Прежде чем разбирать вопрос установки ручек, давайте посмотрим какие типы ручек существуют. И какие у них есть преимущества и недостатки.
Типы дверных ручек
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Стационарные (скобы)
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Ручки-защелки
-
Ручка-защелка + фиксатор
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Ручка-защелка + замок
Разберем каждый тип в отдельности:
- Стационарные ручки
Самый простой вариант ручки. Ее очень просто установить, и она отличается доступной стоимостью. Есть и более дорогие варианты, но это уже эксклюзивный дизайн.
Функция у них больше декоративная. Так как зафиксировать в проеме дверь с их помощью не получится. Нужно будет докупать дополнительную фурнитуру.
Такие ручки также делятся на:
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Круглые или сферические
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Скобы
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Поворотные - нажимные
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У стационарных ручек основная функция - декоративная
Дверные ручки-защелки
Такая ручка сочетает в себе обычную ручку-скобу и фиксирующий механизм. Ручка может быть в форме сферы (ее называют ноб или кноб) и чтобы открыть дверь ее нужно повернуть по часовой стрелке.
Также существует тип нажимной ручки. Для того, чтобы открыть дверь нужно опустить вниз язычок, который прикреплен к механизму закрывания.
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Ручка сферической формы называется ноб или кноб
В случае, когда вам нужна возможность заблокировать дверь (например, в санузел) - выбирайте модели с фиксатором. Этот тип ручки отличается от предыдущего только небольшим рычагом в теле самой ручки. Также этот рычажок может быть расположен ниже ручки. На накладке.
Как он работает? Когда фиксатор активируют (нужно его повернуть), он блокирует защелку.
В этом случае повернуть ручку и открыть дверь уже не получится. Удобная функция, правда? И очень интересная для маленьких пользователей. Если у вас есть детки, имейте ввиду, что они могут себя случайно закрыть.
Поэтому в таких случаях нужно смотреть в сторону моделей с возможностью разблокировки снаружи.
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Если у вас есть детки - выбирайте модели с возможностью разблокировки снаружи
Подходит для офисных помещений. Где нужно периодически ограничивать доступ в кабинет.
Замок предназначен только для того, чтобы обозначить: “Дверь закрыта”. И конечно уступает по надежности замкам для входных дверей.
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Пара защелка + замок подходит для офисных помещений. Где нужно периодически ограничивать доступ в кабинет
Типы дверных ручек по способу действия
- Пружинные
При закрывании двери вы будете слышать звук сжатия пружины. И когда язычок попадет в ячейку для фиксации - вы услышите звук распрямившейся пружины. Такие звуки и являются основным недостатком этого типа открывания.
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У пружинного механизма язычок постоянно будет выступать из торца двери
- Магнитные
Этот вариант более эстетичный. Это связано с тем, что язычок не будет торчать из торца двери. Работа такого механизма гораздо тише, чем механизм с пружиной.
Как это работает? В коробку двери устанавливают магнит. Язычок в двери также намагничивают.
При закрывании двери язычок выскакивает, когда попадает в зону действия магнита.
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По сравнению с пружинным механизмом, магнитный более эстетичный и тихий
Мы разобрали с вами какие типы ручек существуют. А сейчас посмотрим, как эти ручки установить на дверь самостоятельно.
Установка стационарной дверной ручки
Монтаж такой ручки интуитивно понятен и прост. Никаких сложностей здесь нет.
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Сверлим в двери отверстия на выбранной высоте (Диаметр должен быть больше, чем диаметр осевой шпильки, которая будет соединять ручки с двух сторон).
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Закрепляем осевую шпильку сначала с одной стороны и одеваем ручку.
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Повторяем с другой стороной.
Готово!
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Монтаж стационарной ручки интуитивно понятен и прост
Установка нажимной дверной ручки-защелки
Установка такого типа ручки сложнее, чем стационарной. Но здесь главное все сделать аккуратно. И результат вас порадует.
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Делаем разметку и отмечаем, где будет ручка.
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На торце двери обозначаем середину толщины двери на заданной высоте.
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На торце рисуем поле для вставки личинки замка.
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Перьевым сверлом делаем отверстия под ручку и защелку (на торце).
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Вставляем тело защелки и обводим точные контуры металлической планки.
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Выбиваем стамеской и молотком очень аккуратно.
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Закрепляем саморезами личинку в двери.
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Монтируем ручки к личинке защелки.
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Монтируем ответную планку, куда замок будет защелкиваться.
Чтобы выяснить куда мы будем монтировать планку делаем следующее:
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На язычок замка наносим зубную пасту или мел.
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Зажимаем ручку вниз и закрываем дверь.
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Отпускаем ручку.
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У вас должна появиться отметка. Дело за малым.
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Прикладываем планку и обводим.
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Делаем выборку под нее стамеской.
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Прикручиваем.
Готово!
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При установке нажимной ручки - главное все сделать аккуратно
Установка сферической дверной ручки-защелки
-
Делаем разметку. Отмечаем, где будет ручка. На торце двери обозначаем середину толщины двери на заданной высоте.
-
На торце рисуем поле для вставки личинки замка (диаметр 23 мм).
-
Коронкой сверлим место под ручку (диаметр 50 мм) и защелку (на торце диаметром 23 мм).
-
Вставляем тело личинки и обводим металлическую планку.
-
Выбираем стамеской и молотком. Очень аккуратно.
-
Закрепляем саморезами защелку в двери.
-
Монтируем ручки к личинке защелки.
-
Монтируем ответную планку. Куда замок будет защелкиваться.
Чтобы определить место, куда мы будем монтировать планку делаем следующее:
-
На язычок замка наносим зубную пасту или мел.
-
Зажимаем ручку вниз и закрываем дверь.
-
Отпускаем ручку.
-
У вас должна появиться отметка на дверной коробке. Дело за малым.
-
Обводим контур планки.
-
Делаем выборку под нее стамеской.
-
Прикручиваем.
Готово!
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Монтаж нажимной и сферической ручки почти одинаковый. За исключением небольших нюансов
Галерея интересных идей дверных ручек
Ваш дом - это место уюта и отдыха. И конечно, каждая деталь должна быть продумана. Интерьер должен быть гармоничным и самое главное - нравиться вам.
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Вся дверная фурнитура должна быть в одном цвете
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Перед тем, как выбирать ручки, продумайте общий дизайн интерьера