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Как отремонтировать ручку входной двери

#Входные двери #Ремонт #Фурнитура #Своими руками

Ручка входной двери постоянно находится в движении. Мы используем ее ежедневно, но ничто не вечно. Однажды она придет в негодность и сломается. В идеальном случае вам лучше обратиться за гарантийным обслуживанием, но, если такой возможности нет, вы можете починить ручку своими руками. Как? Читайте дальше.

В случае, когда ручка держится на двери не так крепко, как раньше, нужно просто подтянуть гайки. Но если дело серьезнее, разберитесь в этом вопросе основательно. Начнем с разбора типов дверных ручек.

Типы ручек на входные двери

Все ручки подразделяются на 2 типа:

  • Нажимные

На нее нужно нажать сверху, чтобы механизм пришел в движение.

  • Статические

Без механизма защелкивания. За них нужно потянуть, чтобы дверь открылась. Такие всегда устанавливают на мебельных фасадах.

В случае поломки статической ручки, вы уже ничего не сделаете. Выход только один - купить новую. А вот первый тип имеет сложную конфигурацию и каждый из элементов подвержен износу. Замена или починка одной из деталей “вылечит” ручку, и она будет работать дальше.

В случае поломки статической ручки, вы уже ничего не сделаете. Выход только один - купить новую.

Ручка дверная FP.DH72.0433 SS 304 (DH-0433 SS 304) с пружиной,нержавейка 304, квадрат 9x140 мм
Ручка дверная FP.DH72.0433 SS 304 (DH-0433 SS 304) с пружиной,нержавейка 304, квадрат 9x140 мм
 
1 551
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
 
1 257
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
 
627
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр FR.DH57.0219 NE (DH-0219 NE) 8x140 мм, BL-24 черный
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр FR.DH57.0219 NE (DH-0219 NE) 8x140 мм, BL-24 черный
1 241
Ручка дверная FP.DH172.0433 NE (DH-0433 NE) (9x140) с пружиной BL-24 черный
Ручка дверная FP.DH172.0433 NE (DH-0433 NE) (9x140) с пружиной BL-24 черный
 
532
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
11 259
Дверное кольцо Fly knocker "M" 150 mm латунь
Дверное кольцо Fly knocker "M" 150 mm латунь
13 092

 

Составляющие элементы ручки для входной двери

Посмотрим из чего состоит механизм нажимной ручки:

  • Сама ручка в 2 экземплярах - для установки на дверь с двух сторон;

  • Кольцо из пластика;

  • Накладка, закрывающая все отверстия - круглая или квадратная;

  • Пружина;

  • Стопор;

  • Шуруп;

  • Длинная ось, на которую собирают весь механизм, называют квадрат.

Как видите состав простой. Справиться с небольшой поломкой под силу каждому.

Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
 
2 665
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
 
3 722
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
 
2 418
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
 
138
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
 
99
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
 
111
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
 
138
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
 
5 259

 

Виды поломок ручек входных дверей

1. Скрип во время движения ручки

Популярный вид поломки, решить такую проблему проще простого. 

Следуйте алгоритму:

  • Ослабьте и уберите все шурупы, которые фиксируют механизм к двери;

  • Снимите все элементы;

  • Нанесите на все элементы машинное масло;

  • Соберите и установите ручку на дверь.

2. Слабо держится на двери

Вторая по популярности проблема и решение такое же простое, как и в первом случае. Чтобы ручка держалась крепко, затяните все шурупы, которые держат ручку на двери.

А вот если эта манипуляция не помогает, есть две причины для этого.

  • Проблема внутри. Полностью разберите все составляющие ручки и затяните все детали внутри с двух сторон.

  • Резьба сорвана. То есть шурупы уже не могут фиксировать ручку на двери, так как держать уже не за что. В этом случае решение одно - купить новую.

Чтобы ручка держалась крепко, затяните все шурупы, которые держат ручку на двери.

Ручка защелка DK633 SN-BK (6033 SN-B) (фик.) мат. никель
Ручка защелка DK633 SN-BK (6033 SN-B) (фик.) мат. никель
1 359
Ручка защелка DK620 AC-ET (6020 AC-E) (кл./фик.) медь
Ручка защелка DK620 AC-ET (6020 AC-E) (кл./фик.) медь
 
1 397
Ручка защелка для межкомнатной двери «894 AC-E» Медь
Ручка защелка для межкомнатной двери «894 AC-E» Медь
 
1 480
Ручка защелка для межкомнатной двери «892 AB-B» Бронза
Ручка защелка для межкомнатной двери «892 AB-B» Бронза
 
1 389
Ручка защелка DK633 MAB-ET (6033 MAB-E) (кл./фик.) мат.бронза
Ручка защелка DK633 MAB-ET (6033 MAB-E) (кл./фик.) мат.бронза
 
1 397
Ручка защелка DK626 AC-ET (6026 AC-E) (кл./фик.) медь
Ручка защелка DK626 AC-ET (6026 AC-E) (кл./фик.) медь
1 397
Ручка защелка DK626 AB-BK (6026 AB-B) (фик.) бронза
Ручка защелка DK626 AB-BK (6026 AB-B) (фик.) бронза
 
1 359
Ручка защелка DK637 SN-ET (6037 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
Ручка защелка DK637 SN-ET (6037 SN-E) (кл./фик.) мат. никель
1 397

 

3. Сломался язычок

В этом случае проблема кроется внутри, а не снаружи. Причина этой поломки - элемент, отвечающий за работу язычка. Разберите все прилегающие к двери части, и в этом положении посмотрите, как работает защелка. Воспользуйтесь отверткой, ее нужно установить в ядро и покрутить.

