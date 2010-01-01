Замок врезной сувальдный с защёлкой ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR (тех. упаковка) (кл. 1.00122.00.1)

Описание

CISA 57.535.48 0.00 HR - Замок врезной сувальдный, под ручку с защелкой, универсальный, с лицевой планкой и системой ANTIPICKING (HR) - специальной системой, которая противодействует вскрытию отмычками и считыванием кода замка. При попытках использования способа "напряжения ригеля" происходит блокировка сувальд.Имеет 4 высший класс безопасности, обладает высокой взломостойкостью и эффективно защитит дом или офис от недоброжелателей.Данные замки рекомендуется устанавливать на дверь в паре с цилиндровыми замками.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.