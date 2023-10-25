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Шпон файн-лайн: что это такое, технология производства, отличия от натурального шпона

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери

Строительный рынок отделочных материалов полон различными предложениями. Особую популярность завоевал шпон файн-лайн. Он используется в отделке дверей, а иногда и корпусной мебели. Это разновидность инженерного шпона. Но файн-лайн имеет больший спрос из-за его более выгодной цены и доступности.

Файн-лайн создавался для того, чтобы заменить на рынке оригинальный шпон. Он не только имитирует внешний вид, но и фактуру материала. Как раз копирование внешнего вида стандартного шпона из ценных пород и делает его наиболее привлекательным для покупателей мебели и дверей.

Название состоит из двух английских слов: fine (файн) – красивые, прекрасный, и line (лайн) – линия.

Многим может показаться, что файн-лайн производится из пластмассы. По внешнему виду есть сходство с полимерными материалами. На самом деле это абсолютно натуральный материал. Он обладает многими выгодными плюсами обычного шпона. При этом в сравнении со стандартным шпоном, файн-лайн гораздо выгоднее по цене.

Самым большим плюсом файн-лайна является широкая гамма цветов самого материала, что дает возможность выбрать дверь с такой отделкой под любой интерьерный стиль. Он поддается декорации и обработке в художественном стиле. Технически такой шпон считается инженерным. То есть, воссозданным из недорогих пород дерева.

Достоинства и недостатки шпона файн-лайн

Сегодня в отделке часто используют материалы из поливинилхлорида. И если сравнивать их с файн-лайном, то шпон значительно их превосходит по красоте, благодаря лучшей имитации натурального шпона. Как и любой материал, файн-лайн имеет свои плюсы и минусы.

Из достоинств можно выделить следующие пункты:

  • Экологичность

Из 100% объема самого материала 92% составляет натуральная древесина, и это является подтверждением экологической безопасности файн-лайна. При этом сам материал создается из тех пород дерева, которые признаны быстрорастущими. То есть, его производство не наносит вреда природе.

  • Эстетический вид

Внешне файн-лайн приятен глазу. Хотя он и напоминает пластик, у него отсутствуют царапины и шероховатости. Матовый облик отлично подчеркивает его солидность и делает его визуально дорогим. Не говоря уже о гармоничности почти в любом интерьере квартиры или дома.

  • Гибкость и пластичность

Сам по себе материал состоит из тонких пластов древесины. Благодаря слоеной структуре, материал выдерживает большую нагрузку без изломов. Но если покрытие деформировалось вследствие удара, благодаря нагреву оно может восстановить свой первичный вид.

Например, когда дверь сильно ударили жестким предметом и появилась вмятина, ее можно выправить, постелив на повреждение плотную ткань и погладив нагретым утюгом.

  • Выгодная цена

В сравнении с классическим шпоном файн-лайн стоит заметно дешевле. Хотя по внешним параметрам различия не так заметны. Это дает возможность приобрести качественную красивую мебель или дверь в такой отделке без ощутимого удара по бюджету.

  • Устойчивость к условиям эксплуатации

Файн-лайн имеет отличную устойчивость к изменению температур, причем даже к резкому. К тому же в отличие от дерева, которое может деформироваться из-за повышенного уровня влажности, данный шпон не впитывает влагу. То есть дверь с такой отделкой можно поставить даже в ванную комнату или парилку, и материал долго прослужит без износа.

  • Большой ассортимент

Классический шпон также представлен на рынке в нескольких видах, однако файн-лайн имеет существенно больший ассортимент. Разная фактура, цвета, оттенки и орнаменты. Это позволяет успешно вписать отделанную таким материалом конструкцию в любой интерьер.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492

 

Это основные плюсы файн-лайна, одна и минусы такой шпон также имеет:

  • Прочность материала

Несмотря на все плюсы, материал состоит из мягких листов древесины. Они не отличаются особой прочностью. Но данный минус производители компенсируют нанесением защитного износостойкого лака. Но учитывая плотность материала, который покрывается таким шпоном, механическое повреждение не будет сильно заметно.

  • Неоднородность

​​​​​​​Файн-лайн хоть и производится из древесины, породы ее могут быть разными, как и цвет с фактурой. Если закупать не мебель с отделкой таким шпоном, а сам шпон, то лучше всего приобретать все из одной партии. Это позволит избежать проблемы, когда материал визуально немного отличается.

И это все его минусы.

