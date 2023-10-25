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Как вытащить сломанный ключ из дверного замка

#Входные двери #Ремонт #Фурнитура #Двери #Советы эксперта #Своими руками
Как вытащить сломанный ключ из дверного замка

От неприятностей никто не застрахован. И одна из таких – вдруг сломался «ключ от квартиры, где деньги лежат». В ваших руках оказался обломок, а вторая половинка осталась внутри замка. Что прикажете делать?

Конечно, можно вызвать специальную службу, мастера приедут с полным набором инструментов и уж точно помогут. Но это будет стоить денег. Поэтому попробуем справиться сами.

Почему ломается ключ при прокручивании в замке

Решение любой проблемы начинается с выяснения причин ее возникновения. Сломался ключ? Давайте установим причину.

Что могло привести к подобной ситуации:

  • «Усталость» железа – да, это случается. Ключ и замок просто износились от длительного употребления.
  • Внутрь механизма замка попало что-то постороннее или просто грязь.
  • Замок открывали не подходящим ключом или пытались взломать.
  • Замок заедает, а вы пытались открыть его силой. В результате – в ваших руках окажется его часть, а остальное так и останется внутри замка.
  • Низкое качество самого ключа.

Постарайтесь избегать этих ситуаций.

Виды замков и ключей к ним

По типу крепления:

Имеют дужку, которая продевается в проушины на двери. Установить такие очень легко. Но и взломать их не составит труда, можно просто перепилить дужку. Поэтому такие обычно устанавливаются на сараях, кладовках, подсобных помещениях.

  • Врезные

Устанавливаются внутрь дверного полотна. Самые популярные, потому что обладают наибольшей стойкостью к взломам. Но их установка и замена связана с определенными сложностями.

Эти в монтаже просты, потому что устанавливаются на поверхность двери. В плане взлома они надежнее навесных, но более уязвимы, чем врезные.

Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
Замок накладной 30.601 D (правый)
 
22 444
Замок накладной «20.501 D» (правый) Бронза
Замок накладной 20.501 D (правый)
 
19 439
Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
Замок накладной 20.500 S (левый)
 
18 387
Замок накладной «30.401 D» (правый) Бронза
Замок накладной 30.401 D (правый)
 
21 520
Замок накладной «20.500 D» (правый) Бронза
Замок накладной 20.500 D (правый)
 
23 906
Замок накладной «ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002» Медь
Замок накладной ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002
 
3 015
Замок накладной «Лазурит 1.02.61.МА» Медь
Замок накладной Лазурит 1.02.61.МА
 
2 110
Замок накладной «Гранит 1.06.51.КМА» Медь
Замок накладной Гранит 1.06.51.КМА
 
2 961

Надежность замка определяет не столько тип крепления, сколько характер запорного механизма.

Он может быть:

  • Ригельный: закрывание двери обеспечивает ригель с зубчиками и пазами. Замок простой и плохо защищает от взлома. Поэтому закрывать им двери в квартиру «где деньги лежат», а также другие ценности, не рекомендуется.

  • Сувальдный: отличаются большим ключом, который имеет пластины с резьбой и выемками. Эти самые выемки и называются сувальдами. Секретность и надежность замка зависит от количества этих самых сувальд. Эти замки хорошо могут противостоять взлому, а не редко еще снабжены дополнительной защитой.

  • Цилиндровые замки представляют из себя цилиндр, личинку и сувальдную систему, то есть комплект пазов и выемок. Они достаточно надежны, вариантов ключа много, он может быть одно и двухсторонним, однорядным или двухрядным.

  • Кодовые: их часто можно увидеть в подъездах, на калитках, а также внутри помещения. Как видно из названия, открываются с помощью введения кода. Ключ не требуется. Степень защиты не высока: код всегда можно подобрать с помощью несложных манипуляций.

  • Электромеханические. Похожи на традиционные механические замки – врезные и накладные, только с электроникой, которая позволяет замку работать на расстоянии.

