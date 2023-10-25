Венге — это общепринятое название темного оттенка древесины, которая часто используется в изготовлении дверей. Изделия из массива этого дерева дорогие, но при этом долговечные. Двери венге могут быть изготовлены из разных видом расходных материалов, что определяет их базовые характеристики.
Однако оформление у всех дверей эффектное. При их выборе собственники жилища ориентируются на бюджет, собственные предпочтения и потребности в функциональных свойствах, которые ожидаются от двери.
Особенности дверей цвета венге
Двери выполняют защитную функцию в доме, поскольку предупреждают проникновение в него злоумышленников. Межкомнатные вариации способствуют организации личного пространства жильцов, а также помогают его зонировать. Установка дверей венге позволит придать помещению аккуратность, стильность и изысканность.
Материал их изготовления – это натуральное дерево, которое имеет очень красивый темный оттенок, похожий на шоколад. Он контрастирует с более светлыми отделками стен и потолка, что позволяет дверям стать ярким акцентом в интерьере.
Они выпускаются с поверхностью в разной фактуре:
- глянцевые;
- матовые;
- рифленые;
- гладкие.
Венге — это твердое и плотное дерево, которое не подвержено деформации и сколам. Двери из такого материала подходят для семей с детьми и животными. Они устойчивость к влаге и поэтому могут устанавливаться в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.
Преимущества и недостатки использования дверей венге в интерьере
Двери венге сильно преображают интерьер, вносят в него нотки изысканности и роскоши.
После их установки владельцы жилища могут оценить преимущества своего решения:
- стильный внешний вид - двери венге насыщенного темного цвета, который выглядит модно и элегантно;
- гармоничная интеграция в интерьер любого стиля – от современного до классического;
- устойчивость к царапинам, потертостям и другим видам повреждения, обусловленная прочностью материала (при условии использовании массива экзотического дерева);
- сочетание с разными отделочными материалами - со стеклом, металлом или камнем.
У дверей венге есть и недостатки, однако они не делают их менее привлекательными по характеристикам в глазах потребителей:
- стоимость – выше, чем у дверей другого вида, поскольку материал изготовления венге – экзотический вид дерева, произрастающий только в некоторых регионах мира, который также требует специальной дорогостоящей обработки;
- темный цвет - может делать помещение мрачным, особенно если в комнате мало естественного света;
- сложность ухода для сохранения внешнего вида и функциональных качеств - требуют регулярной обработки специальными маслами или лаками, чтобы сохранить свою красоту и устойчивость к повреждениям.
Для каких стилей интерьера подойдут двери венге
Двери венге универсальны. Они могут быть использованы в любом интерьере. Благодаря темной отделке, двери сочетаются с различными цветовыми гаммами, такими как бежевый, светло- серый или насыщенный зеленый. Это дает возможность создавать различные интерьерные решения, не ограничивая себя определенным стилем.
Можно отметить наиболее популярные направления в оформлении:
- современный – с гладкими поверхностями и минималистическим дизайном;
- классический – с резными узорами, изогнутой формой и богатой отделкой;
- модерн – с геометрическими узорами и сочетанием разных материалов;
- минимализм – с простыми линиями и гладкими поверхностями;
- эклектика, в котором сочетаются разные стили и материалы.
Как сочетать двери цвета венге с другими деталями интерьера
Цвет дверей венге – это темный насыщенный шоколадный оттенок с теплыми коричневыми и красноватыми бликами. Он сочетается с различными цветами в интерьере. При их выборе нужно учитывать особенности интерьера помещения.
Идеи, как можно сочетать цвета предметов интерьера или отделки с дверями венге:
- бежевый или кремовый, имеющие нейтральный характер, который поможет смягчить темный оттенок венге и создать уютную и теплую обстановку;
- белый – привлечет внимание за счет четкого контраста;
- серый – внесет нотки нежности, при условии использовании светлого тона;
- зеленый – гармонично сочетается с темными тонами, что можно дополнительно подчеркнуть, добавив к такой отделки зеленые растения или аксессуары в комнате;
- синий – придаст помещению изысканности, при условии использования аксессуаров в таком цвете;
- оранжевый – делает интерьер ярким.
Венге — это универсальный цвет, который может сочетаться с различными оттенками. В зависимости от того, какие цвета выбраны для комбинации с темным шоколадом, создаются разные настроения в комнате.
Из каких материалов изготавливаются межкомнатные двери венге
Венге — это вид древесины из экзотического дерева из Африки. Он часто используется в качестве материала для мебели, включая двери. Венге темно-коричневого цвета с черными жилами. В натуральном исполнении он очень дорогой.