В случае, когда эта манипуляция оказалась удачной, проблема в длинной оси, на которую собирается ручка, а точнее, в том, что эта ось слишком короткая.

Что делать:

  • Приобрести новую ось правильной длины.

  • Продлить ось подручными средствами.

Если сломался язычок проблема кроется внутри, а не снаружи. Причина этой поломки - элемент, отвечающий за работу язычка.

 

4. Элемент, на который вы нажимаете, чтобы открыть дверь не пружинит

Причина этой поломки - стопор.

Два варианта, почему такое могло случиться:

  • Стопор лопнул.

  • Стопор ослаблен.

Для того чтобы выяснить причину, разберите все составляющие ручки и посмотрите, в каком состоянии находится стопор.

  • Стопор лопнул - покупайте новую ручку.

  • Стопор целый - прижмите его плотнее.

5. Сломалась ось, на которую собирается ручка

В случае, когда нажимной элемент болтается и “смотрит вниз” - скорее всего причиной является сломанная ось. Хорошая новость - в любом магазине он продается, и нет проблемы купить новую.

Покупайте стальную ось и обратите внимание на ее бренд. Идеальным вариантом будет ось идентичного производителя, вероятность ошибочной покупки здесь минимальна. Но если нет возможности найти ось той же компании, покупайте любую. Если она окажется слишком длинной - придется ее подпилить.

6. Ручка заедает и остается в состоянии “нажатие”

Причиной здесь может быть пружина. Эта часть ручки соединяет все элементы ручки в одну конструкцию. Она располагается за стопором. Для починки этого элемента разберите все составляющие ручки и посмотрите на состояние пружины. Если она целая, просто подтяните ее, если сломалась - проще заменить ручку.

В случае, когда нажимной элемент болтается и “смотрит вниз” - скорее всего причиной является сломанная ось. Хорошая новость - в любом магазине он продается, и нет проблемы купить новую.

7. Ржавая личинка замка

Иногда двери снабжены механизмом закрывания с использованием вертушки, без использования ключа. Основа здесь - цилиндровый механизм и внутренняя сердцевина замка. Личинка ржавеет, когда за ней не ухаживали и никогда не смазывали. Такая поломка приводит к полному заклиниванию замка.

Решение проблемы простое:

  • Снимите все элементы;

  • Нанесите на все элементы машинное масло;

  • Не забудьте про зазоры около личинки замка. Цель - полностью смазанный замок;

  • Выжидаем минут 5 и убираем излишки масла гладкой тряпкой без ворсинок - это важный момент. Если мелкие ворсинки окажутся в замке, выход будет только один - покупать новый механизм;

  • Добавляем еще порцию масла и проверяем работу. Будьте предельно аккуратны.

Личинка ржавеет, когда за ней не ухаживали и никогда не смазывали. Такая поломка приводит к полному заклиниванию замка.

Теперь вы знаете вероятные причины поломок дверной ручки и готовы действовать. Если ваши манипуляции не привели к результату вам лучше обратиться к мастеру или купить новую ручку.

Ручка защелка DK672 AC-ET (6072 AC-E) (кл./фик.) медь
Ручка защелка DK672 AC-ET (6072 AC-E) (кл./фик.) медь
 
794
Ручка защелка DK672 SB-BK (6072 SB-B) (фик.) мат. золото
Ручка защелка DK672 SB-BK (6072 SB-B) (фик.) мат. золото
 
774
Ручка защелка DK672 CP-BK (6072 CP-B) (фик.) хром
Ручка защелка DK672 CP-BK (6072 CP-B) (фик.) хром
 
774
Ручка защелка DK672/BL CP-ET (672/BL CP-E) ( кл/фик.) хром
Ручка защелка DK672/BL CP-ET (672/BL CP-E) ( кл/фик.) хром
1 564
Ручка защелка DK682 SN-BK (6082 SN-B) (фик.) мат. никель
Ручка защелка DK682 SN-BK (6082 SN-B) (фик.) мат. никель
 
709

 

Важные критерии выбора ручки для входной двери

  • Дверная ручка постоянно испытывает повышенные нагрузки, поэтому очевидно, что нельзя изготавливать ее из материалов, имеющих низкую прочность. Ручки из пластика, дерева или стекла - не ваш вариант.

  • Металлические сплавы такие как закаленный алюминий, латунь или сталь подойдут как нельзя лучше.

  • Силумин еще один материал, который часто используют недобросовестные производители. Подвох в том, что внешне он не вызывает подозрений, ручка прочная и надежная. Однако под нагрузками силумин ломается, оставляя при этом острые края. Неаккуратно дернув за такую ручку, можно не только ее сломать, но и серьезно поранить руку.

Производители качественных ручек проводят специальные тесты в лабораторных условиях, где проверяется устойчивость к нагрузкам и выявляется количество циклов открывания и закрывания, которые ручка способна выдержать.

  • В отличие от силумина, латунь как нельзя лучше подходит в качестве основного материала для изготовления, потому что пластичен, отлично поддается обработке и вызывает приятные тактильные ощущения при взаимодействии.
  • Далее в списке популярности материалов для изготовления - различные сплавы с использованием алюминия и нержавеющая сталь.

Каким бы не был материал, необходимо нанести на него специальное покрытия для защиты от коррозии и механических повреждений.

В России особой популярностью пользуется метод гальванического нанесения защитного покрытия, когда с помощью химических реакции на ручку наносятся тонкие слои металла один за другим, а в конце слой красящего вещества, придающего ручке индивидуальный цвет.

Качество и долговечность защитного покрытия напрямую зависит от технологии его нанесения. Не все производители одинаково строго придерживаются технологии. Желательно выбирать продукцию зарекомендовавших себя производителей, которые несут ответственность за качество товара и дают гарантию.

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