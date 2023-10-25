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Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн

#Межкомнатные двери #Ремонт

Сегодня, покупая шпонированные межкомнатные двери, потребители часто интересуются, из какого материала выполнен верхний слой изделия: из натурального или реконструированного шпона (файн-лайна). Такой интерес продиктован не праздным любопытством, а желанием приобрести действительно качественный товар. Итак, что же представляют из себя эти материалы?

Натуральный шпон

Натуральный шпон относится к популярным отделочным материалам и является тонким цельным срезом древесины (как правило, для его получения используют дуб, бук, клен и другие ценные породы), которым декорируют мебель и двери.

Изделия с таким покрытием выглядят дорого и легко вписываются в любой интерьер благодаря живым оттенкам натуральной древесины и ее неповторимой фактуре. Поэтому желающих купить шпонированные межкомнатные двери всегда много.

  • Натуральный шпон красив, экологичен, хорошо реставрируется и позволяет создавать предметы с инкрустацией и со сложной геометрией. 

  • Кроме того, шпонированные изделия стоят дешевле деревянных, а выглядят так, как будто сделаны из массива. 

  • Из минусов же стоит отметить невозможность подобрать для серии предметов одинаковые по рисунку листы, так как каждый из них имеет уникальную фактуру, и то, что натуральный шпон весьма требователен к температурному режиму и уровню влажности в помещении.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Шпон файн-лайн

Что же касается реконструированного (инженерного) шпона, который называется файн-лайн, то это, по сути, бюджетный аналог натурального шпона, изготавливаемый из мягкой древесины таких растений, как африканский айус или итальянский тополь. 

Технология производства файн-лайна достаточно сложна: 

  • сначала с бревен снимают стружку (это делается вкруговую), 

  • потом ее особым образом красят и укладывают слоями, создавая определенный рисунок (при этом все слои склеиваются), 

  • а после этого заготовку сушат под прессом в специальной печи и разрезают на листы методом поперечного строгания. 

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

 

Благодаря такой технологии можно не просто создать недорогой, но и 100% натуральный отделочный материал без сучков и дефектов с имитацией любой породы дерева, но и получить любое количество листов с одинаковым рисунком.

Единственным недостатком инженерного шпона является неустойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям. Но производители нашли возможность исправить положение: они покрывают файн-лайн сверхпрочным лаком, что делает его пригодным для декорирования мебели и дверей.

 

Шпонированные двери или шпон файн-лайн

«Склад Дверей 169» предлагает покупателям межкомнатные двери из натурального шпона и изделия с отделкой шпоном файн-лайн. 

Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с покупкой и установкой таких дверей, а также:

  • помогут выбрать наиболее подходящий вариант;
  • расскажут об особенностях изделий с разным верхним слоем;
  • предложат на выбор несколько дверей с отделкой натуральным и инженерным шпоном по самым выгодным ценам;
  • примут заказ на замер (услуга предоставляется бесплатно);
  • оформят доставку и установку шпонированных дверей.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

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