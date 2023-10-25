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Особенности пластиковых дверей входного типа для частных домов: с фото и ценами

#Входные двери #Двери #Дизайн

Входная группа – это визитная карточка и украшение частного дома или коттеджа. В отличие от дверей в квартиру, они всегда на виду, и оказывают большое влияние на восприятие фасада здания, окружающего пространства. Красивые входные двери придают дому законченный вид, гармонично вписываются в общий ландшафтный и архитектурный замысел.

В последние годы у владельцев частных домов стремительно растет интерес к пластиковым дверям входного типа. Их неприхотливость и дешевизна известны давно. А с развитием технологий производства, на рынке появились потрясающие, необычные дизайны, привлекающие благосклонное внимание. 

Потребителям остается выбрать модель, подходящую по цене, внешнему виду и эксплуатационным качествам. Чтобы упростить задачу, стоит ознакомиться с фото уже установленных дверей, а также с особенностями их конструкции.

Достоинства пластиковых дверей входного типа для частных домов

Такие конструкции по праву считаются самыми экономичными и практичными.

  • В отличие от металлических входных дверей, им не страшны коррозийные процессы при малейшей царапине. От деревянных моделей они выгодно отличаются равнодушием к воде и повышенной влажности воздуха, температурных колебаниям, а их поверхность легко отмыть простыми бытовыми средствами.

  • Огромнейший выбор моделей на самый взыскательный вкус. Фирмы-изготовители предлагают изделия в простейшем, лаконичном исполнении и элитные, созданные по авторским дизайн-проектам. Пластик бывает не только белым – современные покрытия и технологии творят чудеса. Можно купить двери, имитирующие ценные породы дерева, или окрашенные в определенный цвет.

  • Застекленные модели также представлены в большом ассортименте. Кроме разнообразия форм и размеров, предлагаются варианты с витражными, рифлеными, зеркальными стеклами. Популярностью пользуются полотна с фьюзингом, фацетной отделкой или мателюкс.

  • Пластиковые дверные полотна распашного типа отлично изолируют внутренние помещения дома от негативных уличных факторов. Они предотвращают попадание в дом пыли, защищают от сквозняков, мороза и летней жары, прекрасно отсекают посторонние звуки. Чтобы стеклянная вставка не нарушила шумо- и теплоизоляционные свойства качественной двери, необходимо выбирать изделия с двойным или тройным стеклопакетом, или триплексом достаточной толщины.

  • ПВХ устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, что очень важно для входных дверей, а также закрывающих вход на открытые террасы, балконы, лоджии. Им не страшны колебания температур, а также достаточно сильные удары и сотрясения, которые неизбежно случаются в процессе эксплуатации.

  • Пластиковые полотна нетребовательны к уходу, их можно мыть с применением бытовой химии. Кроме того, их поверхность не впитывает в себя уличную грязь и различные красящие жидкости (соки, кофе, чай). Как правило, чтобы навести чистоту, достаточно промыть поверхность мыльным раствором.

  • При производстве дверей входного типа из ПВХ используются прочные элементы, специальные системы блокирующих ригелей, что обеспечивает безопасность для обитателей дома.

  • Такие модели можно дополнительно оборудовать доводчиками, комплексными электронными системами.

  • Цены на качественные, надежные двери из пластика – самые низкие в данной категории продукции. Даже самое дешевое дверное полотно из мягких пород дерева стоит дороже, не говоря о металлических входных дверях, цены на которые стартуют от десяти тысяч.

Разумеется, нельзя не отметить их долговечность. При правильной эксплуатации, периодических регулировках и замене уплотнителей, они служат по 30-50 лет. При этом не требует ни покрасок, ни ремонта.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Особенности конструкции пластиковых входных дверей

Прочность и долговечность напрямую зависит от выбранного производителями сырья, качества проектирования. 

Конструкция пластиковых дверей входного типа включает:

  • прочную коробку из стальных уголков или профильных труб квадратного, прямоугольного сечения;

  • ребра жесткости – поперечные и продольные металлические брусья в количестве 5-6 штук;

  • обшивку из 1-2 тонких стальных листов, а также наружную, из ПВХ;

  • внутренние слои утеплителя, шумоизолирующих и влагоизолирующих материалов;

  • дверные ручки с сувальдным или цилиндровым замком;

  • стальные вкладыши по профилю створок и дверной коробки;

  • антивандальную и противовзломную, усиленную фурнитуру с задвижками и шульпами особой конструкции;

  • специальные подвижные штыри-ригели, блокирующие конструкцию по периметру.

Изделия данного типа могут быть не только прямоугольными. Можно заказать изготовление по индивидуальным меркам и авторскому проекту, с арочным верхом или гнутыми импостами, несколькими секциями. Для балконов и веранд отлично подойдут оригинальные раздвижные и складные изделия.

 

Дизайн пластиковых дверей для частных домов с фото и средними ценами

По способу открывания такие изделия делятся на:

  • распашные одно- и двухстворчатые, с неподвижными глухими и застекленными секциями;

  • раздвижные двери-купе;

  • складные двери-гармошки с остеклением и без него.

Они превосходно сочетаются со стенами из кирпича, блоков или деревянных бревен, брусьев. Гармонично смотрятся на фоне облицовки диким камнем или гладкими плитами, сайдингом. Их встраивают в застекленные веранды, закрывающие крыльцо дома, монтируют на террасах и балконах.

Основная задача владельца – правильно подобрать цвет и отделку. Так, с деревянными стенами отлично смотрится ламинация под светлое дерево. Цветной кирпич или природный камень – с благородными, глубокими оттенками темного шоколадка, бордо, с отделкой «под камень». Для сплошного застекления можно выбрать чисто-белый цвет или металлик.

Стоимость таких дверей зависит от комплектации, сложности конструкции, размеров. В среднем, цены начинаются от 2500-5000 рублей. Из производителей можно отметить российскую компанию «Браво». Их продукция отличается демократичной стоимостью и превосходным качеством.

Не стоит забывать и о красоте разных видов стекла. Кроме причудливой формы вставок, двери входного типа украшают изысканными разноцветными витражами, вставляют зеркальные стекла или матированные с рисунками.

Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, 2 замка
29 435
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле, 2 замка
30 622
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Шоколад ларче ED-2 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
33 208
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Венге MD-4 МДФ Венге MD-4
Дверь входная Family Mass PP MD-4/MD-4 Венге/Венге, 2 замка
38 054
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой, 2 замка
31 610
Дверь входная Family Eco MP E-142 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Lakobel White Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-142 Lakobel White Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435

 

Регулировка входных дверей из ПВХ

Качественные конструкции, изготовленные ответственными производителями, можно регулировать самостоятельно, благодаря встроенным в конструкцию шурупам-регуляторам.

  • Провисшие углы поднимают горизонтальными шурупами в верхних петлях.

  • Расположение створки регулируют сразу на всех петлях, шурупами, направленными внутрь.

  • Для вертикальной доводки подкручивают шурупы в нижних торцах петель.

Монтаж дверей из ПВХ входного типа лучше доверить профессионалам. Они же сделают первоначальную регулировку, которая обеспечит беспроблемную эксплуатацию в течение нескольких следующих лет.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

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