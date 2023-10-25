Стиль лофт обязан своим появлением Соединенным Штатам Америки. Возникшее в середине XX столетия направление, первоначально использовалось для переоборудования зданий фабрик, заводов, складских помещений, закрытых под влиянием кризиса, под офисы и жилые помещения.





Утратившие свое предназначение здания благодаря новому направлению в стиле дизайна получили новую жизнь путем переоборудования помещений. Они стали востребованы в качестве концертных залов, выставочных площадок, помещений кафе, ресторанов, жилых квартир.







Несмотря на свою молодость, лофт покорив просторы Америки, в 1960 году перекочевал в Европу. Его характерные особенности: высокие потолки, кирпичные, неоштукатуренные стены, бетонные полы без напольного покрытия, проведенные по стенам коммуникации, открытая наружная электрическая проводка.



Стилю лофт отдают предпочтение креативные любители всего нового и нестандартного, практичные и свободолюбивые люди, ценящие комфорт и обстановку в стиле минимализма. Современный лофт в основном применяют в авангардном дизайне технических чердаков и верхних этажей высотных зданий. Их дизайн имитирует фабричные и заводские помещения.



На сегодня стиль настолько вошел в моду, что во многих больших городах, таких как Лондон, Манчестер, Амстердам, Хельсинки, здания фабрик и заводов, переоборудованные под жилые помещения, перешли в самую престижную дорогую ценовую категорию.

Выбор дизайна дверей под квартиру лофт

В квартирах, оформленных под стиль лофт, отсутствуют перегородки и внутренние стены. Их заменило разделение пространства на функциональные зоны мобильными перегородками, диванами, стеллажами, столами. Акцент делается на двери, выполненные в стиле лофт. Ведь, такие приватные помещения, как туалет или ванная комната не могут обходиться без дверей.





Стиль лофт характеризуется крупногабаритными дверными полотнами, выполненными из материалов натуральных видов: массива дерева, металла, стекла. Модели подбираются простые по форме, не утяжеленные декорированием, спокойных, холодных тонов. Особое внимание уделяется искусственно состаренным и хромированным изделиям.



Промышленностью налажен выпуск нескольких разновидностей дверей под стиль лофт. Среди них входные и межкомнатные конструкции.

Входные двери для квартиры в стиле лофт

При выборе входных дверей нельзя ориентироваться только на их внешний вид. Это должна быть прочная конструкция с гарантией безопасности, способная защитить проживающих в помещении людей от вторжения непрошенных гостей.

В частных домостроения с дверью, выходящей на улицу, обращают внимание на устойчивость дверного полотна к влаге, солнечным излучениям, перепадам температур воздуха, зимним понижениям температур, высоким летним. Высокими защитными свойствами обладают входные двери, изготовленные из металла, железных конструкций, дорогих массивных пород дерева.





Межкомнатные двери для квартиры лофт

Для межкомнатных дверей массивность не главное качество. Если это касается помещений с повышенной влажностью, то главное достоинство дверей для ванных комнат – устойчивость к влаге, пару, перепадам температур. Они не должны быть перегружены ручками, щеколдами, замками, бросаться в глаза своей конструкцией, так как стиль лофт предусматривает их полное отсутствие.





Для небольших по площади помещений, планируемых обустроить в стиле лофт для отделения спального места от общего пространства комнаты, подойдут раздвижные двери. Они не только прекрасно вписываются в стиль лофт, подчеркивая его уникальность, но значительно экономят пространство помещения с небольшой площадью.

Выполненные без порожков раздвижные конструкции помогают воспринимать пространство квартиры как одно целое помещение.







Стиль лофт предпочитает натуральные материалы в отделках стен и изготовлении дверей. Неважно, это будут входные или межкомнатные конструкции, изготовлены они должны быть из качественных пород дерева (дуба, сосны, ольхи, красного дерева), металла, стекла. Для тех, кто предпочитает экономить, дорогие натуральные материалы можно заменить синтетическими МДФ или ДСП.







Хорошим вариантом для стиля лофт будет комбинированное полотно из стали и стекла. Стеклянная поверхность дверного полотна не только дополняет стиль лофт, но и визуально делает пространство комнаты больше. Деревянные дверные полотна в современном дизайне плохо вписываются в стиль лофт. Но этот недостаток легко исправить придав дереву имитацию старения искусственным путем.







