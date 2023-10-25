Стеклянные двери из нержавеющей стали: особенности, разновидности и советы по выбору

Стеклянные двери из нержавеющей стали используются как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях, а все из-за их универсального внешнего вида, прочности, износостойкости и многих других плюсов, о которых мы поговорим в этой статье. Кроме того, рассмотрим, как правильно выбрать такие двери и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Что такое нержавеющая сталь

Нержавейка – синоним прочности, долговечности и практичности. Эта сталь незаменима при изготовлении дверей, устанавливаемых в общественных местах, к примеру, в торговых и бизнес центрах. В таких условиях двери имеют риск быстро потерять привлекательный внешний вид и испортиться, а нержавейка предотвращает это.

Она используется для ручек, накладок, петель и прочей фурнитуры. Нержавеющая сталь представляет собой металл, имеющий в составе своего сплава множество примесей, среди которых хром, азот и никель. Именно они наделяют материал особой прочностью и долговечностью.

Изготовленные из нержавейки изделия не требуют дополнительного покрытия и покраски. Конечно, при желании их можно окрасить в любой цвет или отшлифовать до блеска, однако они прекрасно смотрятся и готовы к использованию и без этого.

Нержавейка не меняет своих эксплуатационных характеристик даже под воздействием огня, сильного механического давления, отлично выдерживает резкие перепады температур. Она устойчива к коррозии, и поверхность можно протирать химическими средствами. Сталь не содержит вредных или ядовитых компонентов, поэтому двери полностью безопасны при использовании.

Особенности дверей из нержавеющей стали

Конструкция имеет ряд особенностей, которые выделяют ее на фоне других аналогов:

Нержавеющая сталь – очень прочный металл. Это позволяет изготавливать из него фурнитуру и створки крупных размеров, которые необходимы для больших и тяжелых дверных полотен.

Несмотря на большой вес деталей, двери открываются легко. Достигается это за счет правильного подбора фурнитуры.

Используемые стекла также имеют массу преимуществ, среди которых пуленепробиваемость, антивандальность и огнестойкость. Подробнее о свойствах стекол для дверей мы поговорим чуть ниже.

Маятниковые стеклянные двери из нержавеющей стали

Покупатель может сам выбрать внешний вид стекол, отталкиваясь от своих задумок. Они могут быть прозрачными, матовыми и даже зеркальными. Также можно подобрать стекла, которые регулируют уровень светопропускания. При индивидуальном заказе вы сами выбираете дизайн двери, который гармонично впишется в стиль вашего интерьера.

Дверь может быть дополнительно оснащена электронными системами контроля и защиты, если того пожелает заказчик.

двери выглядят стильно, но в то же время лаконично и просто. Их можно без проблем вписать в любую обстановку и интерьер.

Где применяются стеклянные двери с фурнитурой из нержавеющей стали

Стеклянные двери из нержавейки выглядят эстетично и аккуратно, при этом очень прочны и долговечны. Они могут иметь разную конструкцию, различаясь по количеству створок и прочим критериям. Такая универсальность позволяет устанавливать эти двери практически в любых условиях:

На промышленных предприятиях.

В условиях повышенной влажности. Металл устойчив к воздействию влаги и прослужит долгие годы, чего нельзя сказать про многие другие материалы.

В городских условиях. Это могут быть входные двери в торговых центрах, кинотеатрах и прочих заведениях, где ежедневно присутствует большой поток людей.

В офисах, рабочих помещениях.

В больницах, поликлиниках, школах и детских садах, где требуется обеспечить высокий уровень гигиены.

Конечно же, в жилых помещениях. Владельцы частных домов все чаще выбирают стеклянные двери из нержавейки, что обусловлено их многочисленными плюсами. Они отлично ведут себя при ежедневной эксплуатации в общественных местах, поэтому в качестве дверей для дома, несомненно, прослужат не один десяток лет.

Достоинства и недостатки стеклянных дверей из нержавеющей стали

Двери из нержавеющей стали, как мы уже отмечали, имеют много достоинств, из-за чего они пользуются большой популярностью.

Самые значимые из них:

Высокий уровень жаропрочности.

Высокая степень шумоизоляции.

Дверь может послужить надежной опорой для здания, особенно если это старый памятник архитектуры на реконструкции.

Прочность всей конструкции, начиная от стекла и заканчивая петлями. Каждая деталь исправно работает на протяжении многих лет в условиях ежедневного использования.

