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Кованые перила и ограждения: как можно украсить входную группу частного дома

#Входные двери #Ремонт #Дизайн #Двери

Наличие крыльца в любом загородном имении рассматривается ещё на стадии строительства. Входную группу украшают небольшой лестницей, а завершение используются ограждения и перила из металла с элементами художественной ковки. Такой дом выглядит презентабельно, в него хочется зайти и познакомиться с хозяевами, ведь оформление крыльца всегда свидетельствует о благополучии тех, кто там проживает.

 

Для какого крыльца подойдут перила с художественной ковкой

Элементы художественной ковки прекрасно смотрятся в сочетании с конструкциями из бетона, камня или кирпича, исключением может быть только дерево, но и на нём можно поставить воздушные ограждения и перила. 

Немаловажное значение имеет и отделка фасада, если она выполнена из пластика, то металлические составляющие в дизайне будут выглядеть скорее нелепо, чем красиво. А если дом построен из природных материалов, то кованые элементы будут прекрасным дополнением для оформления входной группы.

Металлическое крыльцо и кованые перила

Конструкция, которая полностью выполнена из стали, часто имеет не только изящные ограждения и перила, но и лесенки с элементами ковки. Такое крыльцо может простоять десятилетия и единственное, что потребует от хозяина – это периодическое обновление защитного слоя краски.

 Если решено заказать для своего дома кованую конструкцию крыльца, то лесенки нужно выполнить с максимально рельефным рисунком, иначе в зимний период можно поскользнуться на гладком металле и получить травму.

Завершающим штрихом входной группы, выполненной из стали, должна стать металлическая дверь, которая по цвету будет гармонировать с окраской конструкции.


Крыльцо из кирпича или камня с коваными перилами и ограждениями

Сочетание этих материалов с металлом считает лучшим вариантом украшения. Фактура камня или кирпича просто созданы для того, чтобы их украсить коваными перилами и витиеватыми ограждениями. Композиции из элементов ковки могут быть разными – это природные орнаменты, цветы и балясины, геометрические фигуры или абстракции.

Заказать можно любой дизайн, во многих мастерских есть каталоги, которые помогут с выбором. А если захочется украсить входную группу уникальной композицией, то достаточно сделать свой рисунок и показать его кузнецу. 

При таком оформлении крыльца часто отдельные элементы ковки отражаются на входных дверях – это могут быть накладные вензеля или орнаменты на полотне или продолжение рисунка на фасаде здания, что выглядит очень красиво и оригинально.

Кованые перила на крыльце из бетона

Входная группа из цементно-песчаной смеси часто имеет радиальную форму ступенек и небольшое расширение книзу, что создаёт красивый каскад, который можно дополнить коваными ограждениями и перилами. Крыльцо из бетона без отделки выглядит непрезентабельно, поэтому его часто облицовывают мрамором, плитняком и даже россыпью гальки, чтобы создать завершённый вид.

Самый простой способ скрыть серый бетон – это окраска. Современные составы специально предназначены для создания покрытий в сложных условиях, при этом крыльцо можно выполнить в любом цвете, включая декоративные элементы художественной ковки. Часто в завершении радиальных ступенек устанавливается металлическая входная дверь с остеклением.

Способы создания кованых ограждений и перил

Стоимость изделий из металла во многом зависит от метода его обработки. В большинстве мастерских ограждения и перила изготавливают холодным способом ковки, когда заготовки подвергаются деформации на станках. При этом методе работы с металлом можно создать достаточно красивые элементы, которые соединяются в единую композицию сварочным аппаратом. 

Таким же способом изготавливают металлические украшения на входные двери, решётки на окна и изящные стойки, и светильники для уличного освещения входной группы в частных домах.

Горячая ковка подразумевает использование огня для разогрева заготовки, а орнаменты, красивые цветы и балясины создаются кузнецом вручную, поэтому такие композиции по-своему уникальны и стоят значительно дороже.


Стилистические решения кованых элементов крыльца

При заказе узора для перил необходимо учитывать не только материал изготовления крыльца, но и архитектурную составляющую дома. Для разных стилевых направлений существуют свои элементы, которые можно отразить в ковке.

В доме из сруба с крыльцом лучше ограничиться незамысловатым узором с природными орнаментами и цветами. Такая композиция одновременно украсит входную группу и не будет сильно отвлекать внимание от естественной фактуры дерева. Входная дверь при этом может быть выполнена как из массива, так и из металла.

Классическое оформление подразумевает использовать в кованом узоре грозди и листья винограда, разнообразные цветы и природные орнаменты. Часто перила и ограждения дополняют колонны из металла или пара уличных светильников по бокам входной двери.

В стиле барокко кованые элементы входной группы часто сочетаются с деревом. Сами перила изготавливаются из массива, а обрамление его и ограждения имеют вид произведения искусства ковки. Все элементы имеют симметричный рисунок из кованых прутьев, большинство которых закручены в спирали. Таким узором можно украсить и входную дверь со стеклянными вставками и окна, если они нуждаются в решётках.


Дом в стиле лофт не потребует украшения сложными орнаментами. Перила и ограждения имеют простой рисунок, часто в виде геометрических фигур без излишеств. Дополнит входную группу простая металлическая дверь и пара светильников по бокам.

Русский стиль отличается обилием вычурных элементов, природных орнаментов и мелких деталей, поэтому перила, выполненные в таком узоре, не могут стоить дёшево. Такое оформление перил и ограждения крыльца прекрасно будет выглядеть на фоне дома из любого материала, что придаст ему «ноту» роскоши и высокого статуса.   

Кованые перила и ограждения для крыльца – это декоративный элемент дома, который стоит недёшево, но если заказать его один раз, то он будет радовать своей красотой и изысканностью несколько поколений. Узоры и орнаменты из металла способны преобразить любое строение и создать уникальный дизайн фасада.

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