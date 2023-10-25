Венге — это общепринятое название темного оттенка древесины, которая часто используется в изготовлении дверей. Изделия из массива этого дерева дорогие, но при этом долговечные. Двери венге могут быть изготовлены из разных видом расходных материалов, что определяет их базовые характеристики.

Однако оформление у всех дверей эффектное. При их выборе собственники жилища ориентируются на бюджет, собственные предпочтения и потребности в функциональных свойствах, которые ожидаются от двери.

Особенности дверей цвета венге

Двери выполняют защитную функцию в доме, поскольку предупреждают проникновение в него злоумышленников. Межкомнатные вариации способствуют организации личного пространства жильцов, а также помогают его зонировать. Установка дверей венге позволит придать помещению аккуратность, стильность и изысканность.

Материал их изготовления – это натуральное дерево, которое имеет очень красивый темный оттенок, похожий на шоколад. Он контрастирует с более светлыми отделками стен и потолка, что позволяет дверям стать ярким акцентом в интерьере.

Они выпускаются с поверхностью в разной фактуре:

глянцевые;

матовые;

рифленые;

гладкие.

Венге — это твердое и плотное дерево, которое не подвержено деформации и сколам. Двери из такого материала подходят для семей с детьми и животными. Они устойчивость к влаге и поэтому могут устанавливаться в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Преимущества и недостатки использования дверей венге в интерьере

Двери венге сильно преображают интерьер, вносят в него нотки изысканности и роскоши.

После их установки владельцы жилища могут оценить преимущества своего решения:

стильный внешний вид - двери венге насыщенного темного цвета, который выглядит модно и элегантно;

гармоничная интеграция в интерьер любого стиля – от современного до классического;

устойчивость к царапинам, потертостям и другим видам повреждения, обусловленная прочностью материала (при условии использовании массива экзотического дерева);

сочетание с разными отделочными материалами - со стеклом, металлом или камнем.

У дверей венге есть и недостатки, однако они не делают их менее привлекательными по характеристикам в глазах потребителей:

стоимость – выше, чем у дверей другого вида, поскольку материал изготовления венге – экзотический вид дерева, произрастающий только в некоторых регионах мира, который также требует специальной дорогостоящей обработки;

темный цвет - может делать помещение мрачным, особенно если в комнате мало естественного света;

сложность ухода для сохранения внешнего вида и функциональных качеств - требуют регулярной обработки специальными маслами или лаками, чтобы сохранить свою красоту и устойчивость к повреждениям.

Для каких стилей интерьера подойдут двери венге

Двери венге универсальны. Они могут быть использованы в любом интерьере. Благодаря темной отделке, двери сочетаются с различными цветовыми гаммами, такими как бежевый, светло- серый или насыщенный зеленый. Это дает возможность создавать различные интерьерные решения, не ограничивая себя определенным стилем.

Можно отметить наиболее популярные направления в оформлении:

современный – с гладкими поверхностями и минималистическим дизайном;

классический – с резными узорами, изогнутой формой и богатой отделкой;

модерн – с геометрическими узорами и сочетанием разных материалов;

минимализм – с простыми линиями и гладкими поверхностями;

эклектика, в котором сочетаются разные стили и материалы.

Как сочетать двери цвета венге с другими деталями интерьера

Цвет дверей венге – это темный насыщенный шоколадный оттенок с теплыми коричневыми и красноватыми бликами. Он сочетается с различными цветами в интерьере. При их выборе нужно учитывать особенности интерьера помещения.

Идеи, как можно сочетать цвета предметов интерьера или отделки с дверями венге:

бежевый или кремовый, имеющие нейтральный характер, который поможет смягчить темный оттенок венге и создать уютную и теплую обстановку;

белый – привлечет внимание за счет четкого контраста;

серый – внесет нотки нежности, при условии использовании светлого тона;

зеленый – гармонично сочетается с темными тонами, что можно дополнительно подчеркнуть, добавив к такой отделки зеленые растения или аксессуары в комнате;

синий – придаст помещению изысканности, при условии использования аксессуаров в таком цвете;

оранжевый – делает интерьер ярким.

Венге — это универсальный цвет, который может сочетаться с различными оттенками. В зависимости от того, какие цвета выбраны для комбинации с темным шоколадом, создаются разные настроения в комнате.

Из каких материалов изготавливаются межкомнатные двери венге

Венге — это вид древесины из экзотического дерева из Африки. Он часто используется в качестве материала для мебели, включая двери. Венге темно-коричневого цвета с черными жилами. В натуральном исполнении он очень дорогой.

