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Сторона открытия дверей: советы профессионалов по выбору

#Межкомнатные двери #Входные двери #Двери #Советы эксперта

Каждый дом нуждается в защите, а также изоляции комнат от общего жилого пространства. Входные или межкомнатные двери устанавливаются в квартиру ещё на этапе строительства и от того, в какую сторону они открываются, зависит, насколько удобно будет ими пользоваться. А также как быстро можно будет выйти из комнаты при пожаре, ведь часто от этого завит здоровье и жизнь домочадцев.

Как определить сторону открытия двери

При выборе стоит основываться на изготовителя: европейские и российские производства по-разному определяют стороны. Тип открытия важен как при замене входной двери, так и полотен внутри квартиры и это чётко прописано ГОСТом и СНиПом, прежде всего из-за норм, предусмотренных пожарной безопасностью.

Входное полотно должно открываться в сторону улицы, тогда шансы быстро выйти из дома при аварии или пожаре значительно повышаются.

Межкомнатные двери устанавливаются одинаково: с открытием на одну из сторон, чтобы при распахивании одной не захлопывалась другая – это очень важно при пожаре, когда необходимо быстро покинуть помещение. Поэтому если в доме установлены полотна с левым или правым открытием, то в магазине нужно покупать именно такую конструкцию.

Петля универсальная «4BB» 150x95x3 PN ПерлНикель
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Советы профессионалов, как выбрать нужную сторону:

  1. Чтобы не ошибиться с выбором входной двери, нужно запомнить правило: полотно, ориентированное направо, открывается по часовой стрелке, а налево против.

  2. При замене межкомнатных дверей желательно сохранять изначальную сторону открытия. Особенно если в доме живут пожилые люди и дети, которым сложно менять свои привычки, и они не должны задумываться, куда открывается полотно при передвижениях по дому.

  3. Правый или левый тип легко распознаётся, если полотно открывается на себя. Нужно обратить внимание на расположение дверной ручки, место фиксации и будет определять сторону открытия: открываем правой рукой или левой рукой.

  4. Если полотно распахивается от себя, то стоит запомнить: для открывания используется правая рука и ручка находится слева – это правосторонняя дверь, а при использовании левой руки и нахождении ручки справа свидетельствует, что перед вами полотно с левой стороной открытия.

При совершении покупки определение типа конструкции может вызвать затруднения и если возникнут трудности выбора межкомнатных или входных дверей, то достаточно запомнить, как она открывается в вашей квартире и сказать это продавцу. Профессионал сразу определит, какая модель нужна.

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Black Star
Браво-22 White Mix
 
4 382
Дверь межкомнатная «Браво-23» White Mix остекление Magic Fog
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Браво-23 White Mix
2 629 4 382 ₽ -40%
Дверь межкомнатная «Браво-29» White Mix остекление Magic Fog
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4 382
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Mix остекление Magic Fog
Браво-22 White Mix
 
4 032

 

Параметры дверей, на которые следует ориентироваться

Если с типом открытия изделий определено, то стоит определиться с размером. Для входной двери, согласно правилам пожарной безопасности, определён минимум по ширине 80 см. Обычно производители придерживаются этих значений и делают стандартные полотна с шириной 86 см или 96 см и высотой 2,05 м. Такие размеры выверены годами использования конструкций и позволяют не только свободно входит в дом, но и заносить мебель.

Межкомнатные распашные двери изготавливаются в разных размерах, при покупке необходимо придерживаться параметров проёма, так установка пройдёт легче и не придётся ломать часть стены для расширения.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 892

 

Правильное определение типа петель для открытия двери

Фурнитура играет немаловажную роль в удобстве использования конструкции. Важным элементом любой двери считаются петли, и если возникла необходимость в их замене, то придётся также определить, какие нужны: правые или левые.

На большинстве современных полотен устанавливаются универсальные элементы, что позволяет монтировать конструкцию на обе стороны. Для определения типа петель нужно встать напротив двери и взяться за ручку: если задействована правая рука, нужны правые элементы, если левая, то левые. 

Исключением будет фурнитура, изготовленная в Израиле, Италии и Испании – у них всё наоборот. При возникновении сложностей с выбором нужной ориентации петель можно приобрести универсальные элементы, которые подойдут к любой двери.

 

 

Особенности монтажа дверей при открытии в правую или левую сторону

Тип конструкции нужно сразу определить, приобретая межкомнатное полотно. При этом немаловажное значение имеет вид дверного замка, от которого зависит, как будет фиксироваться изделие. Специалисты рекомендуют начинать установку с коробки в проёме, тогда сразу будет понятно, где нужно устанавливать фурнитуру.

Обычно межкомнатные двери не комплектуются замками, петлями и ручками, поэтому придётся покупать их дополнительно.

При заказе изделия рекомендуется сразу определить продавца с типом открывания полотна, видом замка и ручек, которые необходимы. Приобретать двери и фурнитуру в полном комплекте не только удобно, но и выгодно по стоимости.

Дверь входная City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart mirror Графит софт/Графит софт
City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart mirror Графит софт/Графит софт
92 776
Дверь входная City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт
City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт
92 776
Дверь входная City Smart PP 173 Сsmart/164 mirror Оскуро/Роял дуб белый
City Smart PP 173 Сsmart/164 mirror Оскуро/Роял дуб белый
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
92 776
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый
62 445
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый
99 575
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Доставим завтра
PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт
 
57 320

 

Что важно знать при установке дверей в левую или правую сторону

При замене входной двери стоит сразу отдать предпочтение более широким конструкциям. Если есть возможность расширить проём, то проведение этой работы один раз можно значительно облегчить себе жизнь в будущем, когда будете вносить в дом массивный диван или крупную мебель. При невозможности монтажа входной двери с открытием в сторону улицы или подъезда, нужно выбирать сторону исходя из наличия глухой стены: полотно должно распахиваться к ней.

Будет удобно, если все межкомнатные полотна распахиваются в одно положение, либо на себя, ли от себя, так снижается вероятность фиксации одного из полотен во время сквозняка, что спасёт жизнь при возникновении пожара. Если много лет конструкции в доме открывались с право на лево, не стоит менять установку, можно создать массу неудобств при использовании.

При малейших сомнениях нужного полотна необходимо проконсультироваться со специалистом магазина, только он поможет сделать правильный выбор. Это убережёт от нерациональной траты денег и нарушения противопожарной безопасности.

Часто к выбору двери относятся только с позиции эстетической составляющей и материала изготовления – это неправильно. Прежде всего нужно оценивать риски, которые может представлять конструкция в экстремальных ситуациях, а потом красоту полотна. Современные производители дают возможность выбора и предоставляют одинаковые модели дверей как с правым, так и с левым вариантом открытия.

Петля универсальная «4B» 100*70*2.5 PN МатНикель
Доставим завтра
Петля универсальная 4B 100*70*2.5
160
Петля пружинная 3037 Хром
Петля пружинная 3037
2 100
Петля универсальная «4500C» (500-C4) 100x75x3 SG МатЗолото Box
Петля универсальная 4500C
1 096

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