Сегодня, покупая шпонированные межкомнатные двери, потребители часто интересуются, из какого материала выполнен верхний слой изделия: из натурального или реконструированного шпона (файн-лайна). Такой интерес продиктован не праздным любопытством, а желанием приобрести действительно качественный товар. Итак, что же представляют из себя эти материалы?

Натуральный шпон

Натуральный шпон относится к популярным отделочным материалам и является тонким цельным срезом древесины (как правило, для его получения используют дуб, бук, клен и другие ценные породы), которым декорируют мебель и двери.

Изделия с таким покрытием выглядят дорого и легко вписываются в любой интерьер благодаря живым оттенкам натуральной древесины и ее неповторимой фактуре. Поэтому желающих купить шпонированные межкомнатные двери всегда много.

Натуральный шпон красив, экологичен, хорошо реставрируется и позволяет создавать предметы с инкрустацией и со сложной геометрией.

Кроме того, шпонированные изделия стоят дешевле деревянных, а выглядят так, как будто сделаны из массива.

Из минусов же стоит отметить невозможность подобрать для серии предметов одинаковые по рисунку листы, так как каждый из них имеет уникальную фактуру, и то, что натуральный шпон весьма требователен к температурному режиму и уровню влажности в помещении.

Шпон файн-лайн

Что же касается реконструированного (инженерного) шпона, который называется файн-лайн, то это, по сути, бюджетный аналог натурального шпона, изготавливаемый из мягкой древесины таких растений, как африканский айус или итальянский тополь.

Технология производства файн-лайна достаточно сложна:

сначала с бревен снимают стружку (это делается вкруговую),

потом ее особым образом красят и укладывают слоями, создавая определенный рисунок (при этом все слои склеиваются),

а после этого заготовку сушат под прессом в специальной печи и разрезают на листы методом поперечного строгания.

Благодаря такой технологии можно не просто создать недорогой, но и 100% натуральный отделочный материал без сучков и дефектов с имитацией любой породы дерева, но и получить любое количество листов с одинаковым рисунком.

Единственным недостатком инженерного шпона является неустойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям. Но производители нашли возможность исправить положение: они покрывают файн-лайн сверхпрочным лаком, что делает его пригодным для декорирования мебели и дверей.

Шпонированные двери или шпон файн-лайн

«Склад Дверей 169» предлагает покупателям межкомнатные двери из натурального шпона и изделия с отделкой шпоном файн-лайн.

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помогут выбрать наиболее подходящий вариант;

расскажут об особенностях изделий с разным верхним слоем;

предложат на выбор несколько дверей с отделкой натуральным и инженерным шпоном по самым выгодным ценам;

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