Существует множество способов преобразить свое жилище. Например, использовать темные двери в интерьере своей квартиры или дома. Это отличный способ сделать жилье индивидуальным, подчеркнуть достоинства выбранного стиля. Чтобы получить красивый дизайн, требуется соблюдать баланс в пределах выбранного спектра цвета.

Из какого материала выбрать темные двери

С учетом того, что темные двери в интерьер могут иметь разное назначение, то логично предположить, что они будут изготавливаться из разных материалов.

Если речь идет о межкомнатных дверях, то здесь могут использоваться следующие материалы:

1. Древесный массив

Дерево само по себе является очень благородным материалом. К тому же полностью натурального происхождения.

К очевидным достоинствам материала относится:

Гипоаллергенность;

Красота текстуры;

Отличается длительным сроком эксплуатации.

К минусам относится стоимость. Стоимость качественной двери из натуральной древесины будет очень приличной и не каждый сможет позволить себе ее.

2. Из МДФ и ДСП

Внешне напоминают дерево, но при этом отличаются составом и, разумеется, стоимостью.

К очевидным преимуществам можно отнести:

более бюджетная стоимость, если сравнивать с натуральной древесиной;

привлекательный внешний вид;

возможность выбора цветовой гаммы по своему вкусу;

подходят под большинство современный стилей интерьера;

можно выбрать фактуру полотна в зависимости от особенностей дизайна помещения;

отличаются простотой в уходе.

К недостаткам относятся:

Менее натуральный состав.

Часто входят вредные для здоровья смолы. Поэтому не стоит устанавливать такие двери в детскую комнату или в спальню.

Отличаются не очень большим сроком эксплуатации.

Устранить эти недостатки можно простым способом. Если выбрать дверь из МДФ-полотна с верхним слоем из натурального шпона. В таком случае по своей экологичности дверь не будет уступать натуральной древесине.

3. Из стекла

Проемы из стекла обладают очень важной особенностью. Они выглядят воздушно и утонченно. Они не создают искусственного затемнения, поскольку отлично пропускают свет.

Используя такой прием, можно сделать даже небольшое помещение более светлым и просторным. Поэтому стеклянные двери стоит выбирать обладателям небольших по площади студий и малогабаритных квартир.

Само оформления стекла может быть разным. Это может быть абсолютно прозрачное стекло или матовое. Можно выбрать с легким затемнением. Как вариант – использовать вставки из стекла в каркас из дерева или из металла.

Использовать такой дизайнерский ход можно практически для любого современного интерьера.

Достоинства и недостатки оформления интерьера дверями темных тонов

В последнее время темные двери в интерьере стали очень популярным дизайнерским решением. Сегодня это очень модно. К тому же существует невероятное количество вариантов использования темного оттенка и в интерьере. При грамотном подходе «вписать» дверь можно практически в любой современный стиль.

Достоинства темных дверей:

качественные продукты от многих ведущих производителей;

выглядят очень солидно;

можно облагородить помещение;

можно выбрать дверь из ценной породы дерева;

пропитка с защитой от грязи.

К недостаткам можно отнести:

На темной поверхности очень сильно заметны загрязнения.

Могут сделать помещение мрачным.

Требуют сложного обслуживания.

Важно! Используя темный цвет в интерьере, можно визуально сделать акценты. Можно сочетать практически с любой цветовой гаммой. Используя дверь из более бюджетного материала, можно получить эффект дорогого интерьера.

Какой оттенок темных дверей лучше всего использовать

Наиболее распространенными являются крашеные полотна. Если позволяют финансы, то, конечно, можно выбрать и натуральную древесину темного цвета.

К популярным темным можно отнести:

Приятный цвет шоколада или по-другому венге.

Очень красиво смотрятся ореховые оттенки. Это благородный холодный оттенок коричневого с отливом серого.

Вишня. Отличается красно-коричневым тоном.

Пурпурно-коричневый. Палисандр.

Какао – дуб.

Дверь из натурального массива подходит в любой интерьер. Ее можно украсить изысканной резьбой, красивыми наличниками или любым другим декором.

Помимо этих оттенков, большой популярностью пользуются и другие оттенки темного:

Чисто черный. Подходит практический к любой цветовой гамме. Могут выступать своего рода акцентом в интерьере.

Темно-синий, темно-зеленый, темно-фиолетовый. Так же имеют право на жизнь. Они могут удачно сочетаться с цветовой гаммой мебели, текстилем, декором. Однако при выборе такого цвета стоит обратить внимание на цвет пола. Лучшими «компаньонами» для этих оттенков будут графитовый или коричневый. Цвет стен стоит сделать в светлых тонах. В таком случае получится идеальное сочетание.

Сочетание темных дверей с другими деталями интерьера

Разумеется, в интерьере все должно сочетаться между собой. Использование темных дверей в интерьере требует внимательного отношение к подбору вариантов сочетаний.

