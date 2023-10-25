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Особенности и цены на межкомнатные двери сдвижного типа, установка своими руками

#Межкомнатные двери #Монтаж #Двери #Своими руками

Когда наступает время выбирать и заказывать межкомнатные двери, многие владельцы недвижимости теряются в изобилии предложений. Какой именно тип дверей выбрать? Из какого материала и по какой цене? Хотим обратить ваше внимание на необычные сдвижные конструкции. В последние годы такие модели пользуются все большим спросом, постепенно поднимаясь на лидирующие позиции.

У сдвижных межкомнатных дверей масса достоинств, а цены на них сравнимы с традиционными распашными моделями. Есть у них и свои минусы. Чтобы принять правильное решение, стоит подробно ознакомиться с особенностями таких изделий, оценить их с практической и эстетической точек зрения.

Достоинства и недостатки сдвижных межкомнатных дверей

Основное отличие таких изделий от прочих аналогов – это способ их открывания и закрывания. Створки или единственное полотно смещаются в сторону, вдоль стены или дверного проема. Данный механизм обуславливает комфортабельность и преимущества эксплуатации сдвижных дверей.

  • Сдвигаясь линейно, по стене или внутрь стены, изделия экономят пространство помещений. Они не требуют наличия свободного места перед дверным полотном для его открывания и перемещения людей в том случае, если створки раскрыты под углом 900. Их можно устанавливать в очень узких и тесных помещениях.

  • Такими дверями невозможно ударить стоящего за ними человека, домашнего питомца, как это часто бывает с распашными моделями, лишенными остекления. Следовательно, они более безопасны.

  • Они более удобны для людей с ограниченными двигательными функциями, инвалидов-колясочников, так как не требуют сначала придвигаться к двери вплотную, после чего тянуть ее на себя, отодвигаясь назад. Закрываются они также без проблем.

  • Изделия могут служить превосходным инструментом для зонирования пространства в квартирах-студиях, совмещенных комнатах. А их необычный дизайн придает колорит парадным гостиным и столовым.

  • При наличии опыта, можно установить такие двери своими руками, провести несложный ремонт или переделку.

Есть у сдвижных дверей и свои минусы, о которых необходимо помнить:

  • при неправильной установке, использовании низкокачественной фурнитуры по низким ценам, створки может переклинивать;

  • большинство моделей, за исключением кассетных и поворотных, не обеспечивают плотного прилегания створок к косяку и друг к другу. Следовательно, звуко- и теплоизоляция таких конструкций оставляет желать лучшего. Кроме того, через них просачиваются посторонние запахи;

  • сложная конструкция с роликами и направляющими, требует периодической регулировки и замены износившихся элементов.

Если оценить все минусы и плюсы, можно сделать вывод, что такие двери прекрасно подходят для малогабаритных квартир, офисных центров, а также помещений общего пользования – кухни, гостиной, столовой, гардеробной. А вот в детскую или спальню лучше устанавливать распашные модели или плотно прилегающие двери-пеналы, поворотно-сдвижные конструкции.


Механизмы дверей сдвижного типа

При выборе межкомнатной двери большое значение имеет материал, из которого она изготовлена. От этого напрямую зависит цена, внешний вид и функциональность изделия.

  • Двери из ДСП, МДФ и бруса хвойных пород – самые бюджетные варианты. Стоимость такого полотна может составлять всего 1500-2500 рублей. Бывают глухими, филенчатыми и со стеклянными вставками.

  • Изделия из массива дерева более долговечны. Их стоимость варьируется, в зависимости от ценности породы древесины. Цены на полотна из сосны составляют от 3-5 тысяч рублей, а дуб или экзотические виды могут стоить более 10 000 рублей.

  • Стеклянные полотна восхищают своей легкостью, воздушностью, красотой узоров или рифленой поверхности. Их эксплуатационные характеристики великолепны: они не боятся ударов, воды и перепадов температур, годами сохраняют великолепный внешний вид. Но и цены на них достаточно высоки, стартуя от 8000 рублей.

Выбирая подходящую модель сдвижных дверей, стоит обратить внимание на особенности их конструкции.

Сдвижые межкомнатные двери с направляющей вверху

Модели с подвесами и направляющими, расположенными над дверным проемом, отличаются низкими ценами и простотой монтажа. Фактически, они представляют собой дверное полотно, подвешенное на роликах, и с одним упором внизу. Как правило, их монтируют без использования дверного блока и порогов.

По ширине створка должна превышать размер проема на 5-7 см. Основной недостаток – неплотное прилегание к косяку и стене.

Сдвижные межкомнатные двери-купе

Имеют более сложную конструкцию, с двумя направляющими, вверху и внизу. Следовательно, более надежны и реже выходят из строя.

Цены на такие изделия начинаются от 5-6 тысяч рублей и выше.

Сдвижные межкомнатные кассетные двери-пеналы

Прекрасный вариант, если необходимо обеспечить шумо- и теплоизоляцию помещения. В процессе монтажа пенал двери встраивается в простенок. При открытии дверное полотно полностью скрывается внутри стен, что позволяет полноценно использовать места по бокам от дверного проема. Например, монтировать полочки, шкафы, аппаратуру.

Однако, цены на двери-пеналы довольно высоки, а их установка требует наличия профессиональных инструментов и опыта.


Поворотно-сдвижные конструкции межкомнатных дверей

Такие двери представляют собой комбинацию раздвижного и распашного типа открывания. У них прекрасная звуко- и теплоизоляция, так как полотно плотно прилегает к дверному блоку. Ротационный механизм при открывании разворачивает дверное полотно поперек проема, одновременно сдвигая его в сторону, к косяку. Дверь встает перпендикулярно, занимая только половину своей ширины с каждой стороны проема. Из-за сложности механизма, цены на них достаточно высоки.

Средняя цена на сдвижные двери в России составляет 7-10 тысяч рублей. Элитные модели, сделанные на заказ, могут стоить от 20 тысяч и выше.

Установка сдвижных межкомнатных дверей своими руками

Простые модели сдвижного типа вполне можно установить самостоятельно.

  • Направляющие из стали или алюминия обрезают по заданным размерам. Их длина должна превышать ширину дверного проема.

  • Деревянный брус толщиной 20-40 мм крепят над дверным проемом, строго горизонтально. Высота монтажа должна соответствовать высоте дверного полотна.

  • На бруске крепят направляющую.

  • К верхнему торцу двери прикручивают пару роликов. Примерно в середине полотна врезают ручку с замком или щеколдой.

  • В нижнем торце прорезают паз для упора.

  • Дверь заводят сбоку на направляющую. Ролики должны свободно двигаться, не застревая.

  • Чтобы полотно не слетало в процессе открывания, по краям устанавливают упоры для роликов.

Правильно установленные сдвижные межкомнатные двери двигаются назад-вперед легко, без рывков и шума. Если полотно начало застревать, перекашиваться, необходимо выполнить регулировку или пригласить на дом мастера.

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