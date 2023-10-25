Цветные межкомнатные конструкции выбиваются из классической палитры, к которой все привыкли, но они отлично могут дополнить интерьер в разных стилях, внести в него яркости и неординарности. Нередко в магазинах можно встретить красные, жёлтые и синие двери, часто покупатели обходят их стороной, а зря. Такие полотна способны украсить дизайн помещения и прекрасно в него «влиться», надо только знать, в каких интерьерах можно устанавливать такие конструкции.

Особенности использования дверей синего цвета в интерьере

Насыщенная и глубокая гамма благотворно влияет на самочувствие и настроение человека. Цвет имеет массу оттенков, поэтому его легко использовать в интерьерах разной стилистической направленности.

В отделке применяются морские, небесные и водные оттенки, поэтому синяя или голубая межкомнатная дверь неспособная нарушить баланс в дизайне.

Правила применения цвета в интерьере:

Тёмные и насыщенные тона используются в качестве акцентов и отдельных деталей отделки. Не рекомендуется устанавливать межкомнатные двери глубоких оттенков в маленьких помещениях, лучше использовать выбеленные варианты.

Соблюдение пропорций в отделке и других элементов в дизайне помещений обязательно. Если в комнате устанавливается конструкция синего цвета, то он должен дублироваться в помещении, как обивка мягкой мебели, текстиль или фасады гарнитура.

Синий цвет можно использовать как в больших, так и в маленьких комнатах. Но на небольшой площади лучше устанавливать дверь с более нежными тонами, тогда конструкция не будет влиять на объёмы жилого пространства.

Синие полотна будут уместно выглядеть на кухне, в детской и спальне. Если отделка коридора выполнена в другой палитре, то стоит рассмотреть вариант покупки межкомнатной двери под окраску. Такие конструкции можно сделать двойными, когда с одной стороны, она будет соответствовать дизайну жилого пространства, а с другой – коридора или прихожей.

Для каких интерьерных стилей подходит синяя межкомнатная дверь

Дизайнеры любят это цвет за его богатую оттеночную палитру и отличную сочетаемость с разными дизайнами в помещениях. Синюю межкомнатную дверь можно установить в стилях с деревенским колоритом, классике и современности.

Цвет хорошо сочетается с белыми, молочными, жёлтыми, коричневыми и серыми оттенками. Он прекрасно гармонирует с золотыми и серебряными элементами декора, поэтому часто используется в интерьерах, которые подразумевают отделку с «нотой» шика и роскоши.

Стиль Прованс

Сложно представить себе романтичный дизайн с деревенскими «нота» в отделке, без синего цвета. В Провансе используются нежные тона голубого, полотно часто украшается цветочными принтами, дополняется стеклянными элементами.

Прозрачные вставки могут быть дополнены росписью или природными орнаментами. Отличные спутники в отделке с синей межкомнатной дверью – это белый, молочный и бежевый цвет.

Средиземноморский стиль

В квартирах редко встречается такой дизайн помещений, а вот для частного дома он вполне актуален. Нередко такое оформление делается в детских комнатах для мальчиков, что воспитывает в них дух романтизма и любви к путешествиям.

Синие межкомнатные двери – это классика для средиземноморского стиля, которые гармонично будут выглядеть в сочетании с отделкой белого, бежевого и песочного цвета. Полотна в таком дизайне глухие и массивные, они могут иметь фактурные элементы и тематические рисунки в виде штурвалов, якорей и ракушек.

Стиль барокко и ампир

Дворцовый дизайн невозможен без синего цвета. Межкомнатные двери здесь играют важную роль в оформлении, поэтому к выбору этого элемента интерьера подходят ответственно. В стиле используются полотна тёмно-синего цвета, который дополняется серебряным или золотым декором.

Поверхность межкомнатной двери может иметь украшение в виде объёмных орнаментов, нередко используются стеклянные вставки и витражи. Прозрачные элементы полотна часто дополняются росписью в золотом или серебряном цвете, патиной и эффектом старения.

