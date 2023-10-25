В России чаще выбирают практичные коричневые тона для входных и межкомнатных дверей. А вот в странах Западной Европы традиционно уделяют большое внимание выбору цвета и чаще экспериментируют.
Красный цвет символизирует огонь, страсть, сексуальность. Он пробуждает фантазию, повышает активность и работоспособность, а также поднимает настроение. По мнению психологов, красный цвет улучшает память.
Красные двери — это один из излюбленных вариантов. Считается, что если при их выборе не ошибиться, то в доме всегда будет царить любовь и покой.
Особенности дверей красного цвета в интерьере
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Основная особенность красного цвета заключается в его способности вызывать определенное настроение. Он может быть агрессивным, возбуждающим или успокаивающим. Красный цвет в интерьере может использоваться с разными целями.
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Если вы не хотите придавать комнате агрессивный вид, то лучше всего использовать только красные аксессуары. Они могут быть разных цветов, что добавит комнате еще больше эмоций.
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Также красный цвет можно использовать в качестве акцента. Дверь может стать как раз таким акцентом.
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Популярность использования в интерьере красных межкомнатных дверей во многом связана с тем, что человек уже на пороге сможет получить заряд бодрости и ощутить настроение комнаты. Кроме того, красный цвет считается символом любви и страсти, поэтому он способен создать в доме благоприятную атмосферу.
В настоящее время двери красного цвета можно встретить не только в квартирах, но и в офисах, ресторанах и других общественных заведениях.
Так, например, в некоторых магазинах и ресторанах красные двери являются своеобразной «изюминкой», которая привлекает посетителей.
Что касается дизайна, то здесь дизайнеры могут использовать самые разнообразные варианты.
- Для создания классических интерьеров больше подойдут светлые варианты красного. В таких случаях обычно выбирают двери светло-розовой гаммы. Однако, если вам по душе современный дизайн, то можно использовать и темные цвета.
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Темно-красные двери подойдут для оформления помещений, выполненных в стиле авангард или модерн. При этом, они могут быть как сплошными, так и распашными.
Также очень красиво будут смотреться витражные двери. Они помогут придать интерьеру изысканности и оригинальности.
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Если вы хотите создать интерьер с элементами классики, то для этого, вам подойдет темная дверь цвета венге. Она будет отлично сочетаться с деревянными элементами.
Критерии выбора красных межкомнатных дверей для разных интерьеров
Красивые межкомнатные двери задают тон интерьеру. Поэтому, как бы ни был продуман дизайн, межкомнатные двери должны быть подходящими.
В современном интерьере межкомнатные двери используются весьма активно. Они не только выполняют свою непосредственную функцию, но и являются важной составляющей дизайна. Так, например, с помощью межкомнатной двери можно разделить пространство на отдельные функциональные зоны.
При этом они могут служить не только функциональным элементом, но и декоративным.
Например, в гостиной двери могут использоваться для зонирования помещения. В этом случае они одновременно выполняют декоративную функцию и являются элементом интерьера. Для этого необходимо правильно подобрать дизайн, цвет и материал двери.
Кроме того, современные межкомнатные конструкции могут быть самых разных видов и форм, что позволяет экспериментировать с дизайном и создавать необычные, оригинальные интерьеры.
К примеру, можно установить раздвижные двери или перегородки. Такие двери не только выглядят стильно и красиво, но и экономят драгоценные квадратные метры.
При выборе межкомнатных дверей учитывается конструкция, материал изготовления, тип открывания, стиль, функциональность, цена и др.
Конструкции красных межкомнатных дверей
Межкомнатные двери красного цвета бывают:
- глухими,
- комбинированными,
- раздвижными,
- складными,
- подъемными.
Для повышения звукоизоляции в некоторых моделях используют звукоизолирующие прокладки.
Из каких материалов чаще всего изготавливают межкомнатные двери красных тонов
Для изготовления дверных конструкций используют различные виды материалов: дерево, пластик, металл, МДФ, ДСП, массив, шпон и другие.
Наиболее популярными материалами являются:
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Древесный массив (сосна, дуб, ясень, бук и др.) — наиболее распространённый материал, используемый для изготовления межкомнатных дверей. Двери из массива отличаются высоким качеством и экологичностью.
Деревянные двери, изготовленные из цельной древесины, со временем могут рассохнуться и потрескаться, поэтому такие двери не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня).
