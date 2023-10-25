ТОП-5 лучших стеклянных дверей 2024 года

Стеклянные двери – отличный выбор, если вы хотите совместить в своем интерьере практичность, удобство, стиль и современность. Такие виды дверей производятся из прочного стекла, которое выдерживает большие механические нагрузки, поэтому можно не волноваться, что они разобьются. Кроме этого, стеклянные двери выглядят красиво и привлекательно. Они привнесут в комнату легкости и невесомости, уюта и простора.

Чтобы правильно выбрать стеклянные двери, нужно ознакомиться с их особенностями и разновидностями. Чтобы облегчить ваш выбор, мы составили рейтинг 5 лучших качественных стеклянных дверей, которые гарантированно вас не разочаруют.

Критерии выбора стеклянной двери

Выбирая дверь, нужно учитывать несколько критериев:

Назначение двери

Стеклянные модели могут нести разную функцию, к примеру, быть входными или межкомнатными. Конечно, в первом случае они должны быть прочнее и желательно матированными, а для межкомнатных вполне подойдут прозрачные варианты.

Вид установленного стекла

От него в большей степени зависит назначение двери. Чаще всего покупатели выбирают триплекс – разновидность стекла, которое при разрушении удерживает осколки. Популярностью пользуется также закаленное стекло, которое получается путем нагрева, а затем резкого охлаждения обычного стекла.

Эта процедура позволяет добиться максимальной прочности изделия. В помещениях с высокой вероятностью появления возгорания лучше установить противопожарные стеклянные двери, а в общественных местах часто встречаются антивандальные модели.

Тип установки

Согласно этому параметру, двери делятся на распашные, маятниковые, раздвижные, роторные и радиусные. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, которые мы рассмотрим чуть ниже.

Фурнитура

Многие пренебрегают этим критерием, но стоит помнить, что именно от качества фурнитуры зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью. Например, если направляющие в раздвижной двери плохо выполнены, она будет с трудом открываться.

Внешний вид

Здесь уже дело вкуса – каждый подбирает дверь, которая будет подходить под стиль интерьера. Стеклянные двери в этом плане выбрать довольно легко, ведь они подходят практически к любой обстановке.

Назначение стеклянных дверей

Также стеклянные двери разделяются по назначению на три вида: межкомнатные, жаропрочные, антивандальные. Главное их отличие – материал изготовления и, конечно же, цена.

Межкомнатные

Самый популярный вид стеклянных дверей. Они отлично заменяют традиционные деревянные двери и делают интерьер более современным и воздушным. Изготавливаются такие двери из тонкого, но прочного стекла. Довольно легкие, и каждый сможет установить их самостоятельно.

Жаропрочные

Такой тип дверей актуален в банях, саунах и прочих помещениях, где постоянно высокий уровень влажности и температуры. Они отлично переносят эти условия благодаря особой технологии изготовления – двери проходят дополнительное закаливание. Однако для ванной комнаты можно выбрать и обычные стеклянные межкомнатные двери – они обойдутся дешевле.

А вот в помещениях с риском возгорания устанавливают двухслойные двери, которые кроме жаропрочности обладают еще и огнеупорностью.

Входные

​​​​​​​Очень прочные и производятся, как правило, из нескольких слоев стекла. Обычно такие двери устанавливают в общественных местах, где важна высокая надежность изделий. Даже прикладывая большие усилия, их будет проблематично разбить. Некоторые модели оснащаются нержавеющей фурнитурой, что увеличивает срок службы. Для установки в домах используются редко – их прочность излишня.

В большинстве случаев для дома приобретают именно межкомнатные стеклянные двери – это самый оптимальный вариант, сочетающий в себе и надежность, и низкую стоимость. В бани и сауны требуются жаропрочные изделия, а для общественных мест нужны прочные входные модели.

