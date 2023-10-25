Каждый человек может столкнуться с такой ситуацией, когда приход с работы огорчает заклинившим замком. Любая механическая деталь рано или поздно может выйти из строя, как всегда, это происходит неожиданно и очень огорчает хозяев дома, ведь он так близок, но входная дверь не открывается. Похожий вариант развития ситуации – потерялся ключ, а открыть изнутри некому – что делать.

Решить проблему открытия двери можно двумя способами, каждый из которых имеет право на существование и свои сильные и слабые стороны.

Что можно сделать, чтобы срочно открыть дверь в квартиру

Проблема, когда невозможно попасть в дом, иногда приводит нас в ужас, а если там находится маленький ребёнок или варится суп на плите – это экстренная ситуация, поэтому сразу звоним в МЧС. Нет телефона под рукой, обращаемся к соседям и просим помощи.

Спасатели приедут быстро, но если будет угроза безопасности для людей, то церемониться с входной дверью они не станут. Как минимум придётся менять замок, а как максимум всю коробку, зато жизни людей будут спасены.

Такая проблема часто возникает из-за нашей непредусмотрительности и виноваты в ней мы сами, поэтому нужно запомнить несколько решений, которые пригодятся в экстренной ситуации.

По каким причинам может заклинить замок в двери

Предпосылки того, что можно не попасть в свою квартиру, возникают заранее, но люди редко обращают на них внимание. Небольшое заедание ключа в замочной скважине рано или поздно приведёт к поломке всего механизма, именно поэтому специалисты рекомендуют смазывать замок не менее одного раза в год, что продлевает срок службы металлических деталей.

Причин неприятной ситуации может быть множество, но стоит обратить внимание на основные.

Ключ в замке, но дверь открыть не получается

Может возникнуть в новом доме, когда происходит усадка здания. Входная дверь при этом испытывает серьёзные нагрузки и может деформироваться, если коробка выполнена из некачественного металла. Если квартира приобреталась сразу после строительства дома – такая проблема не редкость.

Второй вариант неприятной ситуации – это некачественная фурнитура и замок. Если петли, установленные на входной двери, не рассчитаны на её вес, то запорный механизм быстро выйдет из строя.

И третья причина – это замок, купленный у недобросовестных дилеров, и его неправильная установка. Такие элементы входной двери должны приобретаться только в сертифицированных центрах или магазинах.

Ключ невозможно вставить в замочную скважину

Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются собственники жилья, которое подверглось взлому или его попытке. Не исключено вредительство или шалости детей, которые залили скважину каким-то веществом.

В данном случае придётся вскрывать дверной замок с помощью профессионалов или взламывать.

Ключ сломался в замке, и открыть дверь невозможно

Ещё одна причина – это покупка некачественного запорного механизма. Ключ должен быть выполнен из прочного сплава, который не может сломаться от простых действий собственника жилья. И если это происходит, то замок подлежит немедленной замене.

Поэтому вскрывать его можно даже варварским способом и идти в магазин за новой фурнитурой.

Куда обращаться, когда не получается открыть дверь и попасть домой

Главное в такой ситуации не паниковать и не просить помощи у родных и близких, они вряд ли чем-то смогут помочь. Первый вариант решить проблему – это вызов слесаря из управляющей компании, если повезёт с мастером, то он справится с открытием входной двери за 30 минут. При этом есть вероятность, что не только замок, но и коробка пострадают, что грозит потерей денег на замену всей конструкции.

Вызвать мастера службы открытия входных дверей

Этот вариант более предпочтительнее – вызвать мастера службы открытия входных дверей, которая есть в каждом городе.

Специалисты работают в круглосуточном режиме и готовы прийти на помощь в короткое время. Стоит отметить, что в таких службах работают только высококвалифицированные профессионалы, которым подвластны дверные замки иностранного и российского производства и любые поломки.

