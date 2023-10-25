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Левое или правое открытие дверей: как определить и от каких критериев это зависит

#Межкомнатные двери #Входные двери #Дизайн #Двери

Направление створок при открытии считается одним из главных критериев при покупке конструкций. Левый или правый тип межкомнатной двери – это, прежде всего удобство использования, а также безопасность, если возникнет необходимость быстро выйти из помещения.

По строительным правилам открытие полотна, установленного внутри квартиры, не нормируется, но всё же стоит обращать на это внимание, если речь идёт о покупке новой конструкции.

Что значит левое и правое открывание дверей в понимании профессионалов

Многие покупатели при походе в магазин путаются в этих терминах, поэтому стоит знать, что значит тот или иной тип открытия. Определиться с терминологией достаточно просто: попробуйте открыть межкомнатную дверь, и какой рукой вы возьметесь за ручку, такой и тип открытия перед вами.

Если вы распахиваете дверцу на себя левой рукой – это «левая» конструкция, правой – «правая». Стоит отметить, что это принцип определения работает только с межкомнатными дверями российского производителя, если речь идёт о покупке европейской конструкции, то у них всё в точности наоборот.

В магазинах часто можно встретить импортные изделия, поэтому необходимо обращать внимание на страну, которая поставляет коробку и полотно.

Как самостоятельно узнать, левое или правое открытие межкомнатной двери необходимо

Прежде чем приобретать определённый тип конструкции, нужно посмотреть, как открываются остальные полотна. В доме, где этот процесс происходит от себя, будет сложно открывать межкомнатную дверь на себя, особенно к этому будут долго привыкать дети и пожилые люди, да и взрослым жильцам это может доставить немало хлопот.

Строительные правила регламентируют распахивание полотен наружу только в санузлах и на кухне, в других комнатах это определяют сами собственники. Также считается обязательным, что входная дверь должна открываться в сторону подъезда или улицы – это увеличивает шансы жильцов на быструю эвакуацию во время экстренной ситуации.

Чтобы правильно определить тип открытия, необходимо предусмотреть несколько аспектов:

  1. Полотно должно распахиваться полностью. Желательно, чтобы створка не билась о косяк и не задевала другие предметы интерьера. Если это происходит, то рассмотрите вариант раздвижных межкомнатных дверей, они будут гораздо удобней в использовании.

  2. Полотно не должно закрывать комнату. Необходимо, чтобы створка распахивалась таким образом, что, когда мы заходим в помещение, оно полностью открывается взору – это создаст ощущение целостности и простора.

  3. Как открываются соседние двери. Нельзя допускать, чтобы створки соприкасались друг с другом, если распахнуты двери в соседнюю комнату. Во-первых – это сохранит полотна в целости, во-вторых, избавит от нежелательного шума, особенно по утрам, когда одни жильцы собираются на работу, а другие ещё спят.

  4. Обратить внимание на расположение выключателей. Будет гораздо удобней пользоваться дверью, если он находится в прямом доступе при входе в комнату. При закрытии выключателя створкой придётся каждый раз нащупывать его в темноте, что вызовет раздражение.

Все эти параметры должны быть учтены ещё до похода в магазин за приобретением конструкции. Если возникнут трудности с определением типа открытия, то не стоит стесняться задать вопрос консультанту, профессионал подскажет, какая дверь для комнаты нужна, исходя из особенностей помещения.

Если дверная коробка будет устанавливаться самостоятельно, специалисты рекомендуют приобретать изделие в сборе, включая все доборные элементы, чтобы не искать наличники, крепежи и другую фурнитуру в магазине, когда уже идёт процесс установки.

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Как влияет тип открытия на конструкцию межкомнатной двери

Само полотно не изменится, а вот фурнитуру необходимо выбирать исходя из способа распахивания. Прежде всего, это касается петель, которые также подразделяются на левые и правые. Установка металлических элементов производится согласно типу открытия межкомнатной двери и, чтобы их правильно приобрести, нужно знать заранее, в какую сторону будет распахиваться полотно.

