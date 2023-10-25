Прежде чем разбирать вопрос установки ручек, давайте посмотрим какие типы ручек существуют. И какие у них есть преимущества и недостатки.



Типы дверных ручек

Стационарные (скобы)

Ручки-защелки

Ручка-защелка + фиксатор

Ручка-защелка + замок

Разберем каждый тип в отдельности:

Стационарные ручки

Самый простой вариант ручки. Ее очень просто установить, и она отличается доступной стоимостью. Есть и более дорогие варианты, но это уже эксклюзивный дизайн.

Функция у них больше декоративная. Так как зафиксировать в проеме дверь с их помощью не получится. Нужно будет докупать дополнительную фурнитуру.

Такие ручки также делятся на:

Круглые или сферические

Скобы

Поворотные - нажимные

У стационарных ручек основная функция - декоративная

Дверные ручки-защелки

Такая ручка сочетает в себе обычную ручку-скобу и фиксирующий механизм. Ручка может быть в форме сферы (ее называют ноб или кноб) и чтобы открыть дверь ее нужно повернуть по часовой стрелке.

Также существует тип нажимной ручки. Для того, чтобы открыть дверь нужно опустить вниз язычок, который прикреплен к механизму закрывания.

Ручка сферической формы называется ноб или кноб

В случае, когда вам нужна возможность заблокировать дверь (например, в санузел) - выбирайте модели с фиксатором. Этот тип ручки отличается от предыдущего только небольшим рычагом в теле самой ручки. Также этот рычажок может быть расположен ниже ручки. На накладке.





Как он работает? Когда фиксатор активируют (нужно его повернуть), он блокирует защелку.

В этом случае повернуть ручку и открыть дверь уже не получится. Удобная функция, правда? И очень интересная для маленьких пользователей. Если у вас есть детки, имейте ввиду, что они могут себя случайно закрыть.

Поэтому в таких случаях нужно смотреть в сторону моделей с возможностью разблокировки снаружи.

Если у вас есть детки - выбирайте модели с возможностью разблокировки снаружи

Подходит для офисных помещений. Где нужно периодически ограничивать доступ в кабинет.

Замок предназначен только для того, чтобы обозначить: “Дверь закрыта”. И конечно уступает по надежности замкам для входных дверей.

Пара защелка + замок подходит для офисных помещений. Где нужно периодически ограничивать доступ в кабинет

Типы дверных ручек по способу действия

Пружинные

В этом варианте язычок механизма постоянно будет выступать из торца двери. Он выталкивается пружиной.

При закрывании двери вы будете слышать звук сжатия пружины. И когда язычок попадет в ячейку для фиксации - вы услышите звук распрямившейся пружины. Такие звуки и являются основным недостатком этого типа открывания.

У пружинного механизма язычок постоянно будет выступать из торца двери

Магнитные

Этот вариант более эстетичный. Это связано с тем, что язычок не будет торчать из торца двери. Работа такого механизма гораздо тише, чем механизм с пружиной.

Как это работает? В коробку двери устанавливают магнит. Язычок в двери также намагничивают.

При закрывании двери язычок выскакивает, когда попадает в зону действия магнита.

По сравнению с пружинным механизмом, магнитный более эстетичный и тихий

Мы разобрали с вами какие типы ручек существуют. А сейчас посмотрим, как эти ручки установить на дверь самостоятельно.

Установка стационарной дверной ручки

Монтаж такой ручки интуитивно понятен и прост. Никаких сложностей здесь нет.

Сверлим в двери отверстия на выбранной высоте (Диаметр должен быть больше, чем диаметр осевой шпильки, которая будет соединять ручки с двух сторон).

Закрепляем осевую шпильку сначала с одной стороны и одеваем ручку.

Повторяем с другой стороной.

Готово!

Монтаж стационарной ручки интуитивно понятен и прост

Установка нажимной дверной ручки-защелки

Установка такого типа ручки сложнее, чем стационарной. Но здесь главное все сделать аккуратно. И результат вас порадует.

Делаем разметку и отмечаем, где будет ручка.

На торце двери обозначаем середину толщины двери на заданной высоте.

На торце рисуем поле для вставки личинки замка.

Перьевым сверлом делаем отверстия под ручку и защелку (на торце).

Вставляем тело защелки и обводим точные контуры металлической планки.

Выбиваем стамеской и молотком очень аккуратно.

Закрепляем саморезами личинку в двери.

Монтируем ручки к личинке защелки.

Монтируем ответную планку, куда замок будет защелкиваться.

Чтобы выяснить куда мы будем монтировать планку делаем следующее:

На язычок замка наносим зубную пасту или мел.

Зажимаем ручку вниз и закрываем дверь.

Отпускаем ручку.

У вас должна появиться отметка. Дело за малым.

Прикладываем планку и обводим.

Делаем выборку под нее стамеской.

Прикручиваем.

Готово!

При установке нажимной ручки - главное все сделать аккуратно





Установка сферической дверной ручки-защелки

Делаем разметку. Отмечаем, где будет ручка. На торце двери обозначаем середину толщины двери на заданной высоте.

На торце рисуем поле для вставки личинки замка (диаметр 23 мм).

Коронкой сверлим место под ручку (диаметр 50 мм) и защелку (на торце диаметром 23 мм).

Вставляем тело личинки и обводим металлическую планку.

Выбираем стамеской и молотком. Очень аккуратно.

Закрепляем саморезами защелку в двери.

Монтируем ручки к личинке защелки.

Монтируем ответную планку. Куда замок будет защелкиваться.

Чтобы определить место, куда мы будем монтировать планку делаем следующее:

На язычок замка наносим зубную пасту или мел.

Зажимаем ручку вниз и закрываем дверь.

Отпускаем ручку.

У вас должна появиться отметка на дверной коробке. Дело за малым.

Обводим контур планки.

Делаем выборку под нее стамеской.

Прикручиваем.

Готово!

Монтаж нажимной и сферической ручки почти одинаковый. За исключением небольших нюансов





Галерея интересных идей дверных ручек



Ваш дом - это место уюта и отдыха. И конечно, каждая деталь должна быть продумана. Интерьер должен быть гармоничным и самое главное - нравиться вам.

Вся дверная фурнитура должна быть в одном цвете

Мы сделали подборку вдохновляющих идей. Разные сочетания и вариации дизайнов ручек в классических и современных дизайнах. Наслаждайтесь. И берите на вооружение.



Перед тем, как выбирать ручки, продумайте общий дизайн интерьера