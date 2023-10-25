Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Двери в стиле Прованс

Двери в стиле Прованс

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Для кухни #Для ванной

В этом стиле чувствуется обаяние сельских пейзажей юга Франции, откуда он пришел, и свежее дыхание Лазурного берега, и ласкающие глаз лавандовые поля. Этот стиль полюбился многим за изящество, элегантность и простоту.

Характерные особенности дверей в стиле Прованс

Стремление убежать от сумасшедших ритмов городской жизни или хотя бы отгородиться от нее объясняет не ослабевающую популярность «деревенских» стилей, среди которых прованс занимает достойное место.

Он позволяет привнести в городские квартиры покой и умиротворенность сельской жизни. Любая квартира и любой дом начинается с дверей. Поэтому именно о дверях в стиле прованс и пойдет речь в этой статье.

И начнем с характерных особенностей этих дверей:

  • Не всегда, но преимущественно при изготовлении дверей используются натуральные материалы.

  • В декоре используются растительные мотивы.

  • Дверная коробка оформляется резным декором.

  • Используется светлая гамма, часто как бы поблекшая.

  • Стиль любит элементы с эффектом потертости и старины.

  • Фурнитура – резная, с позолотой, с эффектом потемневшего металла или бронзы.

  • Этот стиль любит симметрию.

  • Глянец и пластик – не в чести.

Двери в стиле прованс имеют традиционную форму и однородные по составу. Принимаются только деревянные вставки и мозаичное стекло.

Техника искусственного состаривания, которая часто применяется при изготовлении дверей в стиле прованс, придает им неповторимый шарм и оригинальность.

Разновидности дверей в стиле Прованс

  • Двери-купе

Могут быть с разноцветным теснением линиями, филенками, ассиметричными узорами, вензелями и т.д. Являются весьма практичным вариантом не только из-за разнообразия дизайнерских решений, но и благодаря своей конструкции.

  • Распашные

В силу своей простоты использования смотрятся легко и изящно. Могут быть декорированы различными полупрозрачными элементами, либо же украшены узорчатым остеклением.

  • Гармошкой

Двери, преимущественно, изготавливаемые из пластика либо из дерева. Складываются и устанавливаются с помощью подвижных петель. Благодаря необычной конструкции помогут создать особый дизайн в помещении.

Также они могут быть входными, межкомнатными и интерьерными, например, для шкафа.

Распашные двери наиболее гармоничны в стиле прованс.

  • Они могут быть декорированы различными вставками, остеклением, узорами.

  • А могут быть и глухими. Чаще всего такими бывают входные двери.

Раздвижные двери, вариант межкомнатных, встречаются в основном в современных интерьерах. Они могут быть декорированы стеклянными вставками, резьбой, рамками, филенками. Складные двери в виде гармошки придают комнате очень оригинальный и стильный вид.


Материал изготовления дверей в стиле прованс

Прованс, конечно, предпочитает натуральные материалы, но сейчас часто встречаются бюджетные варианты:

1. ДСП – на данный момент самый популярный вариант. Преимуществ у него предостаточно:

  • водостойкость;

  • легкость изготовления;

  • прочность;

  • однородная структура;

  • можно придавать нестандартную форму;

  • возможность склейки плит;

  • отлично держит шурупы, гвозди и любую другую фурнитуру.

2. Цельный деревянный массив – отличается неповторимой текстурой, которая обеспечивает респектабельный, дорогой, изящный внешний вид. Используются дуб, бук, ясень, береза, сосна.

Двери из деревянного массива значительно отличаются по своим свойствам и по цене.

  • Здесь самый бюджетный вариант – двери из сосны. Они лидируют и по популярности тоже. Покрытие из белого воска улучшает их потребительские качества и долговечность.

Двери из массива сосны имеют филенчатую конструкцию (встречаются и щитовые). Сосна обладает повышенной смолистостью, это создает проблемы при сушке.

Выбирая сосновые двери, тщательно проверяйте их на наличие трещин и желтых пятен. Если таковые встречаются – технология была нарушена. Сосновые двери популярны, потому что они замечательно смотрятся, но сосна – мягкий материал, подверженный физическим воздействиям, а это устраивает не всех.

  • Поэтому стоит обратить внимание на березовые двери. Древесина березы – более прочная, имеет однородную текстуру и красивый цвет. По стоимости находится в среднем ценовом сегменте.

  • Разумеется, по долговечности и другим потребительским качествам вне конкуренции дубовые двери. Они не боятся влаги и других негативных воздействий, выглядят очень респектабельно.

  • Ясень обладает такими же качествами, но стоит немного дешевле.

3. Стекло – является более современным и простым, но, в одно и то же время, невероятно гармоничным вариантом в дизайнерском решении. К тому же, на такой материал можно добавить сколь угодно декора.

4. ПВХ – очень выгодный по цене и износостойкости материал.

