В России чаще выбирают практичные коричневые тона для входных и межкомнатных дверей. А вот в странах Западной Европы традиционно уделяют большое внимание выбору цвета и чаще экспериментируют.

Красный цвет символизирует огонь, страсть, сексуальность. Он пробуждает фантазию, повышает активность и работоспособность, а также поднимает настроение. По мнению психологов, красный цвет улучшает память.

Красные двери — это один из излюбленных вариантов. Считается, что если при их выборе не ошибиться, то в доме всегда будет царить любовь и покой.

Особенности дверей красного цвета в интерьере

Основная особенность красного цвета заключается в его способности вызывать определенное настроение. Он может быть агрессивным, возбуждающим или успокаивающим. Красный цвет в интерьере может использоваться с разными целями.

Если вы не хотите придавать комнате агрессивный вид, то лучше всего использовать только красные аксессуары. Они могут быть разных цветов, что добавит комнате еще больше эмоций.

Также красный цвет можно использовать в качестве акцента. Дверь может стать как раз таким акцентом.

Популярность использования в интерьере красных межкомнатных дверей во многом связана с тем, что человек уже на пороге сможет получить заряд бодрости и ощутить настроение комнаты. Кроме того, красный цвет считается символом любви и страсти, поэтому он способен создать в доме благоприятную атмосферу.

В настоящее время двери красного цвета можно встретить не только в квартирах, но и в офисах, ресторанах и других общественных заведениях.

Так, например, в некоторых магазинах и ресторанах красные двери являются своеобразной «изюминкой», которая привлекает посетителей.

Что касается дизайна, то здесь дизайнеры могут использовать самые разнообразные варианты.

Для создания классических интерьеров больше подойдут светлые варианты красного. В таких случаях обычно выбирают двери светло-розовой гаммы. Однако, если вам по душе современный дизайн, то можно использовать и темные цвета.

Темно-красные двери подойдут для оформления помещений, выполненных в стиле авангард или модерн. При этом, они могут быть как сплошными, так и распашными.

Также очень красиво будут смотреться витражные двери. Они помогут придать интерьеру изысканности и оригинальности.

Если вы хотите создать интерьер с элементами классики, то для этого, вам подойдет темная дверь цвета венге. Она будет отлично сочетаться с деревянными элементами.

Критерии выбора красных межкомнатных дверей для разных интерьеров

Красивые межкомнатные двери задают тон интерьеру. Поэтому, как бы ни был продуман дизайн, межкомнатные двери должны быть подходящими.

В современном интерьере межкомнатные двери используются весьма активно. Они не только выполняют свою непосредственную функцию, но и являются важной составляющей дизайна. Так, например, с помощью межкомнатной двери можно разделить пространство на отдельные функциональные зоны.

При этом они могут служить не только функциональным элементом, но и декоративным.

Например, в гостиной двери могут использоваться для зонирования помещения. В этом случае они одновременно выполняют декоративную функцию и являются элементом интерьера. Для этого необходимо правильно подобрать дизайн, цвет и материал двери.

Кроме того, современные межкомнатные конструкции могут быть самых разных видов и форм, что позволяет экспериментировать с дизайном и создавать необычные, оригинальные интерьеры.

К примеру, можно установить раздвижные двери или перегородки. Такие двери не только выглядят стильно и красиво, но и экономят драгоценные квадратные метры.

При выборе межкомнатных дверей учитывается конструкция, материал изготовления, тип открывания, стиль, функциональность, цена и др.

Конструкции красных межкомнатных дверей

Межкомнатные двери красного цвета бывают:

глухими,

комбинированными,

раздвижными,

складными,

подъемными.

Для повышения звукоизоляции в некоторых моделях используют звукоизолирующие прокладки.

Из каких материалов чаще всего изготавливают межкомнатные двери красных тонов

Для изготовления дверных конструкций используют различные виды материалов: дерево, пластик, металл, МДФ, ДСП, массив, шпон и другие.

Наиболее популярными материалами являются:

Древесный массив (сосна, дуб, ясень, бук и др.) — наиболее распространённый материал, используемый для изготовления межкомнатных дверей. Двери из массива отличаются высоким качеством и экологичностью.

Деревянные двери, изготовленные из цельной древесины, со временем могут рассохнуться и потрескаться, поэтому такие двери не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня).