Стиль хай-тек и лофт

Яркий цвет отлично подходит к нестандартным решениям в отделке. В интерьере можно установить межкомнатную дверь с синим полотном глубокого насыщенного тона или другие тёмные и светлые варианты – это небесно-голубые или графитовые модели. Это могут быть простые распашные, раздвижные или скрытые конструкции.

В стиле хай-тек часто используются серые цвета отделки, поэтому синяя или голубая дверь в таком интерьере будет выглядеть вполне уместно. Чтобы создать гармоничный дизайн в жилых помещениях, также стоит обратить внимание на модели с фактурой бетона, и синим оттенком. Для добавления в интерьер воздушности, полотно может быть разбавлено вставками из стекла и зеркалами.

Для лофта отлично подойдут двери глухих конструкций тёмно-синего цвета. Массивные полотна часто имеют рельефные элементы на поверхности, а чтобы создать более гармоничный дизайн, то стоит обратить внимание на модели со скрытым способом монтажа.

Современный стиль и минимализм

Дизайны, которые не отягощены излишними деталями, популярны и востребованы. При отделке помещений в современном стиле или минимализме нередко используется синий цвет и все его оттенки. Межкомнатная дверь в таком дизайне может стать прекрасным дополнением интерьера.

Единственное, что нужно учитывать при выборе насыщенности тона полотна – гармоничное сочетание его с другими элементами в оформлении. Необходимо будет подобрать для интерьера декор, текстиль или напольные плинтуса в цвет конструкции, чтобы она стала продолжением стилистического решения.

Особенно внимательно стоит отнестись к материалу изготовления полотен. Для современных стилей и минимализма отлично подойдут стеклянные межкомнатные двери, модели из пластика или дерева под окраску.

Если покрытие полотна будет глянцевым, то это сделает даже тёмные оттенки синего более лёгкими, что непосредственно скажется на визуальном восприятии интерьера.

Он станет более уютным и светлым, что позволит расширить жилое пространство.

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Конструкции дверей синего цвета и их особенности

Выбор в магазинах достаточно разнообразен, чтобы приобрести полотно нужного цвета и дизайна. Межкомнатные двери производятся с разным типом монтажа, со вставками и материала изготовления.

Для разных стилей в помещении можно установить полотна из пластика и стекла, массива и шпона, у которых будет рельефная или гладкая поверхность. При выборе конструкции стоит учитывать не только дизайн помещения, но и материал отделки поверхностей.

Глухие межкомнатные двери

Такие полотна можно установить в интерьерах Прованса, классики или средиземноморском стиле. Чтобы подобрать цвет межкомнатной двери, который будет идеально сочетаться с оттеночной палитрой в помещении, лучше приобретать конструкции под окраску.

Такие полотна легче будет «вписать» в интерьер и подобрать покрытие в нужном тоне.

Двери со скрытым типом монтажа

Идеально будут смотреться в современных стилях, минимализме и стиле хай-тек. Скрытые межкомнатные двери станут продолжением отделки стен, что позволит создать гармоничный и целостный дизайн. Особенно актуальны такие конструкции для помещений небольшой площади. Их можно устанавливать в спальне или детской комнате.

Раздвижные стеклянные межкомнатные двери

Станут украшением интерьера как в современном, так и в классическом стиле. Такие конструкции выполняются из матового синего стекла или прозрачного материала с оттенком.

Поверхность полотна для классических интерьеров часто украшается рисунками и орнаментами в контрасте. В современном стиле межкомнатные двери могут иметь вставки из стекла с геометрическим рисунком или графикой.

Распашные пластиковые конструкции

Простой на вид материал изготовления позволяет создать на поверхности красивые рисунки и 3D изображения, что станет украшением интерьера в стиле хай-тек или минимализма.

Синий цвет на пластиковых межкомнатных дверях смотрится более ярко и насыщенно, поэтому его часто «разбавляют» красивыми городскими или природными сюжетами. Выбор варианта изображения неограничен, производители наносят на поверхность любые рисунки по заказу покупателя.

Многие боятся синего цвета в интерьере, считая его слишком холодным. Но если посмотреть на палитру небесного или морского оттенка, то можно сказать, что она настолько разнообразна и применима в любой комнате квартиры или дома. А межкомнатные двери идеально дополнят красивый и неординарный дизайн.