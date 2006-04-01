Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К, 5 кл. /28964/

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, 3 ригеля диаметром 12 мм, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками. В комплектацию входит ответная планка прямоугольная.