Как видно из сравнения, положительных сторон у такого шпона значительно больше, чем отрицательных. Стоит отметить, что это плюсы и минусы самого материала, а не мебели, которая им отделана. На сегодня отделка файн-лайном более, чем просто актуальна. Особенно в сегменте межкомнатных дверей.

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, филенчатая
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, филенчатая
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-17 (Шоколад), глухая, филенчатая
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 072

 

Как производят шпон файн-лайн

Несмотря на то, что файн-лайн больше похож на пленку, это дерево, которое покрыто лаком.

Его производство делится на несколько этапов:

  • Лущение

​​​​​​​Изначально спиленные бревна привозят на фабрику, а затем распускают на тонкие листы разной ширины. Распускание на определенную ширину зависит от породы дерева и размера бревна.

  • Сушка

​​​​​​​Затем листы сушат. Для этого используются специализированные печи. Слишком резко убирать влагу из листов нельзя, так же, как и медлить с этим, иначе это замедлит все производство.

  • Окрашивание глубокой степени

​​​​​​​Для этого высушенные листы на длительное время помещают в большие чаны с красителями. Прокрашивается не только внешний слой, но и внутренние. Это позволяет сделать листы в дальнейшей склейке максимально похожими на цельный материал с однородным цветом.

  • Склеивание

​​​​​​​На каждый отдельный лист наносится специальный клей. А на верхние и нижние листы сверху наносят клей с красителем. Таким образом, достигают креативный визуальный эффект материала. Клеевая основа на каждом листе обеспечивает высокую степень сцепления листов между собой.

  • Прессование

​​​​​​​Большие блоки со склеенными листами шпона закладываются под большие прессы. Огромное физическое давление позволяет равномерно распределить клеевой состав между каждым листом. Под прессом каждый блок пробудет до полного высыхания клея, чтобы потом блоки ушли на следующий этап.

  • ​​​​​​​Строгание и фасовка

​​​​​​​Когда блок высох, его достают из-под пресса и отправляют на обрубку. На этом этапе из него делают правильный параллелепипед. Как только края обрублены, сам блок проходит строгание. Таким образом, получаются тонкие листы материала, который и поступит в дальнейшем в магазины и фабрики. После всех этапов готовые пачки листов фасуют.

Именно так и производится файн-лайн, который в дальнейшем используется для покрытия мебели и просто как отдельно взятый материал.

 

Состав шпона файн-лайн

Как уже говорилось выше, такой шпон считается экологически безопасным и чистым. В сто процентов его состава входят:

  • Натуральные пласты дерева – 92-94%.
  • Клеевая основа – 7-8%.
  • Красители – 0-2%

Также стоит отметить, что в готовом материале влаги содержится в количестве 8-12%. Так как шпон производится с помощью прессования, он также может быть различной толщиной.

В ассортименте можно встретить материал с толщиной от 0,35 до 5 миллиметров. Самая тонкая разновидность используется для покрытия корпусной мебели.

 

Цветовой ассортимент шпона файн-лайн

Внешний вид материала – является его основным критерием, по которому он и выбирается клиентами. Файн-лайн очень точно имитирует практически любую породу дерева, включая даже самые дорогие.

Он не имеет запаха, пластмассового глянца, тактильно и визуально приятен. Также современные технологии далеко шагнули вперед, и файн-лайн можно окрасить в любой цвет и нанести узор.

Это универсальный материал, которым можно отделать дверь, придав ей солидности и лоска. Учитывая разнообразные цветы и фактуры, такую конструкцию можно вписать между помещениями, которые существенно отличаются по стилю интерьера.

Например, поставить ее в проем зала в барокко, и спальней в классическом стиле. И с той и с другой стороны, она будет смотреться одинаково красиво.

Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-15 (Макоре) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, филенчатая
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Орех, глухая, филенчатая
6 832
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-22 (БелДуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Беленый дуб, глухая, филенчатая
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15-макоре, глухая, филенчатая
7 252

 

Где применяется и как используется шпон файн-лайн

По большей части файн-лайн применяется в отделке дверных полотен. Само полотно может быть изготовлено даже из легких материалов, так как не всегда можно установить достаточно тяжелую межкомнатную дверь. Зато с отделкой таким шпоном она будет смотреться существенно дороже и солиднее.

Двери с таким шпоном также могут иметь декоративные вставки в виде стекла, зеркал и прочих элементов. То же самое касается и фурнитуры. Причем абсолютно не важно, в каком именно типе помещения будет использоваться такая дверь: офис, зал, ванная. Никакие условия и перепады температур файн-лайну не страшны.

