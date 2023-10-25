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Коричневые двери в интерьере: как подобрать оттенок и сделать гармоничный дизайн (с фото-идеями)

#Межкомнатные двери #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта

В интерьере любой комнаты дверь является важной и заметной частью. Поэтому ее выбор так же важен, как и подбор обоев для стен или мебели. И если хочется создать статусную, солидную, благородную атмосферу, посмотрите, как смотрятся коричневые двери в интерьере.

Но для того, чтобы коричневая дверь гармонировала с обстановкой и не придавала ей мрачности, нужно знать некоторые нюансы выбора.

Особенности коричневых дверей

Коричневый цвет многогранен, как и любой другой, он насчитывает множество оттенков, как теплых, так и холодных, темных и светлых. В любом своем исполнении коричневые двери смотрятся благородно, но при условии грамотно подобранного оттенка.

В этом плане коричневый – достаточно сложный цвет, поэтому перед выбором дверей нужно тщательно учесть все особенности дизайна комнаты. А если вы только планируете ремонт – разработать дизайн-проект или заказать его у специалиста.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная «Future-701» глухая Дуб Винчестер Трюфель, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-701 Дуб Винчестер трюфель, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
19 778

Плюсы и минусы использования коричневых дверей в интерьере

  • Такие двери всегда выглядят благородно и солидно. Недаром в офисах и дорогих домах мы можем увидеть именно коричневые двери. 

  • Более того, коричневая дверь придаст благородства даже «легкому» и романтическому интерьеру, при правильном выборе оттенка. 

  • Разнообразие оттенков – еще одно достоинство цвета.

Он насчитывает десятки оттенков, от светлых (коричнево-бежевый, ореховый), с переходом в красноватый и оранжевый (медно-коричневый, видзорский дубильный), к самым темным тонам (черный кофе, коричнево-оливковый). И из этих оттенков легко выбрать тот, что идеально впишется в интерьер.

  • Коричневый цвет универсален, так как сочетается со всеми светлыми и большей частью темных оттенков. Это дает большой простор для фантазии, при оформлении комнат. 

  • В зависимости от оттенка, можно подобрать двери для интерьера, как в холодной, так и в теплой гамме. 

  • Еще один плюс – коричневые двери подчеркнут форму помещения, сделают его более оформленным и «четким».

Что касается минусов, то все они устраняемы, при грамотном подходе:

  • темные тона коричневого уменьшают пространство, поэтому не стоит устанавливать темные двери в небольшие комнаты;
  • если комната недостаточно освещена, коричневые двери сделают пространство более мрачным и унылым;
  • на темных дверях сильнее видна грязь и отпечатки пальцев.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
7 112
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Wenge Melinga остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
7 812

Для каких интерьеров подойдет коричневая дверь

Коричневые двери в интерьере смотрятся презентабельно, украшая любое помещение.

  • Так, в гостиной большое двустворчатое полотно подчеркнет важность комнаты, важности ее пространства – ведь здесь собираются всей семьей, встречают гостей.

  • В спальне коричневые двери привнесут в атмосферу ощущение стабильности, защищенности, комфорта и уюта. Здесь будет спокойно, все будет настраивать на расслабляющий, умиротворенный лад.

  • На кухне коричневая дверь будет прекрасно гармонировать с гарнитуром, напольным покрытием или декором. Пожалуй, именно на кухне коричневые двери смотрятся наиболее органично – если кухня ассоциируется с домашним очагом, уютом, а не просто с зоной для приготовления пищи.

  • Уместны коричневые двери и в ванной или туалете. Но нужно учесть, что и в отделке санузла или в его декоре должен присутствовать такой же цвет. Иначе дверь будет выбиваться из общей картины. Самое простое решение – напольная плитка в том же оттенке или полотенца. 

Или же можно подобрать настенную плитку с элементами коричневого.

  • Что касается коридора, то это достаточно сложное пространство. Сложность в том, что в коридор ведут двери всех комнат. Соответственно, они должны быть одинаковыми, независимо от того, в каком стиле оформлены комнаты.

Впрочем, двери в одном и том же стиле и цвете могут гармонично сочетаться с самыми разными стилистическими решениями.

 

Как выбрать оттенок двери коричневого цвета

Выше мы уже упомянули о том, что существуют десятки холодных и теплый, темных и светлых оттенков коричневого. За счет этого двери в этом цвете могут использоваться в самых разных интерьерах.

Но важно помнить несколько правил, благодаря которым получится подобрать тот оттенок, который будет гармонировать с дизайном комнаты:

  1. Для интерьера, оформленного в холодной цветовой гамме, выбирайте холодный оттенок коричневого. То же касается теплой цветовой гаммы.
  2. В холодных оттенках лучше обустраивать комнаты с окнами на юг или юго-запад – они получают больше солнечного света.
  3. Для контрастного светлого интерьера выбирайте темные оттенки коричневого – так дверь будет контрастировать со светлыми стенами и мебелью.
  4. Для гармоничной неконтрастной обстановки идеально подходит дверь светло-коричневого цвета, среднее между бежевым и коричневым.

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Венге, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
3 770 5 026 ₽ -25%

Как сочетать коричневый цвет двери с интерьером

Но правильный выбор цвета двери – еще не все. Это заметный элемент интерьера, и он должен сочетаться с обстановкой в комнате.

Существует несколько приемов для этого, вы можете выбрать любой из них:

  • Выбирайте дверь под цвет плинтусов, или напольного покрытия/ковра, или подоконника, штор и так далее. Не обязательно оформлять все в коричневом цвете, достаточно одного заметного элемента или нескольких мелких.

