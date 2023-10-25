Дом начинается с двери. Она не только защищает от холода и злоумышленников, но и является визитной карточкой строения и его хозяев, расскажет об их статусе и вкусе.

Требования к входной двери в частном загородном доме

Хорошая входная дверь должна отвечать следующим требованиям:

Надёжно защищать дом от несанкционированного проникновения.

Защищать от сквозняков и холода, поддерживать в жилище комфортный микроклимат.

Выдерживать многократные открывания и закрывания.

Не бояться негативного влияния внешней среды.

Иметь привлекательный внешний вид.

Правильный выбор входной двери – задача сложная и ответственная, а огромный выбор этих конструкций на рынке её совсем не облегчает. Надеемся, что наш путеводитель по входным дверям поможет вам сориентироваться.

Материалы изготовления входных дверей для частных домов: деревянный массив

Первое, о чём мы поговорим – о материале изготовления входной двери. Двери могут быть изготовлены из дерева, металла, стекла, пластика. Конечно, каждая имеет свои плюсы и минусы. Начнём с деревянной.

Обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Дерево не пропускает холод.

Такая дверь надёжно защитит и от уличного шума.

Дерево – экологически безопасный материал.

Красивый внешний вид. Деревянная дверь – всегда привлекательна и презентабельна.

Деревянная входная дверь:

А вот и недостатки:

Дерево уязвимо перед неблагоприятными воздействиями внешней среды: дождь, снег, мороз или жара. Чтобы она могла этому противостоять, требуется регулярная обработка специальными составами.

Дверь необходимо защищать и от атак насекомых и микроорганизмов. Средства защиты она должна получать не реже, чем раз в два года.

Деревянная дверь не так устойчива к взлому, как металлическая.

Горючесть дерева – тоже существенный минус.

Современные двери из деревянного массива обладают повышенной прочностью и привлекательным внешним видом. Поэтому нет причин отказываться от них. Только, приобретая такую дверь, обратите внимание на следующие обстоятельства:

Поинтересуйтесь «родословной» двери: из какой древесины сделана и где её произвели, спросите сертификат соответствия экологическим нормам, дерево накапливает радиацию.

Проверьте «влажность» двери. Если древесина была плохо посушена, дверь может «повести».

Проверьте смолистость древесины. Если она повышена, то под солнечными лучами дверь может «заплакать». Такое может произойти, если дверь изготовлена из лиственницы или из ели.

Обратите внимание на структуру двери. Сучки, может, и украшают её, но совершенно точно делают менее прочной.

И ещё одно важное уточнение: дверь из деревянного массива вовсе не означает, что она сделана из одного куска дерева, это не даёт никакой гарантии, что её не «поведёт» и она не потрескается от перепадов температуры. Дверь из массива собирается из кусков древесины одной породы. Склеенные бруски не дают двери перекашиваться.

Металлическая входная дверь в частный дом: плюсы и минусы

Достоинства металлической входной двери:

Конечно, она обладает повышенной устойчивостью к взлому. Металлическая дверь способна противостоять и ударам кувалды, и попыткам распиливания.

Металлическая дверь не требует практически никакого ухода.

За счёт того, что металлическая дверь снабжается различными наполнителями, она имеет неплохие показатели тепло- и звукоизоляции.

Такая дверь долговечна, она не требует ремонта.

Вариантов отделки такой двери тоже бесчисленное множество: её можно покрасить, обтянуть кожей, отделать шпоном или МДФ-панелями и так далее.

Недостатки стальных дверей:

Большой вес. Они тяжёлые и это, конечно, затрудняет их установку.

Если тяжёлая стальная дверь повешена на слабые петли, то она может перекоситься.

Стальная дверь может производить много шума при открывании и закрывании. Чтобы этого избежать, установите притворы.

Зимой в сильный мороз металлическая дверь может промёрзнуть из-за так называемых «мостиков холода» - сквозных металлических элементов. Внутри дверь будет холодной даже в тёплом помещении, а снаружи она обледенеет или покроется инеем.Поэтому, покупая металлическую дверь уточните, на какие температуры она рассчитана.

Высокая цена. Металлические двери дороже деревянных.

При выборе входной металлической двери одним из главных параметров является ширина полотна. Поперечное сечение стальной рамы каркаса для частного дома должно быть не меньше 60-80 миллиметров. Толщина стального листа варьируется в пределах от 0,5 до 5 миллиметров. Чем толще лист, тем тяжелее дверь. Стальной лист толщиной 2 миллиметра обеспечивает достаточно высокий уровень взломостойкости.

Вторым важным параметром при выборе двери является наличие и расположение рёбер жёсткости. Они имеют вид квадратной или прямоугольной трубы и бывают изготовлены горячим или холодным способом.

Третий параметр – наполнение дверного полотна. Для придания двери теплоизоляционных качеств производители наполняют дверную коробку утеплителем и по периметру прокладывают герметизирующую ленту. В качестве утеплителя – минеральная вата, уплотнитель – из пористого полимера или обычной резины.





Достоинства и недостатки входных дверей в частный дом из стекла

Стеклянные входные двери для частного дома, конечно, имеют свои особенности. Во-первых, стекло там совсем не то, что применяется в окнах и даже в витринах. Разбить его практически невозможно. Это триплекс, армированное или органическое стекло. Входная дверь со стеклянными вставками выглядит очень красиво.

Кроме того, такая дверь:

Прослужит долго, не теряя свой первоначальный вид.

Позволит хозяину увидеть гостя прежде, чем открыть дверь.

Обеспечивает хороший обзор двора и подъездной дороги.

Делает прихожую уютнее и светлее.

Стеклянная дверь стоит дороже своих собратьев, и это её главный недостаток. Теплопотери будут не столь значительны, триплекс обладает хорошими термоизолирующими свойствами.

Конечно, выбирая стеклянную дверь, прежде всего надо обратить внимание на качество стекла. Если вы не хотите, что через дверь просматривалось содержимое жилища –, выбирайте матовое или цветное стекло. Дверь с витражом совершенно точно сделает ваш дом абсолютно уникальным.

Входные двери в загородный дом из металлопластика

Пластиковая дверь. Вернее будет сказать – металлопластиковая. Она завоёвывает всё больше поклонников, потому что:

Технология изготовления позволяет сделать входную дверь любой конфигурации.

Выбор цвета и дизайна также ничем не ограничены.

Она вполне надёжно защищает от жары и от холода.

Имеет хорошие шумопоглощающие свойства.

На неё можно установить замок любой сложности.

Может быть и распашной, и раздвижной.

Она легче деревянной, стеклянной и металлической.

На неё можно установить электронную систему и сигнализацию.

Просты в уходе, их легко мыть.

Недостатком таких дверей является довольно высокая цена, сложность монтажа и, конечно, они уступают металлическим в прочности ко взлому. При выборе пластиковых дверей обращайте внимание на качество и ширину профиля, из которого они изготовлены, на фурнитуру.

Резюмируя всё, что было сказано о дверях, подведём итоги. Обязательные составляющие наружной входной двери:

Дверная коробка.

Полотно.

Наличники.

Уплотнители.

Герметизирующий материал.

Фурнитура: противосъёмные петли, надёжные замки.

И, наконец, правильная входная дверь должна быть:

Прочной – её основная функция – защищать жилище.

Безопасной – с этой целью она оснащается охранной сигнализацией.

С высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными показателями.

Иметь глазок или камеру видеонаблюдения.

Презентабельный внешний вид.