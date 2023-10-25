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Как выбрать межкомнатные двери ПВХ

#Межкомнатные двери #Двери #Для кухни #Для ванной #Советы эксперта

При выборе дверей для своей квартиры современные люди интересуются не просто удобством эксплуатации полотна, но и его прочностью и надёжностью. Немаловажным для многих является также критерий экологичности. По всем этим параметрам идеальным решением для установки в любой комнате можно назвать двери ПВХ, которая будет выполнять свою функцию долгие годы, сохраняя при этом товарный вид.


Плюсы межкомнатных дверей из ПВХ

  • материал полотна не боится влаги, солнечных лучей, сухости и не подвержен влиянию времени, в то время как деревянные панели рассыхаются или разбухают из-за попадания воды;
  • не нуждается в особом уходе, её можно мыть водой с любыми чистящими средствами;
  • для кухни и санузлов (помещения с повышенной влажностью) это идеальное решение из-за его влагозащищённости и антибактериального напыления.

Активно используются двери из поливинилхлорида также в коридорах, устанавливают их и в местах общественного пользования - в столовых, больницах и аптеках. Антибактериальное покрытие гарантирует соблюдение повышенной гигиены в комнате в любых условиях.



Особенности ПВХ-полотна двери

Поливинилхлорид весит намного меньше, чем дерево, при этом по прочности ему особо не уступает. ЗА счёт этого его могут комфортно эксплуатировать маленькие дети - открыть даже большую дверь им не составит труда. 

Пластик плохо проводит тепло, за счёт чего дверной блок "защищает" комнату от летнего зноя или зимней прохлады. Характерная пористая структура полотна и наличие уплотнителей обеспечивают герметичность, поэтому полотно выполняет и шумоизоляционную функцию.


Достоинства межкомнатных дверей из ПВХ

Ко всему прочему, двери являются экологически чистыми, а значит использоваться такие двери могут в любом помещении. Ухаживать за ними можно без труда - материал не деформируется из-за перепадов погоды и повышенной влажности, он абсолютно инертен к воздействию бытовой химии и щелочей. 

Именно поэтому многие медицинские и общественные учреждения принимают решение заменить старые деревянные двери на лёгкие и надёжные полотна из поливинилхлорида - точно такой же пластик используется для производства детских игрушек и посуды.


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