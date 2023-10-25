Каждый мечтает, чтобы его дом был уютным и красивым, а все элементы в нем гармонично смотрелись друг с другом и дарили своим владельцам комфорт. Дизайн помещений – это совокупность множества деталей, только при грамотном подборе отдельных элементов можно создать дом своей мечты.

Немаловажную роль в интерьере играют межкомнатные двери, которые считаются завершающим штрихом, что должен удачно балансировать между напольным покрытием и мебелью.

В магазинах предлагают огромное количество вариантов конструкции, что позволит внести красивый элемент в дизайн помещения. Но стоит учитывать, что полотна выбирают не только по внешним качествам, куда важнее правильно оценить «внутренний мир» изделия, чтобы обеспечить уединённую и комфортную обстановку в доме.

Виды межкомнатных дверей по конструкции

Функциональной задачей межкомнатных дверей является разграничение жилого пространства, обеспечение шумо- и теплоизоляции, поддержание общего стилистического оформления квартиры.

На рынке строительных товаров на сегодняшний день присутствует огромное количество разнообразных по внешнему виду и конструкции дверей для внутренних помещений. Поэтому специалисты советуют перед выбором и оформлением покупки дверей определиться, какие двери нужны именно для вашей квартиры.

Из широкого ассортимента изделий можно выделить несколько классов, которые имеют отличительные черты конструкции, что определяет их прочность и долговечность. Тип изготовления считается одним из главных факторов выбора межкомнатной двери, поэтому стоит знать особенности этих параметров.

Начнём с выбора типа конструкции дверей:

1. Филёнчатые двери

Изготавливается путём заполнения каркаса из доски или бруса хвойных пород специальными вставками с пазами и выемками для крепления. Филёнки могут быть выполнены из натурального дерева, листов МДФ или стекла. На производстве дверь покрывают защитными плёнками или шпоном, что и определяет внешний вид изделия.

Помимо этого, конструкция обрабатывается специальными средствами, препятствующими разрушению деревянных элементов от проникновения влаги. Филёнчатые межкомнатные двери могут быть изготовлены из сосны или ценной древесины, что может значительно отличать изделия с одинаковыми размерами по стоимости.

Эти вставки могут быть из стекла, массива дерева, МДФ, пластика. Дизайнеры считают филёнчатые межкомнатные двери такой конструкции основой для творческих идей.

2. Щитовые двери

Каркас межкомнатной двери изготавливается из бруса, впоследствии обшивается листовыми материалами с гладкой или рифлёной поверхностью. Щитовые полотна невосприимчивы к перепадам влажности и температуры, могут иметь любой цвет и фактуру покрытия, а также вставки из стекла.

Полости внутри конструкции между каркасом и обшивкой могут быть заполнены разными материалами, что влияет на коэффициент шумоизоляции и теплоизоляции.

Разновидности щитовых полотен:

Сплошное заполнение полостей, которое выполняется из листовых материалов, что делает конструкцию достаточно тяжёлой, но с хорошими показателями шумоизоляции.

Сотовое заполнение изготавливается из гофрокартона, который имеет незначительный вес, что облегчает конструкцию. Материал снижает прочность изделия к механическим нагрузкам, но обладает отличными шумоизоляционными свойствами.

Пустотелые полотна считаются не самым лучшим выбором. Конструкция без заполнения получается хрупкой к ударам, плохо защищает от шума и неспособна достойно удерживать тепло.

Щитовые двери относятся к средней категории изделия по цене-качеству, но при сплошном заполнении могут служить достаточно длительный период и не уступать по основным характеристикам филёнчатым конструкциям.

3. Фрезерованные полотна из массива

Изготавливаются из цельных досок хвойных пород древесины. На поверхности фрезерованных межкомнатных дверей вырезаются рельефы, на производстве конструкцию обрабатывают защитными составами от гниения и деформации, покрывают лаками или красками.

Некоторые изделия продаются без декоративного покрытия, чтобы потребитель мог сам выбрать цвет.

4. Шпонированные полотна

Каркас двери изготавливается из сосны, которая покрывается тонкими листами из древесины ценных пород. Шпонированные полотна бывают пустотелыми и сплошными, выбор лучше делать в пользу последнего варианта, именно он способен обеспечить прочность и хорошие изоляционные качества изделию.

Тонкие листы, которыми покрывается межкомнатная дверь, изготавливаются из разных пород древесины, что и будет определять стоимость. Шпон также подразделяется на натуральный или эко, что изготавливается из стружки с добавлением смол в качестве связующего средства.

В большинстве случаев двери из шпона не только имеют красивую структуру натурального дерева, но и безопасны для окружающих, если были произведены без нарушения технологии.

