Ванная комната – помещение особое. В подавляющем большинстве случаев на этой маленькой площади скапливается большое количество влаги. Перепады температур – тоже не редкость. Поэтому ко всем материалам, которые имеют отношение к ванной комнате предъявляются повышенные требования. Эту статью мы посвящаем дверям, а если точно – стеклянным дверям для ванной.





Достоинства и недостатки стеклянных дверей в ванной

Почему это самый удачный выбор:

От воздействия влаги дверь из массива или МДФ может деформироваться, металлическая дверь подвергнется коррозии, пластик удешевляет интерьер и тоже в конце концов теряет свой первозданный вид. Стеклянная дверь свободна от этих недостатков.

Атаки насекомых и микроорганизмов ей также не страшны.

Двери изготавливают из особо прочного закаленного стекла, это очень долговечный вариант.

Стекло обладает низкой теплопроводностью, в ванной будет тепло.

Стекло безопасно с точки зрения экологии, не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Стеклянная дверь очень стильно выглядит, придает помещению особый шарм и оригинальность.

Большое разнообразие форм, расцветок дает возможность ничем не ограничивать свои дизайнерские фантазии.

Стеклянная дверь позволяет визуально увеличить маленькую комнату, придать ей света и воздуха, сделать обстановку более легкой.

Прекрасно сочетаются с любыми отделочными материалами, подходят под любой стиль.

Дверь безопасна и с точки зрения травмирования. Стереотипы о хрупкости надо отмести в сторону. Двери делаются из специального закаленного стекла, которое очень трудно разбить, если только специально постараться. Даже в этом случае она разлетится на осколки с тупыми краями, о которые очень трудно пораниться. Также двери изготавливаются по типу лобового стекла автомобиля с применением специальной пленки. В этом случае при сильном ударе она вообще не разлетается, а только трескается.

Все так хорошо? Увы, не совсем:

Многих отпугивает высокая цена. Нет смысла выбирать дешевые модели. Это и не долговечно и не безопасно.

Стекло – прозрачное, а ванная – помещение интимное. Не всех устраивает такая открытость.

На стекле могут появиться сколы и царапины от сильного механического воздействия.

Довольно большой вес.





Последние два недостатка не столь критичны, потому что можно поставить матовое стекло или покрыть его специальной пленкой. Это прибавит декоративности и повысит прочность двери. Что же касается сколов и царапин, то при бережном отношении вероятность их появления практически равна нулю.

Что касается большого веса, то это означает только то, что двери требуется фурнитура высокого качества.

Классификация стеклянных дверей

Стеклянные двери для ванной – отличный и почти безупречный выбор. Тогда поговорим о разновидностях.

Стеклянные двери классифицируются по:

способу открывания;

материалу изготовления;

форме и размерам.





Итак, по способу открывания, двери могут быть:

Распашными – всем нам хорошо знакомая привычная модель, могут быть одно- и двухстворчатыми, открываться наружу и внутрь.

Маятниковыми – открываются в обе стороны и также имеют одну или две створки.





Сдвижные – одностворчатая дверь, открывается, перемещаясь вбок вдоль стены.

Раздвижные – эти двери имеют две створки, которые разъезжаются в разные стороны.

Чем хорош и чем плох каждый способ? Давайте посмотрим.

Распашные двери – самый привычный вариант, их монтаж не представляет сложности. Распашная дверь всегда предполагает наличие порога, что особенно хорошо именно для ванной, поскольку повышает тепло- и звукоизоляцию.



К тому же порожек станет препятствием проникновению воды в другие комнаты в случае небольшого подтопления. Минусом является то, что они требуют свободного места для открывания, что бывает принципиально для небольших квартир.





Маятниковые двери – те же распашные, только открываются в обе стороны. Для их установки не требуется коробка, и это сильно облегчает монтаж. Они очень удобны в использовании. Их можно открыть без помощи рук, дверь сама возвращается в исходное положение.

Однако механизм открывания таких дверей более сложен, тепло- и звукоизоляция тоже не на высоте. Места в квартире такие двери «съедают» больше, чем обычные распашные, поскольку им требуется пространство по обе стороны дверей.







Сдвижные и раздвижные двери перемещаются с помощью роликов вдоль стены и дополнительного места не требуют. Это хороший вариант для маленьких квартир, только учтите, что почти всегда между дверью и полом остается щель, через которую может уходить тепло, звуки, а порой и вода.



Уровень прозрачности стеклянных дверей для ванной

Материал изготовления означает уровень прозрачности стекла. Оно может быть совершенно прозрачным, полупрозрачным и совершенно не прозрачным. Первый вариант – для тех, кто хочет держать под контролем все происходящее в доме даже во время гигиенических процедур.

