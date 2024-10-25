Бетонный пол – один из популярных видов покрытия в промышленных, складских и гаражных помещениях. Основной критерий выбора при этом – функциональность и повышенная устойчивость к внешним воздействиям.

Многие полагают, что заливка бетонного пола – простой процесс. Однако он обладает рядом отличительных особенностей. Есть несколько отдельных фактов, о которых стоит знать перед тем, как приступать к работе над созданием пола.





Выравнивание бетонного пола

Бетонная смесь - это подвижный состав, состоящий из гравия, щебня, песка и воды. В отдельных случаях в состав может добавляться гранитная или мраморная крошка. Возможность разрабатывать смесь любых пропорций позволяет покупателю выбирать бетон нескольких марок. Конкретный производитель выбирается в зависимости от требуемой устойчивости и морозостойкости.





Различают несколько видов бетонных полов. По назначению они могут быть конструктивные или содержащие специальные добавки. По типу наполнителя – цементные или полимерные. По плотности – легкие и тяжелые. По виду заполнителя разичают пористый, плотный и специальный бетон. По структуре – плотный, ячеистый или крупнопористый. По количеству слоев – однослойный и двухслойный.



Назначение различных марок бетона

Специалисты утверждают, что каждая марка бетона имеет свою преимущественную сферу применения.

М100 – используется для подготовительных работ, например, для подбетонки.

М150 – также применяется в подготовительном процессе. Эта марка подходит для изготовления дорожек, домовых отмосток и напольных стяжек. — М200 –используется для изготовления площадок и тротуарных дорожек на улице.

М250 – применяется в строении многоэтажных домов для изготовления лестничных пролетов, и небольших элементов несущих конструкций.

М300 – На основе этого бетона в многоэтажном строительстве изготавливают опорные конструкции.

М400, М450 и М500 – используются для изготовления объектов повышенной надежности. Таких, как тоннели метро, бункеры, мосты и так далее.

М600 – Данный бетон применяется для строительства сооружений повышенной прочности, к примеру, дамб, плотин или подземных сооружений.

Физические характеристики бетона

Незаменимым в строительных процессах бетон делают его физические свойства.

Повышенная морозостойкость. В зависимости от типа материал может выдерживать минусовую температуру до -50ºC. Это делает его подходящей основой для строительства в экстремальных условиях.

Водопроницаемость бетона может достигать 25%. Это означает, что материал кофмортно переносит влажны помещения.

Плотность материала делает его наиболее устойчивым к внешним воздействиям.

Экологичность бетона проявляется в том, что при горении материала не выделяется ядовитых паров.

Виды бетона по типу связующего вещества

По типу связыющго вещества различают несколько видов бетона.





К наиболее распространенным на рынке относятся:

1. Цементный. Широко применяется для изготовления стяжек при строительных работах внутри и снаружи помещений. Связующим компонентом выступает портландцемент.2. Специальный. Отличается повышенной прочностью и жароустойчивостью.3. Железобетон. По сути это бетон, залитый в свареные армированный каркас. Его применяют для создания наиболее устойчивых несущих конструкций.4. Шлакощелочной. Добавление щелочного компонента повышает технические характеристики материала, в том числе морозостойкость и водонепроницаемость. Дополнительно стоит отметить, что добавление шлака делает материал более экологичным и повышает способность к утилизации.





5. Газобетон. Пористый материал снизкой теплопроводностью.

6. Пенобетон. Еще один вариант с низкой теплопроводностью.

7. Фибробетон. Бетон увеличенной прочности. Как правило, фироволокно добавляется в смесь при заливке стяжки под чрезмерно нагружаемые участки и в отапливаемых зонах.

8. Арболит. Материал с увеличенной теплопроводностью.

9. Кевларобетон. По внешним характеристикам и физическим свойствам этот бетон максимально приближен к плите из натурального камня.

10. Полимерцементный. Бетон с повышенной прочностью и водопроницаемостью.

11. Силикатный. Чрезмерно прочный материал.

12. Гипсовый. Бетон с улучшенными пластическими характеристиками. Применяется для внутренних отделочных работ.





Бетонный пол: плюсы и минусы

Однако наиболее часто бетон применяют в любительском строительстве для заливки пола. В отдельных помещениях такое покрытие может выступать в роли чистовой отделки, однако также бетон служит и подготовительным черновым вариантам. Популярность бетонного пола объясняется несколькими ключевыми факторами.

