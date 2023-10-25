Входная группа – это визитная карточка и украшение частного дома или коттеджа. В отличие от дверей в квартиру, они всегда на виду, и оказывают большое влияние на восприятие фасада здания, окружающего пространства. Красивые входные двери придают дому законченный вид, гармонично вписываются в общий ландшафтный и архитектурный замысел.
В последние годы у владельцев частных домов стремительно растет интерес к пластиковым дверям входного типа. Их неприхотливость и дешевизна известны давно. А с развитием технологий производства, на рынке появились потрясающие, необычные дизайны, привлекающие благосклонное внимание.
Потребителям остается выбрать модель, подходящую по цене, внешнему виду и эксплуатационным качествам. Чтобы упростить задачу, стоит ознакомиться с фото уже установленных дверей, а также с особенностями их конструкции.
Достоинства пластиковых дверей входного типа для частных домов
Такие конструкции по праву считаются самыми экономичными и практичными.
-
В отличие от металлических входных дверей, им не страшны коррозийные процессы при малейшей царапине. От деревянных моделей они выгодно отличаются равнодушием к воде и повышенной влажности воздуха, температурных колебаниям, а их поверхность легко отмыть простыми бытовыми средствами.
-
Огромнейший выбор моделей на самый взыскательный вкус. Фирмы-изготовители предлагают изделия в простейшем, лаконичном исполнении и элитные, созданные по авторским дизайн-проектам. Пластик бывает не только белым – современные покрытия и технологии творят чудеса. Можно купить двери, имитирующие ценные породы дерева, или окрашенные в определенный цвет.
-
Застекленные модели также представлены в большом ассортименте. Кроме разнообразия форм и размеров, предлагаются варианты с витражными, рифлеными, зеркальными стеклами. Популярностью пользуются полотна с фьюзингом, фацетной отделкой или мателюкс.
-
Пластиковые дверные полотна распашного типа отлично изолируют внутренние помещения дома от негативных уличных факторов. Они предотвращают попадание в дом пыли, защищают от сквозняков, мороза и летней жары, прекрасно отсекают посторонние звуки. Чтобы стеклянная вставка не нарушила шумо- и теплоизоляционные свойства качественной двери, необходимо выбирать изделия с двойным или тройным стеклопакетом, или триплексом достаточной толщины.
-
ПВХ устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, что очень важно для входных дверей, а также закрывающих вход на открытые террасы, балконы, лоджии. Им не страшны колебания температур, а также достаточно сильные удары и сотрясения, которые неизбежно случаются в процессе эксплуатации.
-
Пластиковые полотна нетребовательны к уходу, их можно мыть с применением бытовой химии. Кроме того, их поверхность не впитывает в себя уличную грязь и различные красящие жидкости (соки, кофе, чай). Как правило, чтобы навести чистоту, достаточно промыть поверхность мыльным раствором.
-
При производстве дверей входного типа из ПВХ используются прочные элементы, специальные системы блокирующих ригелей, что обеспечивает безопасность для обитателей дома.
-
Такие модели можно дополнительно оборудовать доводчиками, комплексными электронными системами.
-
Цены на качественные, надежные двери из пластика – самые низкие в данной категории продукции. Даже самое дешевое дверное полотно из мягких пород дерева стоит дороже, не говоря о металлических входных дверях, цены на которые стартуют от десяти тысяч.
Разумеется, нельзя не отметить их долговечность. При правильной эксплуатации, периодических регулировках и замене уплотнителей, они служат по 30-50 лет. При этом не требует ни покрасок, ни ремонта.
Особенности конструкции пластиковых входных дверей
Прочность и долговечность напрямую зависит от выбранного производителями сырья, качества проектирования.
Конструкция пластиковых дверей входного типа включает:
-
прочную коробку из стальных уголков или профильных труб квадратного, прямоугольного сечения;
-
ребра жесткости – поперечные и продольные металлические брусья в количестве 5-6 штук;
-
обшивку из 1-2 тонких стальных листов, а также наружную, из ПВХ;
-
внутренние слои утеплителя, шумоизолирующих и влагоизолирующих материалов;
-
дверные ручки с сувальдным или цилиндровым замком;
-
стальные вкладыши по профилю створок и дверной коробки;
-
антивандальную и противовзломную, усиленную фурнитуру с задвижками и шульпами особой конструкции;
-
специальные подвижные штыри-ригели, блокирующие конструкцию по периметру.
Изделия данного типа могут быть не только прямоугольными. Можно заказать изготовление по индивидуальным меркам и авторскому проекту, с арочным верхом или гнутыми импостами, несколькими секциями. Для балконов и веранд отлично подойдут оригинальные раздвижные и складные изделия.
Дизайн пластиковых дверей для частных домов с фото и средними ценами
По способу открывания такие изделия делятся на:
-
распашные одно- и двухстворчатые, с неподвижными глухими и застекленными секциями;
-
раздвижные двери-купе;
-
складные двери-гармошки с остеклением и без него.
Они превосходно сочетаются со стенами из кирпича, блоков или деревянных бревен, брусьев. Гармонично смотрятся на фоне облицовки диким камнем или гладкими плитами, сайдингом. Их встраивают в застекленные веранды, закрывающие крыльцо дома, монтируют на террасах и балконах.
Основная задача владельца – правильно подобрать цвет и отделку. Так, с деревянными стенами отлично смотрится ламинация под светлое дерево. Цветной кирпич или природный камень – с благородными, глубокими оттенками темного шоколадка, бордо, с отделкой «под камень». Для сплошного застекления можно выбрать чисто-белый цвет или металлик.
Стоимость таких дверей зависит от комплектации, сложности конструкции, размеров. В среднем, цены начинаются от 2500-5000 рублей. Из производителей можно отметить российскую компанию «Браво». Их продукция отличается демократичной стоимостью и превосходным качеством.
Не стоит забывать и о красоте разных видов стекла. Кроме причудливой формы вставок, двери входного типа украшают изысканными разноцветными витражами, вставляют зеркальные стекла или матированные с рисунками.
Регулировка входных дверей из ПВХ
Качественные конструкции, изготовленные ответственными производителями, можно регулировать самостоятельно, благодаря встроенным в конструкцию шурупам-регуляторам.
-
Провисшие углы поднимают горизонтальными шурупами в верхних петлях.
-
Расположение створки регулируют сразу на всех петлях, шурупами, направленными внутрь.
-
Для вертикальной доводки подкручивают шурупы в нижних торцах петель.
Монтаж дверей из ПВХ входного типа лучше доверить профессионалам. Они же сделают первоначальную регулировку, которая обеспечит беспроблемную эксплуатацию в течение нескольких следующих лет.