В продаже можно найти двери венге из более дешевых материалов. Их окрашивают под венге, однако такие двери не будут обладать спектром свойственных для оригинала характеристик, таких как твердая и прочная структура, обуславливающая устойчивость к механическим повреждениям, сохранение внешнего вида и долговечность.

Покупая дверь, следует уточнить у продавцов, является ли венге названием используемого сырья или же это просто оттенок темно-коричневого цвета, который часто используется в дизайне мебели и дверей.

Двери венге могут быть изготовлены из таких материалов, как:

массив дерева – устанавливают в любых помещениях;

МДФ – более доступный вариант;

стекло – создают эффект перепада текстур и цветов;

филенки из МДФ, оклеенные пленкой венге, дополненные отделкой в виде фрезеровки или молдингов.

Различают несколько видов дверей венге, которые отличаются своими характеристиками – способом открывания и закрывания дверей, размером, стилем и другими параметрами.

Они могут быть:

скрытыми – интегрируются в стены и панели для создания минималистичного дизайна;

двустворчатыми;

жалюзийными;

купе;

гармошка;

царговые.

Варианты дизайна дверей венге

Из дверей венге можно сформировать интерьер помещения в разных вариациях.

Интересные идеи, в которых двери:

Целиком изготавливаются из венге – для современных интерьеров с минималистичным дизайном.

С полупрозрачными или матовыми вставками из стекла – для интерьеров в современном или хай-тек стилях. С металлическими вставками – для индустриального интерьера. С декоративными элементами – с резьбой, фрезеровкой, с рисунками для создания уникального дизайна. С комбинированными материалами – венге со стеклом, металлом, кожей или тканью.

Какого цвета плинтус сочетать с дверями венге

Двери из искусственного или натурального венге сочетаются с плинтусом того же цвета или с более темными оттенками. Они подчеркнут красоту и теплоту основного цвета в интерьере.

Можно использовать плинтус белого цвета, чтобы создать контраст и добавить света в помещение. В этом случае, важно выбрать правильную отделку дверей, чтобы они гармонично сочетались со способом оформлении линии стыка между полом и стеной.

Какие обои можно комбинировать с дверями венге

При выборе обоев после установки дверей венге, рекомендуется выбирать их вариации в ярких и контрастных цветах. Такой подход позволит сделать интерьер более живым и интересным.

Идеи дизайнерских решений с цветом обоев:

белые – визуально расширят пространство, будут выглядеть элегантно за счет сильного контраста оттенков;

серые – придадут спокойную атмосферу в помещении;

в тон венге – обеспечит гармоничность восприятия за счет ориентации в оформлении пространства на единый стиль;

яркие узоры для динамичного интерьера – смотрятся эффектно, но могут перегружать пространство.

Выбор обоев зависит от стиля интерьера, который планируется создать, и личных предпочтений. Не нужно бояться экспериментировать. Следует выбирать те решения, которые наиболее близки по душе.

Как лучше расположить дверь венге

Расположение двери в зависимости от ее функционального назначения и архитектурных особенностей помещения может варьироваться.

Однако если рассматривать общие принципы выбора расположения дверей, то следует учитывать следующие моменты:

Направление открытия двери - стандартно дверь открывается внутрь помещения, если сделать это наоборот, то можно создать трудности при передвижении в помещении и нарушить эргономику интерьера. Расстояние до углов и стен – дверь не должна открываться слишком близко к углам и стенам, чтобы не затруднять проход и не быть поврежденной. Сочетание с другими дверями и окнами - следует учитывать их расположение в помещении, чтобы обеспечить оптимальный поток света и циркуляцию воздуха. Функциональное назначение помещения - если дверь предназначена для зонирования пространств с разными функциональными назначениями, следует учитывать возможные противоречия в их использовании, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для пользователей.

Для какого интерьера подойдут двери венге

Двери венге подойдут для любого помещения, особенно если они изготовлены из массива дерева. При их выборе учитывают общий стиль интерьера помещения и преобладающую в нем цветовую гамму. Венге — это темный оттенок коричневого цвета с легкой текстурой, которая может создать различное настроение в зависимости от контекста.

Двери венге создадут уютную и приятную атмосферу в спальне, спокойную и умиротворяющую атмосферу в кабинете. Однако если в интерьере комнаты уже много темных элементов, то венге может усугубить ситуацию, добавив в нее мрачности. В этом случае следует рассмотреть более светлые варианты дверей.