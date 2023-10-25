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Какую межкомнатную дверь выбрать для загородного дома

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Отличий между городской квартирой и загородным домом достаточно много. К обустройству частных жилищ нужно подходить грамотно, учитывая все особенности. Выбор межкомнатных дверей – ответственное занятие.

Проблемы при установке двери в загородном доме

Основная функция межкомнатных дверей – это создание комфортной обстановки, т.е. защита от сквозняков, шумо- и звукоизоляция. Также часто они играют декоративную роль. 

При установке можно столкнуться со следующими проблемами:

  • возможные перепады температуры воздуха;
  • повышенная влажность или чрезмерная сухость воздуха;
  • подвижка грунта или усадка дома.

Дверь должна быть выполнена из износостойких материалов, дополнена защитными элементами. Очень важно обращать внимание на качество сырья, фурнитуры. Не стоит забывать о дизайне.

Материал межкомнатной двери для загородного дома

Двери из массива, МДФ, ПВХ и стеклянные позволят обеспечить удобство и красоту одновременно. Использование каждого из перечисленных материалов имеет свои характеристики и особенности. Рациональный выбор зависит от общего интерьера комнаты, заданной функциональности и желаемой степени надежности.

Особенности дверей из массива для загородного дома

Наиболее дорогой материал для изготовления межкомнатных дверей – дерево. Но высокая цена полностью себя оправдывает. Больше всего такое сырье подходит для классического стиля.

Экологичность – главное достоинство деревянных дверей. При их изготовлении используются современные технологии. Чтобы избежать влияния неблагоприятных факторов, применяются специальные средства – пропитки, защищающие полотно от насекомых, ультрафиолетовых лучей и влаги.

В работе используются такие виды дерева, как сосна, орех, дуб, ясень, береза, бук. Вся названная древесина обладает приятной текстурой, прочностью и красивым видом. Можно покрыть двери краской или лаком, но натуральный цвет и естественный рисунок придадут конструкции более грандиозный вид.

Необходимо также позаботиться о соответствующих деталях и элементах.  Изюминку может придать резьба по дереву, вставки из стекла. Ручки, выполненные из бронзы, латуни, с позолотой, идеально подойдут к дверям из массива дерева.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Особенности МДФ-дверей для установки в загородном доме

Что такое МДФ? Это спрессованная плита из волокон дерева, обработанная специальными синтетическими смолами. Материал является более дешевым по сравнению с натуральной древесиной. Тем не менее имеет много своих преимуществ. 

Если деревянные двери необходимо дополнительно защищать от влаги, перепада температур, то МДФ покрывается защитной пленкой на основе пластика. Она устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям, не пропускает влагу. Следовательно, дверь не поведет, она не провиснет под собственным весом.

Двери из МДФ легко подобрать к любому интерьеру, т.к. используя ламинирование, можно выбрать любой цвет либо сделать имитацию под камень, дерево. Еще одним достоинством полотна из МДФ является повышенная безопасность при пожаре, потому что материал практически не горит.

Есть определенные правила установки. Коробка довольно гибкая, поэтому нужно принять меры для предотвращения ее выдавливания (установить распорки).

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-17 (Шоколад), глухая, филенчатая
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
8 372
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 672

 

Особенности дверей из ПВХ для загородного дома

ПВХ – поливинилхлорид – является очень популярным материалом, прежде всего, из-за своей низкой цены. Но дешевизна не означает плохое качество. Рассмотрим характеристики дверей из ПВХ. Небольшая стоимость складывается из особенностей конструкции. Каркас выполняется из бруса сосны, внутри находятся древесные отходы.

Пленка из ПВХ выполняется в самых разнообразных цветах, может повторять природный рисунок дерева, камня и т.д. Кроме того, под воздействием высоких температур полимерное полотно принимает любые формы, что дает дополнительное удобство при изготовлении изделия.

Достоинства дверей из ПВХ:

  • очень высокая прочность благодаря специальной технологии;
  • не пропускает влагу: можно устанавливать в ванных комнатах;
  • не выгорает: яркий и насыщенный цвет будет радовать глаз очень долго;
  • способность отталкивать бактерии: не заведется плесень и грибок.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

 

Особенности использования стеклянных дверей в загородном доме

На первый взгляд может показаться нецелесообразным использование стеклянных дверей. Вызывает сомнение их прочность. Современная технология позволяет делать такие дверные конструкции многослойными и крепкими, что делает их достойными конкурентами металлическим и деревянным изделиям.

Двери из стекла позволяют добавить света в небольшие помещения, часто становятся настоящими арт-объектами, яркими акцентами в комнате. Применение таких методов обработки, как флоат и фьюзинг, могут сотворить настоящее произведение искусства. 

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

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