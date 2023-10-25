Входная группа в частном доме – это особенная конструкция. Она должна не просто защищать от неблагоприятных климатических условий и незваных визитеров. Входные двери должны идеально вписываться в архитектурный дизайн фасада и окружающий ландшафт, быть украшением дома. Не удивительно, что владельцы недвижимости придирчиво выбирают подходящие материалы и дизайн, оценивая не только цену или цвет, но и совокупность всех характеристик и эксплуатационных качеств.
И довольно часто выбор падает на современные полимерные модели.
В последние годы интерес к пластиковым входным дверям неуклонно растет. Оценив преимущества и долговечность таких конструкций, многие владельцы частных домов решают устанавливать именно их, вместо деревянных или металлических входных дверей.
Чтобы изделие радовало глаз и безупречно выполняло возложенные на него функции в течение нескольких десятков лет, важно сделать правильный выбор. Как подобрать подходящую модель пластиковых входных дверей в частный дом среди множества предложений от известных и начинающих брендов? Стоит рассмотреть данный вопрос подробнее.
Виды входных дверей
Современные производители предлагают продукцию на любой вкус и кошелек, используя при этом традиционные и инновационные материалы. Как не запутаться в этом изобилии? Все виды входных дверей для частных домов делятся на три основных класса.
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Дверные блоки из металла. В продаже имеются недорогие модели из тонких металлических листов, с однослойным утеплителем и без декоративной отделки. В отличие от них, продукция премиум-класса, из металлопроката толщиной 3-5 мм, с многослойным «сэндвичем» внутри, способны выдержать удар пули или кувалды. Разнятся и замки, по степени взломостойкости, а также дизайн этих изделий.
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Дверные блоки из массива. По своим тепло- и звукоизоляционным свойствам толстое древесное полотно толщиной не менее 8 см, почти не уступает стальным дверям низшего и среднего ценового класса. При этом древесина, украшенная фрезеровкой или ручной резьбой, с фигурными бронзовыми или золочеными ручками, представляет собой произведение искусства. Однако, такие изделия очень требовательны к уходу, а их взломостойкость и пожарная безопасность находятся на низком уровне.
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Пластиковые двери. Данный тип изделий востребован, благодаря невысоким ценам и оригинальному дизайну. В отличие от металлических конструкций, полотно может быть не только прямоугольным, но и в виде арки. Привлекает внимание и возможность установки стеклопакетов любой конструкции, дизайна и типа, как одинарных, так и двойных, тройных. По ряду характеристик, такие входные двери превосходят более дорогие стальные и деревянные аналоги. У них великолепные характеристики звуко- и теплоизоляции. Внутри дверного полотна проложен утеплитель, а по периметру – трубчатые или резиновые уплотнители. Если установить стеклопакет с двумя или тремя камерами, наружный холод в дом не пройдет. Кроме того, легкий вес не требует усиления стен, петель, а само полотно не подвержено воздействию сырости, температурных колебаний, атмосферных осадков.
Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что входные двери из пластика – это практичный и экономичный вариант с огромными возможностями в области оригинального дизайна.
Конструкционные особенности входных пластиковых дверей
Данный тип изделий, так же как и стальные двери, – это сложные, многослойные и многокомпонентные конструкции.
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Дверная коробка представляет собой каркас необходимой формы и габаритов, из стального или алюминиевого усиленного профиля. По углам располагаются специальные элементы, придающие изделию жесткость.
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В качестве каркаса дверного полотна используется прочный металлический профиль с 5-7 камерами. С одной или с обеих сторон его обшивают тонкими листами оцинкованной стали.
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Внутреннее пространство заполняют утеплителем, обладающим хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами.
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Порожки выполняют из стального или алюминиевого профиля. Последний дороже, но долговечнее.
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В полотно врезается дверной замок с удобной, эргономичной ручкой. Особая конструкция с блокирующими ригелями позволяет одним поворотом ручки надежно фиксировать дверь по всему периметру.
Великолепным, практичным дизайнерским дополнением служат вставки из стекла. Для входных дверей используются взломостойкие, ударопрочные виды – триплекс, бронированное. Также, рекомендуется ставить или толстое одинарное стекло, или блок с 2-3 камерами. Такие конструкции не нарушают тепло- и звукоизоляционные свойства двери.
Какой дизайн пластиковых входных дверей выбрать
Современные модели восхищают своим разнообразием. На суд потребителей представлены изделия:
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распашные одно- и двухстворчатые;
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с изящными вставками из стекла;
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обрамленные по бокам дополнительными неподвижными элементами;
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широкие и узкие, с арочным верхом;
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ламинированные под разные сорта древесины или окрашенные в любые цвета.
Интересны варианты с матовыми и узорчатыми стеклами, золотистыми и серебристыми раскладками.
Как регулировать входную дверь из пластика
Любые модели дверей из ПВХ нуждаются в периодической регулировке. Для этого можно вызвать мастера-настройщика из сервисной службы, если изделие еще на гарантии.
Или справиться своими силами.
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Провисание конструкции из-за ее веса исправляют с помощью шурупов. Они установлены под декоративной съемной крышкой на петлях. Регулировку делают крестообразной отверткой и шестигранными ключами.
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Если провисли углы, то необходимо подтянуть горизонтальные шурупы в двух верхних петлях.
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Чтобы переместить одну створку двустворчатых пластиковых дверей, подкручивают горизонтальные шурупы во всех трех петлях равномерно.
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Отрегулировать прижим коробки можно шурупами, направленными внутрь.
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По вертикальной линии полотно смещают шурупами, установленными в нижних торцах петель, шестигранными ключами.
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Для регулировки ответной планки замка также используют отвертку или шестигранник.
Если вовремя исправлять незначительные перекосы, пластиковые двери будут безупречно функционировать в течение нескольких десятков лет.
Пластиковые двери долговечны и нетребовательны в уходе. Если правильно выбрать подходящую модель дверей из ПВХ для частного дом, и соблюдать правила эксплуатации, они будут служить в течение 20-40 лет, не теряя превосходного внешнего вида. Так как выбор моделей на рынке огромен, в процессе подбора стоит обратиться к грамотному специалисту. Он поможет принять оптимальное решение, с учетом условий эксплуатации, пожеланий покупателя и особенностей конструкции.