Палитра цветов для обустройства квартир в стиле лофт

Стиль лофт в отделке не содержит ярких цветов, предпочитая холодные оттенки. Акцентом в виде ярких картин на стенах, декоративных подушек на диване могут выступать красные, зеленые, синие, голубые цвета и их оттенки.





Касательно дверных полотен предпочтительней черные, контрастные белые, коричневые, серые цвета и их оттенки. Но если черный цвет подходит к большим по площади комнатам, то для маленьких помещений уместнее в окрашивании дверей использовать белый цвет. В последнее время декораторы в стиле лофт стали использовать креативное оформление дверей с яркой росписью.

Такой подход к дверному полотну позволил выделить дверной проем из общего фона обстановки помещения. Так же стали модными дверные конструкции, состоящие из досок, окрашенных в белый цвет, с декорированием поверхностей трафаретами с технической документацией машиностроительной техники.



Виды межкомнатных дверей в оформлении стиля лофт

Стиль лофт не предусматривает строгих правил дизайна межкомнатных конструкций. Просто они не должны слишком выделяться на общем фоне интерьера, гармонично вписываться в выбранный декор.

Раздвижные конструкции

Если говорить о раздвижных конструкциях, похожих на индустриальные, изготавливаются они с обычных досок без глянцевого покрытия и декора. В изготовлении могут присутствовать металлические и стеклянные вставки.

Амбарная конструкция

Межкомнатные двери, своим видом напоминающие амбарные, устанавливаются при помощи роликов на рельсы, уложенные вдоль стен. Ширина амбарной двери зависит не столько от размеров дверного проема, как от площади квартиры.

На ее изготовление часто идет обычная доска, скрепленная по горизонтали деревянными брусками. Чтобы придать конструкции большую схожесть со складским помещением, материал подвергают искусственному старению. Как дополнение к шарму, двери декорируют металлическими тяжелыми ручками.

Конструкция купе

Двери купе монтируются с одной и двумя створками, установленными на одно или два направляющих. Для изготовления полотна в стиле лофт в основном используется дерево и стекло. Но как бюджетный вариант может подойти ламинированная древесно-стружечная плита.

При самостоятельном изготовлении конструкции необходимо учитывать, что размер полотна конструкции должен по ширине превосходить дверной проем.

Рото-конструкция

Примечательность рото-дверей в том, что они объединили в себе функции раздвижных и распашных моделей. Уникальная конструкция двери позволяет ей работать в двух направлениях, открываться как распашные модели и отодвигаться в сторону по примеру раздвижных, оставляя не занятой полезную площадь квартиры.

Достигается это за счет уникального поворотно-раздвижного рото механизма, установленного на двери. Но при использовании механизма необходимо учитывать вес дверного полотна. Двери из массивного дерева быстро выведут из строя раздвижной механизм. Для конструкции больше подходят полотна, в изготовлении которых применяют композитные материалы.

Распашные конструкции

Распашные двери в основном устанавливают в больших по площади квартирах с наличием свободного пространства. Связано это с тем, что их открытие требует дополнительную свободную от мебели площадь. В лофт-интерьере такие конструкции встречаются довольно часто.

На изготовление межкомнатных распашных дверей в основном идет облегченный металл и прозрачные виды стекла. Двери из этих материалов не притягивают к себе внимание. Разделяя комнаты, они визуально не утяжеляют пространство.

Матовое стекло, вставленное в металлических каркас, прекрасно вписывается в интерьеры, выполненные в оттенках белого. В помещения с акцентом на яркую мебель краска для полотна или коробки дверного проема подбирается в цвет с обстановкой комнаты.

Для входных распашных дверей характерен грубый металл без декорирования. С внутренней стороны помещения допускаются элементы ковки. Фурнитуру выбирают крупных, массивных размеров.

Размеры дверей для интерьера квартир в стиле лофт

Размеры дверных проемов и соответственно дверей зависят от размеров жилого помещения. Стиль лофт предусматривает ширину конструкций от стандартных 80 сантиметров до 200 см. Но возможны и другие нестандартные размеры, если позволяет площадь помещения.