Для решения проблемы потребуется больше времени, но входная дверь останется целой и в худшем случае придётся поменять замок, поэтому если внутри ничего не горит, и нет угрозы безопасности людей, то это лучший выход из положения. Мастера приезжают в течение 30 минут, и примерно столько же потребуется, чтобы открыть доступ в квартиру.

Но при этом придётся предъявить документ, удостоверяющий личность, с пропиской по адресу вызова или обратиться к участковому или соседям, чтобы подтвердили, что ваши действия законны.

Вызов такого мастера несёт массу преимуществ, по сравнению со слесарем из управляющей компании.

Специалисты службы открытия дверей справятся с любым типом запорного механизма – это механические, электромеханические и электромагнитные замки, а уж простые накладные для них вовсе не проблема. При этом мастера работают круглосуточно, решают возникшую ситуацию за максимально короткий срок и оказывают услуги комплексно.

Вы не останетесь с открытыми дверями на ближайшую ночь, специалисты при необходимости заменят личинку в замке или всю конструкцию и выдадут новые ключи от дома.

Обратиться в службу промышленных альпинистов для открытия двери

Сейфовые входные двери часто дополняют замками 4 класса безопасности и противовзломными механизмами, с которыми невозможно справиться даже профессионалу. На помощь могут прийти промышленные альпинисты, которые быстро сделают безопасную навеску снаряжения с крыши дома и спустятся к окну или на балкон.

Если они застеклены, не беда – эти мастера способны открыть любые замки, что устанавливаются на пластиковые или алюминиевые конструкции.

Такая услуга стоит немного дороже, чем у службы открытия замков, но она достаточно эффективна, если дверь просто захлопнулась.

Как быстро специалист сможет решить проблему и открыть дверь

Специалисты приезжают на вызов в максимально короткий срок и открывают входную дверь в течение 20-60 минут, в зависимости от сложности замка и типа поломки. Единственное, что понадобиться от собственника жилья – это подтвердить, что он им является. Обычно достаточно паспорта с пропиской по данному адресу.

Если документа с собой нет, нужны будут свидетели вскрытия и участковый – эти люди подтвердят, что действия по открытию входной двери законны и не имеют криминального характера.

Если прибывший мастер не потребует документов, то стоит задуматься, специалист ли он на самом деле.

Чем сможет помочь мастер службы по вскрытию замков

Мастер службы знает принцип работы большинства запорных механизмов. Такие навыки способны не только сохранить входную дверь в целости, но и замок. Если скважина подверглась вандализму, он сразу определит, каким веществом она залита, и как его растворить без остатка. Если вышел из строя цилиндр замка, то мастер быстро проведёт разблокировку и откроет дверь.

Хозяину квартиры необходимо будет только поменять вышедший из строя элемент. Сломанный ключ в замке тоже не вызовет проблем, специалисты службы открытия дверей приезжают на вызов с полным комплектом инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться.

Как обеспечить безопасность жилья при вскрытии дверей

Вызов такого мастера ничем не грозит собственнику в будущем. Служба гарантирует безопасность и неприкосновенность жилья и заключает договор с собственником, где он обязуется оплатить работу, а мастер о неразглашении информации о механизме замка в квартиру.

Какие дополнительные услуги может оказать специалист по вскрытию дверей

Специалисты не только вскрывают замки и оставляют заказчика с открытой дверью, но и решают проблему комплексно. Если вышел из строя определённый элемент запорного механизма, то мастер может заменить его.

Помимо этого, специалист службы, выяснив причину неисправности, может посоветовать заменить замок на более сложный и надёжный. В арсенале мастеров всегда есть новые запорные механизмы и дверные петли, которые могут потребоваться для нормального открытия и закрытия полотна.

Помимо дверных замков, служба в лице своих специалистов предоставляет такие услуги, как вскрытие сейфов и автомобилей – это тоже считается нештатной ситуацией, которая требует быстрого решения.

