В интерьере любой комнаты дверь является важной и заметной частью. Поэтому ее выбор так же важен, как и подбор обоев для стен или мебели. И если хочется создать статусную, солидную, благородную атмосферу, посмотрите, как смотрятся коричневые двери в интерьере.

Но для того, чтобы коричневая дверь гармонировала с обстановкой и не придавала ей мрачности, нужно знать некоторые нюансы выбора.

Особенности коричневых дверей

Коричневый цвет многогранен, как и любой другой, он насчитывает множество оттенков, как теплых, так и холодных, темных и светлых. В любом своем исполнении коричневые двери смотрятся благородно, но при условии грамотно подобранного оттенка.

В этом плане коричневый – достаточно сложный цвет, поэтому перед выбором дверей нужно тщательно учесть все особенности дизайна комнаты. А если вы только планируете ремонт – разработать дизайн-проект или заказать его у специалиста.

Плюсы и минусы использования коричневых дверей в интерьере

Такие двери всегда выглядят благородно и солидно. Недаром в офисах и дорогих домах мы можем увидеть именно коричневые двери.

Более того, коричневая дверь придаст благородства даже «легкому» и романтическому интерьеру, при правильном выборе оттенка.

Разнообразие оттенков – еще одно достоинство цвета.

Он насчитывает десятки оттенков, от светлых (коричнево-бежевый, ореховый), с переходом в красноватый и оранжевый (медно-коричневый, видзорский дубильный), к самым темным тонам (черный кофе, коричнево-оливковый). И из этих оттенков легко выбрать тот, что идеально впишется в интерьер.

Коричневый цвет универсален, так как сочетается со всеми светлыми и большей частью темных оттенков. Это дает большой простор для фантазии, при оформлении комнат.

В зависимости от оттенка, можно подобрать двери для интерьера, как в холодной, так и в теплой гамме.

Еще один плюс – коричневые двери подчеркнут форму помещения, сделают его более оформленным и «четким».

Что касается минусов, то все они устраняемы, при грамотном подходе:

темные тона коричневого уменьшают пространство, поэтому не стоит устанавливать темные двери в небольшие комнаты;

если комната недостаточно освещена, коричневые двери сделают пространство более мрачным и унылым;

на темных дверях сильнее видна грязь и отпечатки пальцев.

Для каких интерьеров подойдет коричневая дверь

Коричневые двери в интерьере смотрятся презентабельно, украшая любое помещение.

Так, в гостиной большое двустворчатое полотно подчеркнет важность комнаты, важности ее пространства – ведь здесь собираются всей семьей, встречают гостей.

В спальне коричневые двери привнесут в атмосферу ощущение стабильности, защищенности, комфорта и уюта. Здесь будет спокойно, все будет настраивать на расслабляющий, умиротворенный лад.

На кухне коричневая дверь будет прекрасно гармонировать с гарнитуром, напольным покрытием или декором. Пожалуй, именно на кухне коричневые двери смотрятся наиболее органично – если кухня ассоциируется с домашним очагом, уютом, а не просто с зоной для приготовления пищи.

Уместны коричневые двери и в ванной или туалете. Но нужно учесть, что и в отделке санузла или в его декоре должен присутствовать такой же цвет. Иначе дверь будет выбиваться из общей картины. Самое простое решение – напольная плитка в том же оттенке или полотенца.

Или же можно подобрать настенную плитку с элементами коричневого.

Что касается коридора, то это достаточно сложное пространство. Сложность в том, что в коридор ведут двери всех комнат. Соответственно, они должны быть одинаковыми, независимо от того, в каком стиле оформлены комнаты.

Впрочем, двери в одном и том же стиле и цвете могут гармонично сочетаться с самыми разными стилистическими решениями.

Как выбрать оттенок двери коричневого цвета

Выше мы уже упомянули о том, что существуют десятки холодных и теплый, темных и светлых оттенков коричневого. За счет этого двери в этом цвете могут использоваться в самых разных интерьерах.

Но важно помнить несколько правил, благодаря которым получится подобрать тот оттенок, который будет гармонировать с дизайном комнаты:

Для интерьера, оформленного в холодной цветовой гамме, выбирайте холодный оттенок коричневого. То же касается теплой цветовой гаммы. В холодных оттенках лучше обустраивать комнаты с окнами на юг или юго-запад – они получают больше солнечного света. Для контрастного светлого интерьера выбирайте темные оттенки коричневого – так дверь будет контрастировать со светлыми стенами и мебелью. Для гармоничной неконтрастной обстановки идеально подходит дверь светло-коричневого цвета, среднее между бежевым и коричневым.

Как сочетать коричневый цвет двери с интерьером

Но правильный выбор цвета двери – еще не все. Это заметный элемент интерьера, и он должен сочетаться с обстановкой в комнате.

