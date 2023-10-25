В этом стиле чувствуется обаяние сельских пейзажей юга Франции, откуда он пришел, и свежее дыхание Лазурного берега, и ласкающие глаз лавандовые поля. Этот стиль полюбился многим за изящество, элегантность и простоту.

Характерные особенности дверей в стиле Прованс

Стремление убежать от сумасшедших ритмов городской жизни или хотя бы отгородиться от нее объясняет не ослабевающую популярность «деревенских» стилей, среди которых прованс занимает достойное место.

Он позволяет привнести в городские квартиры покой и умиротворенность сельской жизни. Любая квартира и любой дом начинается с дверей. Поэтому именно о дверях в стиле прованс и пойдет речь в этой статье.

И начнем с характерных особенностей этих дверей:

Не всегда, но преимущественно при изготовлении дверей используются натуральные материалы.

В декоре используются растительные мотивы.

Дверная коробка оформляется резным декором.

Используется светлая гамма, часто как бы поблекшая.

Стиль любит элементы с эффектом потертости и старины.

Фурнитура – резная, с позолотой, с эффектом потемневшего металла или бронзы.

Этот стиль любит симметрию.

Глянец и пластик – не в чести.

Двери в стиле прованс имеют традиционную форму и однородные по составу. Принимаются только деревянные вставки и мозаичное стекло.

Техника искусственного состаривания, которая часто применяется при изготовлении дверей в стиле прованс, придает им неповторимый шарм и оригинальность.

Разновидности дверей в стиле Прованс

Двери-купе

Могут быть с разноцветным теснением линиями, филенками, ассиметричными узорами, вензелями и т.д. Являются весьма практичным вариантом не только из-за разнообразия дизайнерских решений, но и благодаря своей конструкции.

Распашные

В силу своей простоты использования смотрятся легко и изящно. Могут быть декорированы различными полупрозрачными элементами, либо же украшены узорчатым остеклением.

Гармошкой

Двери, преимущественно, изготавливаемые из пластика либо из дерева. Складываются и устанавливаются с помощью подвижных петель. Благодаря необычной конструкции помогут создать особый дизайн в помещении.

Также они могут быть входными, межкомнатными и интерьерными, например, для шкафа.

Распашные двери наиболее гармоничны в стиле прованс.

Они могут быть декорированы различными вставками, остеклением, узорами.

А могут быть и глухими. Чаще всего такими бывают входные двери.

Раздвижные двери, вариант межкомнатных, встречаются в основном в современных интерьерах. Они могут быть декорированы стеклянными вставками, резьбой, рамками, филенками. Складные двери в виде гармошки придают комнате очень оригинальный и стильный вид.

Материал изготовления дверей в стиле прованс

Прованс, конечно, предпочитает натуральные материалы, но сейчас часто встречаются бюджетные варианты:

1. ДСП – на данный момент самый популярный вариант. Преимуществ у него предостаточно:

водостойкость;

легкость изготовления;

прочность;

однородная структура;

можно придавать нестандартную форму;

возможность склейки плит;

отлично держит шурупы, гвозди и любую другую фурнитуру.

2. Цельный деревянный массив – отличается неповторимой текстурой, которая обеспечивает респектабельный, дорогой, изящный внешний вид. Используются дуб, бук, ясень, береза, сосна.

Двери из деревянного массива значительно отличаются по своим свойствам и по цене.

Здесь самый бюджетный вариант – двери из сосны. Они лидируют и по популярности тоже. Покрытие из белого воска улучшает их потребительские качества и долговечность.

Двери из массива сосны имеют филенчатую конструкцию (встречаются и щитовые). Сосна обладает повышенной смолистостью, это создает проблемы при сушке.

Выбирая сосновые двери, тщательно проверяйте их на наличие трещин и желтых пятен. Если таковые встречаются – технология была нарушена. Сосновые двери популярны, потому что они замечательно смотрятся, но сосна – мягкий материал, подверженный физическим воздействиям, а это устраивает не всех.

Поэтому стоит обратить внимание на березовые двери. Древесина березы – более прочная, имеет однородную текстуру и красивый цвет. По стоимости находится в среднем ценовом сегменте.

Разумеется, по долговечности и другим потребительским качествам вне конкуренции дубовые двери. Они не боятся влаги и других негативных воздействий, выглядят очень респектабельно.

Ясень обладает такими же качествами, но стоит немного дешевле.

3. Стекло – является более современным и простым, но, в одно и то же время, невероятно гармоничным вариантом в дизайнерском решении. К тому же, на такой материал можно добавить сколь угодно декора.

4. ПВХ – очень выгодный по цене и износостойкости материал.

