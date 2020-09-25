Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
5,0
22 444 ₽
Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
5,0
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Арт. 83473
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Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
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О товаре
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
Характеристики
-
Артикул:1884
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:2.462
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Бэксет:63 мм
-
Размер ригеля:18 мм
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Тип механизма секретности:Сувальдный
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Тип защелки:Нет
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Количество ригелей, шт:5
-
Материал ключа:Латунь
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Количество ключей, шт:3
-
Серия:20
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Наличие защелки:Нет
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Запирание изнутри:Поворотной ручкой
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Тип:Для входных дверей
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Количество шт. в упаковке:12
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Описание
Боковой накладной замок (5 ригелей), с одной точкой запирания. Удаление ключевого отверстия 63мм. Открытие изнутри ручкой. Одинарный наружный нажимной цилиндр. Размеры корпуса 132х146х30. Ход засовов 40мм.
Характеристики
-
Артикул:1884
-
Цвет:Бронза
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Mottura
-
Материал:Сталь
-
Вес, кг:2.462
-
Гарантия (лет):2
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:4 класс
-
Бэксет:63 мм
-
Размер ригеля:18 мм
-
Тип механизма секретности:Сувальдный
-
Тип защелки:Нет
-
Количество ригелей, шт:5
-
Материал ключа:Латунь
-
Количество ключей, шт:3
-
Серия:20
-
Наличие защелки:Нет
-
Запирание изнутри:Поворотной ручкой
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:12
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