При выборе дверей для своей квартиры современные люди интересуются не просто удобством эксплуатации полотна, но и его прочностью и надёжностью. Немаловажным для многих является также критерий экологичности. По всем этим параметрам идеальным решением для установки в любой комнате можно назвать двери ПВХ, которая будет выполнять свою функцию долгие годы, сохраняя при этом товарный вид.
Плюсы межкомнатных дверей из ПВХ
- материал полотна не боится влаги, солнечных лучей, сухости и не подвержен влиянию времени, в то время как деревянные панели рассыхаются или разбухают из-за попадания воды;
- не нуждается в особом уходе, её можно мыть водой с любыми чистящими средствами;
- для кухни и санузлов (помещения с повышенной влажностью) это идеальное решение из-за его влагозащищённости и антибактериального напыления.
Активно используются двери из поливинилхлорида также в коридорах, устанавливают их и в местах общественного пользования - в столовых, больницах и аптеках. Антибактериальное покрытие гарантирует соблюдение повышенной гигиены в комнате в любых условиях.
Особенности ПВХ-полотна двери
Поливинилхлорид весит намного меньше, чем дерево, при этом по прочности ему особо не уступает. ЗА счёт этого его могут комфортно эксплуатировать маленькие дети - открыть даже большую дверь им не составит труда.
Пластик плохо проводит тепло, за счёт чего дверной блок "защищает" комнату от летнего зноя или зимней прохлады. Характерная пористая структура полотна и наличие уплотнителей обеспечивают герметичность, поэтому полотно выполняет и шумоизоляционную функцию.
Достоинства межкомнатных дверей из ПВХ
Ко всему прочему, двери являются экологически чистыми, а значит использоваться такие двери могут в любом помещении. Ухаживать за ними можно без труда - материал не деформируется из-за перепадов погоды и повышенной влажности, он абсолютно инертен к воздействию бытовой химии и щелочей.
Именно поэтому многие медицинские и общественные учреждения принимают решение заменить старые деревянные двери на лёгкие и надёжные полотна из поливинилхлорида - точно такой же пластик используется для производства детских игрушек и посуды.