Тип установки стеклянных дверей

Стеклянные двери бывают:

Распашные. Самый распространенный и простой вид установки дверей. Дверное полотно монтируется на петли, закрепленные на одной из сторон короба. Распашные двери подходят в качестве межкомнатных, потому что при открытии дверной проем становится полностью свободным.

Маятниковые. Внешне похожи на распашные двери, но в отличие от них открываются в обе стороны. Часто их можно встретить в торговых центрах, аэропортах и прочих общественных местах. Могут устанавливаться и в домашних условиях, но для этого потребуется широкий дверной проем.

Раздвижные. Еще их называют роликовыми из-за особенностей конструкции. Дверное полотно на роликах движется по направляющим вдоль или внутри стены. Отлично экономят место и часто используются для зонирования комнаты, к примеру, для отделения гардеробной.

Радиусные. Разновидность раздвижных дверей, которые в этом случае имеют изогнутую форму.

Роторные. Такой тип дверей объединяет в себе и раздвижную, и распашную конструкцию. Открываясь, полотно отъезжает по направляющей и становится поперек дверного проема. Это позволяет значительно экономить пространство. При выборе раздвижных дверей и всех их разновидностей нужно обращать внимание на качество фурнитуры: если она плохая, дверь не получится открыть.

Особенности выбора стеклянных дверей

Как уже было отмечено, фурнитура должна быть изготовлена из прочных материалов. Предпочтительнее всего выбирать алюминий и нержавеющую сталь. Мягкие металлы не смогут выдержать нагрузку дверного полотна.

Также учитывайте условия, в которых будет установлена дверь. Если она выбирается для ванной, фурнитура должна быть устойчива к влаге и высокой температуре. В ванную комнату, баню и сауну рекомендуется приобрести матовые двери. В остальном внешний вид дверей зависит от вкуса хозяина.

ТОП-5 лучших стеклянных дверей

Мы подобрали 5 самых качественных стеклянных дверей, которые пользуются популярностью у покупателей. 4 из них межкомнатные, и их можно устанавливать как дома, так и в офисах и подобных местах. Все двери обладают отличной прочностью, а вместе с тем и низкой ценой.

Дверь стеклянная межкомнатная «Лайт»

Дверь представлена в двух оттенках – белое сатинато и бронзовое сатинато. Идеально подойдет для интерьера в стиле модерн, однако при грамотном подходе будет уместно смотреться и в любой другой обстановке. Межкомнатная дверь произведена из закаленного сатинированного стекла.

Благодаря матовому покрытию свет из соседних комнат приглушается. Также стекла сатинато обладают высоким уровнем влаго- и термостойкости, на них не видны отпечатки пальцев и разводы от воды, поэтому дверь можно устанавливать в ванной комнате. Края обработаны еврокромкой – это шлифовка и полировка торцов, снижающая риск возникновения трещин и сколов.

Фурнитура для двери приобретается отдельно на выбор. Потребуются две петли, ручка, замковый механизм с цилиндром или защелка.

Размер полотна покупатель выбирает самостоятельно из четырех вариантов: 200х60, 200х70, 200х80 и 200х90. Толщина стекла межкомнатной стеклянной двери «Лайт» – 8 мм. Возможно приобретение комплектом, в который входит дверное полотно, коробка и наличники с двух сторон.

Дверь межкомнатная стеклянная «Аврора»

Стильная межкомнатная стеклянная дверь выполнена в белом оттенке и прекрасно дополнит любой интерьер, привнеся в него нотки роскоши и солидности. На закаленное сатинированное стекло нанесен художественный рисунок в технике «алмазная грань».

Декорирование делает дверь оригинальнее и интереснее по сравнению с простыми моделями без рисунков, но в то же время дизайн изделия остается лаконичным и сдержанным. Линии рисунка создаются с помощью алмазной гравировки, в процессе которой алмазной фрезой на стекле вырезаются линии.

Они имеют наклонные грани, поэтому при преломлении света получается очень красивый оптический эффект. Кроме того, изображение не сотрется, так как вырезано на самом изделии.

