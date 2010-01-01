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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR (тех. упаковка) (кл. 1.00122.00.1)
Замок врезной сувальдный с защёлкой ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR
0,0
25 194

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром

Этот товар смотрят 23 человека
Замок врезной сувальдный с защёлкой ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR (тех. упаковка) (кл. 1.00122.00.1)
Арт. 83128
Этот товар смотрят 25 человек

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25 194
4 199 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    23443
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.273
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    ANTIPICKING
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Антипикинг
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
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Описание

CISA 57.535.48 0.00 HR - Замок врезной сувальдный, под ручку с защелкой, универсальный, с лицевой планкой и системой ANTIPICKING (HR) - специальной системой, которая противодействует вскрытию отмычками и считыванием кода замка. При попытках использования способа "напряжения ригеля" происходит блокировка сувальд.Имеет 4 высший класс безопасности, обладает высокой взломостойкостью и эффективно защитит дом или офис от недоброжелателей.Данные замки рекомендуется устанавливать на дверь в паре с цилиндровыми замками.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.

Характеристики

  • Артикул:
    23443
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.273
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    ANTIPICKING
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    Антипикинг
  • Наличие выводов для тяг:
    Да

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