  • Если вы хотите объединить цвет двери и мебели, сделайте отличие в оттенках на 1-2 тона – мебель должна быть светлее. Хотя, если вы делаете интерьер в темных тонах, уместна и более темная мебель.

  • Для уютной атмосферы подбирайте красно-коричневые тона, для «воздушной» и романтичной – светлые. Темные оттенки, холодные и теплые, подходят для строгой обстановки.

  • Не устанавливайте темную коричневую дверь в маленькую комнату. Помните – чем меньше помещение, тем светлее должны быть двери.

  • Не сочетайте теплые и холодные оттенки, даже при совпадении цветов обстановка не будет гармоничной.

  • В одной комнате не устанавливают разные двери.

  • Можно использовать не только контрастные сочетания или прием «тон в тон», но и плавный переход цвета – для этих целей лучше всего подходят коньячные и ореховые оттенки.

  • Стены не должны быть одного цвета с дверью (хотя в некоторых интерьерах это допускается, если стены обиты деревом).

  • Наличники, капители должны быть такого же тона, что и полотно двери.

  • Если подбираете дверь под свет пола, то напольное покрытие должно или контрастировать с дверями, или быть на 1-2 тона темнее.

Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), глухая, царговая
 
10 472
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Italiano Vero остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Italiano Vero, остекленная, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
8 652
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-2.55 Экошпон Brown Skyline, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
7 252
Дверь межкомнатная "Future-583" Дуб Винчестер светлый стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Future-583 ПВХ Дуб Винчестер светлый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
8 652
Дверь межкомнатная "Future-632" Дуб Дуб Винчестер трюфель
Дверь межкомнатная Future-632 МДФ Дуб Винчестер трюфель, глухая, царговая
10 992

Выбор оттенка и дизайна коричневых дверей для разных интерьерных стилей

Гармоничный дизайн комнаты – это сочетание не только цветов. Сегодня коричневые двери выпускаются в разных дизайнах, и для каждого стиля стоит подобрать свой.

  • Классический

Естественно, для такого интерьера подходят двери в классическом стиле. Выбирайте модели из неокрашенного дерева – лак или тонировка подчеркивают фактуру натурального дерева и придают дверям соответствующий, благородный вид.

Компромиссное решение – двери, покрытые шпоном или ламинированные под дерево. Но для классики лучше выбрать массив или шпон.

  • Классический американский

Классический американский стиль достаточно популярен. Для него характерны элементы лепнины, хоть и без вычурности, деревянные панели на стенах. Двери для такого интерьера нужно выбирать классические, глухие, окрашенные. Но лакированное дерево тоже подходит.

  • Барокко

Для этого стиля характерна помпезность – вензеля, позолота, лепнина, вычурная резная мебель, хрусталь и зеркала, атлас и бархат. Двери тоже должны быть украшены – зеркалами, позолотой или красивой резьбой.

  • Кантри

Идеальное решение – двери из натуральной древесины с подчеркнутым рисунком, в теплой цветовой гамме, как светлой, так и темной. Но чаще используют светлые оттенки с рыжим подтоном.

  • Прованс

К этому стилю сложно подобрать коричневую дверь, так как обычно в интерьере этого стиля преобладают белые, розовые, голубые, зеленые тона. Но вспомним, сколько существует оттенков коричневого – стоит поискать двери в зелено-коричневом, песочно-желтом, оливково-коричневом или перламутрово-золотом цвете.

Впрочем, темно-коричневая дверь будет прекрасно смотреться в белой обстановке.

  • Скандинавский

Тоже достаточно капризный стиль, так как в нем преобладает белый цвет, и двери не становятся акцентным, контрастирующим дополнением. Поэтому оптимальным вариантом будет дверь под дерево в натуральном цвете, то есть, светло-коричневая тонировка, теплый золотистый подтон.

  • Минимализм

Здесь все зависит от цветовой гаммы помещения, так как дверь, в данном случае, должна контрастировать с обстановкой. Чаще всего выбирают темные холодные оттенки. Впрочем, минимализм бывает и «теплый», поэтому выбирайте именно тот оттенок, который подходит вашей комнате.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил П-33 (Венге), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
 
4 032

Правильное сочетание коричневых дверей с другими деталями интерьера

Ниже мы приводим готовые «рецепты», в которых есть самые разные сочетания.

Но в них во всех коричневые двери в интерьере смотрятся наиболее гармонично:

  • Белые стены, серый пол, дверь серо-коричневого (холодного) оттенка.

  • Бежевые стены, светло-коричневое напольное покрытие, двери цвета венге или темно-коричневые.
  • Бежевые стены и мебель, коричневые двери (плюс еще один элемент в том же цвете).

  • Стены оливкового цвета, серое напольное покрытие, коричневые двери соответствующего тона (теплого или холодного).

  • Нежный цвет стен (розовый, персиковый, бежевый), в этом же цвете – текстиль, двери – в теплом коричневом оттенке, как и напольное покрытие.
  • Сиреневые стены, дверь холодного коричневого оттенка, пол серый или в том же цвете, что и дверь.
  • Серые стены, пол – тоже серый, но на 2-4 тона темнее стен, плюс двери насыщенного коричневого цвета, которые сочетаются с текстилем или другими элементами интерьера.

Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-136 МДФ Шоколад ларче E-164 mirror
Дверь входная Family Eco PP E-136/E-164 Шоколад ларче/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
40 303
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Венге ED-1 МДФ Венге C-1
Дверь входная Family Eco PP ED-1/C-1 Венге/Венге, 2 замка
33 208
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Шоколад букле (порог)/Карамель
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 (порог) Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575

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