5. Царговые двери

Конструкция двери состоит из двух вертикальных стоек, изготовленных из хвойного бруса, и нескольких поперечных планок, которые используются как наборные элементы. Такого типа полотно имеет значительный вес и лишён полостей, что делает его прочным и устойчивым к деформациям. Поверхность может быть обшита любым материалом – это плёнка, шпон или ламинат, что и определяет внешний вид и эксплуатационные качества.

Царги – поперечные элементы конструкции одинакового вида, составляющие основу двери. Ими заполняют пространство между двумя вертикальными элементами. Внешний вид разнообразен за счёт использования для изготовления царг разных материалов: металла, дерева, стекла, пластика.

6. Погонажные двери

Отличием этого типа от остальных является монолитность дверного полотна. Для этого используют один вид материала: классика – массив дерева, современный стиль – стекло. Внешний вид двери одинаковый от низа до верха.

7. Профильные полотна

Особенность такого типа межкомнатных дверей заключается в усилении конструкции алюминиевыми вставками. Полотно состоит из металлических профилей и каркаса, который обшивается плитами МДФ с разными декоративными покрытиями.

Покрытия могут быть выполнены из шпона или имитировать натуральное дерево, камень и даже ткани. Профильные конструкции устойчивы к деформации и могут быть установлены в любых помещениях, включая в местах с повышенной влажностью и переменной температурой.

8. Двери из стекла

Межкомнатные двери подразделяются на две группы – это каркасные и бескаркасные.

Первый вариант полотна имеет раму, которая может быть выполнена из дерева, металла или пластика. Бескаркасные двери изготавливаются из прочного стекла «триплекс», что отличается максимальной прочностью и разбить его достаточно сложно, но, если это происходит, материал не образует острых граней, а распадается на мелкие безопасные частицы.

Межкомнатные двери из стекла могут быть прозрачными и матовыми, зеркальными и разноцветными, а также иметь на поверхности пескоструйные орнаменты или объёмные рисунки, что позволит, не только изолировать помещение, но и украсить его.

С учётом особенностей материала, хороших показателей по теплопроводности и звукопоглощению ждать от таких изделий не стоит, поэтому они не рекомендованы для установки в спальне, детских, санузлах и кабинетах.

Состав стекла для такого типа межкомнатных дверей включает в себя дуплекс или триплекс. Дверное полотно может быть матовым, цветным, прозрачным. Внешний вид тоже разнообразен. Отличный выбор для офисов, кафе.

9. Полотна из натурального массива

Двери изготавливаются из разных пород древесины, самой дешёвой считается сосна, которая имеет мягкую структуру неустойчивую к переменной влажности. Деревянные полотна экологичны и выглядят достойно в любом интерьере, но стоимость их может в несколько раз превосходить аналоги из шпона.

Поэтому межкомнатные двери из массива часто устанавливаются в домах, оформленных с «нотой» шика и роскоши. Большинство древесины, из которой изготавливается конструкция, относится к ценным породам – это бук, дуб, ольха, ясень, орех или экзотическим в виде венге.

10. Полотна из пластика

Конструкция этого типа дверей изготавливается из деревянного каркаса, который обшит листовыми материалами, покрытыми плёнкой ПВХ. Часто такие межкомнатные двери имитируют натуральную фактуру дерево, но не очень успешно, всегда видно ненатуральность материала.

Но в целом межкомнатные двери из пластика ценятся покупателями за демократичную стоимость и разнообразие цветовых и дизайнерских решений, которые необходимы в интерьерах современных стилей.

11. Нестандартные полотна

Такие конструкции редко встретишь в магазинах, поэтому если в дизайне дома не хватает двери оригинальной формы и размера, то придётся делать её на заказ. Разновидностей таких решений достаточно много, что позволит воплотить в жизнь самую смелую идею.

Например, двери-невидимки, которые полностью сливаются с отделкой стены. При установке таких полотен не используется короб и устанавливается специальная фурнитура скрытого типа.

Арочные межкомнатные двери являются обязательным элементом восточного или классического стиля в комнате.

Радиусные конструкции необходимы в помещениях со сложными и необычными формами и размерами. А также для придания дизайну квартиры или дома «ноты» оригинальности, что давно ценится в современных интерьерах.

Нестандартные полотна могут быть изготовлены из любого материала, главное – предоставить производителю схему с размерами нужного изделия.

Плюсы и минусы разных конструкций межкомнатных дверей

Как любое изделие, двери имеют ряд положительных и отрицательных качеств, которые мы собрали в таблице:

№ п\п тип дверей плюсы минусы 1. филёнчатые декоративность, износостойкость, устойчивость к деформации стоимость, большой вес 2. щитовые стоимость экономкласса, красивый внешний вид, хорошее качество, небольшой вес тщательный уход с использованием специальных средств 3. царговые декоративность, износостойкость, прочность, длительность эксплуатации возможный большой вес 4. погонажные необычность внешнего вида, прочность, лёгкий уход, возможность дополнительного декорирования сложность установки, большой вес 5. стеклянные широкий выбор моделей, цвета, прочность, большая светопропускающая способность. уязвимость к механическим повреждениям, большой вес

Виды межкомнатных дверей по способу открывания

Как будет раскрываться межкомнатная дверь в квартире – немаловажная вещь. Особенно это актуально для малогабаритных помещений.