Неприятности со сломанным ключом чаще всего встречаются с цилиндровыми замками, поэтому о них мы и будем говорить далее.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.685.48
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный 57.028.60
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой 57.535.48
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный 52.Y583 B My Key S левый, 60 мм
21 500
Замок врезной сувальдный «72.110» (толщина 25 мм) Хром
Замок врезной сувальдный 72.110
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К
1 387

Инструменты, которые могут помочь при сломанном ключе, застрявшем в замке

Проблема эта вполне решаема. Есть несколько способов «вылечить» сломанный замок, от щадящих до самых крутых.

Начнем с щадящих, которые позволят извлечь обломок ключа и сохранить замок в рабочем состоянии.

Для этого потребуются инструменты и приспособления:

  • Тонкий лобзик по металлу. Чем тоньше лезвия, тем лучше. Можно купить набор специальных пилочек. Если нет лобзика – пойдет и ножовка по металлу, только вам придется ее сломать, поэтому выбирайте ту, что похуже.

  • Отвертка – она может быть плоской или фигурной, но обязательно тонкая.

  • Шило.

  • Узкое сверло.

  • Молоток и плоскогубцы.

  • Дрель или шуруповерт.

  • Саморезы.

На самый крайний случай попробуем обойтись и подручными средствами:

  • Рыболовный крючок.

  • Шпилька для волос.

  • Обычный нож.

  • Крючок для вязания.

  • Пинцет или щипчики для бровей.

Ну а теперь приступаем к решению нашего квеста. Конечно, вы не воспользуетесь всем сразу, но лучше держать наготове, поскольку есть несколько вариантов выуживания ключа. Не поможет один – попробуйте другой.

 

Извлекаем обломок ключа, не повреждая замок

Прежде всего надо хорошенько смазать дорожку для застрявшего обломка. Поэтому в замочную скважину капните какого-нибудь масла – машинного, ружейного, хоть подсолнечного. Тормозная жидкость тоже подойдет. Теперь можете приступать к процессу.

Вот перед вами варианты щадящего решения проблемы:

  1. Вам крупно повезло, если обломок ключа торчит из замочной скважины, потому что это самый простой вариант, достаточно только пинцетом или плоскогубцами плотно захватить этот обломок с обеих сторон и аккуратно доставать, раскачивая из стороны в сторону. 

Действуйте не спеша, но, чтобы ускорить процесс, можно одновременно слегка постучать по замку. Это создаст вибрацию и поможет движению ключика.

  1. Если дверь не закрыта, то опять может помочь вибрация. И достаточно для достижения этого эффекта одного молотка. Им надо постучать с противоположной стороны. Возможно, вам удастся выбить ключ. Точно так же можно решить задачу с навесным замком.

Все остальные способы потребуют сноровки, чтобы не загнать обломок еще дальше в глубь замка.

  1. Понадобятся два тонких шила или спицы. Это могут быть спицы велосипедные или для вязания. Просуньте их в замочную скважину с обеих сторон, стараясь захватить обломок ключа. Только не попадите по самому обломку, не протолкните его. Захватите ими ключ с обеих сторон, и очень аккуратно, легко покачивая, вытягивайте его из замка.

  1. Тоненькая пилка от лобзика тоже может стать отличным помощником. Ее следует вставить в скважину замка вверх зазубринами и проворачивать там, пока не зацепите обломок ключа. Зацепили? Теперь аккуратно вытаскивайте пилку. Она потащит за собой и обломок.

  2. Если вы рыболов, то рыболовные снасти тоже могут помочь в беде. Так, на крючок можно поймать не только рыбу, но и застрявший ключ. Только крючок придется разогнуть. Вставьте разогнутый крючок в замочную скважину. На конце он имеет зазубрину. Вот этой самой зазубриной надо постараться зацепить обломок ключа в замке. Теперь осталось только выудить его, потянув на себя.

  1. Этот способ потребует от вас мастерства ювелира. Вам понадобятся дрель, саморез и очень тонкое сверло. Этим сверлом просверлите отверстие в торце обломанного ключа. В это отверстие вкрутите саморез. Действуйте очень аккуратно, не заденьте замочную скважину. Шляпка самореза образовала своеобразную ручку, за которую можно ухватиться и вытащить обломок из замка.

