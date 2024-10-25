Приобретение дверей обычно заказывается совокупно с установкой. Стоят сопутствующие работы недорого, но часто на этом стараются экономить. В таком случае есть два последующих решения задачи: нанимать сторонних мастеров или произвести установку самостоятельно.

Рассмотрим все варианты, а также порядок выполнения работ своими силами.





Сложности самостоятельной установки двери

На это существует целый ряд причин:

Необходимо обладать большим количеством навыков, начиная от владения электроинструментом, заканчивая опытом работы с материалами. Если этого нет, то лучше даже не браться.

Работы необходимо выполнять вдвоём. В одиночку очень велика вероятность перекоса рамы и повреждения всего полотна в результате быстрого износа. Пользоваться таким изделием будет неудобно, а иногда и невозможно. Перекос может возникнуть и через определенный период времени после установки.

Фурнитура может иметь ряд технических особенностей, знать которые может только профильный специалист, постоянно устанавливающий эти элементы и знающий основы устройства каждой модификации.

Переделка может стоить значительно дороже установки с нуля. Дверь может быть установлена неправильно, но крепко. При демонтаже (за который также придётся заплатить), может быть поврежден уже сделанный вокруг проёма ремонт.

Дверное полотно и рама - это габаритный объект, которым можно легко нанести травму.

Преимущества профессиональной установки двери

У неё множество положительных моментов:

Всё производится в кратчайшие сроки. Установка, в зависимости от сложности, занимает примерно 1-2 часа. В сложных случаях на это может уйти не более одного дня.

Всё зависит от самой двери, её систем безопасности, состояния проёма и т.д. Профессионалы имеют много опыта и действуют по ситуации.

Если что-то не так, то они подправят на месте для долгосрочной службы изделия. Вся фурнитура после профессиональной сборки будет меньше подлежать износу, а также будет выполнять свои функции точно так, как было задумано производителем.





Как установить дверь самостоятельно

Надеемся, что этот шаг был выбран от безысходности. Например, когда необходимо перевезти дверь в другой город или на удаленную дачу, а там установить всё самостоятельно.

Установка состоит из следующих этапов:

1. Процесс начинается с правильной распаковки. Не стоит снимать пленки с поверхностей, чтобы предохранить их от царапин при выполнении работ. В зависимости от модели, к двери может прилагаться инструкция. Также указания могут быть написаны на упаковке - читайте их внимательно.

2. Соберите дверную коробку. Для проверки кривизны используйте все её элементы даже, если они не закреплены. Сборка осуществляется в пазы при помощи ступенчатого зацепления. Подбивая элементы друг к другу необходим применять деревянную подложку, а на поверхность ставить мягкую ткань, сложенную в несколько слоёв.

3. Используйте дрель с битой или шуруповёрт для скрепления элементов между собой.

4. Торцевой пилой по бетону требуется выровнять низ дверного проёма вровень с полом. Если там имеется яма, то её заранее нужно залить специальной синтетической клеевой смесью.

5. Дверная коробка прихватывается к проёму при помощи ударных дюбелей или специальных скоб, под которые необходимо насверлить предварительно отверстия в проеме.

6. Во время выставления коробки не нужно пользоваться сложенной бумагой или деревянными подпорками снизу. Это можно делать, но только по бокам.

7. Оставшиеся щели заливаются монтажной пеной, излишек которой после застывания срезается обойным ножом вровень со стеной. 8. На рамы прикручиваются петли, а на двери - их ответная часть. Самая сложная операция - это правильно сделать разметку. Без профессионального подхода это можно сделать только опытным путём.







Установка дверей своими руками возможна, но при отсутствии должного опыта велик риск повреждения рамы, полотна и фурнитуры. В итоге окажется, что закупка испорченных частей может быть намного дороже услуг профессионалов. При покупке дверей в 169.ru мы предлагаем произвести эти работы по низкой стоимости, основывая это на лояльном отношении к клиентам.