Конструкции могут состоять из одной или двух створок, а также из нескольких секций, что позволяет складывать их в проёме по примеру гармошки. Типов открытия дверей достаточно много, чтобы подобрать наиболее приемлемый вариант для квартиры любой площади.

Выбор зависит от объёмов помещения, размеров проёма и общей стилистики дома, некоторые дизайны предполагают установку арочных конструкций с двумя створками или скрытых полотен, поэтому это стоит учитывать при рассмотрении модельного ряда в магазине.

В зависимости от типа конструкций двери различают:

Стандартные распашные двери

Универсальный вариант, который подойдёт для любых комнат. Конструкция может быть выполнена из разных материалов и иметь одну или две створки. Полотно устанавливается на петли и может открываться в любую сторону.

Одностворчатые двери чаще используются в санузлах, на кухне и в спальне, двустворчатые модели предназначены для широких проёмов в частных домах и для гостиных в городских квартирах.

Противоположный торец оформляется ручкой и, при необходимости, замком. Для шумоизоляции монтируют порог.

Эта конструкция требует достаточно незанятого пространства, поэтому распашные двери не подходят для маленьких квартир, они чаще всего устанавливаются в жилых домах. Эти навесные двери на обычных петлях выпускаются в однополом и двуполом вариантах.

Раздвижные двери (двери-купе)

Популярный тип открытия в условиях жилых помещений с ограниченным пространством и малой площадью. Раздвижная межкомнатная дверь так же, как и распашная состоит из одной, двух или трёх створок, которые двигаются в разные стороны вдоль стены, освобождая проём. Конструкция выполняется из дерева, стекла или листового материала, на что устанавливаются ролики.

Процесс движения происходит по направляющим, которые могут быть закреплены на потолке или стене. Раздвижные межкомнатные двери могут монтироваться в полости-пеналы, что увеличивает незаметность конструкции в интерьере, но чаще такие полотна имеют красивую поверхность, что станет достойным украшением дизайна.

В последнее время всё чаще используются в современных интерьерах.

Монтируются на направляющие рельсы подобно шкафу-купе. Раздвижные полотна идеальны для маленьких помещений. Лучше выбрать межкомнатные двери этого типа с верхними и нижними направляющими рельсами, установленными, чтобы полотно не раскачивалось.

Складные двери

Конструкция может состоять от двух до шести створок, которые с помощью шарниров легко сдвигаются в одну или разные стороны. Складные межкомнатные двери изготавливаются из лёгких материалов и часто имеют стеклянные вставки.

Такой тип открытия будет удобен в использовании для изоляции кухонного пространства или гостиной в квартире небольшой площади, а также в частных домах с большими проёмами. Дизайн таких конструкций разнообразен, поэтому выбрать свой вариант с учётом стиля в помещении не составит труда.

Чаще всего это двери-гармошки, состоящие из нескольких одинаковых полотен, соединённых при помощи петель и шарниров. Такой способ позволяет при открывании поворачиваться деталям дверного полотна и складываться.

Состоят из нескольких панелей, которые складываются при открывании. В конструкцию должны также входить ролики, подшипники и стопоры, фиксирующие полотно.

Поворотно-сдвижные двери

Конструкция фурнитуры позволяет открывать полотно в любую сторону. Створка может быть изготовлена из любого материала, включая стеклянные и зеркальные ставки в деревянном каркасе, но полотно должно быть лёгким, иначе фурнитура двери будет часто выходить из строя.

Такой тип открытия потребует достаточно свободного пространства с двух сторон, чтобы ничто не затрудняло движение двери при открытии.

Маятниковые (качающиеся) двери

Конструкция состоит из одной или двух створок, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Маятниковые двери изготавливаются из любых материалов, но чаще из закалённого стекла, МДФ и пластика.

Такие типы полотен удобны в использовании, но не обеспечивают достаточную изоляцию комнаты, но если поставить замок, то их можно использовать в любой комнате, за исключением санузлов, для которых лучше ограничиться классическими распашными моделями.

Этот вид дверей рассчитан на открывание в любую сторону.

Качающиеся межкомнатные двери в интерьере квартиры

Чаще всего производятся из алюминия, мазонита или стекла. Устанавливаются в офисах, торговых центрах и других общественных помещениях, так как не обеспечивают достаточной герметичности. Для квартиры лучше выбрать другие межкомнатные двери. Однако в последнее время дизайнеры используют такие двери в современных интерьерах квартир.