Высота межкомнатной стеклянной двери «Аврора» – 200 см. Ширина выбирается покупателем: она может быть 60, 70, 80 и 90 см. Толщина стекла – 8 мм. Выгодно приобретать дверь комплектом, который состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.

Дверь для сауны «Кноб Е»

В саунах и банях требуется обеспечить достаточный уровень приватности. Деревянные двери справляются с этим, но не выдерживают повышенной влажности. Выход в таком случае – дверь для сауны «Кноб Е». Изделие выполнено из тонированного стекла в бронзовом цвете, выглядит дорого и привлекательно, а стоит при этом довольно дешево.

Для обеспечения отличной термоизоляции, дверь дополнительно оснащена термостойким уплотнителем по всему периметру дверной коробки. Поскольку дверь устанавливается в сауне, требуется естественный приток воздуха. Это обеспечивает зазор порядка 2 см между порогом и дверным полотном.

Дверь произведена из усиленного закаленного стекла, обработанного еврокромкой и отвечающего всем требованиям ГОСТ Р 54162-2010. Изделие имеет высокий уровень жаропрочности и выдерживает высокие температуры, а также перепады до 300°C.

Дверь представлена в одном размере – 189х69. Толщина стекла 6 мм.

Дверь стеклянная межкомнатная «Аркада Люкс»

Дверь произведена из белого закаленного сатинированного стекла, что обеспечивает высокую прочность и надежность изделия. На стекло нанесен черно-белый рисунок в технике шелкотрафаретной печати. Оригинальное оформление превратит дверь в изюминку интерьера, которая будет радовать долгие годы, ведь рисунок четкий и не стирается.

Красящее вещество продавливается через специальную сетку, а затем запекается, что делает его стойким и долговечным. Помимо эстетичного внешнего вида, стекла с таким рисунком устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и задерживают часть солнечного света. Края стекла обработаны еврокромкой.

Дверь прекрасно впишется в современный стиль, модерн, хай-тек и минимализм. За счет прозрачности стекла она не делают комнату теснее, поэтому особенно актуальна в маленьких помещениях. Черно-белый рисунок гармонирует с любой цветовой палитрой интерьера, что увеличивает дизайнерские возможности.

Стеклянная межкомнатная дверь «Аркада Люкс» представлена в четырех размерах: 200х60, 200х70, 200х80 и 200х90. Поскольку на дверь нанесен рисунок, она левая. Толщина стекла в мм – 8.

Дверь межкомнатная стеклянная «Диана»

Дверь имеет лаконичный дизайн, подходящий для любого интерьера. Она прекрасно впишется как в домашнюю обстановку, так и подойдет для оформления уютного офиса. Изготовлена из закаленного стекла, благодаря чему обладает множеством плюсов. Дверь очень прочная, ее практически невозможно разбить.

Материал термостойкий и выдерживает высокие температуры, не разрушается под воздействием огня. Закаленное стекло полностью безопасно, так как не образует острых осколков – дверь подойдет даже для детской комнаты. Также изделие обеспечивает до 84% светопрозрачности.

Кроме того, стекло матовое (другое название – сатинато). Выполнено в белом цвете и очень неприхотливо в уходе. На поверхности не остаются следы от пальцев, разводы и потертости. Межкомнатная стеклянная дверь «Диана» всегда выглядит как новая и не требует частого протирания. Кроме того, она очень тонкая – всего лишь 8 мм.

Дверь представлена в четырех размерах: 200х60, 200х70, 200х80 и 200х90.

Стеклянные двери выглядят невесомо и легко, гармонично смотрятся в любой обстановке. Комната с такими дверями всегда смотрится светлее и просторнее, поэтому они станут спасением для маленьких квартир.

Обладая высокой прочностью, надежностью и долговечностью, стеклянные двери могут использоваться практически везде: в домашнем интерьере, в магазинах, офисах и других общественных местах.