Замена такого типа конструкций проводится довольно редко – это ремонт, плохая работа, разбухание полотна или потеря внешнего вида. Но и этих причин достаточно, чтобы освоить минимальные знания, как установить межкомнатную дверь своими силами и не вызывать стороннего мастера.

Технология монтажа не настолько сложная, чтобы не справиться с ней самостоятельно, единственное, что понадобится – это навыки работы с простыми инструментами и желание сделать всё качественно.

Размеры и комплектация межкомнатных дверей для установки

При современном разнообразии в магазинах можно растеряться. Межкомнатные двери бывают распашными, раздвижными и складными, если не считать всех модификаций, поэтому выбор нужно делать осознанно и со знанием всех тонкостей. Помимо этого, коробки и полотна изготавливаются из разных материалов, и каждый из них имеет свои особенности, что также необходимо учитывать.

Также межкомнатные двери изготавливаются не только в стандартных размерах нашей страны, но и по параметрам Европы и Азии. Если с выбором дизайна, цвета и материала изготовления конструкции не так уж всё и сложно, то с комплектацией и габаритами коробки и полотна нужно познакомиться поближе.

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема чаще всего запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Стандартные размеры межкомнатных дверей у разных производителей

В России и некоторых странах ЕС параметры межкомнатных дверей имеют ширину 60-90 см с шагом в 10 см, при высоте 1,9-2,0 метра. Производители из Европы, например, Франция, работает по своим стандартам и минимальная ширина изделия, уже будет составлять 69 см.

Поэтому, прежде чем приобретать межкомнатную дверь, нужно самостоятельно определить необходимый размер, который зависит от назначения комнаты и проёма.

Для спальни, санузла и детской рекомендуют устанавливать конструкции с шириной минимум 60 см, в кухню это значение уже увеличивается до 70 см, а в гостиную требуется не менее 80 см. Такие параметры определены строительными номами, что позволит беспрепятственно заносить и выносить мебель и эвакуироваться в случае пожара, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Итак, российские производители придерживаются следующих стандартов:

ширина полотна: 60/70/80/90 см;

высота полотна: 200 см;

ширина проема: от 63 до 160 см;

высота проема: от 206 до 209 см.

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;

комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;

полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Размер проёма межкомнатной двери по отношению к коробке

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь, необходимо сделать замеры в своём доме. Вся конструкция должна быть меньше проёма на 8-10 см, поэтому, прежде чем идти в магазин и покупать, понравившуюся модель, нужно взять в руки рулетку.

Специалисты рекомендуют не останавливаться на одном замере, а пройтись с измерительным инструментом по всей высоте минимум в трёх точках. В старых домах размеры проёмов могут иметь разные значения, что часто возникает и в новостройках при усадке здания.

Комплектация межкомнатной двери

В магазинах продаются одни полотна, что имеет смысл покупать, если замена коробки не планируется. Тогда размер этого элемента должен полностью соответствовать старому образцу. При полной замене коробки с полотном стоит обратить внимание на её комплектацию, которая у разных производителей может состоять из нескольких частей.

Из чего может состоять конструкция:

Полотно – самый дешёвый вариант, который предусматривает установку на старую коробку или её отдельного приобретения. Если нужен полный комплект, то от такой покупки стоит отказаться, подбор всех элементов по цвету, фактуре и размеру будет утомительным. Межкомнатная дверь с коробкой – набор готового изделия состоит из полотна, отдельных досок коробки и планок наличников. При установке придётся подпиливать углы в размере проёма, делать разметку и выемки под петли самостоятельно, что потребует точности и умения. Дверной блок в сборе – самая простая конструкция в монтаже, но имеющая повышенную стоимость. Если есть опыт установки межкомнатных дверей, то можно обойтись более дешёвым вариантом, состоящим из отдельных частей коробки. При недостаточных умениях лучше немного переплатить и приобрести готовый дверной блок.

Качество у всех комплектов может быть одинаковое, а вот стоимость существенно отличаться. Поэтому необходимо объективно оценивать свои силы по возможности самостоятельного монтажа и приобретать такое изделие, которое не вызовет затруднений при установке.