Являются необычным и интересным решением.

Конюшенные двери

Разновидность распашных дверей: состоят из нижней и верхней половин. Используются на западе семьями с маленькими детьми и домашними животными. Нижняя створка преграждает путь, верхняя – помогает проветрить помещение.

Плюсы и минусы различных типов открывания межкомнатных дверей

№ п\п способ открытия дверей плюсы минусы 1. распашные надёжность, простая установка, хорошая изоляционная способность требуют много свободного пространства; возможность частой поломки замков и ручек 2. раздвижные экономия площади; функциональность; безопасность слабая звукоизоляция 3. раскладные необычный внешний вид; экономия пространства хрупкость конструкции, низкая звукоизоляция 4. качающиеся интересное дизайнерское решение, экономия места низкая безопасность эксплуатации в помещениях квартиры

Материал изготовления межкомнатных дверей

Прежде чем решать, какой цвет выбрать для межкомнатных дверей, следует определиться с материалом их изготовления. Если некоторые люди уютно чувствуют себя в квартире только с мягкими по текстуре деревянными дверями, то других будет радовать дополнительный свет стекла или пластика.

Особенности межкомнатных дверей из дерева

Экологически чистый материал. Дерево обладает несравненной красотой, материал буквально излучает тепло, не угрожая при этом здоровью.

Важно помнить, что полотно можно многократно «реанимировать». Деревянные двери всегда являются символом особого статуса ее хозяина.

Производство дверей из массива является самым сложным технологическим процессом и требует огромных энерго- и трудовых ресурсов. Дерево имеет приятную текстуру, и дарит помещениям благоприятный микроклимат.

А тонировка и окраска только усиливают его природную текстуру и красоту. Например, в каталоге нашей компании вы увидите как деревянные двери натуральных цветов, так и окрашенные в более светлые и яркие тона.

Плюсы и минусы деревянных дверей:

Огромный выбор. Можно подобрать двери из массива, так и шпонированные модели. Дерево может быть тонировано в любой цвет и дополнит интерьер любого стиля;

Долговечность. Даже недорогое шпонированное полотно будет служить более 10 лет, если покрыть его хорошим лаком;

Низкая устойчивость к повышенной влажности.Основным недостатком дерева является его неустойчивость к высокой влажности, поэтому для саун и бассейнов лучше выбрать хорошие межкомнатные двери из пластика или стекла.

Особенности стеклянных межкомнатных дверей

В XXI веке еще большую популярность приобрели стеклянные двери: ведь они позволяют сохранить пространство, придают любому интерьеру легкость и оригинальность.

В производстве дверей используют два вида стекла и зеркал: обычное и безопасное.

Простейший вариант безопасного стекла (зеркала) - «листовой» материал, наклеенный на сантехническую пленку. Как и любое стекло, оно бьется, но для этого потребуется больше усилий, чем обычно. Но даже разбившись, разлетается на мелкие осколки.

Более надежный вариант - «триплекс», или многослойное стекло, в котором специальная пленка находится между слоями материала.

Дизайнеры компании «Склад дверей 169.ru» разработали уникальную коллекцию стеклянных дверей, которые украсят как офисы, так и жилые помещения. В нашем каталоге вы найдете классические модели и уникальные полотна, украшенные орнаментами и изысканными вставками.

Любые стеклянные двери зрительно расширяют пространство. Дизайнеры советуют выбрать межкомнатные двери из стекла владельцам маленьких квартир: ведь именно этот материал расширяет пространство и добавляет света, визуально смещая границы помещений.

Многие ошибочно полагают, что на стеклянных дверях неизбежно появление пятен. На самом деле это утверждение верно не всегда. Если выбрать матовое стекло, ваша дверь не потребует никакого особенного ухода и будет актуально смотреться с любым интерьером.

Мы перечислили наиболее популярные материалы изготовления дверей для частных домов и квартир. Межкомнатные двери также могут быть изготовлены из алюминия, мазонита и других материалов, но используются эти материалы довольно редко.

Виды искусственных защитных и декоративных покрытий для межкомнатных дверей

От материала отделки поверхностей зависит, как будет выглядеть полотно и на какой период оно сохранит свой первоначальный внешний вид. Исключением являются только межкомнатные двери из массива и шпона, которые покрываются лаковыми составами для защиты от влажности и придания блеска конструкции.