Иногда используется и пластик, хотя это и нарушение правил стиля. Пластиковые двери удобны в эксплуатации, не боятся влаги и стоят дешевле остальных. И все же полностью пластиковые двери в стиле прованс – явление редкое и не желательное.

5. МДФ – является самым экологически чистым материалом, в сравнении с другими. Пусть стоят чуть дороже, зато – безопаснее и практичнее остальных в несколько раз.

Особенности оформления межкомнатных дверей в стиле Прованс

Какой бы вид и материал при покупке не фигурировал как предпочтительный, важно всегда учитывать тонкости французского стиля, а также его минимализм:

Оформления, преимущественно, должны быть из натуральных деревянных изделий, которые предварительно окрашиваются в спокойные, нежные тона: белый, бежевый, персиковый, лиловый. Также, часто используются серые краски с эффектом старины.

Фурнитура обязательно должна быть изготовлена из кованого железа. Лучше всего смотрятся петли и ручки из потемневшего или позолоченного металла.

Отличительным критерием прованского стиля являются цветочные росписи и прозрачные вставки, которые дополняют интерьер легкостью и нежностью.

Варианты отделки дверей в стиле Прованс

Двери из массива вполне успешно заменяет шпонированный МДФ.

Шпон – это тонкий срез натуральной древесины, поэтому снаружи они выглядят как деревянные.

МДФ – экологически чистый материал, который является прекрасным компромиссом между ценой и качеством.

Вариантов обработки шпона больше, чем у массива, поэтому шпонированные двери пользуются спросом. Натуральный шпон передает текстуру дерева, из которого он сделан. Он может быть бледным и почти незаметным, если это шпон березы, ольхи или бука. Или ярким, контрастным – это шпон красного дерева, ореха, дуба или ясеня.

Альтернативой натуральному шпону, который все же стоит достаточно дорого, сейчас выступает экошпон – синтетический продукт, по внешнему виду похож на натуральный шпон, по износостойкости его превосходит.

Шпон – это тонкий срез древесины, экошпон – это волокна древесины, скрепленные между собой клеящим составом.

Эмалевое покрытие двери – универсальный вариант. Эмалью покрывают и двери из массива, и МДФ, и даже шпонированные.

ПВХ-пленка вполне достойно зарекомендовала себя как покрытие для двери.

Эмаль защищает дерево, продлевает срок его службы. Но эмали нужна стабильная основа, поэтому лучше всего подходит МДФ. В отличие от натуральной древесины, МДФ слабо реагирует на изменение температуры и влажности в помещении.

Она может имитировать любую поверхность, и не всегда удается отличить эмалевое покрытие от пленочного. Пленкой часто бывают покрыты царговые двери. На технологии отделки двери пленкой останавливаться не будем, а поговорим о цветовом решении дверей в стиле прованс.

Цветовая гамма дверей в стиле Прованс

Именно правильно выбранный оттенок двери определяет ее принадлежность к провансу на 80%. Колористика прованса ограничена спокойными пастельными тонами, но цветовая гамма достаточно разнообразна.

Белая дверь – применяются теплые оттенки белого – ванильный, слоновой кости, молочный. Очень «провансальская» дверь – из беленого дуба или белого ясеня. Легкая потертость на белой двери выглядит особенно эффектно.

Голубая дверь внесет в обстановку прохлады и добавит объема.

Зеленая – нет, не ярко-зеленая, а приглушенные оттенки этого цвета – фисташковый, травяной, оливковый. Эти цвета создадут атмосферу расслабленности и приятной неги.

Лавандовый – самый подходящий цвет. Олицетворение покоя и безмятежности.

Пастельно-желтый – ассоциируется с солнечными лугами южной Франции.

Пыльно-розовый – очень популярный цвет и как нельзя больше подходит к этому стилю.

Серый – этот универсальный цвет подходит к любому стилю. И в провансе тоже вполне уместен.

Терракотовый – теплый оттенок придаст обстановке еще больше уюта и очарования.

Коричневый – темные оттенки не противопоказаны провансу. А коричневая дверь придаст благородства и подчеркнет элегантность стиля.

Палитра и в самом деле богатая, но самыми популярными в этом стиле являются белые двери. А чтобы они не выглядели слишком пресно и официально, их всячески декорируют.

Декор дверей в стиле Прованс

Прованс любит простоту, но не минимализм, поэтому декору уделяется внимание. Общая направленность декора – природные мотивы. И здесь применяются следующие техники:

Роспись – букетики цветов, оливковые ветки, узоры с флористическими мотивами сразу сделают дверь более интересной и привлекательной.

Декупаж – техника, ближе всего к аппликации. Идет цветная бумага, специальные трехслойные салфетки и просто картинки. Тема – опять же цветочно-растительная.

Резьба – применяется обычно для оформления наличников и капители. Такое обрамление дверей в стиле прованс придает интерьеру законченный образ.

