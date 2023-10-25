Комплексную защиту от взломов обеспечивает современное технологическое решение — домофон. Он устанавливается в подъездных дверях жилых домов и других зданиях. Если домофон установлен на входе в многоквартирный дом, доступ к нему возможен только с помощью ключа или цифрового кода.

Домофон открывается и закрывается с помощью электромагнитного механизма. Он реагирует на правильно введенный код владельца и идентификационный номер, используемый в качестве ключа.

Случается так, что ключ перестает работать и дверь не открывается. Если домофон перестал реагировать на ключ, нужно найти причину. Как поступить в такой ситуации, рассмотрено в статье.

Как устроен домофонный ключ

Ключ от домофона представляет собой устройство электронного типа, в котором расположена микроплата с памятью. Внешне ключ может быть различной формы, в зависимости от типа домофона.

Устройства изготавливаются из разных материалов, который подвержены коррозии, поломке, появлению царапин и других повреждений. Это обычно и становится причиной того, что ключ не работает. Избежать поломки можно аккуратным обращением.

Обычно ключи являются частью внушительной связки ключей из металла, которую все время носят с собой в кармане или сумке. На ключи все время происходит механическое воздействие.

В результате домофонные ключи повреждаются и ломаются, в какой-то момент перестают считываться механизмом домофона, и восстановление возможно в мастерской, а в большинстве случаев они подлежат только замене.

Что такое идентификатор в домофонном ключе

Информацию о коде содержит чип, зашитый в корпус изделия. В случае с наиболее распространенной формой – ключами-таблетками, чип устраивается внутрь аксессуара.

Связь между приборами (домофоном и ключом) поддерживается при помощи кабеля. Помимо рабочего модуля, в таблетке есть конденсатор для питания передачи сигнала.

Виды домофонов и ключей по способу открывания

Ключ домофона — устройство с памятью, содержащей информацию, идентифицирующую блок вызова электронного модуля. Когда ключ прикладывается к дверной станции, он сравнивается с информацией, хранящейся в памяти устройства.

Если распознавание прошло успешно, срабатывает механизм открытия. Однако если с ключом возникнут проблемы, электромеханический замок не распознает информацию, и дверь невозможно будет открыть. В этом случае войти в дом невозможно.

Домофонные ключи бывают нескольких разновидностей: в зависимости от того, как работает устройство.

Наиболее распространенным механизмом является Touchmemory. Он работает, передавая данные в модуль в момент нажатия и удержания клавиши.

Другим, часто используемым механизмом, является электро-система. Этот тип домофона позволяет открывать замок дистанционно. Ключи для домофона такого типа обычно изготавливаются в виде карточки или в форме брелка. Этот тип устройства защищает замок на более высоком уровне.

В зависимости конструкции домофона, ключи могут быть следующих типов:

Резистивные

Функция ключа основана на резисторе. У этих ключей есть один недостаток. Все изделия этого типа изготавливаются с одним и тем же резистором, поэтому ключ может быть скопирован.

Герконовые

Работа основана на принципе создания герконовой пары. Информация с ключа считывается электромагнитным полем ключа, который открывает дверь.

Оптические

Открывают дверь при помощи создания пар светодиод-фотодиод. Дверь можно открыть, приложив ключ к специальному отверстию.

Причины, из-за которых не открывается ключом домофон

В некоторых случаях ключ, который перестал считываться, можно починить. Если причиной стали внешние повреждения и царапины, можно обратиться к мастеру или к компании, которая обслуживает домофон. Но это подходит для ключей простой конструкции.

В других случаях причина поломки может быть более сложной, и поможет только замена ключа.

Причина, по которой ключ больше не считывается домофоном, может быть из-за смены кода контроля доступа. Персонал мог не успеть сообщить владельцам о смене программного обеспечения, в результате у некоторых людей ключи перестают работать.

Прокси-ключ может не работать из-за чипа и антенны, расположенной в устройстве. Если это устройство выйдет из строя, входная дверь не откроется. В этом случае вы не сможете решить проблему самостоятельно.