Виды материалов, которые используются в декоре полотен:

Плёнка ПВХ – самый доступный вариант отделки. Материал имитирует натуральные фактуры, хорошо передаёт цветовые решения в дизайне, может использоваться в качестве основы с объёмными рисунками. Визуально плёнка смотрится эстетично, но поверхность плохо переносит механические повреждения и выгорает под прямыми солнечными лучами. Ламинат – более стойкое покрытие, благодаря многослойной структуре материал не боится влажности и влияния ультрафиолета. Несклонен к появлению царапин на поверхности и легко переносит ударные нагрузки. Ламинат неплохо имитирует структуру дерева и камня, что выглядит на поверхности двери эстетично и реалистично. Экошпон – аналог натурального материала обладает отличными эксплуатационными характеристиками, при этом он практически неотличим от природной древесины. Покрытие создаёт на двери красивую поверхность, на которую часто наносят лаковые составы. Акрилат – условно новый материал, который зарекомендовал свою устойчивость ко всем негативным факторам. Покрытие позволяет нанести на поверхность полотна любой орнамент или объёмный рисунок, что будет держаться весь период эксплуатации. Краска или лак – защитное покрытие, которое используется уже десятилетиями. Составы наносятся на полотно не только с целью избежать разрушения древесины под воздействием влажности и ультрафиолета, но и для изменения цвета, придания блеска или преображения красивой структуры дерева. Стекло и витражи – вставки используются для визуального облегчения конструкции и создания необычного дизайна. Форма, размер и цвет материала может быть разный – это матовое, прозрачное или с рисунками. Зеркала – часто используются в межкомнатных дверях для визуального изменения пространства комнаты. Отражающие поверхности могут полностью покрывать конструкцию или использоваться в качестве отдельных элементов. Фотопечать – реалистичный сюжет наносится на специальную плёнку, которая обладает стойкостью к царапинам и выцветанию под воздействием ультрафиолета. Такое покрытие можно сделать на заказ, чтобы воплотить на поверхности фотографию из личного архива или выбрать из разнообразных сюжетов, что предлагают производители.

При выборе покрытия для межкомнатных дверей, необходимо оценивать прочностные характеристики материала, иначе даже самый красивый рисунок или орнамент через несколько месяцев потеряет цвет и покроется царапинами. Также стоит обратить внимание на модели со вставками из стекла, витражей и зеркал, такие полотна облегчают интерьер и делают его более светлым и привлекательным.

Как правильно выбрать цвет межкомнатной двери и вписать её в интерьер

Рассказывать в очередной раз о материалах, идущих на изготовление дверей для внутренних помещений, в этой статье мы не будем. Информация не является эксклюзивной и всем доступна и известна.

А вот какого цвета лучше приобрести межкомнатные двери – вопрос вполне актуальный. Решение, какой цвет будет у дверей, всегда принимает владелец помещения. Дизайнеры предлагают потребителям несколько советов по этому вопросу, которые, возможно, облегчать принятие этого решения.

Вот некоторые из них:

Учитывайте общий стиль интерьера. Помните, двери входят не только в интерьер комнаты, но и коридора, прихожей, поэтому они должны гармонировать со всеми помещениями;

Обращайте внимание на оттенки. Существует несколько цветовых аксиом, которые всегда можно использовать при выборе дверей. Помните: темные оттенки придают уют, холодные – расширяют пространство.

Если в квартире стоит темная мебель, стоит установить двери на 2-3 тона светлее. Полотна выглядят мрачными? Тогда дополните их стеклянными вставками;

Помните о площади комнаты. Для небольших комнат лучше подбирать светлые оттенки полотен;

Нейтральные оттенки. Не забывайте, двери цвета нейтрального светлого дерева будут гармонировать с любыми интерьерами.

За главный принцип стоит принят выбор одинаковых для всей квартиры дверей по стилю и цвету;

Светлые двери подойдут для классического, античного и деревенского стиля, они способны визуально увеличивать пространство помещения;

Тёмные дверные полотна можно выбрать для сочетания с напольным покрытием, мебелью, цветом стен;

Цвет натурального дерева – берёза, белёный дуб, вишня, груша, венге – относят к нейтральным, подходит для стиля кантри, экостиля, контемпорари, классика;

Белый цвет способствует ощущению воздушности, чистоты и лёгкости интерьера, используется в стилях сканди, прованс, отлично сочетается с цветом оконных переплётов;

Ориентируйтесь на цвет пола. Старайтесь гармонично сочетать цвет дверей и пола. Не обязательно выбирать двери в тон паркету, подумайте, какие цвета и декор будут гармонировать с полом;

Сочетание цвета двери и пола считается классическим, смотрится гармонично, особенно если приобретается дверь с ламинированной поверхностью;

Цвет двери, повторяющий оттенок мебели, может стать хорошим и оправданным акцентом в интерьере квартиры;

Цвет двери в кухню можно подобрать под кухонный гарнитур;

Сочетание цвета стен и дверей в светлой палитре визуально расширит маленькое помещение;

Двери чёрного цвета в интерьере использовать можно в стилях ар-деко, барокко, чем будет подчёркнут индивидуальный дизайн и роскошь интерьера, но необходимо советоваться со специалистами;

В частных двухэтажных домах хорошо будут смотреться двери, сочетаемые по цвету и фактуре с лестницей.

