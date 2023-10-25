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Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных

#Межкомнатные двери #Ремонт #Для кухни #Для ванной #Советы эксперта

Многие думают, что представленные сегодня в большом количестве на рынке двери ПВХ и ламинированные, по сути, относятся к одному виду. И это отчасти верно. Поскольку и в том и в другом случае в качестве финишного покрытия используется пленка. Но почему же тогда двери ПВХ достаточно часто выделяют в отдельный класс? 

А потому, что поливинилхлоридная пленка обеспечивает им значительные отличия и некоторые преимущества, о которых стоит поговорить подробней.


Сравнение ПВХ и ламинированных дверей

  • Прочность – ПВХ пленка обеспечивает ее в гораздо большей степени.

Таким дверям не страшны даже агрессивные действия домашних животных, не говоря о менее значительных по силе воздействиях. Благодаря этому качеству двери ПВХ могут быть рекомендованы для установки в любых помещениях. Иногда их используют даже в качестве наружных.

  • Влагостойкость – по этому показателю из ламинированных дверей с ПВХ могут соперничать только двери, покрытые пленкой из стекловолокна.

Все остальные ламинированные модели, хотя и могут быть установлены в помещениях с повышенной влажностью, но прослужат в этом случае гораздо меньше тех, которые имеют ПВХ покрытие. Именно благодаря высокой влагостойкости двери ПВХ чаще выбирают для обустройства ванных комнат, а также в качестве балконных.



  • Долговечность – в силу более высокого качества поливинилхлоридной пленки, такие двери имеют и более долгий срок эксплуатации.

Вот почему тем, кто выбирает двери в расчете на длительное использование, лучше отдать предпочтение ПВХ покрытию. Ну, а если вы планируете в ближайшие лет 5 заменить их на более презентабельные, то можно и сэкономить, установив обычные ламинированные двери.

  • Практичность – этот показатель высок и у тех, и у других моделей, но все же и здесь ПВХ пленка немного выигрывает.

Объясняется это тем, что она все же представляет собой более прочный материал. А значит, такие двери будут устойчивей к истиранию при мытье и к воздействию чистящих средств. Уход за ними можно производить с использованием любой бытовой химии, что значительно упрощает дело.

  • Цена – двери ПВХ стоят дороже

Это и неудивительно, поскольку, как было доказано выше, они имеют целый ряд весьма существенных преимуществ, за которые, конечно, приходится платить. Поэтому выбор в пользу выгод в использовании или ценовой доступности сделать все же придется.


Внешний вид ПВХ и ламинированных дверей

Достаточно часто покупателей волнует и вопрос о том, чем отличаются двери пвх от ламинированных в плане внешнего вида. Постараемся ответить и на него.

ПВХ пленка делает модели чуть более привлекательными, а внешнюю фактуру дверей – более похожей на натуральные материалы, хотя на первый взгляд их не так легко и отличить.

Удостовериться в этом можно, внимательно рассмотрев и те и другие модели в специально отведенных для них разделах, представляющих межкомнатные двери на сайте компании «Склад дверей 169.ru». Здесь размещены фотографии более 80 вариантов моделей ПВХ дверей и около 160 – ламинированных. 

Согласитесь, этого более чем достаточно не только для того, чтобы провести сравнительный анализ, но и для того, чтобы сделать окончательный выбор.


Если же предоставленная поставщиком информация покажется вам недостаточно полной, можете задать все интересующие вопросы по телефону.  Любой из менеджеров компании – профессионал в своем деле, готовый дать самую подробную консультацию по качеству и отличиям дверей любого типа. 

При обращении к специалистам «Склада дверей 169.ru» вы будете приятно удивлены уровнем сервиса и качеством обслуживания на всех этапах сотрудничества. 

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