До недавнего времени представить дверь в квартире или доме без порога было невозможно. Но современные тренды взяли направление на практичность, эргономику и комфортность жилых помещений. Устойчивая ассоциация того, что порог может быть опасен для здоровья пожилых членов семьи и детей.

По неосторожности они могут, споткнувшись, получить травму. Но такое отношение к наличию в конструкции межкомнатной двери порога не уменьшает большого количества плюсов от его присутствия.

О том, какие плюсы и минусы имеет этот элемент межкомнатной двери, и как установить конструкцию без него, рассмотрим в этой статье.

Для чего нужен порог у межкомнатной двери

Чтобы контур дверной коробки был замкнутым, в конструкции должны просовывать вертикальные и горизонтальные поперечные планки. Нижняя из горизонтальных носит название порога.

Эта деталь даёт возможность плотно прилегать к коробу полотну межкомнатной двери. Что особенно актуально для дверей в ванную комнату, туалет или на балкон. Отток тёплого воздуха или притока холодного сведён к минимуму.

За и против наличия у межкомнатной двери порога

Присутствие в конструкции порога не лишено ряда преимуществ:

существенное снижение проникновения в помещение шума извне, и если коробка будет с уплотнителем, то эффект максимально повысится;

зрительно нивелирует различие в уровнях напольного покрытия в смежных помещениях;

позволяет органично сделать переход между разными материалами, используемыми при отделке пола, например, ламинатом и керамической плиткой;

порог в качестве границы между материалами отделки пола

значительная теплоизоляция особенно необходимая для межкомнатных дверей для бани и сауны, между балконом и жилой зоной;

удержание воды в помещении кухни, ванной и туалете при возникновении экс ординарных аварийных ситуаций;

Имеются и некоторые минусы, которые способны организовать, помимо опасности споткнуться как технические, так и материальные сложности:

возможность нарушения циркуляции воздуха: от окна через дверь в вентиляционную шахту;

сложности в организации уборки помещений;

понижение эстетичности дизайна комнаты за счёт истирания и потери внешнего вида нижней части межкомнатной или входной двери требующие дополнительных материальных трат.

Виды порогов межкомнатных дверей

Пороги дверных проёмов могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, пластика.

По своей конструкции порог может быть:

Традиционным, не всегда устраивающим хозяек дома по ряду объективных причин;

Альтернативным накладным, или «умным» автоматическим устройством для дверей в квартире;

Выдвижным, создающий преграду для оттока тепла и проникновения шума во время закрытия двери, и при этом ненарушающий эстетику помещения.

Начиная процесс замены и установки межкомнатных дверей, следует определиться с необходимостью присутствия или отсутствия этого элемента конструкции. На принятие решения обязательно должно влиять предназначение помещения, в котором двери будут установлены.

Что потребуется для установки межкомнатной двери без порога

Если демонтаж и установка будет производиться собственными силами, то потребуются следующее:

столярный и измерительный инструмент: отвёртка, уровень, рулетка, стусло, ножовка, перфоратор, шуруповёрт;

материалы: распорки, монтажная пена, клинья;

крепёж: саморезы, анкера.

Этапы самостоятельного монтажа межкомнатной двери без порога

Как и любой другой ремонтный процесс, установка новой межкомнатной или входной двери требует выполнение определённых поэтапных действий:

1. Демонтаж старого полотна и дверной коробки

Это начальный этап. В зависимости от материала межкомнатных перегородок следует выполнить несколько обязательных манипуляций. Например, если стены состоят из кирпича, то для крепления старой дверной коробки зачастую использовали гвозди. Поэтому необходимо тщательно удалить их.

Затем распилить бруски из которых собран старый деревянный короб. Если короб выполнен из металла, то надо будет удалить крепление к арматуре. По окончании демонтажа удаляют остатки старого раствора и выравнивают поверхность проёма.

2. Произведение замеров проёма и тщательная проверка уровня пола

Точность измерений – наиважнейшая часть работы по замене дверного короба. Если не уделить этому особое внимание, то проблемы при установке будут обязательно. Обычно измерению подлежат толщина стены, высота и ширина проёма.

Ещё до начала монтажа дверей необходимо полностью подготовить и оформить поверхность пола. При помощи уровня проверяют горизонтальность пола. От специально отмеченных на вертикальных сторонах проёма точек измеряют расстояние до поверхности пола.