Надеемся, наши советы помогли вам определиться с выбором полотен. Помните, межкомнатные двери в квартире подобны брошкам на женском платье. Они могут до неузнаваемости преобразить квартиру, сделав ее необычной и изысканной, но могут и «рассыпать» весь внешний лоск на невнятные составляющие.

Обратите внимание на шумоизоляцию межкомнатной двери при выборе

Всем хочется, чтобы при закрытой двери шумы из соседних помещений не были слышны так же громко, как если бы источник звука находился прямо перед вами.

Хорошая дверь не пропускает в комнату посторонние звуки, давая возможность уединиться и наслаждаясь тишиной и покоем.

Не обязательно выбирать глухую дверь. Вставки из стекла и витражи позволят сделать вашу квартиру светлее. Оптимально устанавливать двери со стеклом в гостиную или кухню, а вот для спальни больше подойдет вариант с глухим дверным полотном.

Влагостойкость межкомнатных дверей

Если дверь в спальню или, скажем, на кухню может быть невлагостойкой, то дверь в ванную просто обязана. В противном случае, ждите ее скорейшего изменения геометрии, перекосов и проблем с закрыванием - открыванием.

Хорошая дверь не пропускает в комнату посторонние звуки, давая возможность уединиться и наслаждаясь тишиной и покоем.

Какое значение имеет стиль межкомнатных дверей

Чтобы выбрать хорошие межкомнатные двери, обратите внимание на несколько характеристик:

внешний вид,

функциональность

и качество полотна.

Что это значит с точки зрения потребителя? Прежде всего красивая, надежная и безопасная с точки зрения экологии дверь.

Сегодня на рынке представлены самые разные модели полотен – от сдержанного хай-тека до арт-деко,он символизирует эстетику и роскошь. Но какое бы полотно вы ни выбрали, помните: двери в доме или квартире должны быть выдержаны в едином стиле, только так интерьер будет смотреться гармонично.

Выбираем межкомнатные двери под стиль интерьера

Внешний вид полотна должен соответствовать типу отделки и дизайну в комнате. Межкомнатные двери в разных стилях отличаются по множеству параметров – это фактура и рельефность материала изготовления, цвет, нанесённые рисунки или орнаменты, а также наличие стеклянных или зеркальных вставок.

Продукция, представляемая производителями на рынок строительных материалов, изготавливается из различных материалов и в разных интерьерных стилях.

В некоторых помещениях внешний вид полотна согласовывают с паркетом или ламинатом на полу или основным тоном деревянной мебели. Также межкомнатная дверь в доме может выступать в качестве яркого акцента, который притягивает к себе внимание, при этом выдерживать стилевое направление необязательно, но желательно.

1. Современный

В дизайне используются любые виды конструкций, включая необычные радиусные, невидимки и роторные типы открытия полотна. Материал изготовления дверей также может быть разным, но стоит учитывать, если это дерево, то оно должно иметь отклик в виде напольного покрытия, а если цветные модели, то согласование с оттенком стен.

Современный стиль допускает установку полотен со стеклянными и зеркальными вставками, с объёмными рисунками и природными орнаментами, главное, чтобы это поддерживало общую концепцию оформления помещения.

2. Классический

Классический интерьер много лет традиционно занимает ведущее место в трендовых стилистических направлениях. Для этого интерьера подходят межкомнатные двери со строгим дизайном в виде резьбы, изготовленные из натурального дерева, покрытые лаком. Оставляющим на виду красоту текстуры древесины. Однако в некоторых классических интерьерах вполне гармонично смотрятся белые двери с позолотой.

Такой интерьер украсят одностворчатые или двустворчатые двери из массива с рельефными орнаментами на поверхности. Часто межкомнатные двери в классическом стиле имеют белый цвет или кремовый оттенок с отдельными вкраплениями серебряной или золотой краски.

При выборе конструкции стоит обратить внимание на фурнитуру, недопустимо будет выглядеть ручка из хромированного металла, желательно чтобы это были более благородные виды, отлично подойдёт имитация бронзы, золота или серебра.

3. Прованс

Нежный и романтичный дизайн достаточно требователен к внешнему виду межкомнатных дверей. Желательно, чтобы это были распашные или раздвижные двустворчатые конструкции с обилием стеклянных вставок.

Если в комнате необходима глухая дверь, то лучше будет рассмотреть варианты из массива с матовой поверхностью и элементами состаривания. Часто полотна в стиле Прованс окрашиваются в белые, кремовые или зелёные тона, которые присутствуют в отделке стен и пола.