МДФ — плиты, изготовленные путем прессования мелкодисперсной древесины. В качестве связующего вещества используются синтетические смолы. МДФ отличается высокой прочностью и влагостойкостью, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Стекло — недорогой и легкий в обработке материал, широко применяемый во входной группе. При этом стекло может быть матовым, прозрачным или цветным. В зависимости от пожеланий клиента, стекло может иметь различную степень прозрачности.

Металл — применяется для изготовления каркасов входных дверей, а также для производства отдельных элементов входных групп. Металл обладает хорошей стойкостью к воздействию окружающей среды, что позволяет использовать его в качестве основного материала.

В зависимости от способа крепления и монтажа дверей выделяют два основных вида:

Поворотные — имеют открывающуюся наружу створку. Крепление створки осуществляется с помощью поворотных механизмов, которые устанавливаются на полотне. Распашные — створки дверей находятся в фиксированном положении. Крепление двери осуществляется с помощью петель, которые устанавливаются в нижнюю часть двери.

Двери могут быть с одной или двумя створками: глухими или остекленными. В основном, для остекления дверей применяют закаленное стекло и триплекс.

Подходящие места для размещения красных дверей в интерьере

Кабинет в классическом стиле можно дополнить межкомнатной дверью красного цвета. Поддержать яркость двери может картина в красной раме, а также плотные шторы в таком же оттенке.

Небольшие акценты, подобранные со вкусом, покажут изысканность вкуса хозяина. В таком стиле будет хорошо смотреться кожаный диван в черном цвете, ковер с красными вставками.

В гостиной будут уместны любые оттенки красного. Интерьер поддержат ярко-красные детали, в сочетании с бирюзовым и темными тонами. Также в гостиной с красным цветом хорошо сочетаются различные оттенки зеленого, синий, фиолетовый и оранжевый.

Комбинируя красный с белым, можно добиться красивого контрастного сочетания. Белый цвет при этом можно использовать в качестве фона или же сделать его основным. В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать какой-либо другой оттенок белого.

На кухне можно установить красную дверь с лакированным покрытием, а также добавить аксессуаров для поддержки дизайна и пробуждения аппетита. Красный цвет может быть очень энергичным, но он также может быть успокаивающим, если его правильно использовать.

Кухня прекрасно подходит для экспериментов с красным. Можно использовать более холодные оттенки красного, такие как темно-красный, темно-бордовый или красный кирпич. Если предпочтительнее более теплые оттенки, такие как коралловый, фуксия или розовый, их также можно использовать.

Красные тона дизайнеры рекомендуют добавлять в интерьер спальни. Это может быть не только дверь, но и предметы мебели, текстиль, аксессуары. Следует помнить, что красный цвет стимулирует активность, способствует повышению работоспособности и концентрации внимания, поэтому использовать его в качестве основного цвета для оформления спальни не рекомендуется.

Где не следует устанавливать красную дверь

Не желательно использовать красный цвет в детской комнате. Лучше использовать оттенки зеленого. Зеленый цвет успокаивает, создает ощущение прохлады. Если в комнате нет окна, то можно использовать желтые и оранжевые тона, которые будут способствовать развитию фантазии и творческих способностей ребенка.

Красный не сочетается с холодными оттенками. Если такие оттенки преобладают в комнате, устанавливать красную дверь не рекомендуется, так как она будет выбиваться из общей концепции.

Если красный цвет присутствует в интерьере, то дверь рекомендуется сделать менее яркой, чтобы она не доминировала и не выделялась среди других элементов.

В классических интерьерах лучше вместо ярко-красного использовать темно-бордовый. В гостиных, оформленных в стиле барокко, лучше использовать темно-красный цвет. Если помещение имеет большие окна, то лучше подойдет светло-коричневая дверь.

Также стоит помнить, что в качестве основного цвета в комнате стоит выбирать только один оттенок.Остальные цвета должны быть лишь дополнением к нему.

С оттенками красного сочетаются практически все цвета. Поэтому, если вы хотите, чтобы дверь гармонично сочеталась с интерьером, выбирайте ее в цвете, который близок к цвету стен. Если же вы предпочитаете более броские цвета, то можете выбрать дверь в тон к дверному косяку.

Сегодня красный цвет часто используется в оформлении интерьеров. К выбору красной двери нужно подходить разумно. Яркий цвет дверного полотна нужно поддерживать другими элементами интерьера в аналогичном оттенке, чтобы интерьер был гармоничным.