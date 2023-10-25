Штыковское предприятие было организовано в 1995 году и вот уже почти 30 лет занимается производством дверей, покрытых тонким слоем среза ценных сортов деревьев, и дверных полотен из древесноволокнистых плит. В первую очередь компания уделяет внимание качеству производимой продукции, ее прочности и долговечности. Контроль за качеством прослеживается на всем протяжении выстроенного процесса.

Этому способствует прохождение всех стадий производства, задействованного предприятием, начиная от мероприятий по заготовке сырья, сушке, распиловке и заканчивая производством готовой продукции. Благодаря научно-техническим разработкам специалистов предприятия для резки лесного массива, появилась возможность понизить стоимость готовой продукции на выходе.

Располагается компания в поселке Штыково на юге Приморского края. Начиналась деятельность современного гиганта с небольшого цехового помещения, расположившегося на удалении от центра поселка.

Сейчас это градообразующее предприятие, известное на весь Приморский край, с механизмами, оснащенными по последним инновационным технологиям. Кроме межкомнатных входных дверей разных моделей, компанией налажен выпуск накладок на дверные полотна, большой ассортимент фрамуг и антресолей.

Преимущества шпонированных дверей Штыковского комбината

Межкомнатные двери с покрытием древесными листами обладают:

небольшим весом,

низкой гигроскопичностью,

высокой прочностью к нагрузкам,

устойчивостью к механическим повреждениям,

сравнительно низкой стоимостью по сравнения с полностью деревянными полотнами.

Внешний вид дверей, покрытых шпоном, выглядит не хуже изготовленных из цельного деревянного массива. Ведь при изготовлении дверей, покрытых шпоном, используется только качественное сырье из ценных пород деревьев. По сравнению с внушительным весом дверей из натурального дерева, шпонированные качественным сырьем дверные конструкции обладают легкостью и прочностью.

Предприятием так же налажен выпуск филенчатых дверей с врезками, закрепленными в дверных полотнах, и щитовых, состоящих из жесткого деревянного каркаса, покрытого с двух сторон накладными листами МДФ.

В качестве наполнителя для придания дверям звукоизоляционных свойств внутри каркас заполняют картоном. Такое наполнение придает дверным полотнам дополнительную прочность и необыкновенную легкость. Двери получаются экологически чистые и способные выдержать высокие нагрузки.

Щитовые и филенчатые двери обладают привлекательным внешним видом, выпускаются с разнообразием комплектующих, с разным ассортиментом накладок и вставок (стеклянных, зеркальных, древесных) в качестве декора. Для декора может быть использована древесно-стружечная плита, прессованная мелкодисперсная фракция, фанера.

Щитовые двери выпускаются в разных вариантах: глухими, со стеклянными, матовыми, прозрачными, цветными или покрытыми рисунком вставками.

Качественные двери при правильной эксплуатации способны прослужить ни один десяток лет. При доступной стоимости щитовые двери устойчивы к изменениям температур, повышенной влажности. Наложен выпуск дверей с широким выборов цвета, текстуры, стиля.

Преимущества дверей Штыковского комбината

Все двери Штыковского предприятия оснащены фурнитурой высокого качества. Изделия обладают оригинальным дизайном и надежностью. Широкий выбор конструкций помогает подобрать их под любой из выбранных интерьерных стилей.

Из деревьев для изготовления дверных конструкций в основном используются сосновые, как более дешевые и легкие в обработке. Двери из массива сосны обладают хорошими эксплуатационными качествами, устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности.

Двери из МДФ так же обладают повышенным сроком службы, не напитываются влагой, легко реставрируются. Полотнам, спрессованным из мелкодисперсных фракций отходов древесины, можно придать любую форму по желанию заказчика.

Каждый покупатель может воспользоваться консультацией менеджера, гарантийным сервисом. Компания располагает большим разнообразием модельного ряда с широким выбором цветов и врезок. При заказе продукции специалисты завода выезжают на объект для консультации и замеров дверных проемов.

По желанию клиента можно выбрать конструкцию дверей из перечня готовой продукции или заказать по индивидуальному проекту с учетом размеров проема. О доставке можно не переживать. Компания берет ее на себя.

С покупкой дверей Штыковского комбината можно заказать их установку и заключить договор на регулярный комплекс мероприятий, направление которых заключается в предупреждении всевозможных поломок, профилактических и диагностических осмотров.

Подбор дверных конструкций Штыковского модельного ряда в соответствии с выбранным дизайном

Каждое изделие, выпущенное Штыковским комбинатом, имеет сертификаты качества, соответствующие требованиям, выдвигаемым союзом Европейских стран. Широкий выбор полотен помогает подобрать их под любой дизайн квартир и частных домовладений.

Дверная конструкция «Аристократ»

Двери с таким необычным названием идеально сочетаются с английским аристократическим стилем. Их строгость линий, пропорциональность, благородная утонченность, солидность подходит для установки не только в квартирах и частных домостроениях, они солидно смотрятся в любом офисном помещении.

Дверные конструкции серии «Наполеон»

Тем, кому нравиться роскошь и изысканность, советуем обратить внимание на серию дверных полотен «Наполеон». Их отличает от других богатая фактура с множеством оттенков, вставки из прозрачного и матового стекла, узоры из цветных стекол на манер витражей.

Дверные конструкции серии «Ривьера»

Для интерьеров, выполненных в итальянском стиле, подойдут дверные полотна «Ривьера». С их установкой квартира приобретает гармонию, уют, чувство умиротворения. При входе сразу чувствуется изысканный вкус владельца жилого помещения.

Дверные конструкции серии «Венеция»

Если нравится стиль хай-тек с его простотой линий, открытостью, обилием металла, обратите внимание на серию дверных полотен «Венеция». Их отличает от других металлический блеск покрытия, декор из матовых стекол, минимум краски.

Дверные конструкции серии «Фьюжн»

В интерьеры, выполненные в стиле модерн, идеально вписываются дверные полотна с плавными линиями и росписью, соединенными в серии «Фьюжн». Конструкции выделяются среди других богатством резных узоров и дверной фурнитуры.

Дверные конструкции серии «Стела»

Эта серия дверных полотен с простыми линиями подходит для любых интерьеров и стилей. Полотна этой серии в состоянии внести чувство гармонии в любой хаос и беспорядок. Строгость их форм будет уместна в интерьерах с английским стилем.

Дверные конструкции серии «Деколайн»

Для интерьеров в стиле модерн подойдут легкие и изящные дверные полотна «Деколайн» представленные в светлых тонах. Их присутствие способно добавить всему облику квартиры воздушность и обилие света.

Дверные конструкции серии «Мурано»

Коллекция дверей этой серии относится к премиум-классу и больше подходит к современным стилям оформления. Большая часть моделей имеет вставки из стекол черного цвета. В сочетании с дверными полотнами из дорогих сортов дерева, они выглядят богато и презентабельно.

Любую из выбранных конструкций можно дополнить массивными бронзовыми ручками и коваными петлями под стиль кантри.