4. Кантри

Деревенский интерьер подчеркнёт межкомнатная дверь из необработанного дерева. В стиле кантри можно использовать распашные и раздвижные конструкции, выполненные в глухом варианте или со вставками из матового стекла, главное, чтобы структура натурального дерева была на виду и не отягощалась лаковыми составами.

Если по дизайну помещения необходимо полотно с более изящным вариантом исполнения, то резные орнаменты на поверхности будут выглядеть прекрасно.

5. Лофт

Для брутального стиля подойдут массивные раздвижные конструкции из натурального дерева на рельсах или распашные модели. Межкомнатные двери в стиле лофт, могут быть окрашены в разнообразные цвета или иметь необработанную поверхность, где в древесине присутствуют сучки, трещины и небольшие дефекты.

Также для дизайна можно рассматривать скрытые конструкции с поверхностью, имитирующей кирпич или камень, а также штукатурку и цементные поверхности.

6. Индустриальный и хай-тек

Дизайн межкомнатных дверей во многом определяет направленность отделочных материалов. Если полы и стены в помещении оформлены деревянными фактурами в виде паркета или ламината, то можно рассматривать простые распашные конструкции из массива.

При ориентации отделки на бетон, кирпич или камень, то отлично подойдут скрытые маятниковые или поворотно-сдвижные межкомнатные двери с минимальным количеством видимой фурнитуры.

При этом цвет и фактура полотна должны как бы сливаться со стенами.

7. Минимализм

Стиль, неотягощённый лишними деталями, допускает установку как деревянной, так и стеклянной или пластиковой конструкции. При этом межкомнатные двери могут быть выполнены в любом цвете, в зависимости от основного тона отделки.

Отлично стиль минимализм подчеркнёт распашное двустворчатое полотно из прозрачного или матового стекла, допустимо использование зеркал. При выборе глухой двери лучше отдать предпочтение изделию без рельефов с глянцевыми поверхностями.

Чтобы немного разнообразить интерьер в стиле минимализм, в комнатах часто устанавливают двери с объёмными рисунками или фотопечатью.

8. Модерн

Неординарный стиль прекрасно дополнят конструкции из дерева с обилием рельефных орнаментов на поверхности. Межкомнатную дверь могут украшать витражи или стеклянные вставки, не исключено и применение зеркальных поверхностей.

По типу открытия лучше выбрать распашную или раздвижную конструкцию. Модерн разнообразен, но требователен к материалу изготовления полотен, нельзя устанавливать в интерьере изделия с плохой имитацией натуральных фактур и явными признаками пластика. Лучшим решением будет дверь из дерева, которая не отягощена каким-либо цветом и имеет натуральный тон, согласованный с ламинатом или паркетом на полу.

9. Скандинавский

Стиль уюта и тёплой атмосферы деревенского домика допускает использование распашных или раздвижных конструкций. Обилие стеклянных вставок в межкомнатных дверях только приветствуется, при этом на прозрачной поверхности могут присутствовать рисунки и природные орнаменты.

Красивая фурнитура с изящными формами дополнит общее впечатление от лёгкого полотна. Если необходима сплошная дверь, то рельефы в виде квадратов, треугольников и ромбов прекрасно подчеркнут дизайн, дверь может быть окрашена в белый цвет или иметь натуральную структуру дерева, покрытого лаком.

10. Восточный

Стиль подразумевает использование на полотне резных узоров и орнаментов, дополненных витражными вставками из разноцветного стекла. Выбирая форму конструкции, стоит отдать предпочтение арочным вариантам. В восточном стиле чаще всего используются раздвижные межкомнатные двери с двумя створками, выполнимы из дерева, возможно, со вставками из матового стекла.

Также в интерьере будут удачно смотреться лёгкие конструкции-книжки с элементами резьбы. Поверхность двери не окрашивается, но может быть покрыта лаком, главное, чтобы была видна натуральная фактура дерева.

11. Стиль барокко

Предполагает помпезность, показную роскошь. Двери для этого интерьера стоит подбирать внушительного размера и веса. Изготовленные из натурального дерева, они зачастую украшены позолотой, инкрустацией, художественной резьбой. Фурнитуру подбирают дорогую, красивую и золочённую. Допустимы витражи и дверной проём в виде арки.

12. Модерн

Приверженец ярких и необычных цветовых решений. Для подчёркивания этих черт стиля выбирают межкомнатные двери яркого цвета. В оформлении могут присутствовать стеклянные вставки, узорная перфорация, пластик. Кроме того, на поверхности дверного полотна могут быть изображены узоры из извилистых линий, растения и животные.

13. Эко-стиль

Натуральные материалы – дерево, стекло, фанера, лоза - должны быть основными в конструкции дверей, вбираемых для квартиры, оформленной в экостиле.

