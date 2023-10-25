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5 направлений в интерьере с дверями цвета венге (с фото-примерами)

#Межкомнатные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Венге — это общепринятое название темного оттенка древесины, которая часто используется в изготовлении дверей. Изделия из массива этого дерева дорогие, но при этом долговечные. Двери венге могут быть изготовлены из разных видом расходных материалов, что определяет их базовые характеристики.

Однако оформление у всех дверей эффектное. При их выборе собственники жилища ориентируются на бюджет, собственные предпочтения и потребности в функциональных свойствах, которые ожидаются от двери.

Особенности дверей цвета венге

Двери выполняют защитную функцию в доме, поскольку предупреждают проникновение в него злоумышленников. Межкомнатные вариации способствуют организации личного пространства жильцов, а также помогают его зонировать. Установка дверей венге позволит придать помещению аккуратность, стильность и изысканность.

Материал их изготовления – это натуральное дерево, которое имеет очень красивый темный оттенок, похожий на шоколад. Он контрастирует с более светлыми отделками стен и потолка, что позволяет дверям стать ярким акцентом в интерьере.

Они выпускаются с поверхностью в разной фактуре:

  • глянцевые;
  • матовые;
  • рифленые;
  • гладкие.

Венге — это твердое и плотное дерево, которое не подвержено деформации и сколам. Двери из такого материала подходят для семей с детьми и животными. Они устойчивость к влаге и поэтому могут устанавливаться в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Wenge Melinga остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
7 812

Преимущества и недостатки использования дверей венге в интерьере

Двери венге сильно преображают интерьер, вносят в него нотки изысканности и роскоши.

После их установки владельцы жилища могут оценить преимущества своего решения:

  • стильный внешний вид - двери венге насыщенного темного цвета, который выглядит модно и элегантно;
  • гармоничная интеграция в интерьер любого стиля – от современного до классического;
  • устойчивость к царапинам, потертостям и другим видам повреждения, обусловленная прочностью материала (при условии использовании массива экзотического дерева);
  • сочетание с разными отделочными материалами - со стеклом, металлом или камнем.

У дверей венге есть и недостатки, однако они не делают их менее привлекательными по характеристикам в глазах потребителей:

  • стоимость – выше, чем у дверей другого вида, поскольку материал изготовления венге – экзотический вид дерева, произрастающий только в некоторых регионах мира, который также требует специальной дорогостоящей обработки;
  • темный цвет - может делать помещение мрачным, особенно если в комнате мало естественного света;
  • сложность ухода для сохранения внешнего вида и функциональных качеств - требуют регулярной обработки специальными маслами или лаками, чтобы сохранить свою красоту и устойчивость к повреждениям.

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Венге, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
3 770 5 026 ₽ -25%

Для каких стилей интерьера подойдут двери венге

Двери венге универсальны. Они могут быть использованы в любом интерьере. Благодаря темной отделке, двери сочетаются с различными цветовыми гаммами, такими как бежевый, светло- серый или насыщенный зеленый. Это дает возможность создавать различные интерьерные решения, не ограничивая себя определенным стилем.

Можно отметить наиболее популярные направления в оформлении:

  • современный – с гладкими поверхностями и минималистическим дизайном;
  • классический – с резными узорами, изогнутой формой и богатой отделкой;
  • модерн – с геометрическими узорами и сочетанием разных материалов;
  • минимализм – с простыми линиями и гладкими поверхностями;
  • эклектика, в котором сочетаются разные стили и материалы.

 

 

Как сочетать двери цвета венге с другими деталями интерьера

Цвет дверей венге – это темный насыщенный шоколадный оттенок с теплыми коричневыми и красноватыми бликами. Он сочетается с различными цветами в интерьере. При их выборе нужно учитывать особенности интерьера помещения.

Идеи, как можно сочетать цвета предметов интерьера или отделки с дверями венге:

  • бежевый или кремовый, имеющие нейтральный характер, который поможет смягчить темный оттенок венге и создать уютную и теплую обстановку;
  • белый – привлечет внимание за счет четкого контраста;
  • серый – внесет нотки нежности, при условии использовании светлого тона;
  • зеленый – гармонично сочетается с темными тонами, что можно дополнительно подчеркнуть, добавив к такой отделки зеленые растения или аксессуары в комнате;
  • синий – придаст помещению изысканности, при условии использования аксессуаров в таком цвете;
  • оранжевый – делает интерьер ярким.

Венге — это универсальный цвет, который может сочетаться с различными оттенками. В зависимости от того, какие цвета выбраны для комбинации с темным шоколадом, создаются разные настроения в комнате.

 

Из каких материалов изготавливаются межкомнатные двери венге

Венге — это вид древесины из экзотического дерева из Африки. Он часто используется в качестве материала для мебели, включая двери. Венге темно-коричневого цвета с черными жилами. В натуральном исполнении он очень дорогой.

В продаже можно найти двери венге из более дешевых материалов. Их окрашивают под венге, однако такие двери не будут обладать спектром свойственных для оригинала характеристик, таких как твердая и прочная структура, обуславливающая устойчивость к механическим повреждениям, сохранение внешнего вида и долговечность.