Монтаж ручки также производится исходя из стороны открытия, в зависимости от того, какой рукой нужно будет действовать, чтобы произвести движение створки. Не стоит забывать о замке, врезка также производится на ту сторону, куда открывается межкомнатная дверь.

Также нелишним будет приобрести ограничители, которые обеспечат сохранность полотна от излишнего распахивания и битья о косяк или стену, которые продаются во всех хозяйственных магазинах.

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Стиль Ф-22 (БелДуб)
 
9 772
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Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
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Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
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Граффити-2 Grace
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Как правильно выбрать ручку и замок в зависимости от того, левое или правое открытие у двери

Приобретать фурнитуру нужно уже после того, как определились с типом открывания. Часто домашние мастера сталкиваются с такой неприятностью, когда отверстие в межкомнатной двери для монтажа врезного замка уже готово, а «язычок» смотрит не в ту сторону.

Проблема решаема двумя способами – это изначально приобретать универсальный запорный механизм, который подойдёт к любому типу открытия или разбирать конструкцию и поворачивать «язычок» на 180 градусов. Стоит отметить, что не все замки можно разобрать и провести такую манипуляцию.

Ручки, как правило, изготавливаются в универсальных вариантах, достаточно только установить их на нужную высоту от пола, обычно этот параметр составляет 1 метр.

 

Как правильно выбрать петли в зависимости от типа открывания двери

Все элементы маркируются на заводе производителем, поэтому зная, сторону открывания межкомнатной двери, ошибиться с выбором сложно. Если при покупке возникнут трудности, то всегда можно обратиться к консультанту, который безошибочно подберёт, то, что нужно.

В магазине также продаются универсальные петли – их можно устанавливать независимо от типа открытия полотна, но такие элементы имеют свои особенности. При демонтаже полотна придётся снимать и петли, что может доставить дополнительные трудности.

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Полезные советы по выбору и самостоятельному монтажу межкомнатной двери с любым типом открытия

На первый взгляд, простая конструкция может доставить немало хлопот, если домашний мастер не обладает необходимыми навыками и всеми инструментами, которые могут понадобиться. Если есть сомнения в своих силах, то лучше воспользоваться услугами мастера, который сделает всё быстро и качественно.

Малейшее отклонение от параметров монтажа межкомнатной двери может привести к плохой работе полотна и замка, поэтому при установке нужно выравнивать коробку по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня. 

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Технология установки простая, но требует точного соблюдения и определённых знаний, которыми обладает не каждый домашний мастер.

Советы, которые могут пригодиться:

  1. При покупке межкомнатной двери желательно сразу приобрести всю необходимую фурнитуру. При этом экономия средств неуместна, все элементы должны быть выполнены из нержавеющего металла, особенно это касается конструкций, которые устанавливаются в ванну или туалет.

  2. Необходимо проверить наличие доборных элементов в виде наличников, только с ними можно оформить дверной проём красиво и аккуратно.

  3. При установке межкомнатной двери стоит заранее подготовить несколько деревянных клиньев и распоров. С помощью таких элементов будет легче выравнивать коробку в проёме по горизонтали и вертикали.

  4. Специалисты рекомендуют сначала установить замок, навесить полотно на петли, а потом высверливать отверстие под фиксатор, иначе придётся подгонять размеры и дополнительно деформировать коробку.

  5. Не стоит пренебрегать монтажной пеной при установке межкомнатной двери. Материал даст нужный распор коробке и избавит от сквозняков через щели, даже через наличники, холодный воздух будет проникать в комнату.

При выборе конструкции есть масса тонкостей, которые необходимо учитывать, ведь от них зависит, насколько будет удобно пользоваться межкомнатной дверью в доме. 

В идеале, если живущие в квартире не будут замечать, как открывается и закрывается полотно, а делать это на «автомате». Элементы конструкции не будут задевать косяки и стены и легко распахиваться при необходимости.

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