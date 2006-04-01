Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Для входных дверей
  Замки
  Сувальдные
  Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К, 5 кл. /28964/
Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К
0,0
1 387

Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К

Код товара: 83930
Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

1 387
О товаре

  • Размер (ШхДхВхТ), см:
    5
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Германия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Латунь

Характеристики

  • Артикул:
    4403
  • Цвет:
    Никель
  • Страна происхождения:
    Германия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Латунь
  • Стиль:
    Модерн
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    2 класс
  • Бэксет:
    53,5 мм
  • Вылет ригеля:
    21 мм
  • Размер ригеля:
    12 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Серия:
    6 072
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Ширина, мм:
    50
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Количество шт. в упаковке:
    20
Дополнительно:

  В наличии:
    75 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный Кремень 1.04.06.К имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, 3 ригеля диаметром 12 мм, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками. В комплектацию входит ответная планка прямоугольная.

