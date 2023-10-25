Отделка дверей шпоном позволяет облагородить любые полотна. Даже дешевая межкомнатная дверь, благодаря шпону, выглядит более солидно, приобретает богатый лоск, а также такую конструкцию можно удачно вписать в любой интерьер. Но сам шпон может быть как натуральным, так и искусственным. И различия материалов заключаются далеко не только в цене.

Различия экошпона и натурального шпона заключаются не только в стоимости. Производственные механики, внешний вид, структура и ассортимент – все это различается в двух типах отделочного материала.

Чтобы определить, как именно и чем отличаются искусственный и натуральный шпон, стоит сначала рассмотреть, что такое шпонирование и какие виды есть помимо натурального покрытия.

Зачем шпонируют двери

Любая дверь состоит из дверного полотна и облицовки. Изделие из массива дерева будет намного дороже, учитывая цены на древесину. Однако, само полотно можно сделать из чего угодно, ведь речь о межкомнатных конструкциях. А затем их можно покрыть шпоном. Он сделает дверь визуально неотличимой от аналога из массива дерева.

Такой прием уже давно используется в производстве дверных конструкций, так как позволяет не только снизить цену двери, но и сделать ее вес намного легче, ведь дверь из массива далеко не всегда легкая.

Тем более возможность использовать разные типы шпона, также позволяет предложить качественные межкомнатные двери клиентам с любым бюджетом.

Чем отличается натуральный шпон от экошпона

Дверные полотна покрываются разными видами шпона. Самый дорогой – натуральный. А экошпон считается дешевым вариантом, причем экошпон – это категория, в которую входят разные покрытия как по составу, так и по типу.

Чтобы понять все различия материалов, лучше рассмотреть этапы их создания.









Как производится натуральный шпон

В отличие от экошпона, натуральный шпон производится только из дерева. Причем в 90% случаев древесина выбирается из благородных пород. Большой проблемой в этом случае является то, что деревья растут медленно, а это влияет на цену. Это еще один фактор, который делает натуральный шпон дороже искусственного.

Производство именно натурального шпона делится на следующие этапы:

Рубка бревен и их доставка на фабрику.

Рубка бревен под размеры и параллелепипедные формы.

Строгание дерева на листы.

Сушка листов в специальных печах.

Резка и обработка листов на отдельные сегменты.

Фактически производство натурального шпона – это просто разделение его на небольшие сегменты с сушкой. Иногда натуральный шпон может покрываться защитными составами, в то время как искусственный шпон всегда покрывается лаками.

При этом и тот и другой вид шпона для дверей абсолютно безопасны в плане экологических норм. Состав натурального шпона – это 99% древесной породы, остальную часть занимают защитные или лакокрасочные составы.





Как производят экошпон

В отличие от натурального шпона, экошпон делится на 5 разных видов:

Изделия из ПВХ.

Материалы из полипропилена.

Экошпон из натуральных листов дерева.

Целлюлозный экошпон.

CPL или ламинированные модели материалов.

Одним из популярных образцов является экошпон файн-лайн. Он на 92% состоит из дерева, только оно в нем не цельное. Это склеенные тонкие листы дерева, которые потом обрабатываются составами защитного типа и красителями.

Он дешевле натурального шпона, а его выбор в плане расцветок намного шире.









В чем плюсы и минусы экошпона и натуральных материалов

Для начала рассмотрим плюсы экошпона:

Он не впитывает влагу. А значит, такую дверь можно поставить даже в ванной или сауне. Такие материалы покрыты специальными лаками и пропитаны клеем (если речь о файн-лайне). Влага не проходит внутрь экошпона, а это дает большую долговечность и невозможность искривления сегментов. Экошпон с легкостью выдерживает любые перепады температур. Даже если дверь будет находиться на даче или загородном доме, например, на веранде, ее обшивке не будут страшны ни жара, ни холод. Это также большой плюс в копилку износостойкости и долговечности. Искусственные полотна стоят намного дешевле натуральных. Это обуславливается ценой материалов для производства. В натуральном шпоне только дерево, и оно существенно дороже полимеров или древесины в тонких листах. Также экошпон из древесных материалов делает из дешевых пород дерева, а также из быстрорастущих. Экошпон может быть окрашен в любой цвет, вне зависимости из чего именно он сделан. Например, даже файн-лайну из того же тополя можно придать фактуру и цвет благородного дуба. И в сравнении себестоимости такой прием гораздо дешевле использования самого дуба. Искусственные модели так же безопасны, как и натуральные. В них не используются клеевые основы и красители токсичного типа. Даже при повышении температуры никаких вредных веществ не выделяется. А это дает возможность использовать двери с экошпоном даже в жилых помещениях. Экошпон почти ничем не отличается визуально от натурального шпона. И в плане дизайна это большой плюс.