Стоимость услуг службы по вскрытию замков

Вызов специалиста, как правило, бесплатный. Мастер приезжает на адрес, оценивает ситуацию и называет предварительную стоимость услуги, которая зависит от типа замка и сложности работы. При этом не имеет значение, из какого материала изготовлена входная дверь: металл или дерево, задача специалиста сохранить целостность полотна для дальнейшего использования.

Стоимость вскрытия замка отечественного производителя начинается с 700 рублей, импортного с 1500 рублей. Открытие сейфовой двери может доходить до 2000 рублей.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: не стоит ждать негативного развития ситуации, когда входная дверь не откроется. При малейшем заедании или некорректной работе, нужно сразу ремонтировать или менять замок, что предотвратит проблему и не заставит её решать в экстренном порядке.

Как открыть дверь без ключа самостоятельно

Простому обывателю, не имеющему опыта по вскрытию замков, без ущерба открыть дверь не получится. Как минимум придётся менять цилиндр, как максимум весь запорный механизм. Но это лучше, чем довести ситуацию до критической точки и вызывать экстренные службы.

При этом самостоятельные действия по вскрытию помогут сэкономить семейный бюджет и научиться решать проблему без посторонних специалистов.

Как самостоятельно открыть межкомнатную дверь без ключа

Обычно на таких полотнах устанавливают поворотные или нажимные ручки, которые имею фиксатор с одной стороны, и замочную скважину, с другой. Межкомнатную дверь вполне можно открыть своими силами. Для этого может пригодиться небольшой кусок проволоки, маникюрная пилочка, острый нож или ножницы. Главное, чтобы инструмент можно было частично вставить в замочную скважину.

После введения острия металлического предмета в отверстие нужно немного нажать на него и совершать круговые движения: сначала в одну сторону, потом в другую. Рано или поздно личинка замка поддастся, и дверь откроется. Только после таких манипуляций лучше будет защёлку поменять на обычную ручку.

Как без ключа открыть дверь с навесным замком

Такие запорные механизмы редко встречаются в городских квартирах, обычно проблема возникает при открытии дачи, гаража или хозяйственной постройки. Открыть такой замок без повреждений вряд ли получится, но цель будет достигнута.

Существует два варианта – это действовать подручными инструментами, так же, как и с межкомнатной дверью или попробовать сорвать замок. Если первый способ не принёс результатов, то нужно найти отрезок металлической трубы или взять монтажку. Просунув один конец в ушко навесного замка нужно в упоре совершать резкие движения, чтобы сорвать внутренний фиксатор.

Как своими силами открыть без ключа цилиндровый замок на двери

Запорный механизм такого типа чаще устанавливается на входных деревянных и металлических дверях, поэтому вскрыть его просто не получится. Если нет возможности попасть в дом, придётся воспользоваться помощью соседей и как минимум попросить ударную отвёртку и молоток, а как максимум дрель с подходящим по диаметру сверлом.

Основа цилиндрового замка – это сама «личинка», поэтому с ней и необходимо проводить все манипуляции, чтобы открыть дверь. Нужно вставить остриё отвёртки в замочную скважину и бить по наконечнику до тех пор, пока внутренний цилиндр не разрушится. Более простой способ – это высверлить «личинку» и открыть дверь.

Как можно предупредить проблему, чтобы не потребовалось открывать дверь без ключа

Как правило, блокировка замка происходит не сразу, механизм начинает предупреждать небольшим заеданием и застреванием ключа в скважине задолго, как происходит неприятная ситуация. Стоит обращать на это внимание: смазать металлические элементы или заменить конструкцию.

Если нет необходимости в запирании межкомнатных дверей, не нужно устанавливать защёлки на полотна, лучше ограничиться обычной ручкой. Современные производители фурнитуры предлагают массу красивых вариантов без запорных механизмов.

Чтобы не вызывать экстренные службы, имеет смысл подружиться с соседями и оставлять у них запасные ключи на случай захлопывания входной двери. Но главное в такой ситуации – не паниковать. Всегда найдутся люди, готовые помочь или специальные службы, которые созданы для того, чтобы быстро открывать любые двери.