Фурнитура для межкомнатной двери

Если покупается блок в полной сборке, то петли на изделии уже будут установлены, а вот ручки и замки чаще всего приходится приобретать дополнительно. При выборе фурнитуры для дверей не рекомендуется экономить и основываться на качестве, ведь от этого зависит, насколько полотно будет легко закрываться и открываться.

Если межкомнатная дверь покупается в разобранном виде, то придётся самостоятельно приобретать петли, которые подразделяются на правые и левые, ручки с замком или обычные варианты и доводчики, если они необходимы.

Выбирая фурнитуру, прежде всего, нужно обратить внимание на производителя и качество металла в изделии. Замена отдельных элементов, которые будут постоянно выходить из строя, может доставить массу неудобств.

Материалы и оборудование для установки двери

Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:

из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;

шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;

отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;

ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;

стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.

Монтаж межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

В установке конструкции тонкостей достаточно много, но если понять технологию и правильно сделать замеры, то выполнить работу самостоятельно вполне возможно:

Если коробка межкомнатной двери была приобретена в сборе, то достаточно будет установить её в проём, выровнять по горизонтали и вертикали, далее зафиксировать и запенить стыки.

Но если конструкция состоит из отдельных элементов, то придётся подготовить определённый набор инструментов и вспомнить, как ими пользоваться. Главное при проведении монтажа – это соблюдать правило «семь раз отмерь и один отрежь», тогда работа пройдёт быстро и качественно.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Всё, что может понадобиться, условно подразделяется на две категории – это электрический и ручной инструмент, большинство которых есть в любом доме. Также, если проводится замена старой двери на новую, то конструкцию необходимо демонтировать, а проём очистить и по возможности выровнять.

Что понадобится из инструментов:

дрель и шуруповёрт для высверливания отверстий и установки крепёжных элементов на место;

электролобзик для распускания доборных элементов, но можно и обойтись обычной ножовкой по дереву;

электрофреза для подготовки мест монтажа петель и замков, а также для подгонки коробки по размеру проёма;

рулетка, маркер, строительный уровень и штангенциркуль для проведения замеров при установке коробки, выравнивания и врезки дверной ручки;

металлическая линейка и угольник для проверки точности установки конструкции на месте;

стамеска, молоток, ножовка и набор отвёрток для выполнения всех этапов монтажа межкомнатных дверей.

Помимо инструментов, нужно подготовить монтажную пену, малярный скотч и расходники для электроинструмента – это свёрла, пилки и зубила. При наличии всего необходимого можно приступать к работе, но до начала монтажа нужно освободить пространство на полу в комнате, потому что сборка коробки проводится в горизонтальном положении.

Также удобнее подготовить места врезки замков и ручек на полу, а не тогда, когда дверь будет стоять в проёме.

Этап 1. Сборка коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде.

В комплектацию входят три или четыре элемента:

притворная стойка;

петельная стойка;

притолочная верхняя планка;

порожек (если он предусмотрен).

Конструкция состоит из 3-4 элементов, которые нужно отпилить по размеру и соединить вместе. Современные двери не имеют порогов, поэтому коробка выглядит, как две вертикальных и одна горизонтальная доска. Соединить их можно двумя способами: под углом 45 и 90 градусов.

1. Способы соединения

Первый вариант считается правильным, но потребует более точного расчёта и замера, чтобы между элементами не было щелей, что будет выглядеть не эстетично. Скорее всего, подойдет для более опытных мастеров.

Для проведения работы нужно выставить доски на полу, отпилить ножовкой или электролобзиком четыре верхних угла: два на горизонтальной планке и по одному на вертикальных стойках. Соединение элементов проводят с помощью саморезов или шурупов, с предварительной подготовкой отверстий.

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Второй вариант сборки дверной коробки под углом 90 градусов менее требователен к точности и выполняется проще. Главное – правильно сделать замеры по горизонтали и вертикали проёма. При этом, сначала отпиливается верхняя планка, а потом выставляются боковые части коробки, длина которых пока не регулируется. Проводится соединение всех элементов саморезами.

