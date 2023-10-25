Помимо того, что межкомнатная дверь разделяет и зондирует пространство, она также является важной частью интерьера. Двери, покрытые шпоном, смотрятся ярко, дорого и изящно. Рассмотрим, возможные технологии изготовления шпонированных дверей.

Как изготавливают шпонированные межкомнатные двери

Шпонированная дверь - это дверь, на поверхность которой нанесен шпон. Нанесение происходит одним из трех способов:

Горячим. Когда шпон закрепляется на основе при помощи клея и утюга.

Холодным. Шпон приклеивается к основе но уже с использованием пресса.

Мембранно-вакуумным, где также используется пресс. В этом случае шпон накладывается даже на рельеф.

Конструкция шпонированных межкомнатных дверей

Существует два типа конструкции шпонированных межкомнатных дверей:

Пустотелые - когда присутствует деревянный каркас. С двух сторон он закрывается слоями МДФ. Посередине помещается прокладка из гофрокартона или пенополистирола для шумоизоляции и снижения теплообмена между поверхностями.

Полнотелые - когда каркас заполняется брусками, которые впоследствии склеиваются между собой, ну а затем вся конструкция зашивается МДФ.

Как наносят шпон на межкомнатную дверь

Шпон представляет собой полосы, которые выкладывают в цельное полотно необходимого размера. Причем для создания эффекта однородности каждую полосу подбирают индивидуально, с учетом ее цвета и фактуры. Полученная заготовка имеет больший габарит, чем необходимо. После нанесения шпона на основу, его излишки обрезаются.

А вы знали ,что шпон можно нанести даже на металлическую дверь. Для этого, в качестве дверного полотна используются МДФ панели, которые выполняют роль основы для приклеивания шпона.

Какие виды шпона для межкомнатных дверей существуют

Натуральный шпон - представляет собой тонкие листы изготовленные из древесины при полном сохранении фактуры и уникальности рисунка. Двери, покрытые натуральным шпоном, стоят дешевле, чем если бы это был массив.

Файн-лайн шпон - для производства используют виды быстрорастущих или малоценных пород деревьев. Стволы нарезают тонкими листами. Листы сортируют, сушат и красят, после чего запрессовывают в блоки и уже из них получают конечный продукт, в составе которого примерно 93 процента натуральной древесины.

На шпоне файн-лайн, благодаря технологии изготовления, нет сучков, но листы имеют повышенную хрупкость.

Мультишпон есть не что иное, как древесная стружка, перемешанная с клеем и нанесенная на основу. Технология изготовления позволяет добиться узора геометрической формы. Фактура древесины, при этом почти не сохраняется.

Особенности шпонированных межкомнатных дверей

Цена шпонированной двери существенно ниже, чем двери из массива, но сохраняет фактуру натурального дерева, уникальность расцветки и текстуры. Двери покрытые шпоном имеют высокий показатель шумоизоляции и отлично сохраняют тепло в помещении.

Обратите внимание на то, что уникальность рисунка шпона делает крайне затруднительным подбор дверей с одинаковым рисунком.

Шпон плохо переносит воздействие ультрафиолета - материал начинает выгорать и терять цветность. Старайтесь сделать так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на дверь. Даже покрытие из защитного лака не обеспечивает полную защиту от выгорания, хоть и замедляет этот процесс.

Уникальность рисунка шпона делает крайне затруднительным подбор дверей с одинаковым рисунком.





На что обратить внимание при выборе межкомнатной двери из шпона

В первую очередь обращайте внимание на цену. Стоимость шпонированной двери не может быть ниже стоимости двери со вставками из ЛДСП

Визуально осмотрите дверь. Узор на шпоне должен выглядеть естественно и не иметь повторов. Есть повторы - значит это не натуральный шпон, себестоимость которого в разы ниже, и вас пытаются обмануть.

Если узор не повторяется - хорошо. Потрогайте поверхность руками, она должна быть гладкой, шероховатости говорят о том, что шлифовка материала была выполнена некачественно или использовался неподходящий лак.

Присмотритесь поближе. Если вы видите поры дерева, это говорит о слишком тонком слое лака. Потеки и капли, а также неравномерное покрытие недопустимы.

Если узор на шпоне не повторяется - хорошо. Потрогайте поверхность руками, она должна быть гладкой.

Принюхайтесь, потому что резкий запах указывает на то, что использовался некачественный клей, возможно токсичный.

Шпон должен быть закреплен на основе, недопустимы не проклеенные участки, потому как их наличие неминуемо приведет к образованию сколов.

Качество проклейки шпона легко проверяется ногтем. На торце детали попытайтесь подцепить край шпона и потянуть. Если у вас в руках осталась оторванная полоса материала - это признак некачественной проклейки.

Шпонированные двери могут не только глухими, но и с различными вставками из стекла, камня или другого материала.

Для покупки не обязательно обращаться в салон, можете связаться напрямую с производителем. Это позволит вам сэкономить деньги, а так же заказать изготовление двери по индивидуальным чертежам.

Приобретая дверь, обязательно убедитесь в наличии всех необходимых сертификатов. Помните, что случай, когда документы не прилагаются является обманом - скорее всего вам пытаются продать некачественное изделие.

Шпон имеет множество разнообразных оттенков. Подбирая дверь, следите за тем, чтобы она вписывалась в цветовую гамму вашего жилища. Неправильное сочетание цветов и оттенков приведет к появлению диссонанса в интерьере.

Качество проклейки шпона легко проверяется ногтем. На торце детали попытайтесь подцепить край шпона и потянуть. Если у вас в руках осталась оторванная полоса материала - это признак некачественной проклейки.

Качественные искусственные материалы стоят почти столько же, сколько и шпон. Выбирая натуральный материал, вы будете спокойны относительно его экологичности, что особенно актуально, если у вас в семье есть люди, страдающие аллергией.

Не всегда шпонированная дверь является качественной. Многие производители, пытаясь максимально снизить себестоимость и получить сверхприбыль, прибегают к нарушениям технологии изготовления.

Подобные ухищрения рассчитаны на то, что покупатель не компетентен в вопросах технологии изготовления и не осведомлен о том, каким должно быть конечное качество изделия.

Для того, чтобы своевременно выявить все возможные дефекты и не стать жертвой обмана, внимательно изучите все требования, которым должна соответствовать качественная шпонированная дверь.