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МДФ — плиты, изготовленные путем прессования мелкодисперсной древесины. В качестве связующего вещества используются синтетические смолы. МДФ отличается высокой прочностью и влагостойкостью, может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
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Стекло — недорогой и легкий в обработке материал, широко применяемый во входной группе. При этом стекло может быть матовым, прозрачным или цветным. В зависимости от пожеланий клиента, стекло может иметь различную степень прозрачности.
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Металл — применяется для изготовления каркасов входных дверей, а также для производства отдельных элементов входных групп. Металл обладает хорошей стойкостью к воздействию окружающей среды, что позволяет использовать его в качестве основного материала.
В зависимости от способа крепления и монтажа дверей выделяют два основных вида:
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Поворотные — имеют открывающуюся наружу створку. Крепление створки осуществляется с помощью поворотных механизмов, которые устанавливаются на полотне.
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Распашные — створки дверей находятся в фиксированном положении. Крепление двери осуществляется с помощью петель, которые устанавливаются в нижнюю часть двери.
Двери могут быть с одной или двумя створками: глухими или остекленными. В основном, для остекления дверей применяют закаленное стекло и триплекс.
Подходящие места для размещения красных дверей в интерьере
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Кабинет в классическом стиле можно дополнить межкомнатной дверью красного цвета. Поддержать яркость двери может картина в красной раме, а также плотные шторы в таком же оттенке.
Небольшие акценты, подобранные со вкусом, покажут изысканность вкуса хозяина. В таком стиле будет хорошо смотреться кожаный диван в черном цвете, ковер с красными вставками.
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В гостиной будут уместны любые оттенки красного. Интерьер поддержат ярко-красные детали, в сочетании с бирюзовым и темными тонами. Также в гостиной с красным цветом хорошо сочетаются различные оттенки зеленого, синий, фиолетовый и оранжевый.
Комбинируя красный с белым, можно добиться красивого контрастного сочетания. Белый цвет при этом можно использовать в качестве фона или же сделать его основным. В зависимости от предпочтений, вы можете выбрать какой-либо другой оттенок белого.
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На кухне можно установить красную дверь с лакированным покрытием, а также добавить аксессуаров для поддержки дизайна и пробуждения аппетита. Красный цвет может быть очень энергичным, но он также может быть успокаивающим, если его правильно использовать.
Кухня прекрасно подходит для экспериментов с красным. Можно использовать более холодные оттенки красного, такие как темно-красный, темно-бордовый или красный кирпич. Если предпочтительнее более теплые оттенки, такие как коралловый, фуксия или розовый, их также можно использовать.
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Красные тона дизайнеры рекомендуют добавлять в интерьер спальни. Это может быть не только дверь, но и предметы мебели, текстиль, аксессуары. Следует помнить, что красный цвет стимулирует активность, способствует повышению работоспособности и концентрации внимания, поэтому использовать его в качестве основного цвета для оформления спальни не рекомендуется.
Где не следует устанавливать красную дверь
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Не желательно использовать красный цвет в детской комнате. Лучше использовать оттенки зеленого. Зеленый цвет успокаивает, создает ощущение прохлады. Если в комнате нет окна, то можно использовать желтые и оранжевые тона, которые будут способствовать развитию фантазии и творческих способностей ребенка.
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Красный не сочетается с холодными оттенками. Если такие оттенки преобладают в комнате, устанавливать красную дверь не рекомендуется, так как она будет выбиваться из общей концепции.
Если красный цвет присутствует в интерьере, то дверь рекомендуется сделать менее яркой, чтобы она не доминировала и не выделялась среди других элементов.
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В классических интерьерах лучше вместо ярко-красного использовать темно-бордовый. В гостиных, оформленных в стиле барокко, лучше использовать темно-красный цвет. Если помещение имеет большие окна, то лучше подойдет светло-коричневая дверь.
Также стоит помнить, что в качестве основного цвета в комнате стоит выбирать только один оттенок.Остальные цвета должны быть лишь дополнением к нему.
С оттенками красного сочетаются практически все цвета. Поэтому, если вы хотите, чтобы дверь гармонично сочеталась с интерьером, выбирайте ее в цвете, который близок к цвету стен. Если же вы предпочитаете более броские цвета, то можете выбрать дверь в тон к дверному косяку.
Сегодня красный цвет часто используется в оформлении интерьеров. К выбору красной двери нужно подходить разумно. Яркий цвет дверного полотна нужно поддерживать другими элементами интерьера в аналогичном оттенке, чтобы интерьер был гармоничным.