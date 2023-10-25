Когда наступает время выбирать и заказывать межкомнатные двери, многие владельцы недвижимости теряются в изобилии предложений. Какой именно тип дверей выбрать? Из какого материала и по какой цене? Хотим обратить ваше внимание на необычные сдвижные конструкции. В последние годы такие модели пользуются все большим спросом, постепенно поднимаясь на лидирующие позиции.

У сдвижных межкомнатных дверей масса достоинств, а цены на них сравнимы с традиционными распашными моделями. Есть у них и свои минусы. Чтобы принять правильное решение, стоит подробно ознакомиться с особенностями таких изделий, оценить их с практической и эстетической точек зрения.

Достоинства и недостатки сдвижных межкомнатных дверей

Основное отличие таких изделий от прочих аналогов – это способ их открывания и закрывания. Створки или единственное полотно смещаются в сторону, вдоль стены или дверного проема. Данный механизм обуславливает комфортабельность и преимущества эксплуатации сдвижных дверей.

Сдвигаясь линейно, по стене или внутрь стены, изделия экономят пространство помещений. Они не требуют наличия свободного места перед дверным полотном для его открывания и перемещения людей в том случае, если створки раскрыты под углом 900. Их можно устанавливать в очень узких и тесных помещениях.

Такими дверями невозможно ударить стоящего за ними человека, домашнего питомца, как это часто бывает с распашными моделями, лишенными остекления. Следовательно, они более безопасны.

Они более удобны для людей с ограниченными двигательными функциями, инвалидов-колясочников, так как не требуют сначала придвигаться к двери вплотную, после чего тянуть ее на себя, отодвигаясь назад. Закрываются они также без проблем.

Изделия могут служить превосходным инструментом для зонирования пространства в квартирах-студиях, совмещенных комнатах. А их необычный дизайн придает колорит парадным гостиным и столовым.

При наличии опыта, можно установить такие двери своими руками, провести несложный ремонт или переделку.

Есть у сдвижных дверей и свои минусы, о которых необходимо помнить:

при неправильной установке, использовании низкокачественной фурнитуры по низким ценам, створки может переклинивать;

большинство моделей, за исключением кассетных и поворотных, не обеспечивают плотного прилегания створок к косяку и друг к другу. Следовательно, звуко- и теплоизоляция таких конструкций оставляет желать лучшего. Кроме того, через них просачиваются посторонние запахи;

сложная конструкция с роликами и направляющими, требует периодической регулировки и замены износившихся элементов.

Если оценить все минусы и плюсы, можно сделать вывод, что такие двери прекрасно подходят для малогабаритных квартир, офисных центров, а также помещений общего пользования – кухни, гостиной, столовой, гардеробной. А вот в детскую или спальню лучше устанавливать распашные модели или плотно прилегающие двери-пеналы, поворотно-сдвижные конструкции.

Механизмы дверей сдвижного типа

При выборе межкомнатной двери большое значение имеет материал, из которого она изготовлена. От этого напрямую зависит цена, внешний вид и функциональность изделия.

Двери из ДСП, МДФ и бруса хвойных пород – самые бюджетные варианты. Стоимость такого полотна может составлять всего 1500-2500 рублей. Бывают глухими, филенчатыми и со стеклянными вставками.

Изделия из массива дерева более долговечны. Их стоимость варьируется, в зависимости от ценности породы древесины. Цены на полотна из сосны составляют от 3-5 тысяч рублей, а дуб или экзотические виды могут стоить более 10 000 рублей.

Стеклянные полотна восхищают своей легкостью, воздушностью, красотой узоров или рифленой поверхности. Их эксплуатационные характеристики великолепны: они не боятся ударов, воды и перепадов температур, годами сохраняют великолепный внешний вид. Но и цены на них достаточно высоки, стартуя от 8000 рублей.

Выбирая подходящую модель сдвижных дверей, стоит обратить внимание на особенности их конструкции.

Сдвижые межкомнатные двери с направляющей вверху

Модели с подвесами и направляющими, расположенными над дверным проемом, отличаются низкими ценами и простотой монтажа. Фактически, они представляют собой дверное полотно, подвешенное на роликах, и с одним упором внизу. Как правило, их монтируют без использования дверного блока и порогов.

По ширине створка должна превышать размер проема на 5-7 см. Основной недостаток – неплотное прилегание к косяку и стене.

Сдвижные межкомнатные двери-купе

Имеют более сложную конструкцию, с двумя направляющими, вверху и внизу. Следовательно, более надежны и реже выходят из строя.

Цены на такие изделия начинаются от 5-6 тысяч рублей и выше.

Сдвижные межкомнатные кассетные двери-пеналы

Прекрасный вариант, если необходимо обеспечить шумо- и теплоизоляцию помещения. В процессе монтажа пенал двери встраивается в простенок. При открытии дверное полотно полностью скрывается внутри стен, что позволяет полноценно использовать места по бокам от дверного проема. Например, монтировать полочки, шкафы, аппаратуру.

Однако, цены на двери-пеналы довольно высоки, а их установка требует наличия профессиональных инструментов и опыта.

Поворотно-сдвижные конструкции межкомнатных дверей

Такие двери представляют собой комбинацию раздвижного и распашного типа открывания. У них прекрасная звуко- и теплоизоляция, так как полотно плотно прилегает к дверному блоку. Ротационный механизм при открывании разворачивает дверное полотно поперек проема, одновременно сдвигая его в сторону, к косяку. Дверь встает перпендикулярно, занимая только половину своей ширины с каждой стороны проема. Из-за сложности механизма, цены на них достаточно высоки.

Средняя цена на сдвижные двери в России составляет 7-10 тысяч рублей. Элитные модели, сделанные на заказ, могут стоить от 20 тысяч и выше.

Установка сдвижных межкомнатных дверей своими руками

Простые модели сдвижного типа вполне можно установить самостоятельно.

Направляющие из стали или алюминия обрезают по заданным размерам. Их длина должна превышать ширину дверного проема.

Деревянный брус толщиной 20-40 мм крепят над дверным проемом, строго горизонтально. Высота монтажа должна соответствовать высоте дверного полотна.

На бруске крепят направляющую.

К верхнему торцу двери прикручивают пару роликов. Примерно в середине полотна врезают ручку с замком или щеколдой.

В нижнем торце прорезают паз для упора.

Дверь заводят сбоку на направляющую. Ролики должны свободно двигаться, не застревая.

Чтобы полотно не слетало в процессе открывания, по краям устанавливают упоры для роликов.

Правильно установленные сдвижные межкомнатные двери двигаются назад-вперед легко, без рывков и шума. Если полотно начало застревать, перекашиваться, необходимо выполнить регулировку или пригласить на дом мастера.