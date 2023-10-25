Входная группа в частном доме – это особенная конструкция. Она должна не просто защищать от неблагоприятных климатических условий и незваных визитеров. Входные двери должны идеально вписываться в архитектурный дизайн фасада и окружающий ландшафт, быть украшением дома. Не удивительно, что владельцы недвижимости придирчиво выбирают подходящие материалы и дизайн, оценивая не только цену или цвет, но и совокупность всех характеристик и эксплуатационных качеств.

И довольно часто выбор падает на современные полимерные модели.

В последние годы интерес к пластиковым входным дверям неуклонно растет. Оценив преимущества и долговечность таких конструкций, многие владельцы частных домов решают устанавливать именно их, вместо деревянных или металлических входных дверей.

Чтобы изделие радовало глаз и безупречно выполняло возложенные на него функции в течение нескольких десятков лет, важно сделать правильный выбор. Как подобрать подходящую модель пластиковых входных дверей в частный дом среди множества предложений от известных и начинающих брендов? Стоит рассмотреть данный вопрос подробнее.

Виды входных дверей

Современные производители предлагают продукцию на любой вкус и кошелек, используя при этом традиционные и инновационные материалы. Как не запутаться в этом изобилии? Все виды входных дверей для частных домов делятся на три основных класса.

Дверные блоки из металла. В продаже имеются недорогие модели из тонких металлических листов, с однослойным утеплителем и без декоративной отделки. В отличие от них, продукция премиум-класса, из металлопроката толщиной 3-5 мм, с многослойным «сэндвичем» внутри, способны выдержать удар пули или кувалды. Разнятся и замки, по степени взломостойкости, а также дизайн этих изделий.

Дверные блоки из массива. По своим тепло- и звукоизоляционным свойствам толстое древесное полотно толщиной не менее 8 см, почти не уступает стальным дверям низшего и среднего ценового класса. При этом древесина, украшенная фрезеровкой или ручной резьбой, с фигурными бронзовыми или золочеными ручками, представляет собой произведение искусства. Однако, такие изделия очень требовательны к уходу, а их взломостойкость и пожарная безопасность находятся на низком уровне.

Пластиковые двери. Данный тип изделий востребован, благодаря невысоким ценам и оригинальному дизайну. В отличие от металлических конструкций, полотно может быть не только прямоугольным, но и в виде арки. Привлекает внимание и возможность установки стеклопакетов любой конструкции, дизайна и типа, как одинарных, так и двойных, тройных. По ряду характеристик, такие входные двери превосходят более дорогие стальные и деревянные аналоги. У них великолепные характеристики звуко- и теплоизоляции. Внутри дверного полотна проложен утеплитель, а по периметру – трубчатые или резиновые уплотнители. Если установить стеклопакет с двумя или тремя камерами, наружный холод в дом не пройдет. Кроме того, легкий вес не требует усиления стен, петель, а само полотно не подвержено воздействию сырости, температурных колебаний, атмосферных осадков.

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что входные двери из пластика – это практичный и экономичный вариант с огромными возможностями в области оригинального дизайна.

Конструкционные особенности входных пластиковых дверей

Данный тип изделий, так же как и стальные двери, – это сложные, многослойные и многокомпонентные конструкции.

Дверная коробка представляет собой каркас необходимой формы и габаритов, из стального или алюминиевого усиленного профиля. По углам располагаются специальные элементы, придающие изделию жесткость.

В качестве каркаса дверного полотна используется прочный металлический профиль с 5-7 камерами. С одной или с обеих сторон его обшивают тонкими листами оцинкованной стали.

Внутреннее пространство заполняют утеплителем, обладающим хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Порожки выполняют из стального или алюминиевого профиля. Последний дороже, но долговечнее.

В полотно врезается дверной замок с удобной, эргономичной ручкой. Особая конструкция с блокирующими ригелями позволяет одним поворотом ручки надежно фиксировать дверь по всему периметру.

Великолепным, практичным дизайнерским дополнением служат вставки из стекла. Для входных дверей используются взломостойкие, ударопрочные виды – триплекс, бронированное. Также, рекомендуется ставить или толстое одинарное стекло, или блок с 2-3 камерами. Такие конструкции не нарушают тепло- и звукоизоляционные свойства двери.

Какой дизайн пластиковых входных дверей выбрать

Современные модели восхищают своим разнообразием. На суд потребителей представлены изделия:

распашные одно- и двухстворчатые;

с изящными вставками из стекла;

обрамленные по бокам дополнительными неподвижными элементами;

широкие и узкие, с арочным верхом;

ламинированные под разные сорта древесины или окрашенные в любые цвета.

Интересны варианты с матовыми и узорчатыми стеклами, золотистыми и серебристыми раскладками.

Как регулировать входную дверь из пластика

Любые модели дверей из ПВХ нуждаются в периодической регулировке. Для этого можно вызвать мастера-настройщика из сервисной службы, если изделие еще на гарантии.

Или справиться своими силами.

Провисание конструкции из-за ее веса исправляют с помощью шурупов. Они установлены под декоративной съемной крышкой на петлях. Регулировку делают крестообразной отверткой и шестигранными ключами.

Если провисли углы, то необходимо подтянуть горизонтальные шурупы в двух верхних петлях.

Чтобы переместить одну створку двустворчатых пластиковых дверей, подкручивают горизонтальные шурупы во всех трех петлях равномерно.

Отрегулировать прижим коробки можно шурупами, направленными внутрь.

По вертикальной линии полотно смещают шурупами, установленными в нижних торцах петель, шестигранными ключами.

Для регулировки ответной планки замка также используют отвертку или шестигранник.

Если вовремя исправлять незначительные перекосы, пластиковые двери будут безупречно функционировать в течение нескольких десятков лет.

Пластиковые двери долговечны и нетребовательны в уходе. Если правильно выбрать подходящую модель дверей из ПВХ для частного дом, и соблюдать правила эксплуатации, они будут служить в течение 20-40 лет, не теряя превосходного внешнего вида. Так как выбор моделей на рынке огромен, в процессе подбора стоит обратиться к грамотному специалисту. Он поможет принять оптимальное решение, с учетом условий эксплуатации, пожеланий покупателя и особенностей конструкции.