Стеклянные вставки – стекло может быть матовым, цветным или прозрачным. Цветное стекло обычно не контрастирует с дверным полотном, а дополняет его.

Витраж – и так можно декорировать двери в стиле прованс. Придает обстановке праздничность.

Браширование. Брашированные двери выглядят как неравномерно состаренные. Этот эффект достигается с помощью абразивных составов и щеток.

Эффекта состаривания можно добиться с помощью специальных химических составов или колеровки поверхности.

Антикварный вид двери, с налетом старины – фишка стиля прованс. Поэтому дальше поговорим о том, как, следуя традициям стиля, придать новой двери вид эффектной потертости.

Преимущества выбора дверей в стиле Прованс

В первую очередь, хотелось бы отметить, что французский стиль является неповторимым в своем роде. Многообразие цветовых решений делает его изящным, утонченным. Тесная связь с минимализмом у него присутствует лишь в общих чертах: оба стиля ненавязчивы и делят одну цветовую гамму на двоих.

Для ценителей благородных акцентов интерьера предлагаются темные оттенки:

венге – богатый, сочетающий в себе кофейные тона, вид древесины, произрастающей в тропических лесах Африки;

итальянский орех – один из самых красивых и элегантных цветов для мебели. Заграницей особо спросом не пользуется, зато в России достаточно популярен в различных сферах;

темный каштан – классика коричневого цвета, которая, пожалуй, никогда не выйдет из моды;

дуб – самые благородные дизайны смотрятся величественно и проникновенно именно с этим оттенком. Невероятное сочетание роскоши и элегантности;

глубокий серый – перенесет вас в средневековые времена старой Франции. Может стать как стильным дополнением современности, так и создать атмосферу готического решения в интерьере.

Двери, выполненные в прованском стиле, не только выделяются разнообразием оттенков, но и соответствуют самым высоким стандартам:

натуральность,

надежность, прочность,

универсальность, практичность,

влагостойкость.

При этом, присутствуют и изысканные двери экстра-класса, которые с легкостью впишутся в винтажные стили интерьера.

К примеру, межкомнатные двери, выполненные в спокойных лавандовых, оливковых, персиковых тонах. Каждая модель по-своему уникальна и изготавливается на оборудовании, сконструированном по последнему слову техники.

Так как двери в стиле Прованс у многих ассоциируются с нежностью и спокойствием, они очень удачно вписываются почти в любой интерьер дома или квартиры. Даже если вы захотите сделать что-нибудь не классическое, а особенное, они не испортят внешнего вида и целостности картины.

Наоборот – они идеально дополнят ее, раскрывая новые горизонты для фантазии и выражения. Секрет подобной универсальности прост и кроется в оригинальном исполнении, для которого присуще использование эффекта «состаренности» на ручках дверей и фурнитуре.

Вместе с этим, роскошь стилю придают вензеля, цветочный орнамент и различный декор.

Покупатели межкомнатных дверей смогут оценить все достоинства дизайнерского решения в полной мере, только оценив практичность различных моделей. Все изделия, которые находятся на мебельном рынке, изготавливаются исключительно из экологичных, прочных и водостойких материалов.

Как самому «состарить» дверь и сделать её похожей на стиль Прованс

Это можно сделать совершенно самостоятельно, и вы увидите, как сразу преобразится ваш интерьер, как дверь придаст ему очарование старины.

Итак:

Сначала очистите дверь от имеющегося покрытия, будь это краска эмаль или лак. Определитесь, каким способом вы будете старить вашу дверь. Это может быть химический, с применением нашатырного спирта; механический, где используется щетка по металлу; термический, с помощью паяльника. Обработав дверь одним из перечисленных выше способов, нанесите на нее паутинки, червоточины, царапины и другие дефекты, которыми может изобиловать старая дверь. Количество самодельных дефектов зависит только от вашего вкуса и фантазии. Теперь пройдитесь по полотну двери металлической щеткой и покройте его морилкой. Когда морилка высохнет, смойте ее влажной губкой и нанесите повторно, на сей раз оставив ее на 24 часа, чтобы она впиталась. Загрунтуйте поверхность шеллаковой смесью (цветной или бесцветной) и покройте воском. Отполируйте с помощью мягкой тряпочки.

Каждый стиль интерьера имеет свои особенности, свои черты, которые воссоздают дух той страны и эпохи.

Стиль Прованс многолик: иногда его называют французским кантри, ведь он является одной из его разновидностей. Если смешать его с другими стилями, получается интересный объект в эклектичном исполнении.

Межкомнатные прованские двери замечательно гармонируют с классикой и модерном. Установка таких конструкций прекрасно дополняет любые покрытия и мебель.