Фурнитура для межкомнатных дверей

Также не менее важно обратить внимание на фурнитуру и комплектующие к выбранным дверям, т.к. они создадут завершенную картину в интерьере и определят некоторые функции межкомнатной двери.

Обычно к двери выбирают следующие элементы:

Наличники, которые могут устанавливаться под прямым или острым углом. Выбор угла установки влияет на общее впечатление от дверного блока.

Ручки могут выступать элементом декора не только двери, но и комнаты в целом. Должны быть безопасны и удобны в использовании.

Петли также могут служить в качестве оформления, но основная их задача удерживать дверь в нужном положении.

Замки могут присутствовать или отсутствовать, при выборе необходимо опираться на функцию комнаты.

Выбор дверей для различных комнат

Дверь – это общее название для конструкции, которая складывается из полотна (собственно, дверь), коробки, наличников, доборов и фурнитуры. Чаще всего в продаже представлены типовые полотна высотой 2 м и шириной 60, 70, 80 и 90 см.

Можно, конечно, сделать на заказ дверь по своим размерам. Но разберем, какой размер из представленных лучше всего подойдет для каждого помещения в доме.

Межкомнатные двери для ванных комнат и туалетов

Для ванных и туалетных комнат чаще всего выбирают полотно шириной 60 см, т.к. эти небольшие помещения весьма ограничены по площади.

Не очень изящно смотрится выступающая из проемов бытовые приборы и сантехника, а использование небольшой ширины двери позволяет этого избежать.

Т.к. в маленьких помещениях рекомендуют устанавливать двери, открывающиеся наружу, такое небольшое полотно не затруднит движение в коридоре. Но занести нужную технику и разместить ее в ограниченном пространстве такой дверной проем отлично позволяет.

Стоит добавить, что для ванных и туалетов не желательна установка дверей из массива, т.к. под воздействием влаги и перепадов температур они будут деформироваться. Кроме того, для таких помещений стоит предусмотреть дверной порог, который будет защищать другие помещения от воды при возникновении протечек.

Межкомнатные двери для спальни

Для жилых помещений специалисты рекомендуют установку дверей не шире 80 см. Вообще, более правильной считается ширина 70 см, которая позволяет правильно разместить наличники и плинтуса для более эстетичного вида и технологичного примыкания.

Но т.к. эти комнаты предполагают занос крупногабаритной мебели, ширины в 70 см может быть недостаточно. ОТ дверей размером больше 80 см также лучше отказаться, т.к. они очень часто деформируются под собственным весом и возникает необходимость замены фурнитуры или двери в целом.

Установка полноценных порогов для спальных комнат нежелательно, но, если есть необходимость в дополнительной шумоизоляции или защите от сквозняков, можно использовать уплотнители. Они помогают закрыть небольшую щель между полотном и полом, но более безопасны благодаря небольшой высоте.

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Какие межкомнатные двери подойдут для столовых и гостиных

Для квартир, где одна из комнат выполняет только функцию гостиной или столовой для приема гостей, можно выбрать вариант дверного проема шириной более 90 см, что выглядит максимально эффектно и помогает легко сервировать стол.

Распахиваться такая дверь должна в помещение, чтобы не занимать пространство и не перекрывать другие двери. Чтобы избежать проседания двери большой ширины, можно выбрать раздвижную, раскладную или двухстворчатую конструкцию. Выбрать цвет и материал, подходящий к остальному интерьеру, не составит труда.

Порог лучше не устанавливать, т.к. кроме довольно непривлекательного вида, этот элемент может быть небезопасным.

Межкомнатные двери для кухни

В квартирах, где кухня небольшого размера, очень часто попросту демонтируют дверной блок, что в корне неверно. При наличии газовой плиты удалять дверь категорически нельзя, кроме того, дверь на кухню выполняет множество защитных функций.

Она задерживает шумы и запахи, обезопасит детей и домашних животных. Стандартной шириной будет 70 см, которые позволят внести и установить всю необходимую бытовую технику.

Можно выбрать полотно 60 или 80 см, но не более, как уже говорилось, такие двери зачастую очень тяжелые. Оптимальным вариантом для кухни станет раздвижная дверь в проеме 70 см.

Т.к. кухня – это влажная зона, желательно не использовать дерево и предусмотреть небольшой порожек на случай подтекания. Часто для кухни выбирают стеклянную дверь или дверь с элементами стекла, чтобы дополнительно осветить прохожую, но такой вариант не безопасен для детей.

Выбирая межкомнатную дверь для своего дома, стоит основываться на её безопасной и удобной эксплуатации. Современные производители предлагают полотна из разных материалов, при этом все из них проходят тщательную проверку на соответствие качеству, поэтому за своё и здоровье своих близких беспокоиться не стоит.

А вот какой дизайн и тип открытия выбрать, то многое зависит от предпочтений покупателя, особенностей стиля и площади квартиры или частного дома.