Только в этом случае они тоже будут прекрасно видны окружающим. Поэтому, если в доме есть маленькие дети или часто бывают посторонние, этот вариант не подойдет.



Полупрозрачное матовое стекло выглядит очень эстетично, красиво, хорошо пропускает свет, но позволяет увидеть только размытый силуэт того, кто находится в ванной. Наконец, не прозрачное стекло покрыто специальной пленкой или покрашено.

Что еще дает уровень прозрачности двери? Звукоизоляция – чем толще и плотнее стекло, тем она выше. Полупрозрачная или прозрачная стеклянная дверь ванной позволяет без труда выяснить, везде ли выключен свет в квартире, свободно или занято помещение.





Как выбрать стеклянные двери для ванной по форме и размерам

Форма двери может быть либо прямой, либо изогнутой. Соответственно механизм может быть плоским или радиусным.

Плоский механизм устанавливается на прямые двери. Это простой и практичный вариант.

Радиусный механизм – для изогнутых дверей, их установка требует учитывать определенную специфику. Прямая дверь с плоским механизмом имеет форму прямоугольника и подходит для любого случая.





Криволинейная дверь с радиусным механизмом подходит для дверного проема полукруглой формы. Ее монтаж и размеры, естественно отличаются от прямых.



Кстати, о размерах. В основном размеры стеклянных дверей не отличаются от обычных деревянных. Для одностворчатой двери это стандарты по ширине 60, 70, 80 или 90 сантиметров. Если эти стандарты не устраивают, придется заказывать дверь индивидуально.

При двустворчатых дверях ширина полотна может составлять от 60 до 90 сантиметров. Еще один важный параметр – толщина стекла. Она колеблется в пределах от 1,5 до 4,5 сантиметров. Высота двери составляет около двух метров.

Ширина радиусной двери может быть от 100 до 600 сантиметров. Такой размах объясняется технологическими особенностями изготовления такой двери.

Можно сказать, что стеклянные двери сейчас на пике популярности, и выбор их поистине огромен. Как не растеряться в этом многообразии? Полностью прозрачная дверь в ванную – это сильно на любителя. Производители стараются сделать стеклянную дверь для ванной как можно менее прозрачной.

Для этого используются разные способы:

Стекло матируется особым пескоструйным составом.

С помощью витражных красок наносится рисунок.





Наклеивается полупрозрачная или не прозрачная пленка.

Наносится напыление золотистого или серебристого оттенков.

Соответственно, все эти двери выглядят по-разному. Выбор зависит от стилистики помещения, от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Конечно, при выборе двери, кроме внешнего вида, следует обратить внимание на форму, размер, способ открывания, возможность установки именно в вашей квартире.

Особое внимание следует обратить на фурнитуру. Помним, что дверь достаточно тяжелая. Не ошибитесь в измерениях. Подправить, подогнать стеклянную дверь к проему или коробке достаточно сложно, если не невозможно.

Как установить стеклянную дверь в ванную

Сразу хотим предупредить, что без наличия специальных навыков самостоятельно лучше не браться за это, пригласите специалиста.

Если же вы сами себе мастер, то алгоритм работы может быть следующим:



Сначала выровняем дверной проем и очистим его от грязи по всему периметру. Делаем отметки на стене и на профиле в местах крепления двери. Сверлим отверстие в стене. Прикрепляем к стене профиль, герметизируем отверстия. Теперь на профиле и на стекле можно зафиксировать петли. Обратите внимание, что они должны быть с резиновой прокладкой, чтобы не повредить стеклянное полотно. Монтируем на дверь замок и ручку. Навешиваем дверь на петли. Устанавливаем наличники и дверную фурнитуру.

При этом обратите внимание на следующие моменты: дверь имеет довольно внушительный вес, об этом уже было сказано, так что без помощника вам все равно не обойтись. Иначе вы рискуете повредить и дверь, и отделку, и руки.

Не забудьте, что при монтаже распашной двери применяются специализированные навесы, а раздвижные требуют особого механизма – роликовых шарниров.

Место монтажа креплений рассчитывайте предельно точно. Отрегулировать огрехи впоследствии возможности не будет. Помимо инструментов – набора отверток, рулетки и так далее, вам может понадобиться и специальная фурнитура – петли для крепления стеклянной двери к стене, профиль с добором и уплотнителем, который защитит дверь от хлопков.





Уход за стеклянными дверями в ванной

Осталось сказать несколько слов о том, как ухаживать за стеклянной дверью. Их преимущество в том, что они не требуют особого ухода. Не надо тратиться на дорогостоящие средства, полироли и так далее.

Полотно достаточно обрабатывать спреем для стекла, а металлическую фурнитуру периодически смазывать во избежание коррозии. Пыль убирайте мягкой щеточкой. Грубая щетина и агрессивные моющие средства противопоказаны.