Иногда используется и пластик, хотя это и нарушение правил стиля. Пластиковые двери удобны в эксплуатации, не боятся влаги и стоят дешевле остальных. И все же полностью пластиковые двери в стиле прованс – явление редкое и не желательное.

5. МДФ – является самым экологически чистым материалом, в сравнении с другими. Пусть стоят чуть дороже, зато – безопаснее и практичнее остальных в несколько раз.

Особенности оформления межкомнатных дверей в стиле Прованс

Какой бы вид и материал при покупке не фигурировал как предпочтительный, важно всегда учитывать тонкости французского стиля, а также его минимализм:

  • Оформления, преимущественно, должны быть из натуральных деревянных изделий, которые предварительно окрашиваются в спокойные, нежные тона: белый, бежевый, персиковый, лиловый. Также, часто используются серые краски с эффектом старины.

  • Фурнитура обязательно должна быть изготовлена из кованого железа. Лучше всего смотрятся петли и ручки из потемневшего или позолоченного металла.

  • Отличительным критерием прованского стиля являются цветочные росписи и прозрачные вставки, которые дополняют интерьер легкостью и нежностью.

Варианты отделки дверей в стиле Прованс

Двери из массива вполне успешно заменяет шпонированный МДФ.

  • Шпон – это тонкий срез натуральной древесины, поэтому снаружи они выглядят как деревянные.

  • МДФ – экологически чистый материал, который является прекрасным компромиссом между ценой и качеством.

Вариантов обработки шпона больше, чем у массива, поэтому шпонированные двери пользуются спросом. Натуральный шпон передает текстуру дерева, из которого он сделан. Он может быть бледным и почти незаметным, если это шпон березы, ольхи или бука. Или ярким, контрастным – это шпон красного дерева, ореха, дуба или ясеня.

  • Альтернативой натуральному шпону, который все же стоит достаточно дорого, сейчас выступает экошпон – синтетический продукт, по внешнему виду похож на натуральный шпон, по износостойкости его превосходит.

Шпон – это тонкий срез древесины, экошпон – это волокна древесины, скрепленные между собой клеящим составом.

  • Эмалевое покрытие двери – универсальный вариант. Эмалью покрывают и двери из массива, и МДФ, и даже шпонированные.
Эмаль защищает дерево, продлевает срок его службы. Но эмали нужна стабильная основа, поэтому лучше всего подходит МДФ. В отличие от натуральной древесины, МДФ слабо реагирует на изменение температуры и влажности в помещении.

  • ПВХ-пленка вполне достойно зарекомендовала себя как покрытие для двери.

Она может имитировать любую поверхность, и не всегда удается отличить эмалевое покрытие от пленочного. Пленкой часто бывают покрыты царговые двери. На технологии отделки двери пленкой останавливаться не будем, а поговорим о цветовом решении дверей в стиле прованс.


Цветовая гамма дверей в стиле Прованс

Именно правильно выбранный оттенок двери определяет ее принадлежность к провансу на 80%. Колористика прованса ограничена спокойными пастельными тонами, но цветовая гамма достаточно разнообразна.

  • Белая дверь – применяются теплые оттенки белого – ванильный, слоновой кости, молочный. Очень «провансальская» дверь – из беленого дуба или белого ясеня. Легкая потертость на белой двери выглядит особенно эффектно.

  • Голубая дверь внесет в обстановку прохлады и добавит объема.

  • Зеленая – нет, не ярко-зеленая, а приглушенные оттенки этого цвета – фисташковый, травяной, оливковый. Эти цвета создадут атмосферу расслабленности и приятной неги.

  • Лавандовый – самый подходящий цвет. Олицетворение покоя и безмятежности.

  • Пастельно-желтый – ассоциируется с солнечными лугами южной Франции.

  • Пыльно-розовый – очень популярный цвет и как нельзя больше подходит к этому стилю.

  • Серый – этот универсальный цвет подходит к любому стилю. И в провансе тоже вполне уместен.

  • Терракотовый – теплый оттенок придаст обстановке еще больше уюта и очарования.

  • Коричневый – темные оттенки не противопоказаны провансу. А коричневая дверь придаст благородства и подчеркнет элегантность стиля.

Палитра и в самом деле богатая, но самыми популярными в этом стиле являются белые двери. А чтобы они не выглядели слишком пресно и официально, их всячески декорируют.

Декор дверей в стиле Прованс

Прованс любит простоту, но не минимализм, поэтому декору уделяется внимание. Общая направленность декора – природные мотивы. И здесь применяются следующие техники:

  • Роспись – букетики цветов, оливковые ветки, узоры с флористическими мотивами сразу сделают дверь более интересной и привлекательной.

  • Декупаж – техника, ближе всего к аппликации. Идет цветная бумага, специальные трехслойные салфетки и просто картинки. Тема – опять же цветочно-растительная.

  • Резьба – применяется обычно для оформления наличников и капители. Такое обрамление дверей в стиле прованс придает интерьеру законченный образ.

  • Стеклянные вставки – стекло может быть матовым, цветным или прозрачным. Цветное стекло обычно не контрастирует с дверным полотном, а дополняет его.

