Рано или поздно каждый сталкивается с проблемой необходимости замены замка или его составляющих. Причиной этому могут стать разные факторы. Такие, как желание себя обезопасить (после покупки новой квартиры на вторичном рынке), потеря ключей или элементарная поломка замка. Сейчас мы разберем с вами как осуществить замену сердечника самостоятельно.



Определяем тип замка

Для начала необходимо понять тип вашего замка. Так как заменить сердцевину есть возможность только в цилиндровом механизме (на дверях их в основном два: сувальдный и цилиндровый).





Итак, первый шаг - определяем тип. Посмотрите на свой ключ. Какой он формы. К цилиндровому типу замка идет ключ в форме продолговатой пластины с ямками и зубьями.

Если ключ длинный тонкий и с “крыльями” - значит замок сувальдного типа. Тогда сделать замену сердечника не выйдет. Так как его там просто нет. Замок нужно полностью заменить.

Чтобы определить тип замка, достаньте свой ключ. К замку с цилиндром идет ключ в виде продолговатой пластины с ямками и зубьями.

Ниже наглядно показано, как выглядят два этих типа замка:



Нюансы цилиндрового механизма замка

Сердечник в таком замке также подразделяется на разновидности:

Вертушка с ключом - с одной стороны входное отверстие под ключ, а с другой элемент, с помощью которого внутри квартиры можно этот замок закрыть.

Ключ и ключ - когда отверстия под ключ находятся с двух сторон

Подготовка к замене личинки



Осуществить замену легко. Разберитесь в этом вопросе и воспользуйтесь нашим руководством. Вам пригодится крестовая отвертка и новая личинка замка.

Где приобрести личинку замка

Розничный специализированный магазин. Там сложно найти нужный вариант из-за маленького выбора.

Интернет-магазин. Огромный выбор и возможность посмотреть все размеры.

Фирменный магазин, где вы приобретали дверь. Здесь вам смогут подсказать и определиться с правильным выбором, а также есть возможность обмена (если ошиблись и купили не то).

Новая личинка должна быть точно такая же, как и старая. Параметры, на которые следует обратить внимание: общая длина сердечника и два размера от края до вставки в середине. Поэтому перед покупкой измерьте цилиндр с вашей двери линейкой. А лучше возьмите его с собой.

После покупки переходим к самой замене. Берем крестовую отвертку и в бой.



Новая личинка должна быть точно такая же, как и старая. Параметры, на которые стоит обратить внимание: общая длина сердечника и два размера от края до вставки в середине.

Заменяем сердечник

Полностью откройте замок и найдите торцевую пластину замка.

Раскрутите винты, которые закрепляют цилиндр в механизме, их обычно 2. Выкручиваете тот, который на одной линии с личинкой.

Откручиваем.

Выталкивая ключом, достаньте сердце замка. Не получается? Попробуйте вытолкнуть личинку со стороны квартиры. В разных вариантах оформления замка удаление сердцевины отличается.

В случае, если у вас система с вертушкой - вынимать цилиндр нужно потянув за него. Это действие потребует усилий.

Если система ключ-ключ . Открутите 4 винта с задней крышки замка, чтобы ее снять. Потом удалите винты, фиксирующие сердечник. Затем ключом, поворачивая из стороны в сторону, выталкивайте личинку.

Если система ключ-ручка. Открутите накладки с двух сторон, затем винты, которые держат личинку. Поворачивая ключом из стороны в сторону, вытолкните сердечник.

В разных вариантах оформления замка удаление сердцевины отличается.

Устанавливаем новую личинку замка

Ставим новый цилиндр на место до упора.

Немного потяните на себя.

Убедитесь, что цилиндр встал на место, слегка поворачивая его в замке.

Пробуем его закрыть ключом.

Ставим все винты на свои места.

Пробуем закрыть и открыть замок с открытой дверью. Сначала ключом со стороны лестницы. Затем со стороны квартиры. Повторяем эти действия с закрытой дверью.

Если все работаете исправно - супер. Вы справились и можете собой гордиться.

Если ключ поворачивается с усилием, открутите все винты обратно. Проверьте, ровно ли установлена личинка. Снова ее достать и установить обратно по уже описанному алгоритму.

Как работает цилиндровый механизм замка

Давайте рассмотрим принцип действия цилиндрового механизма. Очевидно, что доступ в квартиру он "разрешает" при использовании ключа. А что будет, если воспользоваться чужим ключом? Механизм заблокирует доступ к замку.

Конструкция сердечника представляет собой сборку из конусных элементов разной длины. С помощью пружин все они находятся в поджатом состоянии.

Когда ключ заходит в механизм, то конусные элементы принимают положение формы ключа. Если форма ключа будет неправильной, тогда открыть замок не получится.

Конструкция сердечника представляет собой сборку из конусных элементов разной длины. С помощью пружин все они находятся в поджатом состоянии.

В каких замках нужно менять сердечник

Как говорилось выше, замки подразделяются на 2 типа. Так вот, поменять личинку можно только в цилиндровом механизме. В механизме сувальдного типа сердечник нельзя снять. И потому, единственный выход - это заменить замок полностью.

Ключ у такого механизма выглядит как длинная ось с “крыльями” на конце. Замок обычно имеет 4 класс надежности (самый высокий). И вам рекомендуем ставить замок в частный дом или квартиру не ниже 3 класса.

Если вы сейчас задумываетесь о покупке такого замка - делайте выбор в пользу импортных моделей. У таких механизмов есть функции перенастройки, смены кодировки, а также все элементы для замка вы найдете в любом розничном магазине.

Если пришел в неисправность замок сувальдного типа - произвести замену сердечника не получится. Делайте полную замену замка.

Почему механизм замка приходит в неисправность

Личинка замка перестает выполнять свое предназначение из-за физического износа. В этом может быть вина производителей или запасных ключей. Если новенький ключ обработан плохо, с каждым открыванием он будет стирать элементы механизма. И через промежуток времени вообще не откроет замок.

Так как сердцевина продается отдельно от замка - есть возможность заменить личинку на более надежный вариант.

К поломке приведет и неправильный уход или полное его отсутствие. Достаточно раз в полгода смазывать механизм машинным маслом. Главное вовремя заметить, что с механизмом и устранить причину. Иначе однажды вы не попадете в квартиру, имея при себе свой ключ.

Конструкция цилиндрового механизма ювелирная. Поэтому износ маленьких элементов приводит к плохому функционированию пинов. Они перестают принимать форму ключа.

К поломке приведет неправильный уход за замком или полное его отсутствие. Смазывайте раз в полгода механизм машинным маслом.

Проведите диагностику своего ключа. Оцените его внешний вид. Сравните этот ключ с запасным. Если вы заметили, что форма стала другой, грани скруглились и поменяли свою высоту - первый признак, что пора менять личинку.