  2. У вас есть набор слесарных отмычек? Возьмите шпильку из этого набора. Может выручить и обычная дамская шпилька. Действуем ими примерно так же, как пинцетом или щипчиками. Просовываем шпильку в замочную скважину рядом с обломком и пробуем выдернуть его коротким резким движением. 

Бывает так, что ключ сломался на полуобороте. Тогда придется сначала привести его в нужное положение. Докрутить его поможет плоский крючок.

  1. Обычный кухонный нож может сработать как рычаг. Для этого надо поддеть острым кончиком застрявшую часть ключа и надавив на другой конец ножа, попытаться ее вытащить. С двумя ножами с разных сторон дело будет успешнее.

  2. Если у вас старый и слабый замок, то вы можете попытаться выполнить задачу по извлечению обломка с помощью несложной химической реакции.  Она образуется при взаимодействии соды и клея. А еще вам понадобится тонкая игла. На плоскую поверхность капните немного клея и смочите в нем кончик иглы. 

Теперь иголку вставьте в сломанный ключ и сразу посыпьте содой. Мгновенная реакция поможет извлечь обломок. Однако, с новым замком такой номер не пройдет.

  1. Попытайтесь надеть на обломок ключа латунную трубочку. Нагрейте ее паяльником. После того, как она остынет, трубочка поможет вытащить обломок.

  2. Обе половинки ключа можно попытаться склеить. Когда клей хорошо схватится, целый ключик можно вынуть. Только пользоваться им больше нельзя. Надо сказать, что способ этот не очень хорош, поскольку если клей попадет в замок, то ключ еще больше заклинит. Поэтому мастера не рекомендуют вообще пытаться склеивать сломанный ключ.

  3. Обломок железного ключа можно попытаться вытащить с помощью магнита. Однако, сейчас ключи делают из латуни, магнит здесь не поможет.

Мы исчерпали все щадящие способы. Если ни один не помог, значит, требуются более радикальные приемы. И замком придется пожертвовать.

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Разбираем более радикальные способы по извлечению сломанного ключа

Сломанный ключ не пускает вас в квартиру. Деликатного обращения он не понимает или у вас просто нет времени возиться с щипцами и пилками.

Тогда действуйте «варварски»:

  • Выбейте цилиндр. Для этого хорошенько стукните молотком по его выступающей части. Цилиндр вылетит вместе с застрявшим ключом. Только прежде снимите броненакладку с обратной стороны двери.

  • Подденьте сердцевину цилиндра. Чем-нибудь тонким – отверткой, шилом или иголкой доберитесь до секретного механизма с сувальдами. Приподнимите штифты и освободите ключ. Замок после этой операции придется поменять.

  • Можно извлечь цилиндр, просверлив отверстие над замочной скважиной.

  • Если дверь в момент, когда сломался замок, была открыта, то замок можно вырезать и разобрать на части.

Наконец, в самых запущенных случаях из-за маленького ключика придется заменить целую дверь. Что делать, если иначе не попасть в квартиру. И здесь уже вам наверняка понадобится помощь специалиста.

Проникнув болгаркой или ножовкой в щель между дверной коробкой и дверным полотном, срезают ригели замка. Дверь скорее всего тоже пострадает, поэтому ее придется заменить. Или полностью срезается замок, если не подобраться к ригелям.

Другой вариант – снять дверь с петель или срезать петли. Но это вряд ли получится, если петли защищены противосъемными ригелями.

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Как следует обращаться с замком, не отдающим ключи

  • Если замок постоянно заедает, не рассчитывайте, что эта ситуация рассосется сама собой. Лучше вовремя почините замок.

  • Ключам нужно внимание. Если зубчики на них истончаются, а сами ключики начинают гнуться, значит, пора заменить их на новые. Старые обязательно утилизируйте.

  • И замку нужен уход. Промывайте его керосином или бензином хотя бы раз в год и смазывайте силиконовыми спреями. Тогда внутрь замка не попадут частички пыли, а механизм будет защищен от ржавчины.

За вашу заботу замок будет исправно служить и открываться-закрываться безо всяких усилий.

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