Покупая дверь, следует уточнить у продавцов, является ли венге названием используемого сырья или же это просто оттенок темно-коричневого цвета, который часто используется в дизайне мебели и дверей.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил П-33 (Венге), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
 
4 032

Двери венге могут быть изготовлены из таких материалов, как:

  • массив дерева – устанавливают в любых помещениях;
  • МДФ – более доступный вариант;
  • стекло – создают эффект перепада текстур и цветов;
  • филенки из МДФ, оклеенные пленкой венге, дополненные отделкой в виде фрезеровки или молдингов.

Различают несколько видов дверей венге, которые отличаются своими характеристиками – способом открывания и закрывания дверей, размером, стилем и другими параметрами.

Они могут быть:

  • скрытыми – интегрируются в стены и панели для создания минималистичного дизайна;
  • двустворчатыми;
  • жалюзийными;
  • купе;
  • гармошка;
  • царговые.

Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-136 МДФ Шоколад ларче E-164 mirror
Дверь входная Family Eco PP E-136/E-164 Шоколад ларче/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
40 303
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Венге ED-1 МДФ Венге C-1
Дверь входная Family Eco PP ED-1/C-1 Венге/Венге, 2 замка
33 208
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Шоколад букле (порог)/Карамель
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 (порог) Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575

Варианты дизайна дверей венге

Из дверей венге можно сформировать интерьер помещения в разных вариациях.

Интересные идеи, в которых двери:

  1. Целиком изготавливаются из венге – для современных интерьеров с минималистичным дизайном.

  1. С полупрозрачными или матовыми вставками из стекла – для интерьеров в современном или хай-тек стилях.
  2. С металлическими вставками – для индустриального интерьера.
  3. С декоративными элементами – с резьбой, фрезеровкой, с рисунками для создания уникального дизайна.
  4.  С комбинированными материалами – венге со стеклом, металлом, кожей или тканью.

Какого цвета плинтус сочетать с дверями венге

Двери из искусственного или натурального венге сочетаются с плинтусом того же цвета или с более темными оттенками. Они подчеркнут красоту и теплоту основного цвета в интерьере.

Можно использовать плинтус белого цвета, чтобы создать контраст и добавить света в помещение. В этом случае, важно выбрать правильную отделку дверей, чтобы они гармонично сочетались со способом оформлении линии стыка между полом и стеной.

Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, 2 замка
29 435
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле, 2 замка
30 622
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Шоколад ларче ED-2 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
33 208
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Венге MD-4 МДФ Венге MD-4
Дверь входная Family Mass PP MD-4/MD-4 Венге/Венге, 2 замка
38 054
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой, 2 замка
31 610
Дверь входная Family Eco MP E-142 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Lakobel White Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-142 Lakobel White Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435

Какие обои можно комбинировать с дверями венге

При выборе обоев после установки дверей венге, рекомендуется выбирать их вариации в ярких и контрастных цветах. Такой подход позволит сделать интерьер более живым и интересным.

Идеи дизайнерских решений с цветом обоев:

  • белые – визуально расширят пространство, будут выглядеть элегантно за счет сильного контраста оттенков;
  • серые – придадут спокойную атмосферу в помещении;
  • в тон венге – обеспечит гармоничность восприятия за счет ориентации в оформлении пространства на единый стиль;
  • яркие узоры для динамичного интерьера – смотрятся эффектно, но могут перегружать пространство.

Выбор обоев зависит от стиля интерьера, который планируется создать, и личных предпочтений. Не нужно бояться экспериментировать. Следует выбирать те решения, которые наиболее близки по душе.

Как лучше расположить дверь венге

Расположение двери в зависимости от ее функционального назначения и архитектурных особенностей помещения может варьироваться.

Однако если рассматривать общие принципы выбора расположения дверей, то следует учитывать следующие моменты:

  1. Направление открытия двери - стандартно дверь открывается внутрь помещения, если сделать это наоборот, то можно создать трудности при передвижении в помещении и нарушить эргономику интерьера.
  2. Расстояние до углов и стен – дверь не должна открываться слишком близко к углам и стенам, чтобы не затруднять проход и не быть поврежденной.
  3. Сочетание с другими дверями и окнами - следует учитывать их расположение в помещении, чтобы обеспечить оптимальный поток света и циркуляцию воздуха.
  4. Функциональное назначение помещения - если дверь предназначена для зонирования пространств с разными функциональными назначениями, следует учитывать возможные противоречия в их использовании, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для пользователей.

Для какого интерьера подойдут двери венге

Двери венге подойдут для любого помещения, особенно если они изготовлены из массива дерева. При их выборе учитывают общий стиль интерьера помещения и преобладающую в нем цветовую гамму. Венге — это темный оттенок коричневого цвета с легкой текстурой, которая может создать различное настроение в зависимости от контекста.

Двери венге создадут уютную и приятную атмосферу в спальне, спокойную и умиротворяющую атмосферу в кабинете. Однако если в интерьере комнаты уже много темных элементов, то венге может усугубить ситуацию, добавив в нее мрачности. В этом случае следует рассмотреть более светлые варианты дверей.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Dark Barnwood глухая
Дверь межкомнатная Вираж-1 Винил Dark Barnwood, глухая, кромка abs, филенчатая
 
7 112
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Лотос-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
7 812

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