  • Витраж – и так можно декорировать двери в стиле прованс. Придает обстановке праздничность.

  • Браширование. Брашированные двери выглядят как неравномерно состаренные. Этот эффект достигается с помощью абразивных составов и щеток.

  • Эффекта состаривания можно добиться с помощью специальных химических составов или колеровки поверхности.

Антикварный вид двери, с налетом старины – фишка стиля прованс. Поэтому дальше поговорим о том, как, следуя традициям стиля, придать новой двери вид эффектной потертости.

Преимущества выбора дверей в стиле Прованс

В первую очередь, хотелось бы отметить, что французский стиль является неповторимым в своем роде. Многообразие цветовых решений делает его изящным, утонченным. Тесная связь с минимализмом у него присутствует лишь в общих чертах: оба стиля ненавязчивы и делят одну цветовую гамму на двоих.

Для ценителей благородных акцентов интерьера предлагаются темные оттенки:

  • венге – богатый, сочетающий в себе кофейные тона, вид древесины, произрастающей в тропических лесах Африки;

  • итальянский орех – один из самых красивых и элегантных цветов для мебели. Заграницей особо спросом не пользуется, зато в России достаточно популярен в различных сферах;

  • темный каштан – классика коричневого цвета, которая, пожалуй, никогда не выйдет из моды;

  • дуб – самые благородные дизайны смотрятся величественно и проникновенно именно с этим оттенком. Невероятное сочетание роскоши и элегантности;

  • глубокий серый – перенесет вас в средневековые времена старой Франции. Может стать как стильным дополнением современности, так и создать атмосферу готического решения в интерьере.

Двери, выполненные в прованском стиле, не только выделяются разнообразием оттенков, но и соответствуют самым высоким стандартам:

  • натуральность,

  • надежность, прочность,

  • универсальность, практичность,

  • влагостойкость.

При этом, присутствуют и изысканные двери экстра-класса, которые с легкостью впишутся в винтажные стили интерьера.

К примеру, межкомнатные двери, выполненные в спокойных лавандовых, оливковых, персиковых тонах. Каждая модель по-своему уникальна и изготавливается на оборудовании, сконструированном по последнему слову техники.

Так как двери в стиле Прованс у многих ассоциируются с нежностью и спокойствием, они очень удачно вписываются почти в любой интерьер дома или квартиры. Даже если вы захотите сделать что-нибудь не классическое, а особенное, они не испортят внешнего вида и целостности картины.

Наоборот – они идеально дополнят ее, раскрывая новые горизонты для фантазии и выражения. Секрет подобной универсальности прост и кроется в оригинальном исполнении, для которого присуще использование эффекта «состаренности» на ручках дверей и фурнитуре.

Вместе с этим, роскошь стилю придают вензеля, цветочный орнамент и различный декор.

Покупатели межкомнатных дверей смогут оценить все достоинства дизайнерского решения в полной мере, только оценив практичность различных моделей. Все изделия, которые находятся на мебельном рынке, изготавливаются исключительно из экологичных, прочных и водостойких материалов.

Как самому «состарить» дверь и сделать её похожей на стиль Прованс

Это можно сделать совершенно самостоятельно, и вы увидите, как сразу преобразится ваш интерьер, как дверь придаст ему очарование старины.

Итак:

  1. Сначала очистите дверь от имеющегося покрытия, будь это краска эмаль или лак.

  2. Определитесь, каким способом вы будете старить вашу дверь. Это может быть химический, с применением нашатырного спирта; механический, где используется щетка по металлу; термический, с помощью паяльника.

  3. Обработав дверь одним из перечисленных выше способов, нанесите на нее паутинки, червоточины, царапины и другие дефекты, которыми может изобиловать старая дверь. Количество самодельных дефектов зависит только от вашего вкуса и фантазии.

  4. Теперь пройдитесь по полотну двери металлической щеткой и покройте его морилкой.

  5. Когда морилка высохнет, смойте ее влажной губкой и нанесите повторно, на сей раз оставив ее на 24 часа, чтобы она впиталась.

  6. Загрунтуйте поверхность шеллаковой смесью (цветной или бесцветной) и покройте воском.

  7. Отполируйте с помощью мягкой тряпочки.

Каждый стиль интерьера имеет свои особенности, свои черты, которые воссоздают дух той страны и эпохи.

Стиль Прованс многолик: иногда его называют французским кантри, ведь он является одной из его разновидностей. Если смешать его с другими стилями, получается интересный объект в эклектичном исполнении.

Межкомнатные прованские двери замечательно гармонируют с классикой и модерном. Установка таких конструкций прекрасно дополняет любые покрытия и мебель.

Вас может заинтересовать
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями)
25.10.2023
2036
5 направлений в интерьере с дверями цвета венге (с фото-примерами)
25.10.2023
2155
Какую межкомнатную дверь выбрать для загородного дома
25.10.2023
524
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85