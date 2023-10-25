Ручка входной двери постоянно находится в движении. Мы используем ее ежедневно, но ничто не вечно. Однажды она придет в негодность и сломается. В идеальном случае вам лучше обратиться за гарантийным обслуживанием, но, если такой возможности нет, вы можете починить ручку своими руками. Как? Читайте дальше.

В случае, когда ручка держится на двери не так крепко, как раньше, нужно просто подтянуть гайки. Но если дело серьезнее, разберитесь в этом вопросе основательно. Начнем с разбора типов дверных ручек.

Типы ручек на входные двери

Все ручки подразделяются на 2 типа:

Нажимные

На нее нужно нажать сверху, чтобы механизм пришел в движение.

Статические

Без механизма защелкивания. За них нужно потянуть, чтобы дверь открылась. Такие всегда устанавливают на мебельных фасадах.

В случае поломки статической ручки, вы уже ничего не сделаете. Выход только один - купить новую. А вот первый тип имеет сложную конфигурацию и каждый из элементов подвержен износу. Замена или починка одной из деталей “вылечит” ручку, и она будет работать дальше.

В случае поломки статической ручки, вы уже ничего не сделаете. Выход только один - купить новую.

Составляющие элементы ручки для входной двери

Посмотрим из чего состоит механизм нажимной ручки:

Сама ручка в 2 экземплярах - для установки на дверь с двух сторон;

Кольцо из пластика;

Накладка, закрывающая все отверстия - круглая или квадратная;

Пружина;

Стопор;

Шуруп;

Длинная ось, на которую собирают весь механизм, называют квадрат.

Как видите состав простой. Справиться с небольшой поломкой под силу каждому.

Виды поломок ручек входных дверей

1. Скрип во время движения ручки

Популярный вид поломки, решить такую проблему проще простого.

Следуйте алгоритму:

Ослабьте и уберите все шурупы, которые фиксируют механизм к двери;

Снимите все элементы;

Нанесите на все элементы машинное масло;

Соберите и установите ручку на дверь.

2. Слабо держится на двери

Вторая по популярности проблема и решение такое же простое, как и в первом случае. Чтобы ручка держалась крепко, затяните все шурупы, которые держат ручку на двери.

А вот если эта манипуляция не помогает, есть две причины для этого.

Проблема внутри. Полностью разберите все составляющие ручки и затяните все детали внутри с двух сторон.

Резьба сорвана. То есть шурупы уже не могут фиксировать ручку на двери, так как держать уже не за что. В этом случае решение одно - купить новую.

Чтобы ручка держалась крепко, затяните все шурупы, которые держат ручку на двери.

3. Сломался язычок

В этом случае проблема кроется внутри, а не снаружи. Причина этой поломки - элемент, отвечающий за работу язычка. Разберите все прилегающие к двери части, и в этом положении посмотрите, как работает защелка. Воспользуйтесь отверткой, ее нужно установить в ядро и покрутить.

В случае, когда эта манипуляция оказалась удачной, проблема в длинной оси, на которую собирается ручка, а точнее, в том, что эта ось слишком короткая.

Что делать:

Приобрести новую ось правильной длины.

Продлить ось подручными средствами.

Если сломался язычок проблема кроется внутри, а не снаружи. Причина этой поломки - элемент, отвечающий за работу язычка.

4. Элемент, на который вы нажимаете, чтобы открыть дверь не пружинит

Причина этой поломки - стопор.

Два варианта, почему такое могло случиться:

Стопор лопнул.

Стопор ослаблен.

Для того чтобы выяснить причину, разберите все составляющие ручки и посмотрите, в каком состоянии находится стопор.

Стопор лопнул - покупайте новую ручку.

Стопор целый - прижмите его плотнее.

5. Сломалась ось, на которую собирается ручка

В случае, когда нажимной элемент болтается и “смотрит вниз” - скорее всего причиной является сломанная ось. Хорошая новость - в любом магазине он продается, и нет проблемы купить новую.

Покупайте стальную ось и обратите внимание на ее бренд. Идеальным вариантом будет ось идентичного производителя, вероятность ошибочной покупки здесь минимальна. Но если нет возможности найти ось той же компании, покупайте любую. Если она окажется слишком длинной - придется ее подпилить.

6. Ручка заедает и остается в состоянии “нажатие”

Причиной здесь может быть пружина. Эта часть ручки соединяет все элементы ручки в одну конструкцию. Она располагается за стопором. Для починки этого элемента разберите все составляющие ручки и посмотрите на состояние пружины. Если она целая, просто подтяните ее, если сломалась - проще заменить ручку.

В случае, когда нажимной элемент болтается и “смотрит вниз” - скорее всего причиной является сломанная ось. Хорошая новость - в любом магазине он продается, и нет проблемы купить новую.

7. Ржавая личинка замка

Иногда двери снабжены механизмом закрывания с использованием вертушки, без использования ключа. Основа здесь - цилиндровый механизм и внутренняя сердцевина замка. Личинка ржавеет, когда за ней не ухаживали и никогда не смазывали. Такая поломка приводит к полному заклиниванию замка.

Решение проблемы простое:

Снимите все элементы;

Нанесите на все элементы машинное масло;

Не забудьте про зазоры около личинки замка. Цель - полностью смазанный замок;

Выжидаем минут 5 и убираем излишки масла гладкой тряпкой без ворсинок - это важный момент. Если мелкие ворсинки окажутся в замке, выход будет только один - покупать новый механизм;

Добавляем еще порцию масла и проверяем работу. Будьте предельно аккуратны.

Личинка ржавеет, когда за ней не ухаживали и никогда не смазывали. Такая поломка приводит к полному заклиниванию замка.

Теперь вы знаете вероятные причины поломок дверной ручки и готовы действовать. Если ваши манипуляции не привели к результату вам лучше обратиться к мастеру или купить новую ручку.