Существует несколько приемов для этого, вы можете выбрать любой из них:

Выбирайте дверь под цвет плинтусов, или напольного покрытия/ковра, или подоконника, штор и так далее. Не обязательно оформлять все в коричневом цвете, достаточно одного заметного элемента или нескольких мелких.

Если вы хотите объединить цвет двери и мебели, сделайте отличие в оттенках на 1-2 тона – мебель должна быть светлее. Хотя, если вы делаете интерьер в темных тонах, уместна и более темная мебель.

Для уютной атмосферы подбирайте красно-коричневые тона, для «воздушной» и романтичной – светлые. Темные оттенки, холодные и теплые, подходят для строгой обстановки.

Не устанавливайте темную коричневую дверь в маленькую комнату. Помните – чем меньше помещение, тем светлее должны быть двери.

Не сочетайте теплые и холодные оттенки, даже при совпадении цветов обстановка не будет гармоничной.

В одной комнате не устанавливают разные двери.

Можно использовать не только контрастные сочетания или прием «тон в тон», но и плавный переход цвета – для этих целей лучше всего подходят коньячные и ореховые оттенки.

Стены не должны быть одного цвета с дверью (хотя в некоторых интерьерах это допускается, если стены обиты деревом).

Наличники, капители должны быть такого же тона, что и полотно двери.

Если подбираете дверь под свет пола, то напольное покрытие должно или контрастировать с дверями, или быть на 1-2 тона темнее.

Выбор оттенка и дизайна коричневых дверей для разных интерьерных стилей

Гармоничный дизайн комнаты – это сочетание не только цветов. Сегодня коричневые двери выпускаются в разных дизайнах, и для каждого стиля стоит подобрать свой.

Классический

Естественно, для такого интерьера подходят двери в классическом стиле. Выбирайте модели из неокрашенного дерева – лак или тонировка подчеркивают фактуру натурального дерева и придают дверям соответствующий, благородный вид.

Компромиссное решение – двери, покрытые шпоном или ламинированные под дерево. Но для классики лучше выбрать массив или шпон.

Классический американский

Классический американский стиль достаточно популярен. Для него характерны элементы лепнины, хоть и без вычурности, деревянные панели на стенах. Двери для такого интерьера нужно выбирать классические, глухие, окрашенные. Но лакированное дерево тоже подходит.

Барокко

Для этого стиля характерна помпезность – вензеля, позолота, лепнина, вычурная резная мебель, хрусталь и зеркала, атлас и бархат. Двери тоже должны быть украшены – зеркалами, позолотой или красивой резьбой.

Кантри

Идеальное решение – двери из натуральной древесины с подчеркнутым рисунком, в теплой цветовой гамме, как светлой, так и темной. Но чаще используют светлые оттенки с рыжим подтоном.

Прованс

К этому стилю сложно подобрать коричневую дверь, так как обычно в интерьере этого стиля преобладают белые, розовые, голубые, зеленые тона. Но вспомним, сколько существует оттенков коричневого – стоит поискать двери в зелено-коричневом, песочно-желтом, оливково-коричневом или перламутрово-золотом цвете.

Впрочем, темно-коричневая дверь будет прекрасно смотреться в белой обстановке.

Скандинавский

Тоже достаточно капризный стиль, так как в нем преобладает белый цвет, и двери не становятся акцентным, контрастирующим дополнением. Поэтому оптимальным вариантом будет дверь под дерево в натуральном цвете, то есть, светло-коричневая тонировка, теплый золотистый подтон.

Минимализм

Здесь все зависит от цветовой гаммы помещения, так как дверь, в данном случае, должна контрастировать с обстановкой. Чаще всего выбирают темные холодные оттенки. Впрочем, минимализм бывает и «теплый», поэтому выбирайте именно тот оттенок, который подходит вашей комнате.

Правильное сочетание коричневых дверей с другими деталями интерьера

Ниже мы приводим готовые «рецепты», в которых есть самые разные сочетания.

Но в них во всех коричневые двери в интерьере смотрятся наиболее гармонично:

Белые стены, серый пол, дверь серо-коричневого (холодного) оттенка.

Бежевые стены, светло-коричневое напольное покрытие, двери цвета венге или темно-коричневые.

Бежевые стены и мебель, коричневые двери (плюс еще один элемент в том же цвете).

Стены оливкового цвета, серое напольное покрытие, коричневые двери соответствующего тона (теплого или холодного).

Нежный цвет стен (розовый, персиковый, бежевый), в этом же цвете – текстиль, двери – в теплом коричневом оттенке, как и напольное покрытие.

Сиреневые стены, дверь холодного коричневого оттенка, пол серый или в том же цвете, что и дверь.

Серые стены, пол – тоже серый, но на 2-4 тона темнее стен, плюс двери насыщенного коричневого цвета, которые сочетаются с текстилем или другими элементами интерьера.