После чего начинают монтаж короба.

3. Монтаж нового дверного короба

Стандартными размерами проёмов считают:

Расчёт для безошибочной вставки короба следующий:

Перед тем как правильно вставить короб в проёме, нужно осуществить расчёт по формуле: высота проёма, ширина + две толщины вертикального бруса + 20-30 мм для зазора. Если произошёл выступ короба, то следует произвести замену или стёсывание вертикального бруса в сторону уменьшения его толщины на 10-15 мм.

высота – 2000 мм;

ширина – 600-900 мм.

Для заполнения зазора между стеной и коробом монтажной пеной необходимо оставить по 10-20 мм.

4. Установка фурнитуры

При врезке дверных петель надо вырезать при помощи стамески гнёзда, в которые их утопить на величину толщины пластины петли. Делают это на полотне двери или на коробе. Нельзя допускать касание осевого соединения створок короба и полотна.

5. Установка короба и полотна двери

Иными словами, выполнение сборки конструкции, которую производят на идеально ровной горизонтальной поверхности в следующей очерёдности:

расположить дверное полотно на полу, приподняв его на толщину бруса;

уложить с обеих сторон вертикальные отрезки бруса с учётом специальных зазоров 3-4 мм;

подготовить вертикальную перекладину, вырезав паз для соединения с вертикальными отрезками бруса;

произвести разметку мест для петель на расстоянии 200 мм от края полотна;

соединить при помощи гвоздей все элементы конструкции;

установить готовую конструкцию в проём.

При необходимости устранить некоторые результаты просчётов, то можно воспользоваться перфоратором для увеличения проёма или дополнительными вертикальными брусками для его уменьшения.

Корректировку правильного положения собранной дверной конструкции производят при помощи специальных клиньев.

6. Регулировка навешенной двери

Специалисты делают это следующим образом:

прикрепив отвес к верхнему углу дверного полотна, проверяют его вертикальность;

отслеживают параллельность горизонтали и вертикали короба и полотна;

при обнаружении расхождений, используя клинья и распорки, добиваются необходимого положения;

если есть недочёты в зоне петель, то производят демонтаж последних, вносят исправления и возвращают петли на место.

7. Запенивание зазоров между коробом и дверями

Свободные зазоры между коробом и стеною необходимо запенить.

Опытные мастера, чтобы избежать деформации короба от увеличившейся в объёме пены, сначала фиксируют соединение в двух местах и после полного затвердения пены на этих небольших участках выполняют окончательное заполнение зазоров.

8. Крепление наличников

Наличники закроют места соединения стены и дверной конструкции, придав ей эстетичный и законченный вид. Для этого применяют финишные гвозди длиной до 4 мм.

Нижняя сторона вертикального наличника двери без порога упирается в пол или в плинтус.

9. Завершение работ по установке двери без порога

Эта операция включает в себя очистку дверного полотна от загрязнения, удаление фрагментов засохшей пены после её полного затвердения. В противном случае можно повредить поверхность двери.

Какие виды дверей не требуют опоры на порог

Кроме стандартных распашных дверей, без нижней напольной опоры отлично обходятся дверные конструкции с откатными механизмами. Так как инженерные и дизайнерские решения таких дверей разнообразны, их комплектация изначально исключает наличие порога.

Эти модели представлены:

Двери купейного типа, полотно которых передвигаются при помощи подвесной системы, закреплённой на стене или потолке. Отсутствие порога придаёт такой раздвижной двери изящность и лёгкость, но при этом страдают звуко- и теплоизоляция. Раздвижные двери, встроенные в сооружённую в стене нишу. Пространство комнаты такие двери не уменьшают, позволяя владельцу использовать в процессе декора все стеновые поверхности. В раскрытом положение такая конструкция двери позволяет открыть взору всё пространство квартиры, и наличие порога не требуется. Складные двери, как разновидность раздвижных, также не нуждаются в напольной опоре.

Отсутствие напольной опоры в виде порога у межкомнатных дверей обеспечивает:

воздушность и элегантность дверной конструкции без отягощения в её нижней части;

комфортность, практичность и функциональность в процессе эксплуатации из-за отсутствия мест соприкосновения с порогом;

визуальная открытость поверхности пола в смежных помещениях;

безопасность для членов семьи старшего и младшего возраста.