Наконец, красивый внешний вид.

На фоне других дверей стеклянные конструкции из нержавейки особенно выделяются благодаря двум последним критериям. Благодаря эстетичному внешнему виду, они гармонично смотрятся в любом помещении, будь то гостиная в стиле минимализм или коридор в больнице. Они придают интерьеру современности и легкости.

Еще одна важная особенность стеклянных дверей: в случае пожара их прозрачность позволит сразу заметить огонь. Двери из цельного металла лишают этой возможности. Особенно актуально это на заводах, фабриках и прочих предприятиях, где есть высокий риск возгорания.

Кажется, что такие двери не имеют недостатков, но один все же есть – это высокая цена изделий. Однако она оправдана большим количеством плюсов.

Виды и характеристики дверей из нержавеющей стали

Двери из нержавейки могут оснащаться разными видами стекол в зависимости от того, для чего они будут использоваться. Но в любом случае стекло должно обладать повышенным уровнем огнеупорности и выдерживать сильные механические воздействия.

Различают следующие виды стекол:

Триплекс. Многие отказываются от стеклянных дверей, потому что считают их непрактичными и даже травмоопасными. Однако не стоит беспокоиться – стекла используются специальные, которые очень сложно разбить. Даже если это случилось, расколки не разлетаются, а остаются на специальной пленке.

Закаленное стекло. Отличается особой прочностью. Чтобы его получить, обычное стекло нагревают, пока оно не станет мягким, а затем резко охлаждают.

Армированное. Это стекло, внутри которого находится металлическая сетка. Она придает конструкции надежности и повышает уровень звукоизоляции.

Многослойное защитное. Представлено в виде склеенных листов силикатного стекла.

Поликарбонат. Самый непрочный материал из списка. Обычно его применяют для производства дополнительных дверей.

Стекла для противопожарных дверей делятся на три вида:

Однослойные. В этом случае они не удерживают огонь и обладают лишь хорошей жаропрочностью.

Двухслойные. В отличие от однослойных, кроме жаропрочности обладают и огнеупорностью. Внутри они наполнены специальным гелем. Под воздействием жара от огня одно из закаленных стекол трескается, и гель начинает кристаллизироваться в огнеупорную массу.

Многослойные. Самый лучший и надежный вариант. Помимо двух вышеперечисленных характеристик, многослойные стекла также отлично переносят механическое воздействие – их практически невозможно разбить.

Советы по выбору и установке стеклянных дверей из нержавеющей стали

Огнеупорность – важный критерий при выборе дверей. Устойчивые к огню двери незаменимы в местах массового скопления людей, но, даже если вы приобретаете изделие для личного пользования, не стоит пренебрегать этим моментом.

Поскольку стекла разные, при выборе нужно учитывать, где устанавливается дверь и какой предел жаропрочности и огнеупорности нужен. Также обратите внимание на размеры помещения и оцените риск возникновения пожара.

Если дверь устанавливается в частном доме, будет достаточно стекла EI30 – оно может удерживать огонь в течение 30 минут. Второй важный момент – количество створок. Конечно же, если дверной проем большой, нужна двустворчатая конструкция. Для очень узких проемов можно изготовить одностворчатые двери на заказ.

Далее определитесь, насколько для вас важен уровень освещенности. От этого зависят размеры стекла. Не забывайте, что также его можно сделать матовым или прозрачным и регулировать уровень проникновения света.

Особое внимание стоит уделить монтажу противопожарных дверей. Они крепятся к дверному проему только в том случае, если толщина стены не превышает 160 мм. В противном случае потребуется установка дополнительных проушин.

От чего зависит цена на стеклянную дверь из нержавейки

Цены на разные модели стеклянных дверей из нержавейки могут значительно отличаться. Это зависит от нескольких факторов:

вид стекол;

количество створок;

дизайн двери и наличие дополнительного декора;

функционал;

гарантийное обслуживание;

доставка и установка двери.

Многие покупатели выбирают изготовление дверей на заказ. В результате изделие полностью удовлетворяет все потребности клиента, что исключает любые проблемы при его эксплуатации.

Стеклянные двери из нержавеющей стали – символ долговечности, безопасности и прочности. Множество полезных свойств, практичность и привлекательный и современный внешний вид делают их очень востребованными и популярными.