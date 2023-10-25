При выборе дверей для своей квартиры современные люди интересуются не просто удобством эксплуатации полотна, но и его прочностью и надёжностью. Немаловажным для многих является также критерий экологичности. По всем этим параметрам идеальным решением для установки в любой комнате можно назвать двери ПВХ, которая будет выполнять свою функцию долгие годы, сохраняя при этом товарный вид.





Плюсы межкомнатных дверей из ПВХ

материал полотна не боится влаги, солнечных лучей, сухости и не подвержен влиянию времени, в то время как деревянные панели рассыхаются или разбухают из-за попадания воды;

не нуждается в особом уходе, её можно мыть водой с любыми чистящими средствами;

для кухни и санузлов (помещения с повышенной влажностью) это идеальное решение из-за его влагозащищённости и антибактериального напыления.

Активно используются двери из поливинилхлорида также в коридорах, устанавливают их и в местах общественного пользования - в столовых, больницах и аптеках. Антибактериальное покрытие гарантирует соблюдение повышенной гигиены в комнате в любых условиях.





Особенности ПВХ-полотна двери

Поливинилхлорид весит намного меньше, чем дерево, при этом по прочности ему особо не уступает. ЗА счёт этого его могут комфортно эксплуатировать маленькие дети - открыть даже большую дверь им не составит труда.

Пластик плохо проводит тепло, за счёт чего дверной блок "защищает" комнату от летнего зноя или зимней прохлады. Характерная пористая структура полотна и наличие уплотнителей обеспечивают герметичность, поэтому полотно выполняет и шумоизоляционную функцию.





Достоинства межкомнатных дверей из ПВХ

Ко всему прочему, двери являются экологически чистыми, а значит использоваться такие двери могут в любом помещении. Ухаживать за ними можно без труда - материал не деформируется из-за перепадов погоды и повышенной влажности, он абсолютно инертен к воздействию бытовой химии и щелочей.

Именно поэтому многие медицинские и общественные учреждения принимают решение заменить старые деревянные двери на лёгкие и надёжные полотна из поливинилхлорида - точно такой же пластик используется для производства детских игрушек и посуды.



