство, тоже имеет определённое значение.

Стоит выбирать модели с приемлемой, а не заоблачной ценой, которая должна быть не слишком маленькой. Дешёвые замки не обладают качеством и долгим сроком службы.То, как будут открываться двери, является важным моментов в процессе выбора запорного устройства. Распашные двери «дружат» со всеми видами замков. Для раздвижных потребуется приобрести специальную фурнитуру.



Кстати, выбор фурнитуры также является одним критериев. Сочетание петель, доводчиков, ручек и модели замка должно быть оптимальным. Даже при выборе самой удобной и практичной модельной комбинации «замок-ручка» требуется учитывать некоторые существенные моменты:

Где установлена дверь

Каждый отдельный случай предъявляет к межкомнатному дверному замку определённые требования по надёжности закрытия. Обычно для помещений гостиной, кухни фиксатор не требуется. Но его наличие обязательно для замков в дверях ванной, спальни.

Офисные помещения предусматривают наличие запирающих механизмов с ключами.

Из чего сделан замок

Наиболее распространённые материалы для изготовления запорных устройств – нержавеющая сталь, латунь, бронза, ЦАП. Дерево, стекло, пластмасса могут быть использованы для ручек замков. Замки из нержавеющей стали обладают высоким уровнем прочности, но неустойчивы к воздействию влаги. Такие замки не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью. Латунные запорные механизмы, наоборот, коррозии не подвержены, им совершенно нестрашна ржавчина. Не стоит упускать из вида и дизайн межкомнатных замков.

Удобство и комфорт при эксплуатации

Прежде всего это бесшумная работа замков при открытии и закрытии. Самым бесшумным специалисты считают магнитный вид.

В завершение стоит сказать, что если покупателя не интересуют уровень надёжности межкомнатного дверного замка, то не стоит выбирать дорогостоящие модели, достаточно будет приобрести стандартную конструкцию с защёлкой. Двери будут закрыты, и опасность утери ключа и наступления неприятной ситуации будет исключена.