Отделка помещения

Если рассматривать классические варианты отделки, то центральной частью цветового решения должен быть проем темного цвета. При этом и оттенок пола также выбирается темным. В качестве контраста выступают стены и потолок, которые оформляются в светлых оттенках.

При таком варианте выбора цветовой гаммы можно получить градиентный переход. Он сбалансирует дверь, пол и стены. Можно сделать темные стены и такого же оттенка двери. Получится тоже очень даже стильно. Но это очень смелое решение. Здесь требуется соблюсти баланс, поскольку если переборщить, то интерьер получится мрачным.

Баланс темных дверей с плинтусом в светлом тоне

Можно создать легкий и очень интересный вариант интерьера, если выбрать удачную комбинацию между темной дверью и светлым плинтусом. Особенно удачно получится интерьер, если сделать его в светлых тонах, а в качестве контраста выбрать дверное полотно в черном или графитовом цвете.

Можно скомбинировать интерьер с помощью плинтуса. При этом цвет его может быть в унисон с полотном либо немного в более темном цвете. Это может быть белый, серый, или комбинация белого с кремовым. Такой дизайнерский ход позволит добиться легкости в интерьере. А темное дверное полотно будет выступать центром всего дизайна.

Для какого интерьерного стиля подойдет темная дверь

Как мы уже говорили, использование темных дверей в интерьере подходит к практически любому современному стилю. Подобный ход позволяет вписать такие полотна даже в не очень больших по площади квартирах и пространствах. Но стоит помнить о том, что темный цвет способен визуально уменьшать пространство.

Поэтому, если очень хочется выбирать темную дверь, то не стоит использовать очень насыщенные тона. Они больше подходят для квартир большой площади с хорошим естественным освещением.

Темные двери очень хорошо подходят к стилю минимализм.

Чтобы вписать их в этот стиль, стоит подбирать:

Цвет стен и напольного покрытия с цветом дверного полотна.

Сделать контрастный акцент.

В качестве цветового решения можно выбрать дверное полотно в оттенке венге, с серыми стенами и напольным покрытием в цвете темного шоколада.

Важно! Для того, чтобы интерьер не получился через чур мрачным, следует использовать декор в светлом цвете. Это могут быть красивые вазы, подушки. Здесь подойдет молочный и светлый тон.

В классическом стиле будут отлично сочетаться ореховый во всем его разнообразии. Подойдет и шоколадный. Не стоит использовать какие-то резкие контрасты и расставлять слишком выделяющиеся на фоне интерьера цветовые «пятна».

На стены выбирают обои в светлый тонах. Это могут быть карамельные, песочные тона. Отличным дополнением станет полотно двери в насыщенном цвете ореха или палисандра.

Стоит помнить о том, что классический интерьер – это сочетание роскоши. Поэтому сюда лучше всего выбирать натуральную древесину. Это правило распространяется и на дверные полотна. В межкомнатных дверях можно использовать стеклянные вставки из стекла с матовым оттенком.

Это позволит сделать интерьер максимально легким и воздушным.

Правила оформления интерьера темными дверями

Пространство

Чтобы интерьер помещения не получился слишком мрачным, важно учитывать правило. Согласно этому правилу, темные двери в интерьере малогабаритных помещений «воруют» пространство. Также не стоит их устанавливать в помещениях, где очень мало естественного освещения.

В противном случае интерьер получится мрачным, а само помещение будет казаться еще меньше.

Отличными «компаньонами» для дверей в черном цвете будут стены с обоями в очень нежном сливочном оттенке. Можно рассмотреть цвета ванили. Они также будут хорошо дополнять друг друга. Такой интерьер покажется просто роскошным и современным.

Добавляем освещение

Далеко не каждая квартира может «похвастаться» качественным естественным освещением. Поэтому, чтобы избежать мрачности интерьера, стоит уделить внимание качественному освещению. При таком подходе даже черные двери будут очень удачным вариантом.

В любом случае, выбирая темные оттенки дверного полотна, нужно получать о том, чтобы добавить светильники в интерьер. Для этого можно выбрать оригинальные люстры и красивые настенные светильники.

Подбираем темные двери под цвет и размер мебели

Чтобы не получить визуально маленькое помещение, а такая вероятность имеется. Не стоит выбирать очень большую мебель в темном цвете. Лучше всего выбирать обивку в молочном цвете. Наиболее удачным будет выбор мебель в том же цвете, что и тон обоев на стенах.

При таком цветовом сочетании, использование темного дверного полотна будет вполне уместным. И даже интересным акцентом.

В том случае, если площадь помещения достаточно просторная, то здесь отлично подойдет мебель в темных тонах. При этом для достижения баланса стоит обращать внимание на цвет обивки на пару тонов темнее или светлее по сравнению с цветом дверного полотна.