1. Доступность. В сравнении с другими материалами бетон отличается доступной ценой и минимальными вложениями в реставрацию покрытия.

2. Долговечность. Бетонное покрытие отличает прочность и повышенный срок эксплуатации. Это делает его незаменимым материалам для промышленных и гаражных помещений.

3. Экологичность. Материал состоит из компонентов природного происхождения. Он не выделяет токсичные пары, потому подходит для любых помещений.

4. Устойчивость к влаге. В отличие от многих современных материалов, бетон не боиться воды и влаги. Его можно мыть под прямой струей из шланга, при этом на покрытии не появится трещин.

5. Жаростойкость. Бетон невозможно поджечь. Он не горит, не тлеет и не дымит.

6. Монолитность. Бетонный пол изготавливается из жидкого состава и заливают площадь целиком. Это исключает возникновение швов и стыков, которые часто приводят к проблемам и регулярно нуждаются в реставрации.





7. Сильные адгезивные свойства. В качестве подложки бетон хорошо сцепляется с отделочным покрытием.



8. Экономия времени и сил. С заливкой бетонного пола сможет справиться даже строитель-любитель. Особенно при покупке готовой бетонной смеси.





При очевидных плюсах бетонный пол также имеет свои недостатки. Среди них:



1. Высокая теплопроводность. Поскольку материал легко пропускает тепло, оно легко покидает помещение через пол. Во избежании данной проблемы при монтаже на каркас пола сначала укладывается утеплитель, затем заливается бетон.

2. Высокий расход материалов. Для формирования бетонной стяжки потребуется много смеси. Это приводит к дополнительным финансовым затратам.

3. Большой вес пола. Вес бетона задает повышенную нагрузку на фундамент.

4. Длительность застывания пола. Время застывания бетона в зависимости от выбранной смеси варьируется от 3 до 28 суток.

Технология монтажа бетонного пола

В технологии создания бетонного пола принято выделять несколько этапов:

1. Укладка гидроизоляции. На основание пола обязательно нужно уложить гидроизоляционную пленку или полимерную мембрану. Это позволит избежать пересыхания покрытия.

2. Установка арматурного каркаса. Для повышения надежности и долговечности стяжки перед заливкой укладывают армирующую сетку или сваривают арматурный каркас.

3. Заливка бетона. Поскольку этот пол необходимо залить с первого раза, работа выполняется при помощи автобетономешалки. При этом прочность основания пола во многом зависит от скорости выполнения работ.





4. Распределение и уплотнение. После заливки в опалубку бетонную смесь необходимо распределить по периметру и уплотнить ее.



5. Затирка. После заливки пол оставляют высыхать. В течение 6-7 часов после проделанных работ он схватиться и можно приступать к затирке.

6. Застывание. На несколько дней залитый пол следует оставить, дав ему немного застыть.





7. Нарезание швов. Если при эксплуатации предполагается повышенная нагрузка, специалисты рекомендуют нарезать настил на равные плиты. Это поможет избежать трещин. Лучше всего производить нарезку не позднее, чем спустя 24 часа после заливки.



8. Заполнение швов. После нарезания, в пропилы заливается изоляционный состав

В зависимости от задачи после описанных шагов напольное покрытие считается завершенным, либо перекрывается сверху декоративным материалом.

Выводы

Бетон – универсальый материал с повышенной устойчивостью к воздействия внешней среды. Он не случайно получил столь широкое применение, ведь является морозостойким, жаростойким и экологичным.





Прочность бетона и отдельные физические свойства зависят от элементов смеси в составе и добавления дополнительных примесей. При выборе подходящего материала важно обращать внимание на маркировку и на рекомендации производителя.







Если вы строитель-новичок, лучше всего отдавать предпочтение готовой смеси. Опытные профессионалы могут самостоятельно выбирать состав, добавляя различные примеси в готовую смесь. При этом если материал подобран грамотно, процесс заливки не займет много времени.







К дополнительным преимуществам бетона стоит отнести доступную стоимость. При этом экономия возможна не только на материалах, но и на самих работах. С заливкой бетонного пола можно справиться без постороннее помощи.