Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К, 5 кл. /28964/

Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К
Код товара: 83930
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К
О товаре
Размер (ШхДхВхТ), см:5
Цвет:Никель
Страна происхождения:Германия
Бренд:Эльбор
Материал:Латунь
Характеристики
Артикул:4403
Цвет:Никель
Страна происхождения:Германия
Бренд:Эльбор
Материал:Латунь
Стиль:Модерн
Гарантия (лет):5
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:2 класс
Бэксет:53,5 мм
Вылет ригеля:21 мм
Размер ригеля:12 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:3
Количество ключей, шт:5
Серия:6 072
Тип:Для входных дверей
Ширина, мм:50
Защита от копирования ключа:Нет
Количество шт. в упаковке:20
Описание
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, 3 ригеля диаметром 12 мм, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками. В комплектацию входит ответная планка прямоугольная.