В продаже можно найти двери венге из более дешевых материалов. Их окрашивают под венге, однако такие двери не будут обладать спектром свойственных для оригинала характеристик, таких как твердая и прочная структура, обуславливающая устойчивость к механическим повреждениям, сохранение внешнего вида и долговечность.
Покупая дверь, следует уточнить у продавцов, является ли венге названием используемого сырья или же это просто оттенок темно-коричневого цвета, который часто используется в дизайне мебели и дверей.
Двери венге могут быть изготовлены из таких материалов, как:
- массив дерева – устанавливают в любых помещениях;
- МДФ – более доступный вариант;
- стекло – создают эффект перепада текстур и цветов;
- филенки из МДФ, оклеенные пленкой венге, дополненные отделкой в виде фрезеровки или молдингов.
Различают несколько видов дверей венге, которые отличаются своими характеристиками – способом открывания и закрывания дверей, размером, стилем и другими параметрами.
Они могут быть:
- скрытыми – интегрируются в стены и панели для создания минималистичного дизайна;
- двустворчатыми;
- жалюзийными;
- купе;
- гармошка;
- царговые.
Варианты дизайна дверей венге
Из дверей венге можно сформировать интерьер помещения в разных вариациях.
Интересные идеи, в которых двери:
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Целиком изготавливаются из венге – для современных интерьеров с минималистичным дизайном.
- С полупрозрачными или матовыми вставками из стекла – для интерьеров в современном или хай-тек стилях.
- С металлическими вставками – для индустриального интерьера.
- С декоративными элементами – с резьбой, фрезеровкой, с рисунками для создания уникального дизайна.
- С комбинированными материалами – венге со стеклом, металлом, кожей или тканью.
Какого цвета плинтус сочетать с дверями венге
Двери из искусственного или натурального венге сочетаются с плинтусом того же цвета или с более темными оттенками. Они подчеркнут красоту и теплоту основного цвета в интерьере.
Можно использовать плинтус белого цвета, чтобы создать контраст и добавить света в помещение. В этом случае, важно выбрать правильную отделку дверей, чтобы они гармонично сочетались со способом оформлении линии стыка между полом и стеной.
Какие обои можно комбинировать с дверями венге
При выборе обоев после установки дверей венге, рекомендуется выбирать их вариации в ярких и контрастных цветах. Такой подход позволит сделать интерьер более живым и интересным.
Идеи дизайнерских решений с цветом обоев:
- белые – визуально расширят пространство, будут выглядеть элегантно за счет сильного контраста оттенков;
- серые – придадут спокойную атмосферу в помещении;
- в тон венге – обеспечит гармоничность восприятия за счет ориентации в оформлении пространства на единый стиль;
- яркие узоры для динамичного интерьера – смотрятся эффектно, но могут перегружать пространство.
Выбор обоев зависит от стиля интерьера, который планируется создать, и личных предпочтений. Не нужно бояться экспериментировать. Следует выбирать те решения, которые наиболее близки по душе.
Как лучше расположить дверь венге
Расположение двери в зависимости от ее функционального назначения и архитектурных особенностей помещения может варьироваться.
Однако если рассматривать общие принципы выбора расположения дверей, то следует учитывать следующие моменты:
- Направление открытия двери - стандартно дверь открывается внутрь помещения, если сделать это наоборот, то можно создать трудности при передвижении в помещении и нарушить эргономику интерьера.
- Расстояние до углов и стен – дверь не должна открываться слишком близко к углам и стенам, чтобы не затруднять проход и не быть поврежденной.
- Сочетание с другими дверями и окнами - следует учитывать их расположение в помещении, чтобы обеспечить оптимальный поток света и циркуляцию воздуха.
- Функциональное назначение помещения - если дверь предназначена для зонирования пространств с разными функциональными назначениями, следует учитывать возможные противоречия в их использовании, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для пользователей.
Для какого интерьера подойдут двери венге
Двери венге подойдут для любого помещения, особенно если они изготовлены из массива дерева. При их выборе учитывают общий стиль интерьера помещения и преобладающую в нем цветовую гамму. Венге — это темный оттенок коричневого цвета с легкой текстурой, которая может создать различное настроение в зависимости от контекста.
Двери венге создадут уютную и приятную атмосферу в спальне, спокойную и умиротворяющую атмосферу в кабинете. Однако если в интерьере комнаты уже много темных элементов, то венге может усугубить ситуацию, добавив в нее мрачности. В этом случае следует рассмотреть более светлые варианты дверей.