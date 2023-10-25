Входная группа – это визитная карточка и украшение частного дома или коттеджа. В отличие от дверей в квартиру, они всегда на виду, и оказывают большое влияние на восприятие фасада здания, окружающего пространства. Красивые входные двери придают дому законченный вид, гармонично вписываются в общий ландшафтный и архитектурный замысел.

В последние годы у владельцев частных домов стремительно растет интерес к пластиковым дверям входного типа. Их неприхотливость и дешевизна известны давно. А с развитием технологий производства, на рынке появились потрясающие, необычные дизайны, привлекающие благосклонное внимание.

Потребителям остается выбрать модель, подходящую по цене, внешнему виду и эксплуатационным качествам. Чтобы упростить задачу, стоит ознакомиться с фото уже установленных дверей, а также с особенностями их конструкции.

Достоинства пластиковых дверей входного типа для частных домов

Такие конструкции по праву считаются самыми экономичными и практичными.

В отличие от металлических входных дверей, им не страшны коррозийные процессы при малейшей царапине. От деревянных моделей они выгодно отличаются равнодушием к воде и повышенной влажности воздуха, температурных колебаниям, а их поверхность легко отмыть простыми бытовыми средствами.

Огромнейший выбор моделей на самый взыскательный вкус. Фирмы-изготовители предлагают изделия в простейшем, лаконичном исполнении и элитные, созданные по авторским дизайн-проектам. Пластик бывает не только белым – современные покрытия и технологии творят чудеса. Можно купить двери, имитирующие ценные породы дерева, или окрашенные в определенный цвет.

Застекленные модели также представлены в большом ассортименте. Кроме разнообразия форм и размеров, предлагаются варианты с витражными, рифлеными, зеркальными стеклами. Популярностью пользуются полотна с фьюзингом, фацетной отделкой или мателюкс.

Пластиковые дверные полотна распашного типа отлично изолируют внутренние помещения дома от негативных уличных факторов. Они предотвращают попадание в дом пыли, защищают от сквозняков, мороза и летней жары, прекрасно отсекают посторонние звуки. Чтобы стеклянная вставка не нарушила шумо- и теплоизоляционные свойства качественной двери, необходимо выбирать изделия с двойным или тройным стеклопакетом, или триплексом достаточной толщины.

ПВХ устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, что очень важно для входных дверей, а также закрывающих вход на открытые террасы, балконы, лоджии. Им не страшны колебания температур, а также достаточно сильные удары и сотрясения, которые неизбежно случаются в процессе эксплуатации.

Пластиковые полотна нетребовательны к уходу, их можно мыть с применением бытовой химии. Кроме того, их поверхность не впитывает в себя уличную грязь и различные красящие жидкости (соки, кофе, чай). Как правило, чтобы навести чистоту, достаточно промыть поверхность мыльным раствором.

При производстве дверей входного типа из ПВХ используются прочные элементы, специальные системы блокирующих ригелей, что обеспечивает безопасность для обитателей дома.

Такие модели можно дополнительно оборудовать доводчиками, комплексными электронными системами.

Цены на качественные, надежные двери из пластика – самые низкие в данной категории продукции. Даже самое дешевое дверное полотно из мягких пород дерева стоит дороже, не говоря о металлических входных дверях, цены на которые стартуют от десяти тысяч.

Разумеется, нельзя не отметить их долговечность. При правильной эксплуатации, периодических регулировках и замене уплотнителей, они служат по 30-50 лет. При этом не требует ни покрасок, ни ремонта.

Особенности конструкции пластиковых входных дверей

Прочность и долговечность напрямую зависит от выбранного производителями сырья, качества проектирования.

Конструкция пластиковых дверей входного типа включает:

прочную коробку из стальных уголков или профильных труб квадратного, прямоугольного сечения;

ребра жесткости – поперечные и продольные металлические брусья в количестве 5-6 штук;

обшивку из 1-2 тонких стальных листов, а также наружную, из ПВХ;

внутренние слои утеплителя, шумоизолирующих и влагоизолирующих материалов;

дверные ручки с сувальдным или цилиндровым замком;

стальные вкладыши по профилю створок и дверной коробки;

антивандальную и противовзломную, усиленную фурнитуру с задвижками и шульпами особой конструкции;

специальные подвижные штыри-ригели, блокирующие конструкцию по периметру.

Изделия данного типа могут быть не только прямоугольными. Можно заказать изготовление по индивидуальным меркам и авторскому проекту, с арочным верхом или гнутыми импостами, несколькими секциями. Для балконов и веранд отлично подойдут оригинальные раздвижные и складные изделия.

Дизайн пластиковых дверей для частных домов с фото и средними ценами

По способу открывания такие изделия делятся на:

распашные одно- и двухстворчатые, с неподвижными глухими и застекленными секциями;

раздвижные двери-купе;

складные двери-гармошки с остеклением и без него.

Они превосходно сочетаются со стенами из кирпича, блоков или деревянных бревен, брусьев. Гармонично смотрятся на фоне облицовки диким камнем или гладкими плитами, сайдингом. Их встраивают в застекленные веранды, закрывающие крыльцо дома, монтируют на террасах и балконах.

Основная задача владельца – правильно подобрать цвет и отделку. Так, с деревянными стенами отлично смотрится ламинация под светлое дерево. Цветной кирпич или природный камень – с благородными, глубокими оттенками темного шоколадка, бордо, с отделкой «под камень». Для сплошного застекления можно выбрать чисто-белый цвет или металлик.

Стоимость таких дверей зависит от комплектации, сложности конструкции, размеров. В среднем, цены начинаются от 2500-5000 рублей. Из производителей можно отметить российскую компанию «Браво». Их продукция отличается демократичной стоимостью и превосходным качеством.

Не стоит забывать и о красоте разных видов стекла. Кроме причудливой формы вставок, двери входного типа украшают изысканными разноцветными витражами, вставляют зеркальные стекла или матированные с рисунками.

Регулировка входных дверей из ПВХ

Качественные конструкции, изготовленные ответственными производителями, можно регулировать самостоятельно, благодаря встроенным в конструкцию шурупам-регуляторам.

Провисшие углы поднимают горизонтальными шурупами в верхних петлях.

Расположение створки регулируют сразу на всех петлях, шурупами, направленными внутрь.

Для вертикальной доводки подкручивают шурупы в нижних торцах петель.

Монтаж дверей из ПВХ входного типа лучше доверить профессионалам. Они же сделают первоначальную регулировку, которая обеспечит беспроблемную эксплуатацию в течение нескольких следующих лет.