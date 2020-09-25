Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
5,0
18 387 ₽
Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
5,0
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Арт. 83467
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Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:1877
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:2.35
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Бэксет:63 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Тип защелки:Нет
-
Количество ригелей, шт:5
-
Материал ключа:Латунь
-
Количество ключей, шт:3
-
Серия:20
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:12
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Характеристики
-
Артикул:1877
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:2.35
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Бэксет:63 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Тип защелки:Нет
-
Количество ригелей, шт:5
-
Материал ключа:Латунь
-
Количество ключей, шт:3
-
Серия:20
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:12
Отзывы и вопросы о товаре1