Обычно двери, отделанные шпоном файн-лайн, изготавливаются одинаково: для основы берут остов из натурального цельного дерева, затем покрывают его МДФ плитой и в конце облицовывают шпоном.

Такие двери имеют несколько преимуществ перед изделиями из массива:

  • они практичнее: лучше переносят влагу и не разбухают;

  • меньший вес упрощает процесс монтажа;

  • устойчивость к перепадам температур;

  • сравнительно низкая стоимость при отличных эксплуатационных показателях.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Чем отличается классический шпон от файн-лайна

Обычный шпон, который все привыкли видеть в магазине – это более дорогой материал, который в несколько раз дороже файн-лайна. К тому же файн-лайн считается инженерным шпоном, то есть более бюджетным. Он производится из дешевых пород дерева, например, из тополя. А натуральный шпон изготавливается из дорогих, например, из дуба.

Внешне файн-лайн также отличается. Его структура однородна, стоит понимать, что он только имитирует дорогие породы, а не является таковыми. А настоящий шпон имеет фактуру и рисунок дерева, и, естественно, он разный. Визуально сравнить можно с близкого расстояния.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

В каких интерьерах можно использовать двери и мебель с отделкой шпоном файн-лайн

Так как файн-лайн универсален по своим внешним качествам и свойствам, особого труда, чтобы гармонично использовать двери или мебель с такой отделкой не нужно.

  • Деревенский стиль

Если интерьер сделан в деревенском стиле, что особенно актуально в загородных домиках и дачах, то стоит присмотреться к шпону с имитацией более светлых пород дерева. Например, ясеня. Светлое дерево наиболее гармонично смотрится в интерьерах, которые считаются природными и натуральными.

  • Американский стиль

Если интерьер в американском стиле, то в этом случае лучше опираться на основную гамму помещения. Здесь большую роль играет стеновое покрытие, потолочное и напольное. Если в такой комнате используется контрастная отделка, например, темные и светлые тона, то и дверь с файн-лайном должна быть в том тому или иному материалу.

  • Минимализм

Минимализм – еще один стиль, который позволяет использовать файн-лайн. Что мебель, что двери с такой отделкой впишутся отлично. Но дизайнеры в этом случае рекомендуют покупать конструкции с таким шпоном в темных тонах. Они смотрятся более аккуратно в таком интерьере, даже если большой его часть отделена в светлых тонах.

  • Лофт

Лофт – это стиль, в котором можно использовать практически все что угодно, не говоря уже об инженерном шпоне. Здесь также лучше использовать двери с файн-лайном, опираясь на цветовую гамму стены, в которой сделан проем. Также можно посоветоваться с дизайном или визуально прикинуть, как то или иное покрытие будет смотреться в интерьере.

Такой шпон – это идеальное решение для тех, кто хочется красиво и солидно отделать квартиру, при этом не сильно ударить по семейному бюджету. Учитывая его свойства, он гораздо лучше и безопаснее тех же полимерных покрытий, которые имеют достаточно неприятный пластиковый глянец. А файн-лайн имеет приятный эстетический матовый отсвет, который присущ натуральному шпону.

Он идеально подходит для любых интерьеров и помещений с любой площадью. С сегодняшними ценами он выглядит наиболее выгоднее стандартного шпона, не говоря уже о цельном дереве даже недорогих пород. Отсюда и его актуальность на рынке отделочных материалов. Да и мебель в такой отделке также набирает большую популярность.

Самое важное, что материал полностью безопасен для детей и взрослых. Он не выделяет токсичных веществ, создается из безопасных клеевых основ, а в его составе 92% занимает натуральные листы деревьев. В совокупности с прекрасным эстетичным видом, это идеальный материал для жилого дома и квартиры.

Тем более он всегда доступен для покупки, и даже во время дефицита на рынке отделочных и строительных материалов его цена не особо поднялась, так как себестоимость файн-лайна небольшая.

Итак, один из новых материалов для производства межкомнатных дверей и мебели – шпон файн-лайн. Это качественная замена дорогому отделочному покрытию из натурального дерева.

Изделия, облицованные шпоном файн-лайн, смотрятся дорого и стильно. Они облагородят интерьер и станут прекрасной альтернативой мебели из натурального дерева или МДФ и ДСП. Вы можете самостоятельно наклеить шпон на двери, мебель или настенные панели, чтобы обновить обстановку и продлить срок службы изделий.

Дверь межкомнатная шпонированная «Соло-0.V» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло-0.V Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, филенчатая
6 132

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