Из плюсов натурального шпона можно выделить следующие:

Это натуральное дерево для облицовки дверей. Оно безвредно, так как если в таких шпонах и используются дополнительные пропитки, то они служат инструментом защиты шпона от внешних факторов и абсолютно безопасны. Древесный шпон смотрится очень солидно, особенно из дорогих пород дерева. Например, дуб, кедр, клен имеют красивую фактуру, которая ни с чем не сравнится. Натуральный шпон долговечен, а благодаря защитным покрытиям моет служить до 50 лет. Его производство не требует применения дорогостоящих химических составов. Максимум – используются красители для придания солидного лоска. Двери с натуральным шпоном подойдут к солидным стилям интерьера, даже к категории ретро. Прочность натурального шпона больше некоторых моделей искусственных аналогов. Например, сам дуб – это очень прочное дерево, так и шпон из него отличается этой же характеристикой.

Как видно из сравнения, плюсов и у того, и у другого материала хватает. Но стоит сравнить их минусы, причем сразу у двух типов, чтобы понять, что именно будет выгодным для клиента, если он заказывает дверь с отделкой шпоном.

Влажность. Некоторые модели натурального шпона негативно реагируют на повышенный уровень влажности. Это особенно плохо, если дверь сначала «распарилась и напиталась влагой», а потом промерзла. Натуральное дерево может деформироваться. А экошпон не впитывает влагу и ему не грозит ни деформация, ни перепады температур.

Цена. По цене различие существенное. Экошпон иногда в 2-3 раза дешевле натурального. Этот факт вызван разными технологиями производства и материалами. Разные цены на обшивку двери дают возможность предложить каждому клиенту достойную модель.

Внешние параметры. Натуральный шпон в этом плане лидирует, но именно в контексте натуральности. Он сохраняет натуральную структуру дерева, фактуру и солидный вид. А экошпон полностью копировать структуру дерева не сможет. Он однородный, и при близком рассмотрении различия станут более заметны. Современные технологии позволяют максимально придать искусственному шпону схожесть с натуральным деревом, но все же дублировать его полностью не могут.

Ассортимент. Дверей в отделке из натурального шпона не так много, как кажется. Он полностью закрывается в рамки разновидностей самого дерева. То есть если компания производит товары из дуба, клена и орешника, то и шпон будет ограничен только тремя такими видами. Зато ассортимент искусственного шпона насчитывает десятки, если не сотни, разных расцветок. В натуральном шпоне вы не увидите имитацию дуба в сине-желтом сочетании. А иногда клиентам хочется такую дверь, чтобы «не как у всех».

Долговечность и износостойкость. Да, шпон из натурального дерева в качестве обшивки двери служит долго. Но экошпон из полимерных материалов не знает, что такое износ. Он не выцветает, в отличие от натурального шпона, которому вреден ультрафиолет. Если дверь будет частично находиться в комнате, где на нее половину дня будет светить солнце, натуральный шпон потеряет свой цвет. А вот экошпон не изменит свой внешний вид.

Дверь с каким шпоном стоит выбирать: экошпоном или натуральным

Выбор двери с обшивкой искусственным или натуральным шпоном базируется прежде всего на бюджете. Не стоит думать, что бюджетные модели, будут намного хуже смотреться, чем натуральный шпон. Порой экошпон превосходит по своим внешним параметрам натуральный аналог. Например, если у вас интерьер не подходит под древесные цвета в силу стиля.

Если рассматривать отличия шпонов в плане гармоничного встраивания двери в определенный интерьер, то принцип выбор будет прост. Если дверь планируется установить в квартиру или дом, при этом интерьер выбран классический, не подразумевающий разных новомодных решений.

То при учете бюджета, вполне логично будет взять дверь с обшивкой из натурального шпона. Например, орех, дуб или клен будут вполне уместны. Но стоит выбирать подходящий тон и цвет.

А если бюджет на покупку небольшой, к тому же интерьер сделан нестандартно, например, в хай-тек, техно, ретро или лофт, то можно присмотреться к экошпону. Он ничуть не хуже по качеству, а по некоторым характеристикам даже превосходит натуральный шпон.

Тем более покупка не напряжет семейный бюджет, да и дверь будет легкой и долговечной. Выбор, прежде всего, должен опираться на то, как будет смотреться дверь в той и другой комнате. Ведь межкомнатная дверь стоит между двух помещений. Также всегда стоит учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться конструкция.