2. Определение размеров

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

3. Сборка

После тщательных замеров уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт.

Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

Этап 2. Правильное определение размеров дверного проема, полотна и необходимых зазоров

Прежде чем отпиливать боковые стойки, необходимо точно вымерять планки. Необязательно, что они будут одинаковой длины, часто высота проёмов по двум сторонам бывает разных размеров, также стоит учитывать неровности пола.

При отпиливании боковых стоек необходимо знать, что они на 1-1,5 см должны быть выше полотна, чтобы при открытии оно не задевало напольное покрытие. Далее нужно выставить коробку в дверном проёме и убедиться, что всё сделано правильно. Если данным этапом всё прошло хорошо, нужно положить готовый элемент межкомнатной двери на пол для установки петель.

Стоит помнить про минимальные зазоры, которые должны быть у коробки с полотном:

торец со стороны петель – 5-6 мм;

остальные части двери – 3-4 мм;

нижний торец от пола – 1-2 см.

Эти зазоры нужны при расширении материала при изменении влажности и температуры в комнате, особенно если межкомнатная дверь выполнена из натурального дерева.

При выставлении размера можно использовать небольшие куски ДВП, толщина которых составляет 3 мм. По одному листу положить с трёх сторон полотна и сдвоенному со стороны петель.

Этап 3. Установка петель для навешивания межкомнатной двери

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.

Достоинства каждого вида заключаются в:

большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;

в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;

в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.

Отступите от края полотна 250 мм с двух сторон и сделайте разметку для металлического элемента в двух местах. Если межкомнатная дверь выполнена из тяжёлого материала и есть сомнения, что петли выдержат вес, то можно установить дополнительную деталь посередине.

Правила установки:

После разметки места установки петель нужно достать полотно из коробки и приступать к выемке части материала. Для этого необходимо использовать стамеску, аккуратно выбивая древесину на толщину петли. Нужно, чтобы плоскость металлического элемента совпадала с поверхностью полотна. Проводится фиксация петли с помощью саморезов. Полотно устанавливается в коробку и проводится разметка второй части на месте, с учётом необходимых зазоров. В коробке по меткам делается углубление на толщину петли по примеру полотна.

На завершающем этапе нужно полностью собрать дверную коробку в единое целое, при этом постоянно контролировать размеры зазоров, только тогда приступать к монтажу.

Этап 4. Подготовка проема межкомнатной двери к установке

Прежде чем приступать к монтажу, нужно усилить проём. Убрать выступающие участки, заделать цементным раствором сильные выбоины и максимально выровнять поверхности. Если эти работы проводились, то дальнейшие действия нужно начинать не менее чем через 24 часа после проведения штукатурных работ.

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем.

Для этого выполняются следующие работы:

демонтаж старой двери вместе с коробкой;

очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;

обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;

при необходимости можно расширить или сузить проем;

нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.

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Этап 5. Установка коробки межкомнатной двери

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной).

При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок.

При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

Правила монтажа межкомнатной двери в проёме:

Перед установкой лучше снять полотно с петель, иначе без помощника не обойтись, а также повышается вероятность перекоса по вертикали или горизонтали. Ориентацию нужно проверить уровнем и отвесом, точно выставить коробку в проёме и зафиксировать конструкцию укосами и распорками. При установке коробки также стоит учитывать возможность открытия двери, чтобы полотно распахивалось полностью, то конструкцию сдвигают ближе по отношению к плоскости стены. Выставляются клинья из брусков между коробкой и проёмом с постоянным контролем ориентации по вертикали и горизонтали. Крепление можно произвести двумя способами: в коробке высверливаются отверстия под крепежи насквозь, куда буду вставлены саморезы. Чтобы шляпки крепёжных элементов не были видны, лучше сделать отверстия в местах установки петель с одной стороны и параллельно с другой, что будет закрыто декоративными накладками. Второй способ – это применение монтажных пластин, которые предварительно были закреплены на коробке в двух-трёх местах по вертикальной планке.

