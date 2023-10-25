Отличий между городской квартирой и загородным домом достаточно много. К обустройству частных жилищ нужно подходить грамотно, учитывая все особенности. Выбор межкомнатных дверей – ответственное занятие.

Проблемы при установке двери в загородном доме

Основная функция межкомнатных дверей – это создание комфортной обстановки, т.е. защита от сквозняков, шумо- и звукоизоляция. Также часто они играют декоративную роль.

При установке можно столкнуться со следующими проблемами:

возможные перепады температуры воздуха;

повышенная влажность или чрезмерная сухость воздуха;

подвижка грунта или усадка дома.

Дверь должна быть выполнена из износостойких материалов, дополнена защитными элементами. Очень важно обращать внимание на качество сырья, фурнитуры. Не стоит забывать о дизайне.

Материал межкомнатной двери для загородного дома

Двери из массива, МДФ, ПВХ и стеклянные позволят обеспечить удобство и красоту одновременно. Использование каждого из перечисленных материалов имеет свои характеристики и особенности. Рациональный выбор зависит от общего интерьера комнаты, заданной функциональности и желаемой степени надежности.

Особенности дверей из массива для загородного дома

Наиболее дорогой материал для изготовления межкомнатных дверей – дерево. Но высокая цена полностью себя оправдывает. Больше всего такое сырье подходит для классического стиля.

Экологичность – главное достоинство деревянных дверей. При их изготовлении используются современные технологии. Чтобы избежать влияния неблагоприятных факторов, применяются специальные средства – пропитки, защищающие полотно от насекомых, ультрафиолетовых лучей и влаги.

В работе используются такие виды дерева, как сосна, орех, дуб, ясень, береза, бук. Вся названная древесина обладает приятной текстурой, прочностью и красивым видом. Можно покрыть двери краской или лаком, но натуральный цвет и естественный рисунок придадут конструкции более грандиозный вид.

Необходимо также позаботиться о соответствующих деталях и элементах. Изюминку может придать резьба по дереву, вставки из стекла. Ручки, выполненные из бронзы, латуни, с позолотой, идеально подойдут к дверям из массива дерева.

Особенности МДФ-дверей для установки в загородном доме

Что такое МДФ? Это спрессованная плита из волокон дерева, обработанная специальными синтетическими смолами. Материал является более дешевым по сравнению с натуральной древесиной. Тем не менее имеет много своих преимуществ.

Если деревянные двери необходимо дополнительно защищать от влаги, перепада температур, то МДФ покрывается защитной пленкой на основе пластика. Она устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям, не пропускает влагу. Следовательно, дверь не поведет, она не провиснет под собственным весом.

Двери из МДФ легко подобрать к любому интерьеру, т.к. используя ламинирование, можно выбрать любой цвет либо сделать имитацию под камень, дерево. Еще одним достоинством полотна из МДФ является повышенная безопасность при пожаре, потому что материал практически не горит.

Есть определенные правила установки. Коробка довольно гибкая, поэтому нужно принять меры для предотвращения ее выдавливания (установить распорки).

Особенности дверей из ПВХ для загородного дома

ПВХ – поливинилхлорид – является очень популярным материалом, прежде всего, из-за своей низкой цены. Но дешевизна не означает плохое качество. Рассмотрим характеристики дверей из ПВХ. Небольшая стоимость складывается из особенностей конструкции. Каркас выполняется из бруса сосны, внутри находятся древесные отходы.

Пленка из ПВХ выполняется в самых разнообразных цветах, может повторять природный рисунок дерева, камня и т.д. Кроме того, под воздействием высоких температур полимерное полотно принимает любые формы, что дает дополнительное удобство при изготовлении изделия.

Достоинства дверей из ПВХ:

очень высокая прочность благодаря специальной технологии;

не пропускает влагу: можно устанавливать в ванных комнатах;

не выгорает: яркий и насыщенный цвет будет радовать глаз очень долго;

способность отталкивать бактерии: не заведется плесень и грибок.

Особенности использования стеклянных дверей в загородном доме

На первый взгляд может показаться нецелесообразным использование стеклянных дверей. Вызывает сомнение их прочность. Современная технология позволяет делать такие дверные конструкции многослойными и крепкими, что делает их достойными конкурентами металлическим и деревянным изделиям.

Двери из стекла позволяют добавить света в небольшие помещения, часто становятся настоящими арт-объектами, яркими акцентами в комнате. Применение таких методов обработки, как флоат и фьюзинг, могут сотворить настоящее произведение искусства.