Еще одна проблема с Proxy может быть связана с механизмом отслеживания дубликатов ключей. Когда создается дубликат, код в нем отключается, и ключ перестает работать.

Если поверхность клавиатуры механически повреждена, сенсорная память перестанет работать.

Клавиши также могут подвергаться воздействию электростатического напряжения, которое может повредить внутреннюю память и привести к тому, что модуль перестанет правильно считывать данные или вообще перестанет работать.

Можно ли восстановить работоспособность ключа-карточки от домофона

Ключи-карты могут быть двух видов, по типу работы: одноразовые и многоразовые. Если размагнитился многоразовый образец, восстановить его работу можно путем перезаписывания идентификационной информации.

Такие карты хорошо защищены от взлома и копирования. Одноразовые ключи-карточки не подлежат перезаписи, можно только приобрести новый экземпляр.

Как починить сломанный домофонный ключ

Ключи резистивного типа просты по конструкции, и причиной отказа обычно является проблема с самим резистором. В этом случае починить ключ может только специалист. Если резистор неисправен, его необходимо заменить новым ключом, который считывается модулем домофона.

Если нет реакции домофона, а на ключе нет видимых механических повреждений, то ремонт не поможет, и необходимо изготовить новый ключ. Повреждение ключей с технологией Touch Memory может быть устранено путем повторной записи идентификатора ключа в память ключа. Однако сам ключ не может быть перезаписан, поэтому для его замены необходимо вызвать специалиста.

Если геркон размагнитился, его также должен отремонтировать специалист. Самостоятельный ремонт ключа невозможен. Это означает, что устройство для открывания подъездных дверей не может быть отремонтирован самостоятельно.

Если вы обнаружили проблему, следует обратиться к мастеру, который отремонтирует его, либо изготовит новый. В случае современных типов ключей, функция которых выполняется с помощью магнитного поля, обратитесь непосредственно к компании-установщику.

Что делать с домофоном, если ключ не работает

Если обнаружена проблема, существует несколько возможных решений. Дверь с электромеханическим запорным механизмом можно отпереть при помощи цифрового кода.

Все модели домофона имеют мастер-код, которым можно открыть дверь. Число, введенное в определенном порядке, разблокирует устройство, но для этого необходимо знать модель устройства.

Быстро открыть дверь в подъезд можно, применив мастер-ключ, который может быть предоставлен домофонной компанией. Все типы домофонов имеют такую клавишу. Если требуется смена программы, нужно обращаться к установщикам или обслуживающей компании.

Как обновить информацию о ключе в домофон

После смены ключа или перезаписи идентификатора информация обновляется и требует перепрограммирования системы домофона. Сделать это может специальная служба, обслуживающая устройство.

Алгоритм перепрограммирования:

Внесение в память устройства новой информации. Система будет распознавать и реагировать на новое устройство. Такая система программирования электронных устройств усиливает безопасность, и посторонний человек без специального ключа не сможет открыть дверь подъезда.

Изначально настройка домофона производится в момент его монтажа. Ключи с кодами в электронной памяти раздаются владельцам квартир. Все настройки сохраняются.

Тестируется работа настроек. Тест будет пройден, если домофон открывает дверь подходящим ключом и не реагирует на другие виды устройств.

Как изготавливают дубликаты ключей для домофона

Сначала мастер подбирает заготовку нужной формы, которая соответствует типу ключа. С оригинального устройства считывают код специальным прибором, затем изготавливает новый экземпляр. После этого получается два одинаковых ключа.

Заготовки можно приобрести для ключей любой конфигурации и устройства. Ключ может быть записываемый и без функции записи. Технически можно сделать несколько копий, если это необходимо. С информацией по изготовлению готовых устройств для разных моделей домофонов.

Если обнаружилась проблема с ключом от домофона, нужно обращаться к установщикам. Поскольку сбой обычно связан с неисправностью электронной части ключа, проблему можно решить путем перепрограммирования или повторного выпуска нового ключа.

Если на поверхности ключа обнаружены какие-либо внешние повреждения, лучше не откладывать поход к гаражному мастеру для его замены.