Этап 6. Запенивание зазоров проёма межкомнатной двери

Установка полотна производится на последнем этапе, когда коробка смонтирована и произведена отделка. К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно.

Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно.

Итак, не вынимая клиньев, нужно запенить зазоры и дождаться полной полимеризации материала, обычно это занимает 12 часов. После чего излишки срезаются, поверхность оштукатуривается или закрывается откосами и наличниками из комплекта межкомнатной двери.

Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Этап 7. Установка ручки, замка и защёлки на межкомнатную дверь

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.

Если запорный механизм не считается обязательным в межкомнатной двери, то без основного элемента открытия уже не обойтись. Ручка устанавливается на высоте одного метра от пола, если в доме не проживают маленькие дети. При необходимости можно уменьшить размер до 80-90 см.

Правила установки врезного замка в межкомнатную дверь:

Для проведения работ понадобится стамеска, дрель и отвёртка. Замок можно установить в любом удобном месте. Для начала нужно сделать разметку простым карандашом, где будет монтироваться запорный механизм и определить необходимые сквозные отверстия в полотне межкомнатной двери. Сначала высверливается отверстие с одной и с другой стороны, так чтобы они находились в одной плоскости. Далее по разметке нужно сделать стамеской углубление по размеру замка. При этом стоит учитывать, что лицевая планка должна быть на одном уровне с торцом полотна. Вставляется замок и прикручивается саморезами. Далее можно установить декоративную планку и ручку, что также фиксируется.

Запорный механизм должен работать плавно и без задержек реагировать на поворот ключа или нажатие ручки. Если в межкомнатной двери нет необходимости устанавливать замок, то задача упрощается. Ручка-защёлка устанавливается путём сверления одного сквозного отверстия и небольшой коррекции стамеской торца для планки.

Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании.

Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.

Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери.

Этап 8. Установка доборных планок межкомнатной двери

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Этап 9. Крепеж дверных наличников

Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.

Как поменять полотно межкомнатной двери самостоятельно

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

Советы специалистов по установке межкомнатных дверей своими руками

Тонкости есть в любой работе, включая и монтаж коробки с полотном. Чтобы дверь и её комплектующие не были безвозвратно испорчены, то стоит прислушаться к нескольким советам от профессиональных мастеров.

Рекомендации специалистов по монтажу:

Желательно покупать межкомнатную дверь в полной комплектации, включая наличники и доборные элементы. Делая приобретение таким способом, можно избавить себя от подборки нужного цвета и фактуры облицовочных планок. Стоит заранее определить, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы исключить высверливание лишних отверстий в конструкции. Зная этот нюанс, выбираются петли, замки и ручки. Прежде чем приобретать межкомнатную дверь, необходимо точно снять замеры с проёма. Если предварительно проводился демонтаж старой конструкции, то желательно сначала выровнять торцы, а потом снимать мерки. Если не уверены в своих силах по самостоятельной установке межкомнатной двери, то лучше обратиться к профессиональным мастерам или приобретать конструкцию в полной комплектации и сборке, так будет легче справиться с работой. Монтаж коробки нужно проводить строго в горизонтальной плоскости и на ровном основании, иначе перекосов при установке не избежать. Для выравнивания конструкции в проёме нужно использовать как можно больше распоров и укосов, тогда при запенивании не произойдёт деформации. Можно использовать любые подручные материалы – это куски ДВП, обрезки доски или другие плотные материалы. При выполнении работ, желательно чтобы рядом был помощник, тогда монтаж пройдёт легче, а выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали более точно. Врезка замков и ручек проводится на последнем этапе, когда полотно стоит в дверной коробке, зафиксировано надлежащим образом и нормально открывается и закрывается.

На первый взгляд, установка межкомнатной двери своими силами – это очень сложная задача, и многие люди так считают. Но если есть все необходимые инструменты и минимальные навыки работы с ними, то произвести монтаж своими силами, возможно, стоит только соблюдать точность и аккуратность. Установив на место одну дверь в своём доме, следующие монтажи уже не покажутся такими сложными.